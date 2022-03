Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Peter Doherty, Midlake, Ebow und Mattiel

Midlake - For The Sake Of Bethel Woods

Meister der Melancholie: Nach neun Jahren Pause und diversen Ablegern melden sich Midlake zurück. Auf Album Nummer fünf geben sich die Ex-Jazz-Studenten, die in Denton, Texas zueinander fanden, Herbie Hancock verehrten, aber heimlich Jethro Tull hörten, gereift. Sie wurden oft mit mehr oder minder psychedelischen Bands wie Flaming Lips oder Grandaddy verglichen. Ihr Klassiker wurde vor 15 Jahren das Album „The Trials of Van Occupanther“. Martin Brugger, der Münchner Musiker und Produzent (Fazer, Squama Records) nannte sein Soloprojekt danach: Occupanther. Inzwischen sind sie bestens vernetzt: Ex-Frontmann Tim Smith sang bei einem Stück der Chemical Brothers, sie produzierten John Grant und Gitarrist und Sänger Eric Pulido ist Teil der Supergroup BNQT - mit Musikern von Band Of Horses, Franz Ferdinand, Travis. Midlake sitzen fest im Indie-Folk-Sattel. Und lassen es diesmal weniger elegisch als gewohnt angehen. Hauptsache, sie bleiben endlich mal länger zusammen. Mit dem Albumtitel zeigen sie sich der US-Musikhistorie verpflichtet: „Bethel Woods“ meint das große Amphitheater in Woodstock, nahe New York. Einer der Väter der Bands war damals beim großen Festival dabei gewesen. Und die Bühne von Bethel Woods hat schon große Namen der US-Folk-, Country- und Americana-Geschichte auf der Bühne stehen gesehen. Midlake - nicht zu verwechseln mit Mildlife, der australischen Psychedelic-Rock-Formation, die bekannt wurde. (8 von 10 Punkten)

Mattiel - Georgia Gothic

Aus dem Ein-Frauen-Projekt ist ein Duo geworden: Mit dem dritten Album ist Mattiel weiter Richtung Pop gewandert. Weg vom schönen Country-Twang, hin zu gar dunklem Sound – als ob Siouxsie & The Banshees nun aus dem Süden der USA kommen würden: wie der Name „Georgia Gothic“ schon verrät. In einer Hütte im US-Bundesstaat wurde die Platte aufgenommen. Klar, es gibt sie noch, die Americana-Anklänge, die rockenden Stücke, die Gitarren-Psychedelik – am souveränsten kommen Mattiel (neben Sängerin Mattiel Brown ist nun Produzent Jonah Swilley an Bord) rüber, wenn sie am Mikro mit dem Sprechgesang flirtet: wie bei „Wheels Fall Off“ und dem „Subterranean Shut-In Blues“. Da vermischt sich Stadt und Land am Besten. Den Weg vom Country zum Pop hat ja auch schon Taylor Swift erfolgreich beschritten. (7,6 von 10 Punkten)

Peter Doherty & Frédéric Lo - The Fantasy Life Of Poetry & Crime

Der Indie-Liebling, um den sich die Fans immer Sorgen machen müssen, ist wieder da: Peter Doherty, berühmt-berüchtigt als Enfant Terrible der Libertines und Babyshambles, legt mit „The Fantasy Life Of Poetry & Crime“ ein blitzsauberes Folk-Pop-Album vor – mit reichlich Orchester-Arrangements von Frédéric Lo. Die beiden lernten sich kennen, als Lo eine Tribut-Compilation für den verstorbenen französischen Sänger Daniel Darc (Sänger der Band Taxi Girl, erfolgreich in den 70/80ern, er starb in Paris 2013 mit nur 54) zusammenstellte. Es kamen immer mehr Songs von Doherty dazu, so dass schließlich eine ganze, gemeinsame Platte daraus wurde – mit eigenen Stücken. Selten wirkt Doherty so aufgeräumt. Vielleicht tat ihm die Konzentration während des Lockdowns gut: Songs heißen „I Wear A Mask“ oder „The Epidemiologist“. Ob die liebevoll und zugleich opulent arrangierte LP live präsentiert werden kann, ist noch nicht klar, da sie dafür ein Orchester bräuchten. Doherty lebt zur Zeit in Frankreich und meidet London, erzählte er Roderich Fabian im Zündfunk-Interview. Der Grund: Er hat Angst vor einem Drogen-Rückfall in London. Keine leichte Aufgabe für seine französische Frau – ja, Pete hat geheiratet, sie leben in einem kleinen Küsten-Ort in der Normandie. (8,1 von 10 Punkten)

Cypress Hill - Back In Black

In reiferen Tagen lassen sich Bands meist mehr Zeit: So brauchten Cypress Hill vier Jahre für ihre neue Platte. „Back In Black“ heißt die zehnte Platte der Hip-Hop-Oberkiffer. Und lässt uns erst einmal an den AC/DC-Klassiker gleichen Namens denken. Seit 1991 ist das Trio DJ Muggs, Sen Dog und B-Real nun im Rap-Game. Die Kalifornier waren der erste Hip-Hop-Act, der zwei verschiedene Alben zur selben Zeit in den US-Album-Top-10 hatten. Heute gelten sie als erste Latino-amerikanische Hip-Hop-Formation, die Platin und einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood hat. Mit „Champion Sound“ liefern sie einen zeitgemässen Rap-Hit ab, die nölende Stimme zieht sich als Markenzeichen durch das ganze Album, ebenso wie das Thema Rauchen und Gangster („Open Ya Mind“, „Come With Me“, „The Original“) und mit „The Ride“ gibt's einen leicht jazzy Abschlusssong – der vom sanften Vibraphon getragen wird. Nicht mehr der Mittelpunkt der Hip-Hop-Welt, aber ein verlässliches Zentrum. (7,5 von 10 Punkten)

Ebow - Canê

Die Münchner Rapperin hat in ihrer Wahlheimat Berlin ein kurzes Corona-Album aufgenommen: „Canê“ – sprich „Dschane“ – heißt in ihrer Muttersprache Kurdisch „Seele“. Ebru Düzgün aka Ebow war zuletzt Gast bei den Macchiavelli Sessions mit dem WDR-Funkhaus-Orchester und das einzige Feature auf der aktuellen Platte von Die Ärzte – auf „Dunkel“. Während dem Lockdown saß sie oft in ihrer Wohnung in Neukölln und kuckte aus dem Fenster runter auf die Straßen, wo tiefer gelegte Autos vorbei cruisten – was zur Single „Araba“ führte. Im Stück „Trouble“ geht es um die Angst, dass man / frau eine Beziehung mit seinen / ihren Problemen belastet. Und in „Prada Bag“ verhandelt Ebow die sehr gute Frage, was es für eine nicht-weiße Person bedeutet, die Marken der (weißen) Mehrheitsgesellschaft zu tragen – so dass sich die klassischen Prada-KäuferInnen in ihrem gewohnten Konsum „bedroht“ fühlen. Es ist der erste Release auf "Alvozay", einem neuen Label in Berlin, an dem Ebow beteiligt ist – es trägt den Namen vom gleichnamigen Festival, das Black & People of Colour den Weg ins Musikbiz erleichtern möchte. "Alvozay" heißt im Kurdischen „Freundinnen“. Münchner Freunde und Freundinnen sollten sich „Giesing81“ anhören. (7,7 von 10 Punkten)

John Tejada - Sleepwalker

Techno mit kurzen Tracks vom Professor für Musiktechnologie aus Kalifornien. Dauern die meisten Songs im Techno sechs, sieben oder acht Minuten, konzentriert sich John Tejada auf seinem neuen Album auf radio-freundliche Vier-fünf-Minüter. Die Platte beginnt flott mit „Shattered“, zu dem Julia Vivien Volz aus München den Clip für den renommierten US-Produzenten gedreht hat. Mit vielen Disteln, die einer Art Traumzustand auftauchen. Während einer langen Auto-Tunnel-Fahrt. Tejada, der in Wien geborene und in L.A. lebende Musiker, hat schon auf renommieren Club-Labels aus Deutschland veröffentlicht - wie Kompakt, Playhouse oder Cocoon - bringt „Sleepwalker“ auf seinem eigenen Label „Palette“ heraus. Sein Tech-Sound hat viele Dub- und Lofi-House-Elemente und hebt sich wohltuend von DJ-Tools ab. Wer ein Album einfach zum Zuhause-Hören braucht, das einen leicht technoid stimuliert: voilà. Es schliesst inhaltlich an seine letzte Platte an: „Year Of The Living Dead“ – der Zombie-Titel meint die Lockdown-Gesellschaft der frühen Corona-Pandemie. „Sleepwalker“ entstand in einer „ähnlichen Warteschleife“, so Tejada. Covid-Tech-Dub für alle aus den Clubs Ausgesperrten und alle Liebenden, die sich wegen dem Virus nicht begegnen konnten. (7,8 von 10 Punkten)

Broadcast – BBC Maida Vale Sessions, Microtonics Vol 1-2, Mother Is The Milky Way (Re-Issues)

Die britische Band, die in einem Atemzug mit Stereolab genannt wird, bringt mehrere Alben heraus: "BBC Maida Vale Sessions, Microtonics – Volumes 1-2" und "Mother Is The Milky Way". "Mother Is The Milky Way" war eine längst vergriffene 11-Track-Tour-CD von 2009, "BBC Maida Vale Sessions, Microtonics – Volumes 1-2" sind Aufnahmen aus den vier Sessions für den damals noch lebenden britischen Radio-DJ John Peel und Microtonics. Wir hören 21 kurze, Retro-futuristische Sci-Fi-Pop-Miniaturen – ohne Gesang – wie aus dem Forschungs-Labor. Die Band aus Birmingham existierte in den Nuller-Jahren bis Sängerin Trish Keenan 2011 an einer Lungenentzündung starb. Ihre 60er-Psychedelic-Sounds wurden mit schüchternem Indie kombiniert. Herauskam eine Art Retro-Futurismus-Pop. (7,9 von 10 Punkten)

Helge Schneider – Live in Luxmbourg

Ob es schon mal ein „Live in Luxembourg“-Album eines deutsch-sprachigen Künstlers gab? „Live in Luxmbourg“ ganz sicher noch nicht. Helge Schneider live – das hieß zuletzt: Er will nicht mehr bei sogenannten „Strandkorb“-Konzerten auftreten. Zu wenig Publikumskontakt, störende Gastronomie – genervt hatte Helge im zweiten Corona-Sommer, im Juli 2021, ein Freiluft-Festival dieser Art in Augsburg abgebrochen. Offensichtlich hatte er in Luxembourg mehr Spaß: Helge hat sein neues Live-Album im Großherzogtum aufgenommen. Eingespielt mit Sandro Giampietro und Bodo Oesterling. Wieder ein herrlicher Jazz-Dada-Humor-Quatsch. Die Fans kennen die Hits – und konnten sie dort auch zum Teil mitsingen bzw. -johlen: "Wurstfachverkäuferin", "Der Pabst", "Der müde Reiter", "Der Meisenmann" oder "Heute hab ich gute Laune". Die bekommt man beim Hören. Nach der Zugabe „Es gibt KEIN Reis ft Tequila“ (und den vielen Soli bis dahin) kehrt der Ausnahmezustand der Welt da draußen leider wieder schnell zurück. Aber für eine gute Stunde wird man von Helge gut abgelenkt. (7,4 von 10 Punkten)

Acht Eimer Hühnerherzen - Musik

Das Berliner Trio macht seit 2018 zusammen Musik, Punk bzw. Folk. Macht dann Folk-Punk im Sinne der Violent Femmes oder Michelle Shocked. Sie nennen es Nylon-Saiten-Punk. „Wir haben ständig Instrumente gestimmt, das war vorher nicht so“, gesteht Sängerin und Gitarristin Apokalypse Vega, neue Instrumente wie Posaune, Cello, Klavier oder Glockenspiel. Und sogar die eigentlich verbotene E -Gitarre ;-). Auch thematisch sind Acht Eimer Hühnerherzen wieder sehr breit aufgestellt, es geht’s um Sartre, Patientenverfügungen und Hautprobleme. Ein Album voller überraschender Textideen, absurden Wendungen und großartiger Komik (die auch vor einem Requiem nicht Halt macht). (7,3 von 10 Punkten)

Pictish Trail - Island Family

Der Schotte Johnny Lynch und sein fünftes Album als Pictish Trail, der sein Projekt nach einer ausgestorbenen, schottischen Sprache, die der Pikten, benannt hat. Lynch ist auf die andere Seite gezogen: er lebt auf der im Westen Schottlands gelegenen Insel Eigg - berühmt dafür, dass die rund hundert Einwohner:innen 1997 die Hebriden-Insel selbst gekauft haben. Lynch zog vor zehn Jahren dorthin, hat Familie, Label und Festival dort gegründet. Auf „Island Family“ demonstriert er seinen zum Teil überdrehten, krachig-psychedelischen Fuzz-Pop, der auch Fans der Liars, Animal Collective und Mercury Rev erfreuen könnte. Der Gesang ist sehr poppig-melodiös, wird dann aber von diversen, manchmal zu vielen Elementen begleitet. Entstanden während des Lockdowns, der ihn auf der Insel besonders traf. Aber durch die Pandemie erfuhr er, wie priviligiert es ist, auf dieser abgeschiedenen Insel zu leben. Mit der neuen Platte hat er wieder einen guten Grund, die zehn Meilen zum Festland überzusetzen und durch Großbritannien zu touren. (7,2 von 10 Punkten)

Charli XCX - Crash

Charlotte Aitchison ist eine der erfolgreichsten britischen Musikerinnen dieser Tage. Als Charlie XCX landete sie gleich mit „I Love It“ an der Seite von Icona Pop 22-fach-Platin, genauso oft mit „Fancy“, an der Seite von Iggy Azalea. Insgesamt heimste sie 65x Platin, 25x Gold ein – bei über vier Milliarden Streams. Noch Fragen? Und wenn sie nicht für sich schreibt, dann für Kolleginnen wie Britney Spears, Gwen Stefani oder Selena Gomez. Die Oberliga, in der nichts dem Zufall überlassen und jeder Move durchkalkuliert und vorausberechnet ist. Das Cover auf „Crash“ zeigt sie im Bikini auf einer Motorhaube, sie blickt durch die Windschutzscheibe – sieht pornös aus. Fünf der zwölf neuen Stücke gab es zum Vorhören. Allesamt perfekter Platin-Pop für den ganzen Planeten – darunter „New Shapes“, bei dem Caroline Polachek (Chairlift) und Christine and the Queens mitwirkten. Und das von einer funky Gitarre dominierte „Baby“. (Keine Wertung)

Shiny Gnomes - Otherness

Die Shiny Gnomes sind eine Nürnberger Psychedelic-Institution – die es seit 1985 gibt – nach den Aufnahmen von "Otherness" stellten die vier Herren fest, dass etwas Besonderes, etwas „Anderes“ entstanden war – daher der Plattentitel. „Rococo Carvings“ gibt's zweimal auf der CD der Franken, das ist Version 1. (7,1 von 10 Punkten)