Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Arctic Monkeys, M.I.A., Loyle Carner und Dry Cleaning

Die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit dabei Pip Millet, Frankie Cosmos, M.I.A., Arctic Monkeys, Bibio, Sleater-Kinney, What are People for, Dry Cleaning, Alice Boman, Loyle Carner, Dawn Richard & Spencer Zahn und Bibio.

Sleater-Kinney – Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album

Vor 25 Jahren kam das dritte Sleater Kinney-Album "Dig Me Out" raus, der gleichnamige Song daraus dröhnt mir immer noch im Ohr. Zum Jubiläum veröffentlicht die zum Duo geschrumpfte Band um Carrie Brownstein und Corin Tucker ein Cover-Album. Bands wie Wilco, Low oder auch St. Vincent covern jeweils einen Song von "Dig Me Out". Ein Teil des Albumerlöses geht dabei an ein queeres Jugendzentrum in Portland. Sleater-Kinney betonen dabei, dass sie sich ausdrücklich gewünscht haben, dass die Songs nicht 1:1 gecovert werden, sondern eher neu interpretiert - je im Style der covernden Band. Und das hat sehr gut funktioniert. Alle Cover-Songs würden sich auch unbemerkt in die Diskografien der jeweiligen Bands einschleichen können. Besonders gut gefällt mir dabei Courtney Barnetts Version von "Words & Guitar", die den Track in eine Slacker-Kur schickt. (7,5 von 10 Punkten)

Frankie Cosmos – Inner World Peace

Wenn man bereits sein fünftes Album rausbringt, sollte man eigentlich nicht mehr groß dazusagen müssen, um wen es sich bei der Künstlerin handelt. Wir haben es schließlich mit keiner Newcomerin zu tun. Aber immer, wenn die Eltern der Künstlerin prominent sind, wird das natürlich thematisiert. So will es das Gesetz. Wahrscheinlich weil so ein Aha-Moment eintritt, darum mach ich das an dieser Stelle auch nochmal: Frankie Cosmos bürgerlicher Name ist Greta Kline, sie ist die Tochter von Schauspielerin Phoebe Cates und Schauspieler Kevin Kline. Und ja, die Eltern sind noch zusammen, seit über 30 Jahren sind sie verheiratet. Warum das wichtig ist? Das ist meine Überleitung zu "Inner World Peace", dem fünften Album von Frankie Cosmos. Und wie der Name schon verrät, ist es der Versuch, das Bedürfnis nach Harmonie auf Platte zu pressen. Hier in Form von sehr bekömmlichem Indie-Pop, der nicht sehr raffiniert, aber wirkungsvoll daherkommt. (6,7 von 10 Punkten)

What Are People For – What Are People For

Als würden die Chicks on Speed LCD Soundsystem spielen - oder auch umgekehrt - so mein erster Gedanke beim Hören des gleichnamigen Debüts von What Are People For. Das ist das Bandprojekt der Münchnerinnen Anna McCarthy und Manuela Rzytki. Anna McCarthy kennen wir als bildende Künstlerin und Manuela Rzytki als Sängerin und Komponistin, die aus der Theaterecke kommt. Grundlage für das Bandprojekt war eine Ausstellung von Anna McCarthy. Live sehen konnten wir die Band zuletzt in Regensburg im Haus der bayerischen Geschichte oder im Sommer beim Puch Open Air. Und ja, die Liveauftritte haben richtig Lust auf das Debüt gemacht und ja, das ist auch sehr gelungen. Erst dachte ich, dass die beiden in die Eklektizismus-Falle tappen, aber die Eigenproduktion hat dazu geführt, dass wir hier einen eigenen Sound hören und eine eigene sehr kluge, artsy Stimme, die auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, denn welche Frage ist im Kriegs- und Krisenjahr 2022 essentieller als: Wofür sind Menschen da - what are people for? (7,7 von 10 Punkten)

M.I.A. – Mata

Ich wünschte es wäre anders, aber ich kann leider Künstler und Werk nur sehr schwer von aneinander trennen. So auch bei dem neuen Album von M.I.A.. Die oberste Globalisierungskritikerin unter den großen Pop-Stars hat zuletzt einen sehr irritierenden Tweet losgelassen: Wenn der Verschwörungstheoretiker Alex Jones fürs Lügen bezahlen muss, dann sollte das auch jeder Promi, der sich für Corona-Impfungen stark gemacht hat. Schon am Anfang der Pandemie hat M.I.A. uns wissen lassen, sie würde lieber sterben würde als sich impfen zu lassen. Das fällt natürlich unter die Meinungsfreiheit, aber natürlich hagelte es Widerspruch und die eigenen Fans zeigen sich auch maximal irritiert. Denn leider hat sich M.I.A.s Sympathie für Verschwörungserzählungen auch auf das Album "Mata" geschlichen. Immer wieder erahnt man, dass sich die Lyrics in Wirklichkeit um die mächtigen Pharmakonzerne drehen, die M.I.A. in den letzten zwei Jahren immer wieder kritisiert hat. Dazu hat man das Gefühl, dass es sich M.I.A. in ihrer Querdenker-Nische sehr bequem macht und ihre Kritiker*innen auch noch auslacht – mit dem Track "Popular" zum Beispiel. M.I.A. hat auf „Mata“ ihren inneren Kompass verloren bzw. ist der gerade auf Verschwörungsmythen ausgerichtet – und das in einer Zeit, wo wir so dringend eine vertrauenswürdige, kritische Stimme in der Pop-Oberliga brauchen könnten. (6,8 von 10 Punkten)

Pip Millett – When Everything Is Better, I’ll Let You Know

Pip Millett ist Mitte 20, kommt aus Manchester und ist mir bisher mit feministischen Lyrics aufgefallen. Sie wolle sich wie eine Frau fühlen, auch wenn sie weiß, dass sie nicht den weiblichen Körper hat, den unsere Gesellschaft akzeptieren will. Das sang sie vor zwei Jahren. Jetzt erscheint ihr Debütalbum mit dem tollen Titel "When Everything Is Better, I’ll Let You Know" - wenn alles besser geworden ist, lass ich es dich wissen. Im Song "Walk Away" thematisiert sie, dass sie schon immer die Versorgerin in Beziehungen war - und das ist auch der Grund, warum sie am Ende gehen muss. Das ganze Album strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, trotzdem hören wir auch oft etwas über das verletzt-Werden, über Herzschmerz, und unter der Oberfläche finden wir dann doch eine große Portion Unsicherheit. (7,1 von Punkten)

Loyle Carner – Hugo

Rapper Loyle Carner aus London haben viele eine große Karriere vorausgesagt, gilt auch für mich. Denn er bringt musikalisch alles mit, die Skills, den Soul, die Beats. Nicht umsonst haben Kae Tempest und King Krule schon mit Carner gearbeitet. Jetzt scheint er bereit für den Durchbruch, mit einem Album, auf dem Carner blank zieht und alles offen legt, womit er in seinem Leben strugglet. Und das ist so einiges: "I told the black man he didn’t understand I reached the white man he wouldn’t take my hand", rappt Carner, der einen schwarzen Vater hat und eine weiße Mutter hat. Als Light-Skinned-Person gehörte er nie zu einer Community, nicht der Schwarzen und nicht der Weißen. Das hat Narben hinterlassen, erzählt uns Carner auf “Hugo”. Genauso wie der Fakt, dass er ohne Vater aufgewachsen ist - und jetzt selbst Vater ist. Er greift Malcolm X auf, der fragte, wie kann man die Wurzeln eines Baums hassen, ohne den Baum zu hassen? Carner fragt sich: Wie ich kann ich meinen Vater hassen - ohne mich zu hassen? Wir hören eine Nabelschau, wie ich sie in dem Pop-Jahr selten gehört habe. Die soulfullen und jazzy Beats stellen sich ganz in den Dienst der Offenbarungen und Messages, die Carner für uns hat. Das ist selten spektakulär oder überwältigend, aber es verdichtet, und macht "Hugo" zu einem stringenten, bemerkenswerten Album. (7,4 von 10 Punkten)

Dry Cleaning – Stumpwork

Never change a winning team, die Devise von Dry Cleaning aus Süd-London. Die Gruppe um die Speakerin, nicht Sängerin, Florence Shaw ist nach ihrem gefeierten Debüt aus dem letzten Jahr wieder mit John Parish ins Studio gegangen, dem Haus- und-Hof-Produzent von PJ Harvey. Damit schließt das Album "Stumpwork" ohne Umwege am Debüt an: Unerhört gutes Spoken Word. Die Lyrics verlieren nur ein wenig mehr ihr kryptisches Element, der schwarze Humor bleibt aber. Da sich beim Style von Dry Cleaning nicht viel bis gar nichts geändert hat, müsste sich aller Logik nach, der Nachfolger auch wieder in den Top 5 der UK-Charts platzieren können. Aber leider muss ich sagen, dass ich das zweite Album mit den 11 Tracks dann so unmittelbar nach dem ersten Album als ein wenig limitiert wahrgenommen habe. Oder anders gesagt: Spoken Word hat mich schon mal mehr mitgerissen. Trotzdem ist mir eine Band per se sympathisch, die im Studio eine Tischtennisplatte stehen hat und die auch intensiv benutzt wird - das war bei den Aufnahmen zu "Stumpwork" der Fall. (6,9 von 10 Punkten)

Arctic Monkeys – The Car

Ich gehöre zu den Menschen, die in Alex Turner, den Frontmann der Arctic Monkeys, einen großen Songschreiber und mittlerweile auch Arrangeur sehen. Einer, der die Vergangenheit, die Sixties und Seventies, ganz genau studiert hat. Einer, der sich aber nicht vor modernen Einflüssen verschließt. Genau das hören wir auf "The Car", dem siebten Album der Arctic Monkeys: Auch wenn die Streicher dominieren, hören wir auch immer mal wieder Synthis und leise Beats. "The Car" steht für ein Symbol der Begegnung und des Abschieds, das Auto als Ort der Einsamkeit, der Flucht und des Sinnierens. Das ist ein schönes Konzept, ein schöner Gedanke, den die Arctic Monkeys hier aufgreifen. Trotzdem muss ich leider sagen, dass "The Car" insgesamt zu gewollt, zu erzwungen klingt, auch wenn Alex Turner hier eine herausragende Gesangsleistung zeigt und es eine Handvoll Songs gibt, die sich nahtlos in das großartige Oeuvre der Monkeys einfügen lassen, wie zum Beispiel "Jet Skis On The Moat" oder "Hello You". Die gute Nachricht bleibt aber, die Arctic Monkeys fordern sich weiter selbst und werden deswegen nicht die neuen Coldplay. (6,8 von 10 Punkten)

Alice Boman – The Space Between

Die Schwedin Alice Boman bezeichnet den Song "Night And Day" als einen der direktesten auf ihrem neuen Album "The Space Between", das sich - Überraschung - um Zwischenmenschliches dreht. Die Spezialität von Alice Boman, mit ihrer samtenen, so unglaublich beruhigenden Stimme. Sie ist vielleicht nicht die größte Lyrikerin ihres Landes, aber die Atmosphäre, die Boman schafft, ist schon sehr einzigartig. Dazu groovt sie leise vor sich hin oder braucht auch mal fast gar keinen Beat. Ich habe einen Softspot für die softe Stimme von Alice Boman - und auch für das Album "The Space Between", auf dem wir auch bei einem Song Perfume Genius hören. (6,7 von 10 Punkten)

Dawn Richard & Spencer Zahn – Pigments

Eine steile These: Das Album "Second Line" von Dawn Richard aus dem letzten Jahr hat Beyonces Dance-Album erst den Weg bereitet, schließlich hatte das den Untertitel "An Electro Revival". Anyway. Fest steht, dass die aus New Orleans stammende Dawn Richard eines der besten Alben des letzten Jahres mit "Second Line" veröffentlicht hat. Gerade arbeitet sie am Nachfolger, einer Hommage an ihren Vater Frank Richard, der Teil der Funk-Band Chocolate Milk war. So ein bisschen nebenbei, aber wieder sehr inspirierend, veröffentlicht sie mit dem Multiinstrumentalisten Spencer Zahn das Projekt "Pigments", eine Art Ambient-Platte, zwischen Jazz und Electronica. Es soll eine Liebeserklärung an New Orleans sein, aber auch an die Pigmente von Dawn Richard, also ihre Hautfarbe, darum der Titel "Pigments". Wir begleiten die beiden auf der kontemplativen, fast hypnotischen Reise zu sich, zu mehr Selbstbewusstsein. (7,2 von 10 Punkten)

Bibio – BIB10

Der britische Produzent Bibio ist ein gutes Beispiel dafür, wie Künstler*innen, die am Anfang ihrer Karriere noch CDs verkauft haben, die digitale Transformation angehen. Bibio ist einer der top-gestreamten bei seinem Label Warp Records. Dabei werden überhaupt Streaming-Kennzahlen immer wichtiger: Bibio letztes Album "Ribbons" hat auf Spotify 60 Mio Streams, was ordentlich ist, sein Spotify-Profil hat 1,2 Mio monatliche Hörer*innen. Je höher die monatlich Hörenden, je höher am Ende die Abrechnung von Spotify. Die Frage, die mich dabei beschäftigt: Schafft man diese Kennzahlen als Künstler zu erhöhen, indem man gute Einzeltracks liefert, die oft auf prominenten Playlists gestreamt werden oder - wie früher - indem man gute Alben macht? Bibios Antwort: Beides. "BIB10" ist Bibios zehntes Studioalbum, und ja, es ist wirklich ein Album, keine Playlist, auch wenn Bibio seit jeher sehr breit bei seinem Sound aufgestellt ist. Abwechslung ist ihm wichtig. "BIB10" sollte glatter werden als der Vorgänger, lässt er uns wissen, ohne die Menschlichkeit rauszubügeln. Ist ihm sehr gut gelungen. (7,3 von 10 Punkten)