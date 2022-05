Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Porridge Radio, Lykke Li und Brandon Coleman

Porridge Radio - Waterslide, Diving Board, Ladder to the sky

„Waterslide, Diving Board, Ladder to the sky“ ist eine geballte Ladung Emotion, die ganze Bandbreite, Indie-Rock von einer Band, deren Frontfrau alles zu kennen scheint: alle Untiefen, aber auch alle Höhenflüge, die ein Leben so zu bieten hat. In der Single „Back to the radio“ erzählt Dana Margolin z.B. von den Panikattacken, die sie hatte, den Selbstzweifeln, dem Druck, den sie sich im Vorfeld gemacht hat, jetzt was wirklich Großes abliefern zu müssen, wenn sie mit ihrer Band im hart umkämpften Indie-Haifisch-Becken bestehen wollen würde. Von Paranoia getrieben, singt, ja schreit, befreit sich Margolin von ihren Dämonen. „Outside it’s cold“ … drinnen sieht’s bei Dana Margolin aber oft auch nicht besonders gemütlich aus - „I don’t wanna be loved“ („Birthday party“) lautet eines ihrer dunklen, verzweifelten Mantras, die sie fast euphorisch feiert. Mit grandiosen Melodien („U can be happy if u want to“) und einer Melancholie, die so strahlend daherkommt als könnte sie alle Schmerzen, alle Unsicherheiten unter den Tisch kehren („End of last year“, „Flowers“). Dabei kann die Stimme von Dana Margolin tief und sehr intensiv klingen, aber auch fragil und verletzlich. Offenheit rules, das war schon immer so bei Porridge Radio. Neu ist diesmal die liebevollere Produktion, die Orgel- und Streichereinlagen und die übereinander geschichteten Soundscapes. Kraftvoller, eigenwilliger, umwerfender Indie-Rock für Fans von PJ Harvey und Connor Oberst. (8,5 von 10 Punkten)

Soak - If I never know you like this again

Bridie Monds-Watson ist Soak und „If I never know you like this again“ mittlerweile schon Album Nummer 3. Ein Album, das ohne Probleme auch schon in den 90’s hätte erscheinen können, ausgestattet mit einem kräftigen Touch Pavement, einer Prise Radiohead und einer beneidenswerten, bittersüßen Lässigkeit. Egal, ob Monds-Watson dabei queere Beziehungen oder die eigene Identität thematisiert, immer geht es darum (auch sehr 90’s like) authentisch, ehrlich zu sein. Die eigene Vergangenheit, die eigenen Erinnerungen wie in einem Fotoalbum detailgetreu abzubilden, inklusive aller Frustrationen und Fragezeichen. Mellow Indie-Rock aus Irland. (7,8 von 10 Punkten)

Lykke Li – Eyeye

Auch die Schwedin Lykke Li setzt diesmal auf Authentizität. Dafür hat sie für ihr fünftes Album „Eyeye“ ein ganz spezielles Studio-Setting gewählt: kein digitales Equipment und kein klassisches, hochempfindliches Gesangsmikrofon, sondern ein Billig-Mikro, das normalerweise für Schlagzeugaufnahmen verwendet wird. Damit wollte die Schwedin eine besonders intime Atmosphäre schaffen, uns besonders nah heranlassen an sich und ihre wie immer tieftraurigen Geschichten über einsame Nächte und gepflegten Herzschmerz. Aufgenommen in ihrem Haus in Los Angeles, zusammen mit ihrem Stamm-Produzenten Björn Yttling, dem Bassisten von Peter-Bjorn-and-John. Entstanden ist so ein sehr atmosphärisches Album, das tatsächlich sehr reduziert beginnt, im Laufe der acht Stücke dann aber doch zum perfekt inszenierten Melo-Pop wird. Mit schwebenden Synthie-Flächen und einem sexy Retro-Chic, der den ein oder anderen Song schon mal für den nächsten David Lynch-Soundtrack prädestiniert. (7,7 von 10 Punkten)

Charlie Hickey - Nervous at night

“Born in a family of neurotic musicians, so good at thinking, so bad at listening“, singt Charlie Hickey in dem Song “Mid air”. Sicher nicht immer einfach mit zwei mehr oder weniger erfolgreichen Musiker-Eltern aufzuwachsen. Chris Hickey und Sally Dworsky haben beide mehrere Solo-Alben veröffentlicht und zusammen in der Band Uma gespielt, das Talent zum Songschreiben ist ihrem Sohn also quasi in den Tourbus gelegt worden. Zusammen mit einem Faible für die ruhigen, introvertierten Songs von Sufjan Stevens und Elliott Smith. Seine ersten Songs hat Hickey Jr. dann schon mit 14 veröffentlicht. „Nervous at night“, sein Debütalbum, erscheint jetzt auf Saddest Factory, dem Label der Singer/Songwriterin Phoebe Bridgers. Beide kennen sich schon von der High School, sind schon oft zusammen aufgetreten. Dafür habe sie schließlich ein Label gegründet, um junge Künstler wie Hickey veröffentlichen zu kennen, meinte Bridgers vor kurzem. Auf seinem Debüt verhandelt der Kalifornier sehr offen seine Teenage-Anxiety, seine Nervosität, seine Unsicherheit und die Mittel, mit denen er dagegen ankämpft. Ein sehr zeitgemäßes Coming-of-Age-Album, ruhig und erstaunlich gelassen für einen 21-Jährigen. (7,9 von 10 Punkten)

MXMtoon – Rising

Auch die mittlerweile in Brooklyn lebende US-Amerikanerin MXMtoon ist erst 21 und beschäftigt sich auf ihrem neuen Album „Rising“ genau damit, nämlich dem Ende ihres Teenager-Daseins und der Angst vor dem, was danach kommt. Wobei, ihre Streaming- und Follower-Zahlen sind schon jetzt beachtlich, MXMtoon hat sich bereits eine riesige Fangemeinde erarbeitet. Das mag zum einen an ihrem sehr gefälligen Pop-Ansatz liegen, der zwischen schüchternem Bedroom-Folk („Dizzy“) und catchy Radio-Pop („Dance“) liegt und mich immer wieder an Lilly Allen erinnert, die ja auch hinter ihrem wippenden Blümchenkleid sehr direkte, sehr offene Lyrics versteckte. Ein weiterer, sehr maßgeblicher Grund dürften aber auch ihre Social-Media-Aktivitäten sein. MXMtoon ist nämlich nicht nur eine charmante Musikerin, sondern seit 2013 auch schon sehr erfolgreiche und witzige YouTuberin. Und hier eine begeisterte Fürsprecherin von allem, was ihre Generation aktuell bewegt, also neben Selbstzweifeln, Zukunftsängsten und unerwiderter Liebe eben auch Black Lives Matter, Mental Health, Klimawandel und LGBTQ+-Rechte. Funfact am Rande: Genauso wie Charlie Hickey nennt auch MXMtoon Sufjan Stevens und Elliott Smith als ihre Einflüsse, die auf ihrem neuen, sehr kommerziellen Album „Rising“ allerdings nicht wirklich zu hören sind. (6 von 10 Punkten)

Congee – Kwong

Wie MXMtoon hat auch der junge Brite Congee chinesische Wurzeln. Congees Eltern kamen in den 1980er Jahren aus Hongkong nach London. Seine Mutter spricht bis heute kaum Englisch. Congees Chinesisch wiederum lässt auch zu wünschen übrig. Eine etwas tiefer gehende Unterhaltung zwischen den beiden ist deshalb bis heute kaum möglich. Diesem bedauerlichen Umstand hat Congee seine Debüt-EP „Kwong“ gewidmet und hier insbesondere den Song „Be alright“. Mein Lieblingssong auf „Kwong“ ist aber „This is me“. Ein wunderbar verschliffenes Stück Slacker-Pop, elektronisch und mit dem gewissen Frank Ocean-Vibe. Und, wie so viele andere Neuerscheinungen in dieser Woche, sehr offen, was die eigenen Unsicherheiten und Ängste angeht.

Wer übrigens Congee googlet, stößt sofort auf das einfachste, bekömmlichste und fadeste Essen der Welt, nämlich chinesischen Reisbrei. Den die Mutter von Sam Tsang ihrem Sohn immer gekocht hat, wenn er krank war, weshalb er sich jetzt Congee nennt. (7,7 von 10 Punkten)

Quinquis – Seim

Wir machen einen Abstecher auf die kleine französische Insel Quessant vor der bretonischen Atlantikküste – dort lebt Quinquis. Hinter Quinquis steckt die französische Künstlerin Émilie Tiersen. Tiersen war zwei Alben lang Tiny Feet. Jetzt ist sie Quinquis, wie ihr Mädchenname. Émilie Tiersen ist mit dem Musiker Yann Thiersen verheiratet und hat mit ihm zusammen seit kurzem auch einen Sohn. „Seim“, ihr Debütalbum als Quinquis, ist zusammen mit dem Produzenten Gareth Jones entstanden. Jones hat auch schon mit Depeche Mode, Erasure, den Einstürzenden Neubauten, Wire, Clinic oder Interpol zusammengearbeitet, aber auch schon mit Yann Tiersen und ist quasi ein Freund der Familie. Jones hat den zarten, elfenhaften, durchwegs bretonischen Gesang von Tiersen mit elektronischen Sounds unterlegt, mit kühlen, sanft versponnenen Synthie-Sounds. Die Plattenfirma Mute war begeistert, die Depeche Mode-Community ist es auch, und auch ich muss gestehen, dass der sehr atmosphärische, ja manchmal fast mystische Kelten-Pop von Quinquis durchaus eine gewisse Sogwirkung entwickeln kann. (7,7 von 10 Punkten)

Jimi Tenor – Multiverse

Der finnische Tausendsassa Jimi Tenor lässt sich ungern auf ein Genre, einen Stil festlegen. Sein neues Album hat er deshalb auch „Multiverse“ genannt, das dazu erscheinende Buch über sein Leben und seine Kunst „Omniverse“. Jimi Tenor war schon immer ein Unikat, „outstanding“ wie man so schön sagt. Seit mittlerweile über 30 Jahren produziert er seine Musik im Do-it-yourself-Modus, frei und spontan. Egal ob solo oder mit legendären Musikern wie Tony Allen. Die Vorgehensweise scheint immer die gleiche zu sein: ein Loop aus dem Drumcomputer, ein paar Synthies dazu, kombiniert mit einem Solo auf Saxophon, Querflöte oder Keyboard. Das klingt nicht unbedingt immer wahnsinnig aufregend – muss es auch nicht. Der Charme einer neuen Jimi Tenor-Platte, und das gilt auch für „Multiverse“, liegt nicht in der perfekt inszenierten Superlative, sondern im Unperfekten, Einfachen, in einem leicht schrägen Klang. Das war in der elektronischen Anfangszeit schon so und das gilt auch für seine Afrobeat-, Funk- und Jazzexperimente. (7,6 von 10 Punkten)

Brandon Coleman - Interstellar Black Space

Nach dem kosmischen Bedroom-Jazz eines Jimi Tenors starten wir jetzt endgültig in Richtung Weltraum - und folgen Brandon Coleman, jenem fabelhaften Keyboarder und Sänger, der schon mit so großen Namen wie Flying Lotus, Thundercat, Childish Gambino und Kamasi Washington zusammengearbeitet hat. „Wenn ich durch den Weltraum reisen würde, welche Musik würde ich dann hören wollen?“ hatte sich Brandon Coleman gefragt - und mit seinem neuen Album „Interstellar Black Space“ die Antwort gleich mitgeliefert: einen himmlischen Mix aus Jazz, Soul und Funk nämlich. Funk a la George Clinton oder James Brown, traditionsbewusst und experimentierfreudig zugleich. Soul im Stil der Delfonics oder der Four Tops, die für Coleman auch immer etwas Spirituelles hatten. Und was den Jazz angeht, da bezieht sich Coleman auf seinen großen Bruder, der ihn schon früh mit Miles Davis und Chick Corea bekannt gemacht hatte oder greift zurück auf die Hilfe von Kamasi Washington, den wir eben hörten. Entstanden ist so ein phantastischer afrofuturistischer Trip durch den „Interstellar black space“ des Brandon Coleman. Seine Musik hat Coleman damit um einige Genre-Galaxien erweitert. Und das auf den Funk limitierte Vorgänger-Album „Resistance“ weit hinter sich gelassen. (8 von 10 Punkten)