Playlist Judith Schnaubelt

Samstag, 10. August 2019

Charolastra: Power

Album: Hope is Leaving the Club

Harsh Riddims

Daedalus feat. Saul Williams & Sacajawea: Sent From Sandy Shores

Album: Dreams Of Water Themes

Plug Research

Mono/Poly feat. Kaytranada: Dive Out

Album: Monotonic

Naymlis

Moodymann: I Need You So Much

Album: Black Mahogani

Peacefrog Records

Moodymann: Runaway

Album: Black Mahogani

Peacefrog Records

Moodymann: If I Gave U My Love

Album: Sinner EP

KDJ

Lone: How Can You Tell

Album: Abraxas

Ancient Astronauts ‎‎

Alfa Mist feat. Jordan Rakei: Door

Album: Structuralism

Sekito ‎‎

Trio Elf: Danca Da Fita

Album: MusicBoxMusic

Yellowbird/ Enja

Andromeda Mega Express Orchestra: Lakta Mata Ha

Album: Vuva

Alien Transistor