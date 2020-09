Playlist Barbara Streidl

Sonntag, 27. September 2020

Sophie Hunger

Alpha Venom

Album: Halluzinationen

Beabadoobee

Care

Single

Henry Green

Half Light

Single

Julia Stone

Break

Single

Mounika

Tender X Ocie Elliot

Single

Soko

Oh to be a rainbow

Single

I-TakiMaki

Superheroes

Single

Jettes

Team

Single

Kluster B

Love must Conquer

Single

Mxmtoon

Fever Dream

Single

The Beths

Out of Sight

Single

Basia Bulat

Already Forgiven

Album: Are we in love

Kelly Lee Owens

On

Album: Inner Song

Suzanne Vega

Walk on the wild side

Album: An Evening of New York Songs and Stories