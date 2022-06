Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Regina Spektor, Hollie Cook und Automatic

Soccer Mommy – Sometimes, Forever

Die in der Schweiz geborene Sophie Allison nennt sich Soccer Mommy. Heute ist die US-Songwriterin 25 und gehört zu der beeindruckenden Songwriter-Generation von Phoebe Bridgers, Lucy Dacus oder Lindsey Jordan. Soccer Mommy legt auf ihrem dritten Album “Sometimes, Forever” den bewährten Coming-Of-Age-Indie-Rock vor, allerdings kommt der auf Album Nummer drei etwas reflektierter daher: “Kummer und Leere gehen zwar vorbei”, sagt sie, “kommen aber immer wieder im Leben - und genauso verhält es sich mit der Freude”. Auf “Sometimes, Forever” versucht Soccer Mommy Freud und Leid in Balance zu bringen. Gelingt ihr sehr gut. Auch dank der formidablen Produktion von Daniel Lopatin, den wir auch als Frickler Oneohtrix Point Never kennen. Er hat dafür gesorgt, dass wir die Ecken und Kanten in Soccer Mommys Leben auch hören können. (7,4 von 10 Punkten)

G. Love & Special Sauce – Philadelphia Mississippi

G. Love & Special Sauce kennen wir seit Anfang der 90er als Schmelztiegel von Delta-Blues und Funk/Rap. Dieser Mix hat das Trio erfolgreich durch die Jahrzehnte gebracht, mit ausverkauften Touren und guten Werbesong-Deals. Was Garrett Dutton alias G. Love in 30 Jahren nicht geschafft hat: Eine Reise ins Herz des Blues. G. Love & Special Sauce kommen aus Philadelphia, sind also schon rein geografisch ein Eck entfernt vom Mississippi Delta, gleichzeitig haben sie sich ihr ganzes musikalisches Leben mit der Musik des Deltas auseinandergesetzt. Das neue Album “Philadelphia Mississippi” ist jetzt der Versuch einer spirituellen Pilgerreise zum Delta-Blues - mit vielen Gästen aus der Region wie Trenton Ayers oder Cam Kimbrough. Und tatsächlich klingen G. Love & Special Sauce dann auch mal schnell wie die Black Keys, bevor es dann wieder unwiderstehlich funky wird. Ein Problem bleibt allerdings: ein Problem, das ich schon immer mit dem Trio hatte: es ist mir dann doch immer zu eklektisch. Auch wenn “Philadelphia Mississippi” sich sehr für diesen Sommer empfiehlt. (6,9 von 10 Punkten)

Der Nino aus Wien – Eis Zeit

“Eis Zeit” heißt das neue Album von Nino aus Wien, ein Titel, den ich erstmal politisch gelesen habe - oder doch ein ironischer Kommentar auf die Klimakrise? Der Titel ist aber geschrieben mit zwei Wörtern und auf dem Cover sehen wir ein Eis in der Waffel. Das war es dann erstmal mit meinen pseudo-intellektuellen Gedanken zur Aussage dieses Albums. Aber gut, wir sind hier beim Nino aus Wien, einem Biergarten-Poeten und das meine ich gar nicht abschätzig. Mir fallen wenige bis gar keine Österreicher ein, die schönere, romantische und clevere Alltags-Bilder in ihren Songs platzieren können. Auf “Eis Zeit” begegnen wir jetzt dem Dandy Nino, er singt ein wenig wie Andreas Spechtl von Ja, Panik, der ja wiederum auch oft wie Jarvis Cocker klingt. Es ist nicht das beste Album von Nino Mandl, aber diesen Sommer wird es garantiert begleiten. (6,5 von 10 Punkten)

Automatic – Excess

Izzy, Lola und Halle bilden das Trio Automatic aus Los Angeles. Jetzt erscheint ihr zweites Album “Excess”, das ein interessantes Cover hat. In Zeiten von Streaming und kleinen Kacheln auf dem Display achte ich eigentlich nicht mehr soviel auf Cover Art, aber das Bild mit Retro-Clip-Art-Schrift hat mich neugierig gemacht: Darauf sieht man eine Korsage, in der sich Bilder der ökologischen Katastrophe am Salton Sea in Kalifornien spiegeln. Der See ist fast völlig verdunstet. Ausgelöst durch was? Und da wären wir wieder beim Albumtitel: “Excess”. “Die Platte handelt davon, was mit unserer Psyche passiert, wenn wir auf bestimmte Werte konditioniert werden”, sagt Sängerin Izzy und gleichzeitig auch davon, dem Wunsch nach Konditionierung zu widerstehen. Musikalisch holen uns Automatic zurück in die 80er - ein Album, das bei mir nach dem zweiten und dritten Durchhören immer noch nachhallt. Eines der besten, nachhalligsten Alben in dieser Veröffentlichungswoche. (8,5 von 10 Punkten)

Zola Jesus – ARKHON

Seit über zehn Jahren veröffentlicht Nika Roza Danilova als Zola Jesus Platten und denkt ihren Goth-Pop als ausgebildete Opernsängerin seit jeher groß. Die opulenten, elektrifizierten Arrangements müssen mit der Wucht der Stimme mithalten können. So auch auf dem neuen Album “ARKHON”, das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet “Macht”. Macht, die durch einen böswilligen Gott ausgeübt wird, sagt Zola Jesus. Sie habe das Gefühl, wir lebten in einer arkonischen Zeit. Negative Einflüsse lasten auf uns allen. Und das müsse man benennen. Ich muss sagen, mir war der Gedanke sehr einleuchtend und das Hören des Albums mit seinen tollen Texten hat das nochmal verdichtet. Nur waren mir die Arrangements oft zu groß angelegt, denn was “ARKHON” fehlt, ist Intimität. Die Opulenz baut eine Distanz auf, die ich bei Zola Jesus gerne endlich überwinden würde. (7,7 von 10 Punkten)

Regina Spektor – Home, Before And After

Die US-Songwriterin Regina Spektor hat russisch-jüdische Wurzeln, steht aber wie kaum eine andere Künstlerin ihrer Generation für die Stadt New York. Der 11. Juni ist in New York der offizielle „Regina Spektor Day“, ausgerufen 2019 von Bürgermeister Bill De Blasio, um ihre Verdienste um die russische Community in New York zu ehren. Spektor hat außerdem einen Stern auf dem Walk Of Fame in der Bronx, und ihre Theaterstücke am Broadway und in anderen New Yorker Theaterhallen sind regelmäßig ausverkauft. New York liebt Regina Spektor - und umgekehrt. Mit “Home, Before And After” hören wir auch ein astreines New York-Album, geschrieben und aufgenommen im Big Apple, genau in dem Moment, als die Pandemie anfing und Regina schwanger wurde. Wir hören tolle theatrale Songs, oft emanzipatorisch, selbstbewusst und sehr intim, im Mittelpunkt: Regina und ihr Klavier. “Home, before and after” ist ein gelungenes, solides Album, das eine Heimat in Theatern und im US-Mainstream-Radio finden wird. (7,5 von 10 Punkten)

Hollie Cook – Happy Hour

Was machst du, wenn dein Vater Drummer bei den Sex Pistols war, deine Mutter bei Culture Club gesungen hat und Boy George dein Patenonkel ist? Klar, du machst Musik. Aber welche? Punk oder Pop? Die Antwort der 35-jährigen Hollie Cook ist: beides. Hollie Cook war Teil der letzten Besetzung der Slits um Ari Up, seit 2011 widmet sie sich dem Reggae, genauer: dem Lovers Rock, also einer Spielart von Reggae, gemixt mit R&B und Soul. Hollie gilt seit ihrem 2018er Album “Vessel Of Love” als britische Queen of Lovers Rock, sie selbst sagt, sie mache “Tropical Pop”. Egal wie man es nennt, es macht gute Laune, auch wenn es in ihren Songs oft um Heartbreak-Geschichten geht. Das neue Album “Happy Hour” weiß einiges von Liebeskummer zu erzählen, Hollie Cook zitiert dabei auch Amy Winehouse: “Love is a losing game”. Dieses Lovers Rock-Album ist alles andere als ein losing game. (7,8 von 10 Punkten)

Damien Jurado – Reggae Film Star

Vor 25 Jahren hat Damien Jurado aus Seattle sein erstes Album veröffentlicht. 15 Studioalben hat der Singer/Songwriter seither produziert, jetzt erscheint sein 16., das zweite auf seinem eigenen Label Maraquopa Records. Und was soll ich sagen, es ist ein typisches Damien Jurado-Album, tolles Songwriting mit der Gabe, sehr viele Perspektiven einzunehmen, empathisch, auch lustig. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass Jurado immer mehr nach Nick Drake klingt. Was an dieser Stelle ein großes Kompliment ist. (7,0 von 10 Punkten)