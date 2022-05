Playlist Matthias Röckl

Sonntag, 15. Mai 2022

Robert Glasper Experiment

Better Than I Imagined feat. Her, Meshell Ndegeocello

Album: Black Radio III

Erykah Badu

Didn’t Cha Know

Album: Mama’s Gun

Robert Glasper

Canvas

Album: Canvas

Robert Glasper

Maiden Voyage/ Everything In It’s Right Place

Album: In My Element

Robert Glasper Experiment

Afro Blue (feat. Phonte, 9th Wonder, Robert Glasper, Erykah Badu)

Album: Black Radio Recovered: The Remix EP

Robert Glasper Experiment

Smell Like Teen Spirit

Album: Black Radio

Robert Glasper Experiment

I stand alone feat. Common

Album: Black Radio II

Robert Glasper

In Tune

Album: Black Radio III

Robert Glasper

Black Superhero feat. Killer Mike & The BJ The Chicago Kid & Big K.R.I.T.

Album: Black Radio III

Miles Davis & Robert Glasper

Right On Brotha (feat. Stevie Wonder)

Album: Everything’s Beautiful

Miles Davis & Robert Glasper

I’m Leaving You (feat. Ledisi & John Scofield)

Album: Everything’s Beautiful