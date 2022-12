Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Nina Hagen, Mount Westmore und Shitney Beers

Die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit dabei u. a. Mount Westmore, A Boogie Wit Da Hoodie, Sido, Nina Hagen, Shitney Beers, Leland Whitty, Glitzerbox by Jimmy Draht, This Immortal Coil und der Compilation Santa’s Funk & Soul Cristmas Party

Mount Westmore – Snoop Cube 40 $hort

Mount Westmore ist eine neue Hip-Hop-Supergroup, sie besteht aus Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 und Too $hort, sie alle stammen von der Westcoast und rappen eigentlich nur noch nebenberuflich, denn eigentlich haben wir es mit Businessdudes zu tun, die mit Rap ihre erste Million gemacht haben und dann ihre Businesses aufgezogen haben - vom Action-Filmstar bis hin zum Pornoproduzenten. Ihr Debütalbum haben die Vier digital veröffentlicht, als NFT, das bedeutet, es gibt nur ein einziges Exemplar, das natürlich teuer verkauft wurde. Der Nachfolger ist jetzt für alle hörbar, er heißt simpel “Snoop Cube 40 $hort”. Aufgenommen in der Pandemie, durch Austausch von Files, denn Snoop Dogg arbeitet nur nachts, während Too $hort nur tagsüber rappen kann. Trotz der Umstände hören wir ganze 16 Tracks, die versuchen G-Funk und Trap zu versöhnen. Das funktioniert nur selten richtig gut, richtig wohl fühlen sich alle Vier, wenn es Oldschool wird, wenn im Kopf ein Bling-Bling-Schild hochschnellt, wo “Gangsta Rap” draufsteht. Irgendwie hat man bei dieser Supergroup ständig das Gefühl, man ist beim Hören Teil eines ganz großen Businessplans. (6,3 von 10 Punkten)

A Boogie Wit Da Hoodie – Me Vs. Myself

A Boogie Wit Da Hoodie ist 26, stammt aus der Bronx, er hatte 2017 seinen Durchbruch, seitdem sammelt er Streams wie Rapper früher Albumverkäufe. Zeitweise war A Boogie Wit Da Hoodie unter den Top3 gestreamten internationalen Künstlern in Deutschland. Sein Rap ist relatable, wie es in der jungen Zielgruppe so schön heißt. Die persönlichen Kämpfe, die er in seine Lyrics packt, können Adoleszente sehr gut nachempfinden, auch oder gerade weil es immer wieder um viel Bling-Bling und Pseudo-Gangsta-Topics geht. So auch auf seinem neuen Album “Me Vs. Myself”. Musikalisch hören wir eine State Of The Art-Hip-Hop-Produktion, die sich erstaunlich wenig traut. Dabei muss gerade A Boogie Wit Da Hoodie mit seinen Tracks in Playlisten auffallen, um Plays zu bekommen. Denn darum geht’s, sonst ist nicht viel mit Bling Bling. (6,8 von 10 Punkten)

Sido – Paul

Zum neuen Album von Sido fiel mir als erstes Albert Aylers alte Weisheit ein: Music is the healing force of the music. Sido, bürgerlich Paul Würdig, ist während der Pandemie komplett abgestürzt, er hat sich selbst in die Psychiatrie eingeliefert, die Folge: Drogenentzug und Therapie. Sein neues Album “Paul” verarbeitet die schwere Zeit. Im Intro hört man, wie er in der Gruppentherapie ankommt, auf “Versager” analysiert er das schwierige Verhältnis zu seinem Vater, im Track “Rollender Stein” erklärt er seinen beiden Söhnen, warum es mit ihm und seiner Partnerin nicht funktioniert hat. Die ultimative Nabelschau, die so vor 20 Jahren das Ende seiner Gangsta Rap-Karriere bedeutet hätte. Aber Sido war ja vor seinem Absturz mit seichtem Pop an der Spitze der deutschen Charts angekommen. Das neue Album kann tatsächlich in großen Teilen mit Storytelling überzeugen, auch wenn die belanglosen Refrains geblieben sind. In die Charts müssen die Songs natürlich immer noch und dabei hilft ein Klassisches vom Saulus-zum-Paulus-Narrativ. Sido hätte Selbstironie zeigen können und sein Album “Paulus” statt “Paul” nennen können. (6,5 von 10 Punkten)

Nina Hagen – Unity

Hier kurz meine Assoziationen zu Nina Hagen: Ich liebe “Du hast den Farbfilm vergessen”, ihren großen Ost-Hit. Eine Hippie, die aus dem Osten direkt in den Punk gestolpert ist. Das hört man auch auf dem ersten Album seit 2011, das heißt “Unity” und ist schon lange in der Mache. Auf “Unity” finden wir einen Track wie “Atomwaffensperrvertrag”, das aus einer Rede aus dem Jahr 2009 entstanden ist, die Hagen am Brandenburger Tor bei einem Friedensfestival gehalten hat. Mit “Shadrack” hören wir ein altes Pop-Spiritual von Robert MacGimsey in der Version von Nina Hagen. Und sie covert den alten Bergarbeiterprotestsong “16 tons” und “Blowin In The Wind” von Bob Dylan, bei ihr heißt es dann “Die Antwort weiß ganz allein der Wind”. Prominente Gäste finden wir auch, beim Titeltrack zum Beispiel, da hören wir Funk-Legende George Clinton und auf dem Albumcloser singt sie mit Bob Geldof im Duett. Hippies unter sich. (7,1 von 10 Punkten)

Shitney Beers – This Is Pop

Halbkanadierin, Wahl-Mannheimerin und Popakademie-Aussteigerin - drei Tatsachen die Maxi Haug beschreiben. Sie nennt sich Shitney Beers, das aber irgendwie liebevoll. Als eine Art weirde Hommage an eine Britney Spears bzw. an alle Pop-Queens, die sie sozialisiert haben. Shitney Beers bringt nun ihr zweites Album “This Is Pop” raus, diesmal auf dem Label Grand Hotel Van Cleef. Und das hat absolut nichts mit dem Sound von Britney Spears zu tun. Viel mehr musste ich an eine weibliche John K. Samson denken, genau das werden sich die Verantwortlichen vom Grand Hotel Van Cleef auch gedacht haben, da Samson Freund des Hauses ist. Auf “This Is Pop” wechseln sich wütende Lo-Fi-Gitarrenausbrüche mit sehr intimen Balladen ab. Das Konzept laut/leise, was am Ende der Platte nur noch aus leise besteht, funktioniert hier ziemlich großartig, weil Shitney Beers beides sehr emotional bedienen kann. (7,5 von 10 Punkten)

Leland Whitty – Anyhow

Der Multiinstrumentalist Leland Whitty ist Teil der kanadischen Fusion-Band BADBADNOTGOOD, er spielt dort Saxofon und Gitarre. Aus Sprachnotizen, kurzen Loops und Gitarrenriffs hat er größere Arrangements ausgearbeitet, die wir jetzt auf seinem Solodebüt “Anyhow” hören, das für meine Ohren sehr cineastisch angelegt ist. Kein Wunder, Whitty schreibt auch Filmmusik, auf der Platte versteht er sich als eine Art Regisseur. Zwar sind auf seinem Debüt auch zwei Bandmitglieder von BADBADNOTGOOD zu hören, aber diesmal ist Whitty der Boss und setzt die Gäste und ihre Energie in Szene. Ein solides Debüt, das aber manchmal Zielstrebigkeit fehlt, also genau das, was Leland Whitty eigentlich wollte. (7,3 von 10 Punkten)

Various Artists – Glitzerbox by Jimmy Draht

Am 25. November fand im Stadttheater Landsberg ein kleines feines Festival namens “Machen” statt, eine Premiere des in Landsberg gegründeten Labels Hausmusik von Wolfgang Petters. Muss ein toller Abend gewesen sein, was man so hört. Marion Epp, die Macherin des Comic-Musik-Fanzines Jimmy Draht hat den Abend mit Wolfgang Petters zusammen kuratiert. Das Ganze wird Ende April in Landsberg mit Konzerten von Rumpeln und Driftmachine fortgesetzt. Jetzt erscheint ein Siebdruck-Buch von Jimmy Draht mit angehängten Mixtape, kuratiert von Marion Epp und Markus Acher. Darauf finden wir Songskizzen von Saroos, Joasihno oder auch Theresa Loibl. Ein Tape, so bunt und extrovertiert wie die Siebdrucke im Buch. Das Ganze ist auf 200 Kopien limitiert. Wäre also auch ein recht exklusives Weihnachtsgeschenk. (7,1 von 10 Punkten)

This Immortal Coil – The World Ended A Long Time Ago

1983 haben Peter Christopherson von Throbbing Gristle und John Balance von Current 93 das Projekt Coil gegründet, die Spirale. 2004 starb Balance, das Kollektiv This Immortal Coil war geboren, eine Anspielung auf die Todesspirale. 2009 haben sie ein großartiges Album namens “The Dark Age Of Love” herausgebracht - unter anderem war Bonnie Prince Billy damals darauf zu hören. 2010 starb dann auch Christopherson, aber das “Immortal” im Bandamen, das Unsterbliche verpflichtet und so haben jetzt Mitglieder und Fans des Kollektivs weitergemacht bzw. sich neu formiert und verbreiten Weltuntergangsstimmung mit dem Album “The World Ended A Long Time Ago”. Das heutige Kollektiv, das sich von Manchester nach Italien verlagert hat, mit eher unbekannten Namen kommt leider nicht an den Vorgänger heran, aber wie hier die apokalyptische Stimmung von Coil imitiert wird, das ist schon aller Ehren wert. (6,8 von 10 Punkten)

Various Artists - Santa’s Funk & Soul Cristmas Party Volume 4

Schon im November erschienen, aber jetzt erst so richtig gefragt: eine Weihnachtscompilation aus dem Hause Tramp Records, das tolle Soul-Label aus Fahrenzhausen bei München: „Santa’s Funk & Soul Christmas Party“ und zwar Volume 4. Eigentlich hatte das Label um Tobi Kirmayer mit Volume 3 die Reihe schon abgeschlossen, aber in den letzten sieben Jahren sind ihnen so viele funky Weihnachtssongs über den Weg gelaufen, dass sie nochmal einen Sampler rausbringen mussten. Unter anderem mit Sharon Jones, Ruth Harley und Bobby Peterson. Ich bin sehr froh, dass sie nochmal einen rausgebracht haben, vielleicht sogar der tollste der ganzen Reihe. (7,5 von 10 Punkten)