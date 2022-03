Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Plastikman & Chilly Gonzales, Walt Disco und den Red Hot Chili Peppers

CHRISTIAN LEE HUTSON - Quitter (ANTI-)

„Quitter“, also „Drückeberger“, nennt der 31jährige Singer Songwriter Christian Lee Hutson aus Los Angeles sein zweites Album. Er ist mit seinen ruhigen, oft selbstironischen Songs eben das Gegenteil eines Action-Helden, aber genau das macht ihn so sympathisch. Und mit Phoebe Bridgers und Conor Oberst hat er auch zwei prominente Unterstützer, die ihn auf diesem abwechslungsreichen Album begleiten. Mit so etwas wird man zwar nicht unbedingt berühmt, aber für einen zukünftigen Kultstatus dürfte es reichen. (7.0 von 10 Punkten)

SEABEAR - In another Life (Morr Music)

Seabear aus Island - das ist weniger eine Band als ein Kollektiv von Musikern, die auch in anderen Zusammenhängen veröffentlichen. Man kann sie ein bisschen mit den kanadischen Broken Social Scene aus Kanada vergleichen. Und so erklärt sich auch, dass seit dem Debut-Album des Seebären zwölf Jahre vergangen sind. Zu den sieben Musikern zählen unter anderen die Songwriterin Soley Stefansdottir und ihr Kollege Sindri Mar Sigusson, den manche vielleicht als Sin Fang kennengelernt haben. Das Album ist jedenfalls ein schöner Strauß milder Folkpop-Songs geworden, die auch aus dem kalifornischen Laurel Canyon kommen könnten - eine echte Empfehlung. (7.9 von 10 Punkten)

RED HOT CHILI PEPPERS - Unlimited Love (Warner Bros)

Das zwölfte Studioalbum der Chili Peppers dokumentiert zwei wichtige Comebacks: Der genialische Gitarrist John Frusciante ist wieder an Bord und - nachdem bei letzten Album noch Danger Mouse an den Reglern saß - ist auch Rick Rubin wieder Produzent. Und beide Männer haben den Chili Peppers wirklich gutgetan. Das heißt, das Album klingt sehr engagiert, sehr dicht und durchaus inspiriert, eigentlich genauso wie die Band vor 30 Jahren klang. Weiterentwicklung ist auf einem solchen Niveau anscheinend unnötig. Mit 17 Songs und 74 Minuten Spielzeit ist “Unlimited Love“ aber auch zu lang ausgefallen. (7.1 von 10 Punkten)

JOHN SPENCER & THE HITMAKERS - Gets it lit (PIAS)

Kürzlich hat Jon Spencer tränenreich das Ende seiner Band „The Blues Explosion“ verkündet, aber er hat ja noch die Rockabilly-Rebels von den Hitmakers. Da spielt zum Beispiel Bob Bert Schlagzeug, der auch schon bei Sonic Youth und Spencers erster Band Pussy Galore getrommelt hat. Das neue Album ist immer noch leicht kaputter Psychobilly im Stile der Cramps, aber Jon Spencer hat sich bemüht, den Bogen in Sachen akustischer Abschreckung nicht zu überspannen. Mehr noch, ich glaube, er hat noch nie ein so poppiges Album gemacht wie „Gets it lit“. Wird er weich auf seine alten Tage?... Nö. (6.5 von 10 Punkten)

CHRIS IMLER - Operation Schönheit (Fun in the Church)

Chris Imler, der vor 63 Jahren in Augsburg geboren wurde und seit Langem in Berlin lebt, hat sich lange Zeit als Schlagzeuger für andere verdingt, aber so auch allmählich ein großartiges Netzwerk aufgebaut. Unter anderem gehört dazu der Songwriter Jens Friebe, der auch an diesem Album mitgearbeitet hat. Aber Imler ist eben alt genug, um auch viel tiefer in der deutschen Popgeschichte zu graben. Deshalb - behaupte ich jetzt mal keck - klingt diese „Operation Schönheit“ oft nach Krautrock der 70er Jahre und verströmt immer eine dafür typische Coolness, die leider - so fürchte ich - momentan nicht ganz zeitgemäß ist. (7.2 von 10 Punkten)

WALT DISCO - Unlearning (Lucky Number)

Ich bin schlichtweg begeistert von Walt Disco, obwohl das Wortspiel mit Walt Disney ja nicht unbedingt soo witzig ist. Aber die queere Band aus Glasgow hat ein Debut-Album hingelegt, das man in diesem Jahr erstmal toppen muss. Hier vermischt sich Post-Punk mit modernsten Electro-Beats. Und immer wieder provoziert Frontmann James Potter mit seiner exaltierten, man könnte sagen exzentrischen Art. Mir sind sofort die Sugarcubes aus Island in den Sinn gekommen, die damals eine unverwechselbare Sängerin namens Björk im Zentrum hatten. Und ich könnte mir vorstellen, dass James Potter irgendwann auch ohne Walt Disco auskommen kann, aber im Moment ist dies der Sound der Stunde. (9.0 von 10 Punkten)

ALABASTER DE PLUME - Gold (International Anthem)

Der Londoner Gus Fairbairn, der sich pompös Alabaster dePlume nennt, hat hier ein sehr ambitioniertes und diverses Album hinbekommen. Fairbairn spielt zwar Saxophon und schreibt und performt Poetry, ihn aber als Poetry-Jazzer zu bezeichnen, wäre nicht ganz zutreffend. Hier haben wir es im weitesten Sinne mit wirklich freier Musik zu tun, und deswegen ist der Brite beim Label „International Anthem“ in Chicago genau an der richtigen Adresse. Freiheit ist hier etwas anderes, als das, was Marius Müller-Westernhagen meint. (7.8 von 10 Punkten)

FERGE X FISHERMAN - Dulaity (Ferge X Fisherman)

Sie sind aus Nürnberg, aber das hört man nicht, denn der Produzent Ferge und der Rapper Fisherman erreichen mit ihrem Jazz-Hop-Style oft internationales Niveau. Auf ihrem zweiten Album kommen dann - wie sich das momentan gehört - auch noch diverse Gäste zum Zuge, aber immer überwiegt der Groove im Sinne von A Tribe Called Quest oder Stetsasonic - d. h. mit dem aktuellen HipHop aus Amerika oder auch Deutschland hat dies nicht viel zu tun, aber sind wir nicht alle irgendwann mal Old School? (6.5 von 10 Punkten)

SHRIMPNOSE - Under Fire (Friends of Friends)

Shrimpnose ist schon mal ein toller Name, den sich Riley Smithson aus Los Angeles da gewählt hat. Und ich schwöre, seine Nase ähnelt keineswegs einer Garnele. Der Mann, der aus Minneapolis stammt, also der Heimatstadt von Prince, ist verwurzelt im HipHop, kennt die neuesten elektronischen Verfremdungstechniken, kann aber auch konventionelle Popsongs machen, mit verschiedenen Sängern. Das, was sein Album in erster Linie ausstrahlt, ist eine uneingeschränkte Kreativität. (6.8 von 10 Punkten)

TEMPERS - New Meaning (Dais)

Es ist das klassische Modell: Sie - Jasmin Golstaneh - singt, er - Eddie Cooper - macht die Geräusche. Im Grunde kennt man das Modell seit den Eurhythmics, aber die Tempers fügen einerseits noch eine gewisse New Yorker Untergangs-Lässigkeit hinzu, andererseits aber leider auch eine Art von Einfallslosigkeit. Denn eigentlich klingen hier zehn düstere Variationen über „Sweet Dreams are made of this“ an. (5.0 von 10 Punkten)

PSYMON SPINE - Charismatic Mutations (Northern Spy)

Dies sind drei Typen und eine Frau aus Brooklyn. Sie machen so ein bisschen das, was die Talking Heads vor 40 Jahren gemacht haben: Rockmusik mit funky Anklängen und Humor. Morgen erscheint nun ein Remix-Album von Songs ihres letztjährigen Albums „Charismatic Megafauna“, das zwingenderweise „Charismatic Mutations“ heißt und wo sich Leute wie Joe Goddard von Hot Chip oder Safer von The Rapture an die Songs sehr gewinnbringend herangewagt haben - extrem tanzbar, das Ganze. (8.5 von 10 Punkten)

PLASTIKMAN & CHILLY GONZALES - Consumed in Key (Turbo)

Dies ist das 98er Album „Converge“ von Richie Hawtin alias Plastikman, das als ein Grundgerüst von Minimal Techno gilt, ergänzt durch inspirierte Piano-Fills von Chilly Gonzales. Und so ist ein Hybridwesen aus organischer und anorganischer Musik entstanden, das mich und jeden mit melancholischen Gefühlen versorgt. (8.0 von 10 Punkten)