Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Tocotronic, Eels und Combo Chimbita

Pinegrove – 11:11

Am liebsten veröffentlichen Pinegrove aus New Jersey ihre Alben gleich am Anfang des Jahres, so jetzt auch “11:11”. Und ich habe mich schon des öfteren gefragt, ob das einer der Gründe ist, warum diese formidable Indie-Rock-Band in Deutschland so unbekannt ist. Platten vom Jahresanfang gehen gerne mal unter bzw. sie spielen in den Jahresendlisten keine Rolle mehr. Ist wahrscheinlich ein Faktor, aber ein anderer ist, dass die alten Mechanismen für Top-Bands einfach nicht mehr funktionieren: ausverkaufte Hallen und Karrieren über Jahrzehnte gibt es kaum noch. Steile These: Wenn Pinegrove wie beispielsweise R.E.M. in den 80ern angefangen hätten, dann würde die Karriere bis heute laufen. Das neue Album ist wieder was für Freunde von R.E.M., Death Cab For Cutie oder Bright Eyes. (8,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Pinegrove - "Habitat" (Official Video)

Eels – Extreme Witchcraft

Die neue Eels-Platte erinnert nicht zufällig an das 2001er “Souljacker”-Album. Damals arbeitete Mark Oliver Everett mit John Parish zusammen, den wir als PJ Harvey-Produzenten bestens kennen. E, wie Everett ja nur genannt wird, fragte sich, was Parish wohl gerade während der Pandemie so macht. Sie fingen an sich zwischen Bristol und L.A. Songskizzen hin- und herzuschicken, “Pandemic recording” nennt das E, eine vollkommen neue, aber keine schlechte Erfahrung. So stand E in L.A. jede Nacht um 4 Uhr auf, um sich die neuen Spuren anzuhören und seine Parts einzufügen - immer schnell gesendet bevor E’s 4-jähriger Sohn aufgewacht ist. Rausgekommen ist “Extreme Witchcraft” - ein Album, das sehr an “Souljacker” erinnert, aber leider nicht so dringlich ist wie die erste Zusammenarbeit von Parish und den Eels vor 20 Jahren, trotzdem fügt er mit “Amateur Hour”, “Learning While I Lose” oder “What It Isn’t” seinem Portfolio noch ganz gute Stücke hinzu. (5,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. EELS - The Magic (official audio) - from EXTREME WITCHCRAFT - out January 28, 2022

Alice Glass – Prey//IV

Bevor wir über das Solo-Debüt von Alice Glass reden, müssen wir über ihre musikalische Vergangenheit sprechen. Alice Glass war die Sängerin der Crystal Castles, ein von mir sehr geschätztes Electro-Goth Duo. Habe ich mehrfach live gesehen, Anfang der Zehner Jahre, das war immer herrlich düster und subversiv. Es nahm aber kein gutes Ende mit dem Duo. Alice Glass stieg 2014 aus. Der Grund: Band-Kollege Ethan Kath habe sie seelisch, körperlich sowie sexuell missbraucht. Er hat sie daraufhin wegen Verleumdung verklagt, er verlor vor Gericht und suchte sich eine neue Sängerin für die Crystal Castles. Acht Jahre danach hören wir jetzt mit “PREY//IV” endlich das Soloalbum von Alice Glass. Das lässt sich irgendwo zwischen Grimes und Arca einsortieren. Glass verfolgt nicht mehr den Anspruch, super radikal zu sein, sie verarbeitet immer noch die furchtbaren Erfahrungen der Vergangenheit - und präsentiert uns ihre Form von elektronischem Goth-Pop. Ich bin mir sicher, live wäre das wieder großartig. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Alice Glass - FAIR GAME [Official Music Video]

Lady Wray – Piece Of Me

In ihrem ersten Leben als Künstlerin wurde Nicole Wray protegiert von Missy Elliott und hat erfolgreich Platten veröffentlicht. Mittlerweile ist sie Ehefrau, Mutter und eine emanzipierte Künstlerin, die in ihrem zweiten Leben als Künstlerin auf den Produzenten Leon Michels getroffen ist, den wir auch als El Michels Affair sehr schätzen. Der lässt Lady Wray aus Missy Elliotts Schatten springen, richtet das Spotlight voll und ganz auf sie und lässt sie mit seinen soulfullen Beats strahlen. Auf ihrem zweiten Album als Lady Wray rückt der Soul dabei ein wenig in den Hintergrund und Hip-Hop-typische Bassläufe und Samples rutschen nach vorne. Dieser Retro-Touch steht Lady Wray sehr gut. Ihr Motto bleibt frei nach Albert Ayler “Music is the healing force of the universe” - diesen Spirit können wir gerade ganz gut brauchen. “Piece Of Me” ist aber auch eh ein warmes Sommeralbum. (7,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lady Wray - Piece Of Me - Live At Diamond Mine

Imarhan – Aboogi

Imarhan ist eine Tuareg-Band aus dem Süden Algeriens. In ihr neues Studio in Tamanrasset haben sie Gäste wie Gruff Rhys von den Super Furry Animals eingeladen oder auch die sudanesische Sängerin Sulafa Elyas. Darum heißt das neue Album “Aboogi”, wie das neue Studio in Tamanrasset, das zukünftig nicht nur Imarhan dienen soll, sondern allen Musikerinnen und Musikern aus dem Sahara-Gebiet. “Aboogi” ist ein eklektisches Album geworden, das den Tuareg-Sound weiter feiert, aber sehr offen für andere Einflüsse ist. Vielleicht ihr bestes Album soweit und meine positive Überraschung dieser Veröffentlichungswoche. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. IMARHAN - "Adar Newlan" feat. Gruff Rhys (Official Video)

Combo Chimbita – IRÈ

Combo Chimbita ist ein Alternative-Latino-Pop-Quartett aus New York, die Mitglieder haben tolle Namen wie Prince Of Queens, der spielt Bass, der Gitarrist heißt Nino Lento es Fuego, was mit meinem bescheidenen spanisch so viel heißen dürfte wie: Nino, langsam ist das Feuer. Der Name der Sängerin ist dagegen relativ gewöhnlich: Carolina Oliveros. Das Konzept der Band bewegt sich außerhalb von Zeit und Nationalitäten, es geht sehr spirituell zu. Ich musste beim Hören oft an Sun Ra und “Space is the place” denken - aber halt als Latin- statt Afro-Futurismus. Und der beschäftigt sich auf dem neuen Album mit Ängsten vor systemischen Rassismus, kapitalistischer Dekadenz, totalitären Regierungen und den Rechten von queeren Menschen - also im Prinzip alle Themen, die woke Menschen gerade so umtreiben. Leider gibt es ein paar Totalausfälle auf dem Album, aber das Gesamtkonzept Latin-Futurism finde ich durchaus spannend und auch hörenswert. (7,1 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Combo Chimbita - "Yo Me Lo Merezco"

Tocotronic – Nie wieder Krieg

„Nie wieder Krieg“ ist nicht das beste Tocotronic-Album. Es ist seltsam heterogen geworden, die Tocos selbst behaupten, beim Durchhören würde man denken, man hätte es mit einem Roman oder Film zu tun. Ich war tatsächlich ein wenig ratlos beim Durchhören, mir fehlt Stringenz, obwohl man eines wirklich sagen muss, die Themen dieser Zeit findet man auf der Platte: Zerrissenheit, Einsamkeit, Angst und Liebe. Arne Zank erklärt im Interview mit Roderich Fabian, was es mit dem Albumtitel “Nie wieder Krieg” auf sich hat: „Es geht um Krisenhaftigkeit und Zustände der Zerrüttung. Im persönlichen und psychologischen Sinne. Es ist ein politischer Begriff, der in persönliche Geschichten verwebt ist. Wir sind jetzt alle über 50 Jahre alt, und kommen uns manchmal vor wie eine Art Nachkriegsgeneration. Und die jetzt junge Generation treibt das Thema wieder um. Daher der Titel. Musik soll ja verstören und soll einem das Gehirn und alles verdrehen.“

Ich muss gestehen, ich habe “Nie wieder Krieg” von Tocotronic jetzt mehrmals gehört und ins Gehirn gebohrt hat sich von den Songs, die keine Singles waren, leider wenig - außer die drei Bonus-Tracks, die Dirk von Lowtzow mit Akustikgitarre singt. Ein Album nur mit diesen reduzierten Songs würde ich lieben. Aber so bleibt der Eindruck, dass die Zerrissenheit des Zeitgeists auch ein zerrissenes Album hinterlassen hat. Nicht das beste der Tocos, aber immer noch ein teures und hörenswertes Dokument dieser Zeit. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Tocotronic - Nie wieder Krieg (Official Music Video)

Josephine Foster – Godmother

Josephine Foster aus Colorado könnte man als Slow Folkie bezeichnen, aber da fehlt noch etwas zwischen dem Slow und dem Folk: Nach dem Hören des neuen Albums “Godmother”, war klar für mich, hier haben wir es mit Slow Space Folk zu tun, denn so spirituell, so old-fashioned die Songs hier auch klingen, Foster fügt auch immer etwas Mysteriöses, Ungewisses hinzu, ein helles Licht am Himmel inmitten der dunkelsten Nacht. Diese Spannung ist bei aller Schönheit, die durch die Songs fließt, oftmals kaum zu ertragen. Darum ist “Godmother” ein gelungenes, artsy Album, das man aber kaum dreimal hintereinander hören wird. (6,8 von 10 Punkten)