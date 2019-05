Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 30. Mai 2019

A-Wa: Hana Mash Hu Al Yaman

Album: Bayti Fi Rasi

Warner Bros.

Samana: De Profundis

Album: Ascension

Fat Cat

Sinkane: On Being

Album: Depaysé

City Slang

Richard Hawley: Alone

Album: Further

Warner Bros.

Pip Blom: Bedhead

Album: Boat

Heavenly

Lee “Scratch” Perry: Cricket On The Moon

Album: Rainford

On-U-Sound

Soundwalk Collective feat. Patti Smith: Tutuguri

Album: The Peyote Dance

Bella Union

Lisa Hannigan and s t a r g a z e: Lille

Album: Live In Dublin

PIAS

Sacred Paws: Almost

Album: Run Around The Sun

Merge

Kishi Bashi: Marigolds

Album: Omoiyari

Joyful Noise

Fuyiya & Miyagi: Gammon

Album: Flashback

Impopssible Objects