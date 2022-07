Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Laura Veirs, Viagra Boys und Metric

Laura Veirs – Found Light

RS: Ein zentrales Stück ist “Eucalyptus“: es handelt von Freunden, die Laura Viers in der Krise halfen. Für die US-amerikanische Songwriterin hat sich viel verändert. War das letzte Album die Vorwegnahme ihrer Scheidung, ist die neue Platte nun das Verarbeiten der Trennung von ihrem Ehemann und langjährigen Produzenten, Tucker Martine, mit dem sie zwei Kinder hat. Insofern ist das zwölfte Album der Musikerin aus Portland/Oregon ein Neuanfang.

Im Video zum Vorabstück “Winter Shadows” sieht man sie im Keller tanzen: Es zeigt die neu gewonnene Freiheit und Stärke, wie sie sagt. Laura Veirs gehört jedoch zu der neuen Sorte von Künstlerinnen, die nicht viel vorab von ihrer Platte veröffentlichen, aber sie bietet bei der Plattform „Patreon“ Fans exklusiven Einblick in ihre Arbeit. Gegen eine monatliche Mitgliedsgebühr. Wir können aber schon verraten, dass ihre Musik nicht unter der Trennung gelitten hat. Im Gegenteil: Veirs klingt frei und gut. 7,5 Punkte.

AP: Mein Kommentar zu Laura Veirs: sehr schöne Melodien, teilweise sehr reduzierte Arrangements, ohne viel Schnickschnack. Man merkt der Platte das neue Selbstbewusstsein an. Sonst hat ihre Platten ja immer ihr Ex-Mann produziert, diesmal hat sie sich auch um die Produktion gekümmert (zusammen mit Shahzad Ismaily). 7,7 Punkte.

Gesamt 7,6 von 10 Punkten

Party Dozen - Macca The Mutt feat. Nick Cave

AP: Dieser Sound hat in seiner Kompromisslosigkeit etwas absolut Kathartisches. Auch nach mehrmaligem Hören bin ich mir nicht sicher, was ist das? Noise? Hardcore? Weirde Psychedelik? Jazz? Industrial? Doom? Schon lange nicht mehr einen so unberechenbaren aber auch herrlich brachialen Sound gehört. Und dann taucht da noch kurz Nick Cave auf und gibt den Grinderman, grandios. Ich möchte Party Dozen unbedingt live sehen, diese Platte ist a) voller Hits und b) möchte ich sehen (bzw. fühlen), wie nur zwei Menschen so eine unglaubliche Druckwelle erzeugen können. Dazu kommt, dass Kirsty Tickle ihre Stimme mit ihrem Saxophon manipuliert, als wär sie Shabaka Hutchings. T.Raumschmiere meets John Zorn. Mich hat dieses Album ziemlich weggeblasen und bekommt von mir 8 Punkte.

RS: Das Stück mit Nick Cave hat die Wucht seiner eigenen, ehemaligen Band The Birthday Party. Ich muss mal ihre 2020er Single suchen - die hat den deutschen Titel “Scheisse Kunst”. Party Dozen pusten gut, ich weiss nur noch nicht, ob es meine Art von Sturm ist. Aber schon irre, wie sehr sich der Jazz durch alle Genres bläst und sich dabei erneuert. Ich vergebe 7,2 Punkte.

Gesamt 7,6 von 10 Punkten

Viagra Boys - Cave World

RS: Beck sang in den 90ern noch, dass er ein “Loser” ist. Heute muss man diese ironische Selbsterniedrigung schon präzisieren oder doppelt ironisch brechen: “I´m not your average Punk Rock Loser” singen die VIAGRA BOYS und legen damit noch eins drauf. Auf ihrer neuen Platte, die dann auch noch den Titel “Cave World” / “Höhlenwelt” trägt - will heißen: da wird natürlich geschmunzelt oder der Kopf geschüttelt über primitive, männliche Triebe. Es geht aber auch um Religion: “Ain´t No Thief” handelt von einem evangelikalen Prediger, der seiner Gemeinde das Geld aus der Tasche zieht. Der in den USA geborene Sänger Sebastian Murphy glaubt, dass sich die Menschheit inzwischen zurückentwickelt: so erklärt er sich zum Beispiel den Zweifel an der Wissenschaft, der heute weit verbreitet ist. Besondere Erwähnung verdient der Song “Creepy Crawlers” - ein ziemlich unglaubliches Stück über die Verschwörungstheorie von Corona-Schwurblern. Weil ihnen die erste Aufnahme der Platte noch nicht heftig genug war, haben sie “Cave World” noch ein zweites Mal eingespielt. So muss Indie-Rock nach den Diskussionen um toxische Maskulinität klingen. 7,6 Punkte

AP: “You are a Troglodyt” - “du, Höhlenmensch!” Super Beschimpfung und mein Lieblingssong auf der Platte. Da geht es genau um diese Rückentwicklung, diese besorgniserregende. Insgesamt ein super unterhaltsames, cleveres RRRock-Album. 7,8 Punkte.

Gesamt 7,7 von 10 Punkten

Metric - Formentera

AP: Ich mag Metric, beziehungsweise die Kanadierin Emily Haines ja eigentlich. Anfang der Nuller-Jahre war sie auf dem ein oder anderen Song des kanadischen Underground-Kollektivs Broken Social Scene zu hören. 2003 dann das tolle Metric-Debüt: „Old world underground, where are you now“. Angesiedelt irgendwo zwischen Indie-Rock und verwundbarem Pop. Und auch den Nachfolger fand ich noch super. Mit der nächsten Platte, mit „Synthetica“, sind Metric allerdings sehr in die Synthie-Welt abgeglitten (nomen est omen). Dort haben sie es sich mehr oder weniger gemütlich gemacht. „Formentera“ ist mir jetzt definitiv einen Tick zu viel des Guten. Es heißt ja immer, die Synthies bilden den Kitt für den Sound einer Band. Das mag sein. Aber hier wurde meiner Meinung nach etwas zu viel gekleistert. Davon unberührt klingt die Stimme von Emily Haines immer noch glasklar, sind ihre Hooks immer noch super catchy. Aber, Fans von 80’s-infiziertem Synthie-Pop werden mich jetzt vermutlich verfluchen, mir klingt „Formentera“ zu belanglos, von mir gibt’s nur 6,8 Punkte.

RS: Ich finde es ein wenig zu gefällig und glatt und überraschungsarm - 7,0 Punkte.

Gesamt 6,9 von 10 Punkten

Wu-Lu - Loggerhead

RS: Im Grunde könnte er sowohl mit Public Enemy als auch mit Fugazi touren: Wu-Lu. Sein Debüt ist unberechenbar, düster - er ist neu bei Warp, dem englischen Label, das uns schon Aphex Twin, Flying Lotus oder Maximo Park beschert hat. Bisher gab es zwei Kassetten und drei Singles von ihm zu hören. Wu-Lu klingt manchmal nach dem UK-Rap eines Roots Manuva oder Ghostpoet, dann kommen Drill´n´Bass- und Noise-Elemente dazu, Post-Punk- als auch Trip Hop-Anleihen. Vielleicht ist es auch Tricky unter einem anderen Namen? Miles Romans-Hopcroft, wie er bürgerlich heißt, arbeitete in Jugendzentren und Förderschulen im Süden Londons und weiß, wo es wehtut. Wenn er live spielt, soll es kathartisch zugehen: sowohl er als auch das Publikum soll alles rauslassen, rausschreien. Passenderweise will er das Album in Jugendzentren vorstellen: mit Mikro am Bühnenrand, damit die Fans mitbrüllen oder -singen können. Jede(r) soll gehört werden, alle müssen mit. Moderner Wildstyle von Heute mit guter Punk-Haltung. 8 Punkte.

AP: Ich musste auch sofort an den düsteren Sog von Ghostpoet denken, nur rougher. Der Sound abwechslungsreicher. Die Stimmung, die über dem ganzen Album liegt ist so dark, so wütend. Toll. Man kann sich Wu-Lu tatsächlich gut in einem runtergeranzten Londoner Jugendzentrum vorstellen, umringt von ebenso wütenden Kids. 8,1 Punkte.

Gesamt 8+ von 10 Punkten

James Righton - Jim, I´m Still Here

AP: Waren die Klaxons noch eine mehr oder weniger erfolgreiche Nu-Rave-Band klingt deren Sänger und Keyboarder James Righton solo eher wie ein funky Prince-Verschnitt mit einem Faible für Ryuichi Sakamoto. Oder wie Jarvis Cocker mit seinem ausdruckslosen Sprechgesang. Tiefschwarz der Humor, super groovy die Beats. Dafür hat sich Righton auch Soulwax (also David und Stephan Dewale) in die Garage geholt. Zumindest über Zoom. Und wie annodazumal David Bowie Ziggy Stardust erschaffen hat, hat auch Righton für dieses Album extra eine Bühnen-Persona kreiert und zwar sein Lockdown-Rockstar-Alter-Ego „Jim“.

RS: Das den Anzug anzieht, die Web-Cam fürs Corona-Live-Konzert anschaltet und losspielt. Kein Wunder, dass er sich ein Alter Ego angeschafft hat: ist er doch seit seit zehn Jahren mit Schauspielerin Keira Knightley verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr. Und Björn von Abba hat auch noch bei einem Stück von ihm mitgewirkt. Hat irgendwie alles richtig gemacht.

AP: Auf alle Fälle war der Mann ein braver Papa während der Pandemie, der nur in der Garage zum Popstar mutiert ist. Jeden Abend hat Righton diesen Graben elegant übersprungen. Und diese beiden Welten auf seinem neuen Album ziemlich genial miteinander verschmolzen. 7,9 Punkte.

RS: Manche Stücke sind richtig klasse zwischen Prince und trockenen Soulwax-Beats - aber die meisten Lieder würde ich lieber im Soulwax Remix hören. Sein Gesang, sein Songwriting könnte mehr nach vorne gehen. 7,6 Punkte.

Gesamt 7,75 von 10 Punkten

Neil Young with Crazy Horse - Toast

RS: Die Fans warten schon seit über 20 Jahren auf diese Platte: 2001 hat Neil Young sie mit Crazy Horse aufgenommen - im “Toast”-Studio in San Francisco. Daher der Titel. Wir wissen von dem Album, weil es Neil Young immer wieder erwähnt hat. Teile der Aufnahmen landeten inzwischen auf der “Are You Passionate”-Platte, die anderen Stücke von “Toast” blieben liegen. Vielleicht aus persönlichen Gründen. Denn es geht um eine Beziehung, bzw. ihr Ende. Neil Young sagt dazu: “In vielen Beziehungen, die in die Brüche gehen, gibt es eine Zeit, lange vor der Trennung, in der es einem der Beteiligten, vielleicht sogar beiden, dämmert, dass es vorbei ist.

Das war dieser Zeitpunkt." Gut möglich, dass er damit seine Partnerin von Damals schützen und die Lieder über ihre Zeit nicht gleich nach der Trennung veröffentlichen wollte. Drei Stücke sind komplett neu, darunter “Timberline”, in dem es um die Geschichte eines arbeitslosen Holzfällers geht, der sich mit seinem Glauben auseinandersetzt. Neil Young schafft es auch, parallel zum Digital-Release CD und Doppel-LP von “Toast” in die Läden zu bringen.

AP: Das muss er auch. Denn auf Spotify wird man die Platte aus bekannten Gründen nicht finden (Neil Young forderte ja von Spotify den Boykott des “Joe Rogan Experience”-Podcasts … und hat sich deshalb größtenteils von der Plattform verabschiedet). Und was denkst du jetzt über “Toast”?

RS: Die sieben Stücke sind allesamt schöne, schmucke, sauber gesattelte Pferdchen, die freundlich traben und einen mitnehmen - wenn auch keine richtig „crazy“ Horses. 7,2 Punkte.

AP: Ich kenne Menschen, Neil Young-Fans, die werden weinen vor Glück, wenn sie morgen diese Platte in Händen halten. Und ich muss gestehen, ich war beim Hören mancher Songs auch sehr ergriffen, vor allem wenn man an die Geschichte dieser Beziehung denkt, deren Ende da besungen wird. Neil und Pegi Young waren schließlich 36 Jahre miteinander verheiratet. Offiziell scheiden lassen haben sie sich erst 2014. 2019 ist Pegi gestorben. “How ya doin” ist vermutlich der definitive Song zum Thema “Hilfe, ich habe mich entliebt”. Ein sehr trauriges, aber auch sehr berührendes Album. 8 Punkte.

Gesamt 7,6 von 10 Punkten

Berries - How We Function

AP: „Wall of noise“ aus dem Debütalbum der Berries. Ein Album wie eine Gebrauchsanleitung, das deshalb auch „How we function“ heißt. Demnach funktionieren die Berries wie eine klassische Alternativ Rockband, wie es sie in den 1990ern Jahren haufenweise gab. Mit Melodien, die sofort ins Ohr gehen und grungy Riffs. Alles klingt relativ mühelos, Gesang, Gitarren, aber nie belanglos. Smarter Indie Rock zwischen Pavement und Juliana Hatfield. Nur die Themen, die klingen sehr zeitgemäß, es geht um Mental Health, Sexismus und wie wir am besten mit der negativen Stimmung um uns herum umgehen. Wir sollten die drei Londonerinnen auf alle Fälle im Auge behalten. Das Debüt klingt schon mal recht vielversprechend, allerdings noch nicht unbedingt aufregend. 7,5 Punkte.

RS: Gut gemacht, aber eine Spur zu unauffällig. Indie Rock, der bei mir etwas durchrauscht. 7,0 Punkte.

Gesamt 7,25 von 10 Punkten

Mush - Down Tools

RS: Zwischen Art Brut, The Fall und The Breeders rockt diese Band aus Leeds/UK. “Mush” heisst (wie “mash”) im Deutschen “Brei” oder “Mus”. Auf der dritten Platte gibt es einige ruhigere Stücke wie “Group of Death”, das an Stephen Malkmus/Pavement erinnert. Mush sind bei Memphis Industries unter Vertrag, die wir von Bands kennen wie The Go! Team, Field Music oder Wave Pictures. Der Akzent von Sänger/Gitarrist Dan Hyndman verrät, dass es sich um eine britische Band handelt: Er zieht die Silben in die Länge. Und typisch auch das Schnoddrige, sich-Verweigernde, das sich aber in Mitgröhl-Hits wie “Grief Thief” oder “Northern Safari” verwandeln kann. Mush kommen im Oktober auf drei Deutschland-Konzerte (Berlin, Halle, Hamburg). Sympathische Band, die man vielleicht nicht kennen muss, aber schön, sie wenigstens einmal gehört zu haben. 7,4 Punkte.

AP: Da geh ich mit … prinzipiell mag ich so’nen sperrigen Art Rock Sound ja sehr. Nur hier klingen mir die Lyrics manchmal dann doch ein wenig zu ausgeleiert, zu schnoddrig. 7,4 Punkte.

Gesamt 7,4 von 10 Punkten

Anoushka Shankar & Metropole Orkest with Jules Buckley & Manu Delago - Between Us...

AP: Anoushka Shankar, Tochter der Sitar-Legende Ravi Shankar hat mit ihrem langjährigen musikalischen Partner, dem Hang-Spieler Manu Delago und dem Metropole Orkest (von Jules Buckley) einige ihrer eigenen Stücke neu arrangiert und im Jahr 2018 auf einer kurzen Konzerttour durch die Niederlande aufgeführt. Jetzt, vier Jahre später, werden diese faszinierenden Konzertmitschnitte veröffentlicht. Zu verdanken haben wir das Shankars neuer Plattenfirma Leiter, dem Label von Nils Frahm. An diesen Mitschnitten beeindruckt nicht nur die perfekte Soundqualität, sondern auch der perfekte Clash der Kulturen bzw. Genres. Die indische Sitar Shankars klingt, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres, als mit einem großen, klassischen Orchester zusammenzuspielen. Dasselbe gilt für die melodisch-perkussiven Hang-Beats von Manu Delago. „Between us …“ ist deshalb auch fast magisch klingende Neoklassik für den nächsten Bollywood-Export-Schlager. 7,8 Punkte.

RS: Mein Kommentar: sehr liebevoll, sehr emotional, inniges Teamplay - so weit so kontemplativ, mein Hang zum Hang und zur Sitar ist hier leider begrenzt. Aber ich weiss das Gesamtkunstwerk zu schätzen. 7,0 Punkte. Gesamt 7,4 von 10 Punkten