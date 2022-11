Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Stella Sommer, Marcel Dettmann und Robocop Kraus

Stella Sommer - Silence Wore A Silver Coat

Eine Freundin ist gerade auf einer Nordseeinsel, von dort schickt sie mir jeden Tag grandiose Bilder, von windverwehten Dünenlandschaften, kitschigen Sonnenaufgängen und den Weiten der düsteren Nordsee. Sie ist bester Laune, obwohl es bitterkalt ist, die Luft gefroren, die See knapp davor. Aber alles glasklar und unglaublich hell und strahlend. Stella Sommers neues Album mit Songs wie „Frozen Air“ klingt wie der perfekte Soundtrack für diese wilde, winterliche Idylle. Im Hintergrund schwebende Chorgesänge (die Wikinger?) darüber die dunkle Stimme von Stella Sommer, die immer etwas Kühles, Abweisendes hat und gleichzeitig sehr erhaben und hoffnungsvoll klingen kann. Getragener Mystery-Folk für Romantiker. „Silence Wore A Silver Coat“, das neue Album von Stella Sommer, ist ihr drittes Soloalbum (neben ihren Alben mit Die Heiterkeit und den Mausis, einer Koop mit Drangsal). Und das erste, das sie selbst produziert hat: mit elegischen Streichern, reduziertem Klaviereinsatz und besagten Chorgesängen. Musikalisch völlig aus der Zeit gefallen. Dazu auch noch ein Doppelalbum. In Zeiten, in denen viele Musiker:innen nur noch Singles bzw. EPs veröffentlichen, haut Stella Sommer 24 Songs auf einmal raus. Auf Streamingplattformen wie Spotify sind diese Songs allerdings nicht zu finden. Die Singles, ja, aber nicht das Doppelalbum. Ein massives Statement von Stella Sommer, das die Musikerin im Musikexpress mit folgenden Worten kommentiert hat: „Ich hatte das Gefühl, dass ich mein Album und meine Songs davor schützen muss, schnell konsumierbarerer Müll im Internet zu sein. Man kocht ja auch kein Drei-Sterne-Menü, um es dann bei McDonald’s zu servieren.“ (8,1 von 10 Punkten)

Gaye Su Akyol - Anadolu Ejderi

Die 37-jährige Gaye Su Akyol sagt: „Wenn meine Musik eine Stadt wäre, dann auf jeden Fall Istanbul. So viele verschiedene Sounds, verschiedene Stimmen. Ein großes Durcheinander von allem und jeden.“ Im Fall von Gaye Su Akyol besteht dieses „große Durcheinander“ aus einem aufregenden Mix aus türkischem Folk, Pop und Psychedelik. Dazu kommen noch Sounds aus Afrika und dem mittleren Osten, Soul- Surf- und Discomusik, aber auch TripHop und Rock der 90er (Gaye Su Akyol ist großer Nirvana-Fan). „Anadolu Ejderi“, „Anatolischer Drache“, so der Titel ihres vierten Albums. Das Album ist eine Kampfansage. Ein Plädoyer für mehr Freiheit. Freiheit für die türkischen Frauen genauso wie für die LGBTQ-Community. Es geht um Istanbul und die verlorene Zeit vor dem Putsch am 12. September 1980. Vergangenheit und Gegenwart der Türkei treffen sich, genauso wie hier Gitarre, Bass und Schlagzeug auf traditionelle türkische Instrumente treffen. Ein waghalsiger Clash von Genres, Kulturen und Zeiten, der aber erstaunlich gut funktioniert und mich relativ umgehauen hat. Nicht umsonst gilt Gaye Su Akyol aktuell als eine der innovativsten und experimentierfreudigsten Musiker:innen der Türkei. (8,2 von 10 Punkten)

Robocop Kraus - Why The Robocop Kraus Became The Love Of My Life

Diesmal scheinen sie es wirklich ernst zu meinen: Nach 15 Jahren ohne Album-Release soll 2023 eine neue Platte von The Robocop Kraus erscheinen. Die geschichtsträchtige Gitarrenband aus Mittelfranken hat in den vergangenen Jahren nur hier und da mal ein Konzert gespielt, zuletzt beim vom Zündfunk präsentierten Interregionalen Gitarrenfestival in Hersbruck, aber das war’s. Bisher. Um uns schon mal sanft auf ihr Comeback vorzubereiten, erscheint jetzt eine umfangreiche Compilation mit dem schönen Titel "Why The Robocop Kraus Became The Love Of My Life", mit Songs aus den Jahren 1998 bis 2022. Mit unveröffentlichtem Material, Raritäten, neuem Stoff, aber auch All-Time-Favs wie “Poor Soul Relax“.Die perfekte Songsammlung, um uns in Erinnerung zu rufen, was für eine grandiose Band The Robocop Kraus doch waren und sind. Dieser großartige Rotz, diese rohe Energie, dieser umwerfende Soul und dieses Keyboard! Kein Wunder, dass sie damit alle vom Hocker gehauen haben. Die Robos waren Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre zuerst bei L’Age D’Or und dann, als einzige deutsche Gitarrenband, bei Epitaph unter Vertrag und weltweit auf Tour. Postpunk aus dem mittelfränkischen Hersbruck war damals der heiße Scheiß und live eine Macht. Das wird nicht einfach, da eins draufzusetzen. Aber jetzt kommen sie uns nicht mehr aus. Ich bin schon sehr gespannt auf 2023. (8 von 10 Punkten)

Peter Broderick - Piano Works Vol.1 (Floating In Tucker’s Basement)

Peter Broderick kommt ursprünglich aus Portland, Oregon, und war am Anfang seiner Karriere noch Studiomusiker für Acts wie M. Ward, White Hinterland oder Dolorean. Über Berlin bzw. Kopenhagen und Kooperationen mit Efterklang und Nils Frahm ist er mittlerweile in Irland gelandet. Dort hat er jetzt all seine bisherigen Klavierkompositionen zu Papier gebracht und gemeinsam mit dem US-amerikanischen Produzenten Tucker Martine aufgenommen. Das Ergebnis nennt sich „Piano Works Vol.1 (Floating In Tucker’s Basement)“ und sind teilweise sehr zarte, ja meditative Piano-Skizzen, verträumte Neo-Klassik, die nur manchmal etwas Fahrt aufnimmt und auch von seinem Kollegen und Freund Nils Frahm stammen könnte. Wild verzweigte, wunderschöne Eisblumen an einem kalten Winterfenster. (7,9 von 10 Punkten)

Vanessa Wagner – Mirrored

Auch die französische Pianistin Vanessa Wagner bringt ein neues Album raus, Titel: „Mirrored“. Bei ihr sind es aber keine selbst komponierten Skizzen, wie bei Peter Broderick, sondern sie bedient sich bei großen zeitgenössischen Namen wie Philip Glass, Ryuichi Sakamoto und Nico Mulhy und zaubert daraus ihre eigenen, sehr raffinierten Versionen, die aber, wie im Fall von „Solitude“ von Sakamoto nicht unbedingt immer mit dem Original mithalten können. Trotzdem faszinierend, wie Wagner hier aus den unterschiedlichsten Originalen ein relativ homogenes Ganzes erschafft. Aber dafür ist die Französin auch bekannt: Sie kombiniert alles mit allem. Klassisches Repertoire mit zeitgenössischen Werken, alte Instrumentaltechniken mit Videokunst, mit elektronischer Musik, Tanz und Theater. Die französische Tageszeitung Le Monde hat sie deshalb auch schon als "die entzückendste Pianistin ihrer Generation" bezeichnet. (7,5 von 10 Punkten)

Simon Popp – Blizz

Den Schlagzeuger Simon Popp kennt der ein oder andere vielleicht schon als Mitglied der Münchner Jazzband Fazer. Oder als Drummer der Popband Roosevelt. Auf seinem neuen Soloalbum „Blizz“ tanzen polyrhythmische Percussioninstrumente, in diesem Fall vor allem Metallophone, über mehr oder weniger düstere Synthieflächen. Gemeinsam bilden sie einen dunklen, unruhigen Sog, der immer wieder seine Geschwindigkeit ändert, uns gnadenlos mitreißt bzw. auch mal einfach nur entspannt dahintreiben lässt. Mehr von Simon Popp und seinem neuen Album „Blizz“ gibt’s ab Montag in der ARD-Audiothek: Judith Schnaubelt hat Simon Popp in seinem Giesinger Studio besucht, in dem der 32-Jährige Instrumente aus aller Welt sammelt und hat sich mit ihm unter anderem, aber nicht nur, über sein neues Album „Blizz“ gesprochen. (7,8 von 10 Punkten)

A Million Mercies – Electrictric (7,5)

„Electrictric“, das neue Album von A Million Mercies, der aktuell zwölfköpfigen Band um Hausmusik-Gründer und Elektrikermeister Wolfgang Petters,ist ein Konzeptalbum zum Thema Schlaf. Es geht ums Träumen, um Tagträume, Alpträume und den Traum, Leonard Cohen zu treffen, um Schlaflosigkeit, aber auch um den ewigen Schlaf. Neben Wolfgang Petters besteht A Million Mercies momentan u.a. aus Carl Oesterhelt, Claudia Kaiser, Franz Dobler und Mathias Götz. Die Musik von A Million Mercies entzieht sich auch diesmal wieder jeglichem Kategorisierungsversuch. Ist das Freak Folk, Jazz oder Landsberger Weirdness? Aber egal ob kammermusikalisch aufgehübscht mit Geige, Cello und Kontrabass, ob brasilianisch angehaucht, ob mit Bläsern garniert, immer ist man hier dem Indie-Gedanken schwer verpflichtet. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern den Moment, das Experiment, das Machen an sich.(7,5 von 10 Punkten)

Marcel Dettmann - Fear Of Programming

Marcel Dettmann ist nicht nur ein avantgardistischer Techno-Produzent, sondern auch Resident-DJ in der Berliner Club-Institution Berghain. Und genau so klingt auch sein neues Album „Fear Of Programming“, wie eine Nacht im Berghain. Zu Beginn stehen wir noch in der langen Warteschlange vor dem ehemaligen Heizkraftwerk. Geheimnisvolle, dunkle Synthieflächen wabern um uns herum, wir schieben uns am Türsteher vorbei und dann im Halbdunklen Richtung Garderobe. Und da sind sie dann auch schon, die ersten, staubtrockenen Beats. Man spürt sie mehr, als dass man sie hört und wird wie magnetisch von der Tanzfläche angezogen. Wenn ein DJ wie Marcel Dettmann, der den Musik-Geschmack einer ganzen Techno-Generation mitgeprägt haben dürfte, wenn also dieser Marcel Dettmann nach zehn Jahren wieder ein Solo-Album rausbringt und das dann „Fear Of Programming“ nennt, ahnt man, dass es sich hier einer nicht leichtgemacht hat. Denn natürlich waren die Erwartungen hoch und damit der Druck groß. Aber Dettmann enttäuscht uns nicht. Das Album ist stilistisch extrem abwechslungsreich. Da der klassische Dettmann-Techno, innovativ und detailverliebt. Dazwischen düstere Drone-Stücke („Transport“), für die kurze Verschnaufpause, den Rückzug vom Dancefloor und einen Ausflug in den Darkroom. Und der ein oder andere Besuch des fluffigeren House-Floors der Panorama-Bar ist auch mit dabei („Water“ feat. Ryan Elliott). 13 großartige Tracks, die in das titelgebende „Fear Of Programming“ münden, einem hellen, ja fast grellen Streicher-Flirren. Leicht überdreht, aber glücklich verlassen wir das Berghain im Morgengrauen. (8 von 10 Punkten)

