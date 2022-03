Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Nilüfer Yanya, Dominik Eulberg und RZA & DJ Scratch

RZA & DJ Scratch – Saturday Afternoon Kung Fu Theater

Ich werde ja leider immer ein bisschen nervös, wenn Künstlerinnen und Künstler ankündigen, dass sie die Zeit zurückdrehen wollen. Einfach so tun, als gäbe es kein Streaming, keine Playlists. Das funktioniert meistens so semi-gut und zeigt eigentlich nur, wie irrelevant man geworden ist. Glücklicherweise verhält es sich bei der neuen gemeinsamen Platte von RZA und dem zigfachen Turntable-Weltmeister DJ Scratch nicht ganz so. Zum einen reden wir vom RZA vom Wu-Tang-Clan, also einer Truppe, die sich meist auf die Vergangenheit bezogen hat. Zum anderen stimmt tatsächlich die Qualität ihrer Oldschool-Platte “Saturday Afternoon Kung Fu Theater”, für die RZA sein Alter Ego Bobby Digital reaktiviert hat, erstmals seit 14 Jahren. Alles klingt wie 1993, als Alben noch nicht für Playlisten optimiert wurden: Soulful, tolles Sampling, technisch anspruchsvoller Rap, der für Fans von De La Soul bis Wu Tang Clan super funktionieren sollte. Nur: Nach der Logik von RZA und DJ Scratch werden die Streaming-Kids wohl nie erfahren, dass es diese formidable Oldschool-Platte überhaupt gibt. (7,7 von 10 Punkten)

Stromae – Multitude

Wir kennen den Belgier Paul van Haver als Stromae, ein französisches Spielwort, ein sogennanter Verlan, abgeleitet von Maestro. 2009 hatte er mit “Alors On Danse” einen Nummer-1-Hit in mehreren europäischen Ländern, auch in Deutschland. Danach wurde es relativ ruhig, bis Stromae im Januar in der französischen Tagesschau, also zur besten Sendezeit, den eben gehörten Song über Depressionen und Suizid performt hat. Gleichzeitig die Erklärung, warum sich der Künstler und Familienvater eine so lange Auszeit genommen hat. Das neue Album “Multitude” steht jetzt auch im Zeichen der inneren Dämonen. Der Opener des Albums beginnt mit dem Aufschrei: “Verdammte Krankheit, so lange ich lebe, wirst du mich nicht besiegen”. Stromae macht sich viele Gedanken über das Gefühl der Einsamkeit, selbst wenn man ständig von den Liebsten umgeben ist. Wir hören schlaue, reflektierte Pop-Musik, Cumbia-Experimente und Elektro-Chansons, die nicht nur in Frankreich und Belgien erfolgreich sein sollten - und vor allem das Thema Depressionen wieder eindringlich auf die Karte setzen. (7,5 von 10 Punkten)

Charlotte Adigery & Bolis Pupul – Tropical Dancer

Charlotte Adigery und Bolis Pupul sind beides belgische Bürger:innen mit Migrationsgeschichte, Adigery hat Wurzeln in der Karibik und Pupul in China. Darum beschäftigen sie sich auch ausführlich mit Post-Kolonialismus, Identität, Frauenhass, Rassismus und kultureller Aneignung. Und dazu hören wir fette Beats, die unter anderem von Soulwax produziert wurden. Eine der positiven Überraschungen in dieser Veröffentlichungswoche. Ich musste mich immer wieder bremsen, da der Electro-Clash so tanzbar ist, aber die Lyrics über political Correctness haben mir dann doch immer den Hals zugeschnürt, so direkt sind sie, voll auf die Zwölf. Subversives Debütalbum eines spannenden Duos. (7,4 von 10 Punkten)

Bob Moses – The Silence In Between

Man muss immer noch klarstellen, dass Bob Moses nichts mit dem Jazzer gleichen Namens zu tun haben, obwohl das Duo aus Kanada jetzt auch schon länger im Geschäft ist. Anfang der Zehner Jahre surften sie auf einer Welle mit Bands wie The XX. Mittlerweile gibt auch schon einen Grammy-Award in der Band-Vitrine, für einen Remix allerdings. Das neue Album “The Silence In Between” klingt, als würden sie All In gehen und zwar, um für das eigene Werk ausgezeichnet zu werden. Die neue Platte ist ausgelegt für die großen Clubs und Radiostationen. Das ist vollkommen legitim, aber dann muss man auch festhalten: Bob Moses haben den Soul komplett hinter sich gelassen, der sie für mich immer so spannend gemacht haben. Bob Soulless statt Moses. (5,4 von 10 Punkten)

Nilüfer Yanya – Painless

Nilüfer Yanya ist 26, kommt aus London, ihre irisch-barbadische Mutter ist Mediendesignerin, der türkische Vater Kunstmaler, beide Elternteile kommen also aus kreativen Berufen. Damit war Nilüfers Weg vorgezeichnet. Ihr Debütalbum “Miss Universe” hat uns eine Reihe kleiner Indie-Hits beschert. Jetzt erscheint mit “Painless” ihr zweites Album. Zum einen macht es klar, dass Nilüfer Genre-fluid denkt. Man hat den Eindruck, dass sie sich im Neo-R’n’B ebenso wohl fühlt, wie auch im klassischen 90er Jahre Indierock - und das bei einer State Of The Art-Produktion. Der rote Faden auf “Painless”: die Einsamkeit. Am meisten hat sie davor Angst, sich ihre eigenen Gefühle einzugestehen, singt sie. Dabei treffen die Melodien von Nilüfer Yanya, wie schon beim Vorgängeralbum, mitten ins Herz, im Zweifel genauso nachhaltig wie das schreckliche Gefühl der Einsamkeit. (8,4 von 10 Punkten)

Morgan Harper-Jones – While You Lay Sound Asleep“

Morgan Harper-Jones ist Britin, aus der Nähe von Manchester, Mitte 20 ist sie, aber sie hat mindestens das Doppelte an Lebenserfahrung in ihrer Stimme. Allerdings singt sie über typische Twen-Probleme, wie in “Want Me”. Da geht es darum, wie anstrengend es ist, wenn man beim Dating dem Gegenüber so gefallen will, dass man nicht mehr man selbst ist. Ihre Songs schreibt sie in ihrem Schlafzimmer mit Blick auf den Park, eingespielt wurde ihre neue, sehr umfangreiche EP “While You Lay Sound Asleep” mit den Jazzern vom Ezra Collective. Ich nehme mal an, nicht in ihrem Schlafzimmer. Ich freu mich sehr über das Debütalbum von Morgan Harper-Jones, denn es ist offenkundig, dass wir es mit einem Riesen-Songwriting-Talent mit einer großen Stimme zu tun haben. (7,0 von 10 Punkten)

The Weather Station – How Is It That I Should Look At The Stars

Mit “Ignorance” haben The Weather Station um die kanadische Songwriterin Tamara Lindeman eines der besten Folk-Alben des letzten Jahres veröffentlicht. Wie es der Albumtitel “Ignorance” schon andeutet, ging es um die Nicht-Beachtung der weltweiten Klimakrise. Beobachtungen zur Zeit in Moll. Das jetzt erscheinende Balladen-Album “How Is It That I Should Look At The Stars” ist kein direkter Nachfolger, sondern vielmehr eine Schwestern-Platte: Alle Songs entstanden auch bei den Sessions zu “Ignorance”. Obwohl sich Tamara Lindeman sicher war, dass es die besten Songs waren, die sie je geschrieben hat, war sie sich unsicher, ob sie wollte, dass sie gehört werden. Ein Segen für uns, dass sie doch dokumentiert wurden, erstmal im Geheimen, jetzt auf Platte, die an den Moment erinnert, an dem ihre Landsfrau Joni Mitchell zum Jazz abbog. Das Barometer von The Weather Station vibriert, ein Sturm zieht auf, wir hören die letzten friedlichen Harmonien vor dem großen Knall. (7,9 von 10 Punkten)

Dominik Eulberg – Avichrom

Ornithologe und Minimal-Produzent Dominik Eulberg hat erst im letzten Jahr für den Naturschutzbund die Top 10 der Vögel des Jahres vertont, ihren Gesang gesampelt und ja, ich könnte dem Herrn, der den Vogel schon im Namen trägt, Stunden dabei zuhören, wenn er darüber spricht. Mit “Avichrom” widmet der passionierte Naturschützer sein sechstes Album dem Gefieder von Vögeln - vom Schwarzhalstaucher bis zur Silbermöwe. Musikmachen sei am Ende nichts anderes als die Selektion aus unendlich vielen Optionen, sagt Eulberg, und die Vögel hätten ihm geholfen inmitten all dieser Möglichkeiten einen roten Faden zu finden. Eine Freude für uns, denn seine von der Natur inspirierten Minimal-Tracks funktionieren auch im Club, nach dem Motto: Tanz den Grünfink, fühl den Goldregenpfeifer. Und was man tatsächlich nicht vergessen darf: Eulberg macht total authentisch auf die Artenvielfalt aufmerksam, die in diesen Tagen alles andere als selbstverständlich ist. Denn sogar ich weiß jetzt, dank Eulberg, wie ein Wiedehopf aussieht - nämlich wie ein Punk mit Iro. (8,3 von 10 Punkten)