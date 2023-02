Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Yo La Tengo, Kelela und Quasi

Yo la tengo – This stupid world

Wer schon mal - z.B. im Urlaub - versucht hat, die Zeit anzuhalten, der weiß, wie schwer das ist. Aber Yo la Tengo sind fasziniert von dieser Vorstellung. Auf ihrem neuen Album „This stupid world“ singt Ira Kaplan “I want to fall out of time“. Dabei geht es dem Indie-Trio aus Hoboken nicht darum, zeitlos zu klingen. Sondern eben darum, die Zeit selbst anzuhalten, Ruhe und Gelassenheit zu finden. Und was eignet sich dazu besser als ein stoisch repetitiver, hypnotischer, in die Unendlichkeit weisender Krautrock-Beat? Eben. Und um das Ganze noch eindringlicher zu machen, klingen Yo la Tengo auf ihrem neuen Album unglaublich direkt und nah. Yo la Tengo zum Anfassen quasi. Dafür haben Ira Kaplan, Georgia Hubley und James McNew diesmal auf externe Hilfe verzichtet. Haben ihr Album selbst produziert und abgemischt. Und mit „This Stupid world“ eines ihrer tollsten Alben abgeliefert (neben vielen anderen tollen Vorgängern). Vom bereits erwähnten Krautrock über eleganten Noise-Rock a la Sonic Youth, subtilen Folksongs bis zu verlorenem Dreampop geht hier die Reise. Warm und willkommen wie der Frühling. Und bei mir schon auf repeat laufend. (8,5 von 10 Punkten)

Derya Yıldırım & Graham Mushnik - Hey Dostum, Çak!“

Erst im vergangenen November ist ihr letztes Album erschienen und schon legt Derya Yıldırım nach. Diesmal ist es allerdings kein von den 70’s inspirierter Psychedelic-Folk/-Rock-Mix, sondern … ein Album mit Kinderliedern. Ihre neue Platte hat die aus Hamburg stammende Derya Yıldırım zusammen mit dem Franzosen Graham Mushnik aufgenommen. Der Keyboarder und Produzent ist Teil der Grup Şimşek, der Band von Derya Yıldırım. Ihr gemeinsames Album mit zwölf türkischen Kinder- bzw. Volksliedern trägt den Titel „Hey Dostum, Çak!“, was übersetzt so viel heißt wie „Give me five!“. Viele dieser Lieder stammen aus Derya Yıldırıms Kindheit. Man hat sie ihr zum Einschlafen vorgesungen oder ihr Vater hat sie ihr auf der Bağlama - der Langhalslaute - vorgespielt. Manche kennt sie auch von ihrem Bağlama-Lehrer, der Derya und andere türkischsprachige Kids im Stadtteilladen in Hamburg-Veddel unterrichtet hat. Dazu Derya „Viele meiner jüngeren Verwandten kennen das nicht mehr, können nicht mehr wirklich türkisch sprechen. Ich will die Kids nicht zurückholen in die Vergangenheit, aber ich möchte ihnen mit diesem Album zeigen: Schaut mal, das gibt es auch“, sagt Derya. „Ich hätte es cool gefunden, so ein Album zu haben.“ Zu Recherchezwecken war Derya Yıldırım sogar im östlichen Anatolien, im Dorf ihrer Großeltern, hat dort Ideen für das Album gesammelt. Ein Album, auf dem Bağlama und Keyboard gespielt wird, ein alter Drum-Computer den Beat vorgibt, es flötet und zwitschert und auch etliche Cousinen und Cousins von Derya zu hören sind. Und selbst wenn man kein türkisch spricht und kein Kind mehr ist, kann man dieses Album cool finden. Denn es ist weder zuckersüß noch niedlich. Die Uptempo-Nummern erinnern mit ihren frechen, unberechenbaren Sounds an ausgelassene, wilde Kindergeburtstage. Andere Songs wiederum, wie das eben gehörte eher nachdenkliche “Atem Tutem“ haben einen melancholischen Charme, der mich tief berührt hat. (8 von 10 Punkten)

The Notwist - Vertigo Days – Live from Alien Research Center

„Vertigo Days“ von The Notwist erschien Anfang 2021 im tiefsten Lockdown-Winter. Warm und angenehm lo-fi, ein Kachelofen gegen die innere Eiszeit. Neben den wie immer sehr experimentierfreudigen Acher-Brüdern Markus und Micha glänzte “Vertigo Days“ mit großartigen internationalen Feature-Gästen, mit Juana Molina aus Argentinien, Saya Ueno von den Tenniscoats aus Japan, der Klarinettistin Angel Bat Dawid und Ben LaMar Gay aus Chicago. Die unterschiedlichsten Künstler*innen trafen sich hier, wurden von The Notwist höchst respektvoll platziert und machten „Vertigo Days“ zu einer sehr aufregenden, sehr abwechslungsreichen Platte. Homogen geht aber anders. Vielleicht war das auch der Grund, dass The Notwist die Platte jetzt völlig neu arrangiert und nochmal neu aufgenommen haben, in ihrem eigenen Studio in Weilheim, dem Alien Research Center. Wir haben es hier also nicht mit einer klassischen Live-Platte zu tun, hier wird nicht geklatscht und gejohlt. Aber hier wurden die eigenen Songs am Stück und ohne die früheren Feature-Gäste aufgenommen … mit einer neu gewonnen Freiheit. Deshalb ist hier auch alles viel mehr im Fluss, in einem grandios krautrockenden Fluss. Ein toller psychedelischer Trip! (8,1 von 10 Punkten)

Quasi - Breaking the balls of history

Was relativ furios beginnt, flaut auf Albumlänge erstaunlicherweise auch nicht ab. Wie schön, dass sich Quasi, also Janet Weiss (fame of Sleater Kinney) und ihr Ex-Ehemann Sam Coomes wieder zusammengefunden haben, um nach zehn Jahren Pause ihr zehntes Album zu veröffentlichen. Einen schräg-schroffen Indie-Monolithen. Voller großartiger, intensiver Popmomente, wütender Rocksichord-Sounds und weirden Lyrics über jugendliche TikTok-Stars, Impfgegner und Klimaleugner. Und mit dem vermutlich knalligsten Album-Titel in der Geschichte ihres neuen Labels SubPop: „Breaking the balls of history“. Als wär‘s 1993 und Quasi gerade frisch gegründet. Dabei hatte es vor der Pandemie gar nicht so ausgesehen, als würde es bald ein neues Quasi-Album geben. Drummerin Janet Weiss hatte sich bei einem Autounfall beide Beine und das Schlüsselbein gebrochen. Dann kam die Pandemie, die Knochen waren wieder ganz, aber die Langeweile groß. Zum Glück. Wollen mal hoffen, dass wir auf das nächste Quasi-Album nicht wieder zehn Jahre warten müssen. (8,2 von 10 Punkten)

Kelela – Raven

Sehr smooth, sehr elegant, selbst die sonst oft so widerborstigen Drum´n´Bass-Rhythmen werden hier zu einem flauschigen Flokati-Rhythmus, auf dem man es sich gern gemütlich machen möchte. Oder ist es doch eher die schwebende Soul-Stimme der US-Amerikanerin mit äthiopischen Wurzeln, die uns hier um den Finger wickelt? „Raven“, der Nachfolger von „Take me apart“, dem vielgelobten Kelela-Album aus dem Jahr 2017, ist auf alle Fälle eine sehr emotionale Platte. Sanfter R´n´B-Gesang räkelt sich hier entspannt auf atmosphärisch-dichten Electronic-Flächen. Mal perfekt für den Club, mal für die Zeit danach, wenn es in die dunkle Nacht hinaus geht. Meine Favoriten sind genau das: düstere, minimalistische Songs mit subsonischen Bässen, die unter die Haut gehen. Songs wie „Fooley“, „Holier“ oder auch der Titeltrack „Raven“. Neben Mocky, Asmara und Kaytranada hat hier übrigens auch das aus Berlin bzw. Bayern stammende Ambient-Duo Oca mitproduziert, bestehend aus Yo Van Lenz und Florian T.M. Zeisig. (7,9 von 10 Punkten)

Andy Shauf – Norm

Das achte Album des Kanadiers Andy Shauf dreht sich um die Kunstfigur „Norm“. Ein Schöngeist vermutlich, denn die ihm gewidmete Platte klingt butterweich, ist soulfuler Pop, mit jazzy Arrangements, sanften Pianoklängen, dezenten Holzbläsern, Streichern und weiten Synthieflächen. Was man der Platte nicht unbedingt anhört, aber von Andy Shauf direkt erfährt, ist seine Affinität zu David Lynchs „Mulholland Drive“. Es muss hier also noch einen dunklen, unheimlichen Subtext geben. Nur wo? „Norm“ ist zu angenehm, lullt uns mit seinem Schönklang von Anfang an viel zu sehr ein. Nur wer immun dagegen ist, der kommt „Norm“ auf die Schliche. Ich gehöre in dem Fall nicht dazu. (7,8 von 10 Punkten)

Amber Arcades - Barefoot on Diamond Road

Amber Arcades, dahinter steckt die strohblonde Singer/Songwriterin Annelotte de Graaf. Die Niederländerin, die Jura studiert und schon am Internationalen Strafgerichtshof gearbeitet hat, war von Gitarren, wie sie selbst sagt, gelangweilt. Deshalb hat De Graaf hier auf Harfe, Cello und andere klassische Instrumente gesetzt. Und hat auf den Produzenten ihres ersten Albums zurückgegriffen, auf Ben Greenberg, einen Filmmusik-Spezialisten. Denn ihr neues Album sollte nicht nur atmosphärisch klingen - Dream Pop für die ganz breite Gefühlsleinwand war der Plan. Kein Herzschmerz-Album wie der Vorgänger „European Heartbreak“ sollte es werden, sondern optimistischer, größer. Was das angeht, kann ich nur sagen: Mission accomplished. Auch wenn mir persönlich ihr neuer Cinemascope-Sound zu überladen ist und ich die alte, zurückhaltendere, an Mazzy Star erinnernde Amber Arcades vermisse. (7,4 von 10 Punkten)

Mary Elizabeth Remington – In Embudo

Das Gegenteil von Amber Arcades heißt Mary Elizabeth Remington. Ihr Sound ist extrem reduziert, Stimmen, Gitarre, Schlagzeug, das war’s, wenn überhaupt. Der Name Mary Elizabeth Remington war mir neu, aber die Namen ihrer Mitmusiker*innen haben mich sofort aufhorchen lassen. Denn auf dem Debüt von Remington sind auch Adrianne Lenker und James Krivchenia von Big Thief zu hören. Zwei, die maßgeblich am letzten ZF-Album des Jahres beteiligt waren. Und die hier zusammen mit Remington den totalen Folk-Minimalismus zelebrieren. So feierlich, so federleicht, so unglaublich direkt. Man sitzt quasi mit ihnen zusammen in dem kleinen Haus am Ufer des Rio Grande in Embudo, New Mexico. Dort, wo sie mit einem 4-Spur Gerät eben dieses Album, „In Embudo“, aufgenommen haben. Man hört das Rauschen des Tape-Recorders, den Regen und lauscht andächtig den Stimmen, die so ganz bei sich zu sein scheinen. Wunderbarer Entschleunigungsfolk für gestresste Großstadtmenschen. (7,9 von 10 Punkten)

Bill Wells & Maher Shalal Hash Baz – Osaka Bridge Re-Release

Der Indie-Liebling Bill Wells hat mit den Jahren vermutlich schon mit allen schottischen Musiker*innen und auch etlichen Nicht-Schotten gemeinsame Sache gemacht. 2006 hat er z.B. zusammen mit dem japanischen Kollektiv Maher Shalal Hash Baz das Album „Osaka Bridge“ eingespielt. Jetzt, 17 Jahre später, veröffentlicht Karaoke Kalk dieses Album nochmal auf Vinyl. Diesmal dürfte die Aufmerksamkeit um ein vielfaches größer sein. Nachdem die Zusammenarbeit von The Notwist mit den japanischen Tenniscoats diese Art von musikalischen, interkontinentalen Freundschaften en vogue hat werden lassen. Auf „Osaka Bridge“ trifft japanischer Freigeist auf ausgefeilte schottische Schwermut, eine bezaubernde, zutiefst menschliche Kombi. (7,8 von 10 Punkten)