Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Robert Glasper, Sasami, King Hannah und Sven Väth

HAMID EL SHAERI – The SLAM! Years (1983-1988)

Ein libyisch-ägyptischer Musiker, 60 Jahre alt, nun kommen auch wir in den Genuss seiner Lieder. Hamid El Shaeri gilt als Pioniere in Sachen „Arabic Pop“ – mit seinen Synthie-Sounds, die wir aus den 80ern kennen. Seine Musik erschien damals auf Kassetten bei „Slam Records“ - so hieß eines der erfolgreichsten Kassetten-Labels im Ägypten. Auch wenn El Shaeri in den Staatssendern kaum vorkam, kennt ihn in der arabischen Welt trotzdem jede/r – ua auch, weil er anderen, großen Acts half. „Wenn du es in der arabischen Welt zu etwas bringen wolltest, musstest du nach Kairo gehen“, sagt der Sänger und Multi-Instrumentalist. Wenn man sich die Stücke anhört, fällt der Keyboard-lastige Sound auf. El Shaeri lebte Ende der 70er in London, besuchte Konzerte von Michael Jackson und nahm auf der Abbey Road sein erstes Album auf „Ayonha“, ein Tape. „Ayonha“, der Song ist der Hit des vorliegenden Samplers. Fans kennen ihn schon von einer Compilation ded Berliner Habibi Funk-Labels, die nun diese Platte veröffentlichen. Alle Einnahmen des Samplers teilen das deutsche und ägyptische Label gerecht auf, steht im Booklet. Danke für die Entdeckung, Habibi Funk! (8,0 von 10 Punkten)

ROBERT GLASPER – Black Radio III

In den USA & Kanada ist der Februar der „Black History Month“ (im UK der Oktober). So bringt der mehrfache Grammy-Gewinner Robert Glasper sein neues Albums „Black Radio III“ Ende Februar heraus - zehn Jahre nach „Black Radio I“. Im Video zu „Black Superhero“ geht es um den Überlebenskampf der Black Community. Das Album selbst, so Glasper, „feiert die Freude, Liebe und Widerstandfähigkeit der Schwarzen“. Und bietet souligen Wohlklang zwischen R´n´B & Rap und mellow House-Sound. Der Vorabsong „Better Than I Imagined feat H.E.R. + Meshell Ndegeocello“ wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Weitere Gäste sind ua Q-Tip, Esperanza Spalding, India.Arie, Common, Killer Mike, Gregory Porter ... Eine breite Palette afro-amerikanischer Superstars. Mal sehen ob „Black Radio III“ auch das Charts-Kunststück seiner beiden Vorgänger wiederholen kann: „Black Radio I“ war das erste Album, das gleichzeitig in vier Genre-Charts in den Top10 landete: HipHop, R&B / Urban Contempory, Jazz und Contemporary Jazz. Auch „Black Radio II“ gelang es. (7,7 von 10 Punkten)

CASPER – Alles War Schön Und Nichts Tat Weh

Wird er alt und / oder nostalgisch? Der amerikanisch-deutsche Indie-Rapper aus Bielefeld steht kurz vor dem 40. Geburtstag – Zeit, sich mit den Schattenseiten des Erfolgs zu beschäftigen: „ich will nie wieder so berühmt sein“ klagt der Wahl-Berliner in der Coverstory des Musikexpress. Einerseits sagt er, dass er überall zwischen allen Stühlen stand, andererseits ist das genau seine Stärke. Caspers fünftes Album bewegt sich weiter aus dem HipHop-Kontext hinaus. Vielleicht liegt es auch daran, dass Benjamin Griffey (so sein bürgerlicher Name) die Pandemie als Murmeltiertage erlebte: mit zu wenig Input. So flossen Geschichten des nahen Umfelds in seine Texte. Oft ist er auch in der Heimat seinen US-amerikanischen Heimat seines Vaters gewesen. Features gibt es von Haiyti, Kummer, Teute sowie Provinz & Lena.

Er hofft, dass er eines Tages ohne sein Künstler-Ego leben und musizieren kann, sagt Giffey – ob es sein letztes Album als Casper ist – vor der Häutung? Max Rieger hat eine Top-Produktion abgeliefert. Gleiches gilt für Caspers Cover-Wahl: der Bienenschwarm auf seinem Oberkörper, Hals und Gesicht. Sieht echt aus. Verdammt echt. (7,1 von 10 Punkten)

SASAMI – Squeeze

Sie hat ihre neue Platte in Form einer Oper bzw Orchesterwerks angelegt: in verschiedenen Sätzen. Die klassisch ausgebildete Kalifornierin heisst bürgerlich Sasami Ashworth. Sie verarbeitet ihre südkoreanisch-japanischen Familienbande. Die Geschichte beider Länder bildet für die Politik zT heute noch ein schwieriges Feld. Auf dem Cover sehen wir Sasami als Menschen-Schlange. Es ist der japanische Volksgeist Nure-onna, auf Deutsch: nasse Frau - eine vampirische Gottheit, die den Kopf einer Frau und den Körper einer Schlange hat. Sasami fährt nicht nur Folk-Rock und Country-Pop, sondern auch Metal auf. So kann sie wichtige Themen musikalisch adäquat umsetzen: Wut und systemische Gewalt. Sie lässt „anti-toxische Positivität“ raus – wie sie sagt - um sich und marginalisierten Menschen zu helfen. Ty Segall hat mitproduziert, Hand Habits hat mitgewirkt. Ihren neuen Mix aus heavy / aggressiv und melodisch / catchy stellt sie auch bei uns vor: Sasami spielt in vier deutschen Orten – ua am 19. Mai im Strom in München – als Support Act von Mitksi. (7,9 von 10 Punkten)

KING HANNAH – I´m Not Sorry, I Was Just Being Me

Ein neues, englisches Duo – das schwelenden Rock spielt und schon in vielen „Sound of 2022“-Listen auftauchte. Die Vorschusslorbeeren haben Hannah Merrick und Craig Whittle, die 2017 in Liverpool loslegten, verdient. Kennengelernt haben sie sich beim Kellnern - und schon mit ihrer ersten EP als King Hannah landeten sie 2020 in unseren Zündfunk Top Traxx – mit dem Song „Meal Deal“ (der an PJ Harvey erinnerte). „Vor meinen Mädchennamen Hannah ´King´ zu setzen, ist cool, verleiht Stärke“, sagten sie dem Rolling Stone. Es gibt elegisch-ruhige Stücke, zT sperrig-dissonant – ihre Vorbilder sind neben Portishead und Can meist US-Acts wie Cowboy Junkies und Mazzy Star. Textlich geht es auf dem Debüt um Schmerz, Rachegefühle und Selbstverwirklichung. Wie der Titel sagt: „I´m Not Sorry, I Was Just Being Me“ („Es tut mir nicht leid, ich war nur ich selbst“). King Hannah – einer der ersten tollen neuen Rock-Namen im neuen Jahr. Sharon Van Etten ist schon Fan. Im April stehen sieben Termine in Deutschland an – ua am 3. April in der Frankfurter Batschkapp und am 10. April in München im Heppel & Ettlich. (8,1 von 10 Punkten)

BASIA BULAT – The Garden

Die kanadische Songwriterin hat sich für ihre Best-Of ein Konzept überlegt: ihre Lieblingslieder gibt´s nun von einem Streichquartett interpretiert – dazu ihr Gesang. Eingespielt ua von Owen Pallett, dem Streicher-Meister von Arcade Fire. Die Idee kam nicht von ungefähr: die in Montreal lebende Folk-Sängerin hat auf Konzerten schon öfters ein klassisches Ensemble dazu geholt – zu ihrer normalen Band. Ältere Lieder wie „Infamous“ oder „Love Is At The End Of The World“ bekommen durch die Neu-Instrumentierung, die sogenannte „Garden“-Version, einen neuen, dramatisch-melancholischen Touch. Vielleicht gewinnt die Tochter einer polnisch-stämmigen Musikerlehrerin dafür diesmal den Juno- oder Polaris Music Prize, die kanadischen Grammys, für die sie schon nominiert war. (7,6 von 10 Punkten)

SVEN VÄTH - Catharsis

Die Pandemie und die DJs: auch Superstar Sven Väth konnte nicht auflegen – und nahm mal wieder eine Platte auf. Sein erstes Album seit knapp 20 Jahren – er widmet es dem Ort seines Wirkens: der Tanzfläche. Produziert hat er es mit dem jüngeren Frankfurter DJ-Produzenten Gregor Tresher, der auf Väths Jubiläums-Sampler „Cocoon 100“ vertreten war. „Catharsis“ - vor allem der Titeltrack macht seinem Namen alle Ehre: der in London lebende Frankfurter „reinigt sich“/„befreit sich“. Die meist schneidigen Club-Techno-Tracks sollen ihm und uns die Last des Nicht-Feiern-Könnens nehmen. Es gibt aber auch ein paar ruhigere, feine Teile. Die Lyrics sind Deutsch (am meisten hören wir seine charismatisch-tiefe Stimme bei „Feiern“), Englisch („The Inner Voice“ – auch von ihm eingesprochen) und Japanisch. Im Grunde macht Väth das, wovon das erste Stück handelt: „What I Used To Play“. Ein DJ, der spielen MUSS. „What I Used To Play“ soll auch der kommende Release heissen: ein Sampler mit 40 Sven-Väth-Lieblingsliedern aus seiner ersten DJ-Dekade: den 80ern. (7,2 von 10 Punkten)

THURSTON MOORE – Screen Time

Vor wenigen Tagen wurde Gerhard Richter 90, der Maler aus Köln, von dem Sonic Youth das Bild mit der Kerze fürs Cover ihrer berühmtesten Platte, Daydream Nation, bekamen. Ob auch Sonic Youth-Gitarrist Thurston Moore gratuliert hat? Denn der Kontakt zu Richter lief über die Achse Kim Gordon – Isa Genzken, der damaligen Frau des Malers, die mit der damaligen Frau von Thurston Moore (der Bassistin von Sonic Youth) befreundet war. Moore lebt nach der Trennung nicht mehr in den USA, sondern in Europa, in London. Während des Lockdowns spielte er ruhige, spröde Gitarren-Instrumentals ein – ein Tribut für die #BlackLivesMatter-Bewegung von 2020. Und die Corona-Zeit, als sich viele Eltern fragten: wieviel Bildschirm-Zeit ist gut für mein Kind - „Screen Time“ eben. Passend das Cover: die in Stein gehauene Kinderfigur, die sich beim Lesen in einem Buch verliert. (7,5 von 10 Punkten)

SUPERCHUNK – Wild Loneliness

Die Fans von Sonic Youth oder Dinosaur Jr kennen sie aus den späten 80er / frühen 90ern. Superchunk aus North Carolina blieben eher ein Geheimtip. Und legten schon bald ihre Energie in ein Nebenprojekt: Sänger / Gitarrist Mac McCaughan hatte mit Bassistin Laura Ballance 1989 das Indielabel Merge gegründet – um eigene Musik und die von Freunden zu veröffentlichen. Drummer Jon Wurster wurde Comedian und Mitglied bei der Band The Mountain Goats, er trommelte zuletzt live für Bob Mould (ex- Hüsker Dü). 2010 tauchten Superchunk wieder auf, seit dem haben sie drei Alben veröffentlicht; „Wild Loneliness“ heisst ihr Neues. Ob sie an die Grunge- und Alternative-Rock-Zeiten ihrer Gründerjahre anknüpfen können? „Refracted“ haut zumindest gut rein. Von wegen „altersmilde“ – aber auch frei von falschen Aneignungen. (7,4 von 10 Punkten)

CAROLINE – Caroline

Fast könnte man meinen, man hört hier einer neuen Band im Übungsraum zu oder beim Lagerfeuer-Jam. Aber das Rohe, Unfertige, Spröde hat seinen eigenen Reiz. Caroline nennen sich drei Musiker aus Manchester, die nun in London Fuss gefasst und beim renommierten Indie-Label Rough Trade eine Heimat gefunden haben. Ihr Debüt lebt vom Skizzen-haften, so als würden die Schemen künftiger Indie-Folk-Hits abzeichnen. Doch Caroline lassen es lieber fliessen, als sich in einen wie-kriegen-wir-das-möglichst-fesch-fertig?-Kampf zu verlieren. Inzwischen sind durch die Pub-Sessions in London weitere Leute an Bord gekommen: Caroline sind inzwischen zu acht – mit Saxophon, Klarinette und Violine – so dass man von einem Kollektiv sprechen kann. Von dem man vermutlich noch viel hören wird. (7,8 von 10 Punkten)

MAVI PHOENIX – Marlon

Marlon Nadler hat ein bewegtes Jahr hinter sich: nach dem Coming Out als trans Mann und der Veröffentlichung seines Debütalbums unter dem Namen Mavi Phoenix, verabschiedete sich der österreichische Künstler aus Social Media. In der Zeit ging es um das Ankommen im neuen Leben, um persönliche und künstlerische Transition. Der Sound auf „Marlon“ ist von 90er-Beats und 00er-Pop beeinflusst: „Tokyo Drift“ klingt wie ein Mix aus Deee-Lite und Luscious Jackson. Andere Singles wie „Just An Artist“ und „Leaving“ klingen mehr nach Slacker-Pop von Heute – nach einer Art Autotune-Variante von Mac DeMarco. Der Linzer Artist und FM4-Amadeus-Award-Gewinner singt über die Dinge, die er gerade erlebt hat: Testosteron-Therapie, Stigmatisierung von Antidepressiva und neuer Körperlichkeit / Begehren. „´Marlon´ ist das Licht im Dunkeln, an dem ich mich halten konnte – so wie Musik es schon immer für mich war“, sagt der Wiener, der am 1. 4. in Münchens April auf dem Tour-Plan stehen hat. Muss gefeiert werden! (7,1 von 10 Punkten)

DAMIAN DALLA TORRE – Happy Floating

Der in Südtirol geborene Tenorsaxophonist veröffentlicht sein Debüt beim Münchner „Quasi-Jazz“-Label Squama. Der Sound liegt zwischen Ambient / Electronica / Jazz. Das Debüt des in Leipzig lebenden Künstlers entstand in den letzten beiden Jahren – 19 MusikerInnen halfen mit, ua auch aus der Londoner Jazz-Szene. Wir hören Field Recordings, Blechgebläse, Synthies und Sampling-Sounds. Das Musik-Interesse des aus Pfitsch (italienisch: Val di Vizze, eine der nördlichsten Gemeinden Südtirols) stammenden Jazzers wurde geweckt, als er einst bei der Großmutter eines Nachbarn ein Saxophon entdeckte: auf rotem Samt in einem alten Instrumenten-Koffer. Damian Dalla Torre wird uns bestimmt noch oft roten Samt ausrollen – auf hoffentlich noch vielen Platten. Kaum haben Fazer also ihr eigenes Album veröffentlicht (auf City Slang), lässt das Münchner Instrumental-Quintett den nxt vielversprechenden Release auf ihrem jungen Label vom Stapel. (7,3 von 10 Punkten)