Playlist Jay Rutledge

Mittwoch, 10. Juli 2019

Kokoroko: Uman

Album: Kokoroko

Brownswood

Lil Nas X: Old Town Road feat Billy Ray Cyrus

Album: Single: Old town road

Columbia

Dom Flemons: Going down the road feeling bad

Album: Dom Flemons presents Black Cowboys

Smithsonian Folkways

New Order: Hellbent

Album: Lost Sirens

Warner Music

The Busy Twist: London Luanda Part 4 (Africa Ritmo Olha O Pica Remix)

Album: London Luanda Remix Series

Galletas Calientes Records

Kongo Dia Ntotila: Agbwaya

Album: 360

Pussyfoot

Kongo Dia Ntotila: Mbongo

Album: 360

Pussyfoot

Witch: Janet

Album: We intend to cause havoc

Now-Again / Stones Throw

Mauskovic Dance Band: Late night people

Album: The Mauskovic Dance Band

Soundway Records

Azmari: Dolmus

Album: Ekera

Sdban

Azmari: Taksim Dub

Album: Ekera

Sdban