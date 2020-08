Playlist Achim Bogdahn und Mehmet Scholl

Sonntag, 02. August 2020

Nirvana

Jesus doesn´t want me for a sunbeam

Album: Unplugged in New York

Julia Jacklin

Someday

Album: Live at Triple J

Camera Obscura

Super Trouper

Album: Space Escapade

Carola/Per Martenson

Mä lähden stadiin (Jackson)

Album: Rakauden Jälkeen

Johnny Cash

Heart Of Gold

Album: American Rarities

Portsmouth Sinfonia

Satisfaction

Album: 20 Classic Rock Classics

Slut

Only You

Album: Teardrops

Ten Fé

Waterfalls

Single

Cowboy Junkies

Sweet Jane

Single

Freedom Fry

You´re so vein

Album: Matchstick EP