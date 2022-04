Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Kurt Vile, 50 Foot Wave und 3rd Secret

Jerry Paper – Free Time

Im englischen Wikipedia-Artikel zu Jerry Paper wird neuerdings konsequent von „they“ statt „he“ gesprochen, wenn es um Jerry geht. Der einfache Grund: Jerry Paper ist nicht-binär, fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig und hat das Pronomen er/ihm abgelegt. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen: Jerry Paper heißt eigentlich gar nicht Jerry Paper, sondern Lucas Nathan. Aber auch als Lucas bleibt das Pronomen they, nur eben nicht in der deutschen Sprache. Das altbekannte Problem, dass es im Deutschen noch zu lösen gilt. Aber warum erwähne ich das alles, könnte ja eigentlich alles selbstverständlich sein? Naja, es ist wichtig für Jerry Papers neue Platte “Free Time”: Jerry Paper ist auf Selbstfindung, wobei das Paper-Alter-Ego eh schon eine Flucht war, eine Flucht in eine Welt, die sich selbst nicht so ernst nimmt. Was mir sehr sympathisch ist. So hören wir auch jetzt wieder abgefederten Indie-Pop, der rumspinnt, abdreht und zur Erkenntnis kommt: in seiner Musik braucht es keine Pronomen, dort wird Jerry Paper einfach so genommen, wie Jerry Paper ist. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Jerry Paper - Just Say Play

The Crystal Method – The Trip Out

The Crystal Method aus Las Vegas waren mal die US-Antwort auf Big Beats-Acts wie die Chemical Brothers und The Prodigy. 2016 ist eine Hälfte des Duos ausgestiegen, um - und das passt so herrlich in den Zeitgeist - nachhaltige Landwirtschaft auf Costa Rica zu betreiben. Seitdem besteht Crystal Method nur noch aus Scott Kirkland, der immer noch gut als DJ gebucht ist. Aber - und das ist auch das Problem der neuen Platte: für die ganz großen Shows. Das Album “The Trip Out” klingt wie ein großer Ausverkauf, für jedes Produkt hat Kirkland den passenden Beat. Gäbe es das Genre “Money Beat”, The Crystal Method wäre der König mit Bling-Bling-Krone. (5,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Let's Trip Out

Tim Kasher – Middling Age

Ich habe Cursive-Frontmann Tim Kasher in den letzten 20 Jahren immer mal wieder getroffen und als sympathischen Dude kennengelernt, der sich selbst nicht ständig ernst nimmt, auch wenn ihn seine Dämonen mal wieder plagen. Außerdem bin ich der Meinung, dass sich der alte Saddle-Creek-Kumpel Conor Oberst sehr viel von Kasher in Sachen Songwriting abgeschaut hat. Vor allem Kashers Projekt The Good Life habe ich in den Nuller Jahren geliebt. Jetzt erscheint ein neues Soloalbum, das gleich nach dem Intro klarmacht: Kasher ist immer noch derselbe. Beim Song “I Don’t Think About You” dreht er die alte Lovesong-Formel einfach um, und erklärt mit viel Humor, warum man eben nicht ständig an die Eine denken sollte. Im Lockdown hat Kasher sehr lange an seinen neuen Songs gearbeitet, sie verdichtet, vielleicht auch mal musikalisch überfrachtet, aber das Songwriting über bestimmte Phasen des Lebens ist herausragend. Hat mich sehr berührt. Auch wenn “Middling Age” in Gänze nicht der große Songwriter-Wurf ist. (7,3 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Tim Kasher - What Are We Doing [official lyric video]

Sophia Bel – Anxious Avoidant

Im Fernsehen lief zuletzt mal wieder „American Pie“, diese fäkalhumorige Coming Of Age-Komödie aus den Nuller Jahren. Ich bin nur ein paar Minuten hängengeblieben und dachte mir nur: Oh Gott, ist das schlecht gealtert. Bis auf den Mainstream-Punkrock, den es darin zu hören gab. Den fand ich irgendwie immer noch gut. Und zack, kommt diese Woche mit Sophie Bel eine US-Songwriterin ums Eck, die genau diesen Sound macht, den wir aus diesen Coming-Of-Age-Filmen kennen - und das clever und mit Augenzwinkern. “Anxious Avoidant” heißt das Album, ängstlich vermeidend. Ich hoffe sehr, dass daraus was zum Einsatz kommt, wenn sie das American Pie für die Generation Z drehen sollten. (6,7 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sophia Bel - All F#*king Weekend (Official Music Video)

3rd Secret – 3rd Secret

Rush Release-Alarm am Montag, den 11. April, ausgelöst von einer neuen Grunge-Supergroup um Krist Novoselic, Gründungsmitglied von Nirvana. Dazu kommen von Soundgarden: Kim Thayil und Matt Cameron, der gleichzeitig auch Drummer bei Pearl Jam ist. Noch ein Gitarrist ist dabei: Bubba Dupree von der Hardcore-Band Void. Und dann wären da noch die zwei Sängerinnen Jennifer Johnson und Jillian Raye, die wir auch durchgängig hören auf dem ersten selbstbetitelten Album von 3rd Secret. Wichtigste Frage nach all den Namen: Hat die Supergroup auch ein Superdebüt? Es geht. Solide würde ich sagen. Es ist überraschend folkig, wir hören sogar Krist Novoselic am Akkordeon. Obwohl Gitarren-Nerds unter sich, nehmen sich die Herren hier auffällig zurück. Nur hin und wieder blitzt eine verspielte Note auf, aber nicht zum Nachteil des Albums. Bleibt die entscheidende Frage: Überflüssige Supergroup? Nein, tatsächlich wäre ich gespannt auf ein zweites Album. (7,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lies Fade Away

50 Foot Wave – Black Pearl

Wir kennen Kristin Hersh von den Throwing Muses. Mit 15 hat sie die Band mit ihrer Stiefschwester Tanya Donelly gegründet und später Bands wie R.E.M. oder die Pixies beeinflusst. Heute kennen wir die vierfache Mutter vor allem von ihrer Zweitband, die sie 2003 gegründet hat: 50 Foot Wave. Aber auch dort im Zentrum: Kristin Hershs unglaubliche Stimme. “Black Pearl” heißt das neue Album von 50FootWave, eine Referenz an New Orleans, wo das Album entstanden ist. Das Songmaterial war ihr zu wild und weird für die Throwing Muses, erzählt Kristin Hersh, die Riffs zu hungrig, die Melodien zu bedrohlich, darum hat sie sie mit 50 Foot Wave umgesetzt - und das sehr gelungen. Kristin Hersh ist Synästhetikerin, das heißt sie sieht Noten in Farben. Und “Black Pearl” von 50FootWave ist auf dem Papier eine Farbexplosion. Im Ohr explodiert dagegen der Noise. Die größte Leistung von Kristin Hersh ist, dass trotz dem ganzen Krach, ihre furiose Stimme am längsten nachhallt. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. 50 Foot Wave - Black Pearl (Album Trailer)

Kurt Vile – Watch My Moves

The War On Drugs waren kürzlich erst in München, da hat mich wieder der Gedanke eingeholt, was eigentlich wäre, wenn Kurt Vile 2008 nicht ausgestiegen wäre: Wäre er da im Zenith in der dritten Reihe gestanden? Unglücklich? Deprimiert? Es war schon gut so, dass er ausgestiegen ist. Heute gilt Kurt Vile als der amerikanische Vorzeige-Slacker, als jemand, der das Leben eines Versagers führt und das nur allzu gern zur Schau stellt. Das bleibt auch auf seinem achten Album “Watch My Moves” so - nur mit neuen musikalischen Mitteln. Denn der aus Philadelphia stammende Songwriter ist garantiert kein Loser, wenn es um den Klang seiner Platten geht, um die Instrumentierung, das Platzieren dieses einen Gitarrenlicks, das einem den Kopf verdreht. “Watch my moves” heißt das neue Album, achte auf meine Bewegungen. Und die kommen diesmal verstärkt aus der Jazz- und nicht aus der Rockgeschichte. Wir hören Kurt Vile als den Missing Link zwischen Lou Reed und John Coltrane, zumindest wäre er das gerne. Ein Slacker darf ja rumspinnen, aber Kurt Vile bleibt Kurt Vile, also auch selten langVileig, auch wenn er sich hier vielleicht ein paar Songs hätte sparen können. Trotzdem gilt: Kurt ist ein spiritueller Müßiggänger, der immer besser wird, je mehr er sich seinem Schicksal ergibt. (8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kurt Vile - Like Exploding Stones

High Pulp – Pursuit Of Ends

Wie groß der Einfluss des Jazz in den letzten Jahren geworden ist, erkennt man auch daran, wenn renommierte Labels wie Anti- aus Los Angeles ihr Portfolio mit einer Jazzband erweitern. Anti- kennt man ja sonst eher für Indie-Rock, Blues, Reggae. Anti- bringt jetzt das Debüt von High Pulp aus Seattle raus. Was aber auch gut zum momentan angesagtesten Jazz-Label International Anthem aus Chicago gepasst hätte. Aus einem wöchentlichen Jam von Leuten, die eigentlich aus DIY-Bands kommen, vom Metal oder Hip-Hop, ist erst eine Band und dann eine formidable Fusion-Platte entstanden. High Pulp-Drummer Bobby Granfelt sagt, High Pulp sei ein Haufen Außenseiter, die keinen akademischen Zugang zum Jazz hätten, absolute Freiheit sei ihr Ziel. Zumindest haben High Pulp schonmal ihr Label von Genre-Ketten befreit. (7,8 von 10 Punkten)