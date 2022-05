Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Wilco, Tosca und Markus Acher

Steve Earle – Jerry Jeff

Steve Earle covert auf seinem neuen Album zehn Songs von Country-Sänger und Outlaw Jerry Jeff Walker. Das hat Tradition, dass Steve Earle seine Alben Freunden widmet und sie nach ihnen benennt. Vor “Jerry Jeff” gab es schon das Album “Townes” zu Ehren seines verstorbenen Freunds Townes Van Zandt, das Album “GUY” zu Ehren seines verstorbenen Freunds Guy Clarke. Zuletzt spielte er auf dem Album “JT” die Songs seines zuvor verstorbenen Sohns JT. Steve Earle will die Erinnerung an die tollen Songs seiner Musikerfreunde am Leben erhalten. Er interpretiert die Songs schön und auch sehr persönlich. Diesmal mit Blues, Cajun und Country. Aber man merkt dieser Platte an, dass auch Steve Earle nicht mehr der Jüngste ist und die Songs oft behäbig klingen. (6,5 von 10 Punkten)

Markus Acher – Like A Plane

Er ist als Sänger der bayerischen Indie-Band The Notwist bekannt. Nebenher hat Markus Acher schon öfter als Rayon veröffentlicht. Dass er nun als Markus Acher eine EP veröffentlicht, unterstreicht für mich, dass es sich hier um ganz persönliche Lockdown-Aufnahmen handelt. Während der Isolation holte er sich die Welt per Field Recordings zum Fenster herein: Zu den intimen Klängen der Akustikgitarre hören wir das Prasseln des Regens oder vorbeifahrende Autos. Dazu spielt Acher Harmonium, Banjo, Glockenspiel, dezente Percussion und singt in seiner einzigartigen Weise. Gesangliche Unterstützung bekommt er hin und wieder von Saya, der japanischen Sängerin, die mit Markus Acher auch schon im Projekt Spirit Fest spielt. Mir gefällt besonders die Idee der Platte: Während der Lockdowns die isolierten Gedanken und Melodien zum offenen Fenster raus in die Welt zu schicken. Wie heißt es so schön im Titelsong: „Like A Plane, they can go anywhere“. (7,5 von 10 Punkten)

Regener Pappik Busch – Things To Come

Sven Regener und seine zwei Element Of Crime Bandkollegen Richard Pappik und Ekki Busch haben schon 2021 ein Jazz-Album gemacht. Damals dachte man vielleicht noch, das wäre eine Art Corona Experiment. Aber mit dem 2. Album “Things To Come” machen sie weiter und bleiben dem Konzept treu. Sie covern Klassiker des Modern Jazz. Der Albumtitel “Things To Come” bezieht sich auf den gleichnamigen Song von Dizzie Gillespie. Das Trio hat keine Angst vor Legenden. Sie covern neben Miles Davis und Gillespie auch John Coltrane, Ornette Coleman, Eddie Harris, Charlie Parker und Thelonius Monk. Die Interpretationen sind schön, eher klassisch gehalten, recht nüchtern und klar aufgenommen. Das Wilde und Exzentrische, wie es uns die Marketingabteilung der Plattenfirma verkaufen will, kann ich nicht erkennen. Zumal das Trompetenspiel von Sven Regener nicht an die Virtuosität der Originale rankommt. Ein Nebenprojekt, das sich allein aufgrund der prominenten Namen verkaufen wird, aber ich rate zu den Originalen. (6 von 10 Punkten)

HAAi – Baby, we’re ascending

Die in London lebende Australierin HAAi. Der Titel íhres Debüts heißt “Baby, we’re ascending” und manchmal hat man beim Hören wirklich das Gefühl abzuheben. Eine tolle Platte, die nicht immer so technoid wie im Song Pigeon Barron auf die Zwölf geht, sondern sehr heterogen ist. HAAI fühlt sich auch im TripHop, House, Drum n Base und Elektropop wohl. Das flackert alles blitzartig wie bei einem Stroboskop vor uns auf. Es wird spannend, ob und auf welchen Stil sich HAAi in Zukunft festlegen wird. Aber hier erleben wir meines Erachtens gerade den Aufstieg einer neuen Club-Größe. (8 von 10 Punkten)

Tosca - Osam

Der Wiener Richard Dorfmeister hat neben Kruder & Dorfmeister noch ein zweites Duo. Zusammen mit seinem alten Schulfreund Rupert Huber veröffentlicht er seit den frühen 90zigern avantgardistische Musik als TOSCA. Das Downbeat-Duo hat sich als Motto der neuen Platte “Osam” die Wiedergeburt ausgesucht. Passend dazu gibt es in den meditiativen Liedern indische Einflüsse, ebenso wie fernöstliche und etliche Blueselemente. Das Album erinnert wieder mal an eine Klanginstallation. Die zwei Österreicher verstehen Musik als Teil des Raums und auch diese Platte tut neue Klangräume auf. Der langsame Groove, die Mischung aus Downbeat, Dub, Jazz, Kraut, Synthies klingt trotz der langen Stücke nie monoton. (8 von 10 Punkten)

Wilco - Cruel Country

Zum ersten Mal nennt Wilco Sänger Jeff Tweedy es ausdrücklich Countrymusik. Ja, Wilco wurden Mitte der 90ziger gern in die Alternative Country-Schublade gesteckt. Aber mit der Defintion Country waren sie nie glücklich und haben versucht, den Ruf auch nach und nach loszuwerden. So kann man jetzt sagen, dass Wilco mit Cruel Country wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren, was ich als Fan ihrer Frühphase sehr schön finde. Andererseits waren Wilco auch immer eine Band, die es wie wenig andere geschafft hat, das amerikanische Musikerbe mit Americana, Country, Gitarrenrock locker, modern und sophisticated ins junge Jahrtausend zu holen. Sie waren dabei für sehr viele Menschen musikalisch identitätsstiftend. Für diejenigen, die sich von den alten Musiktraditionen allmählich lossagen wollten und für jene, die aus der Indie-Bubble auch mal mit konservativeren Klangwelten geliebäugelt haben. Dabei hat die Band sich auch wieder in der Tradition des Country - zumindest in der Tradition des guten Country - sich auch immer wieder kritisch mit der Geschichte ihrer Heimat auseinandergesetzt. Und hier bekommt “Cruel Country” nach dem erneut so schrecklichen Massaker an einer texanischen Grundschule noch eine zusätzliche, sehr bittere Bedeutung hinzu. Gerade wenn Wilco Sänger Jeff Tweedy im Titelsong singt: “I love my country like a little boy, i love my country, stupid and cruel”. Wilco haben auch das Doppelalbum mit 21 Songs wieder im bandeigenen Loft in Chicago aufgenommen. Ich mag die ausgefeilten Country-Songs am liebsten. Einige der Songwriter-Songs kreisen etwas zu stark um Sänger Jeff Tweedy und seinen altbekannten Melodien-Baukasten. Auf jeden Fall lohnt es sich Cruel Country bis zum Ende anzuhören, denn gerade auf der zweiten Platte kommen einige Highlights. (8,2 von 10 Punkten)

DEHD – Blue Skies

Auch DEHD kommen aus Chicago. Der Sound von DEHD klingt aber eher nach Garage als nach Wilco Loft klingt. Das vierte Album des Trios heißt “Blue Skies” und bewegt sich zwischen Indie- Surf-, NoWave- und langsam polterndem Garagenrock Entgegen des Titels klingt es nicht wirklich nach blauem Himmel oder nach sonnigem Westcoast-Pop - hier ist der Himmel eher grau und in der Ferne ziehen schon finstere Wolken auf. Sie kommen eben aus Chicago - der Windy City. (6 von 10 Punkten)

Jeane Carn – Jazz Is Dead Vol.12.

Jean Carne war besonders in den 70ern und 80ern erfolgreich, hat mit Größen wie Michael Jackson bis Earth Wind and Fire gearbeitet. Mit ihrer akrobatischen Stimme war sie im Spiritual Jazz, im Philly Soul wie im Disco und R&B zuhause. Mit 74 veröffentlicht sie jetzt den neuesten Teil der renommierten “Jazz is Dead”-Reihe. Das ist eine Plattenserie, bei der die Produzenten Adrian Younge und Ali Shaheed Muhammad mit ausgewählten afroamerikanische Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten. (7 von 10 Punkten)

Foam & Sand – The Million Years Reworks

Der in Kassel geborene und heute in L.A. lebende Musikproduzent Robot Koch hat ein neues Projekt namens Foam & Sand. Mit Foam & Sand verpasst er älteren Songs einen Ambient-Rebrush. (7 von 10 Punkten)