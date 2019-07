Playlist Achim Bogdahn und Mehmet Scholl

Sonntag, 07. Juli 2019

Snap: Green Grass Grows

Album: Welcome to tomorrow

Ariola/BMG

The Oh Hellos: I was wrong

Album: Through the deep dark valley

The Oh Hellos

East 17: Deep

Album: Walthamstow

London Rec.

Lime Cordiale: Inappropriate Behaviour

Album: (Single)

Chugg Music

Hatchie: Obsessed

Album: (Single)

Heavenly Digital/PIAS

The National: Oblivions

Album: I Am Easy To Find

4AD

Lime Cordiale: Money

Album: (Single)

Chugg Music

Johnny Cash: Heart Of Gold

Album: American Rarities

American Reordings