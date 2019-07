Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 18. Juli 2019

Pratt & Moody: Lost Lost Lost

Album: V.A. Bad Education Vol. 1

Timmion / Daptone

Trash Kit: Every Second

Album: Horizon

Upset! The Rhythm

Orchester Ambros Seelos: Mondgesicht

Album: V.A. Trip to the Moon – 13 obscure Songs about the Moon

Tramp Records

Jeff Mills: The Tides

Album: Moon – The Area of Influence

Axis

Nas: Jarreau of Rap (Skat Attack) feat Al Jarreau & Keyon Harrold

Album: The Lost Tapes 2

Mass Appeal / Def Jam / Universal

The Flaming Lips: Mouth Of The King

Album: King´s Mouth (Music and Songs, Narration by Mick Jones)

Bella Union

Ada Lea: The Party

Album: What We Say in Private

Saddel Creek

Deutsche Laichen: My Cunt My Business

Album: Deutsche Laichen

Zeitstrafe

Hunny: Smarter Ways

Album: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.

Epitaph

John Van Deusen: Universal Will To Become

Album: (I Am) Origami Pt. 3 - A Catacomb Hymn

DevilDuck

Blood Orange: Berlin feat Porches & Ian Isiah

Album: Angel´s Pulse

Domino

Ider: Saddest Generation

Album: Emotional Education

Glassworks

Lingua Ignota: Fucking Deathdealer

Album: Caligula

Profoun Love