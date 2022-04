Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Kelly Lee Owens, Let’s eat Grandma und Rammstein

Toro y Moi – Mahal

Das neue Toro y Moi Album „Mahal“ ist ein funky Mix aus Big Beats, Disco, Synth-Pop, Krautrock, Beatles, Prince … und die Liste wird noch länger, wenn Chaz Bear, der Mann hinter Toro y Moi, selbst über seinen Sound spricht:

„Ich wollte etwas machen, dass mich selbst repräsentiert, meine Wurzeln im Süden Amerikas. Blues, Country, Southern Rock sollten in dieses Album einfließen …“

Unglaublich souverän streift Chaz Bear nun schon etliche Jahre durch unsere Popgeschichte. Nimmt sich, was ihm gerade gefällt, je obskurer desto besser und hat daraus wieder ein sehr elegantes, sehr zurückgelehntes Album gezimmert. Toro y Moi, ein grandioses Chamäleon wie einst Beck. (8,2 von 10 Punkten)

Kelly Lee Owens – LP.8

Meine Begeisterung für Kelly Lee Owens wächst mit jedem Album, mit jeder Single von ihr. Vermutlich werd ich mir 2023 sogar die Fußballweltmeisterschaft der Frauen anschauen, nur um immer wieder „Unity“ von Kelly Lee Owens zu hören, die offizielle Hymne dieses World Cups. Als 2020 ihr phantastisches Techno/Dream/Pop-Album „Inner song“ erschienen war, wollte der Zündfunk eigentlich die Tour präsentieren. Wegen Corona wurden die Termine immer wieder verschoben, zum Schluss dann ganz gecancelt. Aber nicht nur wir, ihre Fans, waren enttäuscht, auch Owens war frustriert. Sie nutzte die Zwangspause für einen Ausflug nach Oslo. Als dort wieder mal die Grenzen geschlossen wurden, ging sie mit dem Noise-Experten Lasse Marhaug ins Studio. Marhaug hat schon mit Merzbow, Sunn O))) und Jenny Hval zusammengearbeitet. Die Beiden haben mit „LP. 8“ ein faszinierend düsteres Album geschaffen. Harsche Industrial-Klänge treffen hier auf dunkle, bedrohliche Drone-Landschaften, sanfte Streicher- und Piano-Sounds auf die Stimme von Kelly Lee Owens. Das klingt selten uplifting, noch seltener nach Enya, auf die sich Owens explizit bezieht, eher nach einem unterirdischen stream of subconsciousness, der sich unbeirrbar vorwärts schiebt. Tolle neue, etwas gespenstische, aber sehr interessante Seite der Künstlerin Kelly Lee Owens. Wer jetzt übrigens denkt „LP. 8“ sei das achte Album der in London lebenden Waliserin, der irrt. Es ist ihre dritte Platte, aber, so Owens, „‘8‘ bedeutet für mich Vollständigkeit – ein Album, das mit mir persönlich ewig schwingen wird.“ (8 von 10 Punkten)

Tomberlin - I don’t know who needs to hear this

Wir bleiben noch etwas bei der 8., nicht der liegenden, unendlich schwingenden 8, sondern den Figure 8 Studios in Brooklyn. Dort hat Sarah Beth Tomberlin ihr neues Album aufgenommen. „I don’t know who needs to hear this”. Ich schon.

Die Pastorentocher Sarah Beth Tomberlin wurde in Florida geboren und ist in Illinois, auf dem Land, aufgewachsen. Nachdem sie ihr Zuhause und die Kirche verlassen hatte, ging es über Umwege und mit einem Plattenvertrag bei Saddle Creek in der Tasche nach Brooklyn. Dort ist das neue Tomberlin-Album entstanden, wunderbar fragiler Slow-Folk mit ganz vielen Fragezeichen. Warum bin ich immer so unkompliziert, so nachgiebig, fragt Tomberlin z.B. im Album-Opener „Easy“. Und versucht dieses Muster zu durchbrechen: “Don’t wanna be so easy/ Stop telling me I’m easy.” Auch der Titeltrack „I don’t know who needs to hear this” liefert direkt eine Antwort: “Sometimes it's good to sing your feelings”. Ganz egal, wer sich davon angesprochen fühlt. Tomberlin schafft hier einen Raum für alle, die sich ähnlich verletzlich, ähnlich unsicher fühlen wie sie selbst. Und dieser Raum ist in ihren sanften, minimalistisch instrumentierten Songs regelrecht spürbar. Hier ein paar Bläser, da ein Keyboard, eine alte Akustikgitarre und dazwischen ganz viel Platz für die Stimme, die tollen Melodien von Sarah Beth Tomberlin. Schön. (7,9 von 10 Punkten)

Congotronics International - Where’s the one?

Für alle, die wie ich, das erste Congotronics International-Album vor zwölf Jahren verpasst haben, hier die zweite Chance, diese grandiose Supergroup zu entdecken. „Where’s the one?“ heißt ihr neues Album. „Wo ist die eins?“ bzw. „Wie finden zwei Dutzend Menschen aus vier Kontinenten einen gemeinsamen Rhythmus?“. Die Antwort ist ein unglaublicher musikalischer Ritt, unternommen von 25 Musiker*innen aus vier Kontinenten. Denn Congotronics International besteht aus Mitgliedern der Kasai Allstars und Konono No. 1, dem Congotronics-Kern sozusagen sowie seinen Satelliten: Deerhoof, Skeletons, Wildbirds & Peacedrums und Juana Molina. „Many tongues in our band“ heißt ein Song auf diesem Album … und tatsächlich sprechen die Beteiligten die unterschiedlichsten Sprachen, von Lingala über Tshiluba, Englisch, Französisch, Schwedisch und Spanisch. Und trotzdem scheint „Where’s the one“ einem geheimen Masterplan zu folgen, ist trotz der unterschiedlichen Backgrounds, der verschiedenen Melodien und Sounds, die hier aufeinandertreffen, ein sehr stimmiges Album. Die Songs für „Where’s the one?“ sind teilweise schon vor ca. zehn Jahren entstanden. Es sind Live-Aufnahmen, die der Deerhoof-Drummer Greg Saunier zerlegt und neu zusammengesetzt hat. Plus alten wie neuen Studiotakes. Eine wilder, weirder, aber sehr mitreißender Afrobeat-Mix aus traditioneller, elektrifizierter Musik aus dem Kongo und experimentellem Pop bzw. Avant-Rock aus New York, Japan, Stockholm, New Mexico und Buenos Aires. Das Gegenteil von kultureller Aneignung heißt Congotronics International. (7,8 von 10 Punkten)

Nichtseattle – Kommunistenlibido

Das zweite, von Olaf Opal gemixte Album von Nichtseattle trägt den schönen Titel „Kommunistenlibido“. Ist kapitalismuskritisch, feministisch, sehr sehr nachdenklich und gerade Hype der Stunde. Mit tollen, unbequemen Texten und einem relativ reduzierten Gitarrensound, der hinter der Stimme von Katharina Kollmann herweht wie eine sanft im Wind wehende Fahne. Trotzdem nicht Seattle, auch nicht Hamburger Schule, sondern Kollmann kommt aus Berlin. Hat schon als Lake Felix veröffentlicht und ist dazu seit fünf Jahren Nichtseattle. Tocotronic lassen grüßen und empfehlen Nichtseattle wärmstens. Dem kann ich mich nur anschließen. (8 von 10 Punkten)

Let’s eat grandma – Two ribbons

Die beiden Britinnen Rosa Walton und Jenny Hollingworth, besser bekannt als Let’s eat grandma waren erst 16 als sie ihr grandioses Debüt veröffentlichten. 2018 der Nachfolger, cool und abgeklärt. Da lag die Latte für Album Nr. 3 „Two ribbons“ natürlich hoch. Aber: es gibt einen bestimmten Synthie-Sound, bestimmte Akkord-Abfolgen, die in meinen Ohren leider total verbrannt sind, bei mir sofort Avicii-eske Großraum-Disko-Assoziationen wecken. Der Vorgänger von Let’s Eat Grandma, „I’m all ears“ aus dem Jahr 2018, war zwar auch schon sehr synthielastig, aber wesentlich darker, spröder, experimenteller. Klang mehr nach den Soundexperimenten von Sophie (die damals auch an einigen Songs beteiligt war) als nach besagtem Avicii. „Two ribbons“ setzt jetzt ganz auf die großen Popmomente, reiht einen punchy Pop-Smasher an den anderen - nur gegen Ende schalten die beiden jungen Britinnen erschöpft einen Gang zurück. Musik für Millenials beim Workout, dynamisch und strahlend, die 80’s hübsch hochpoliert, aber leider auch etwas belanglos. (6 von 10 Punkten)

Seratones - Love & Algorhythms

Raue Retro-Rock-Riffs mit einer coolen Soul-Stimme zu kombinieren, hat immer wieder fabelhaft funktioniert. Man denke z.B. nur an die Alabama Shakes und ihren soulfulen Garagen Rock. Und auch die Seratones aus Louisiana hatten damit einen guten Lauf. 2016 war ihr Debüt bei Fat Possum erschienen und Fans des Genres waren begeistert von der Stimme von Sängerin A.J. Hynes und ihrer Band. Mittlerweile hat sich einiges bei den Seratones getan, es ging raus aus der Garage und rein in die Retro-Disco, filmreife Streicher und cheesy Keyboards kamen ins Spiel. Von der wilden Punk-Attitüde ihrer Anfangstage ist rein gar nichts geblieben. Stattdessen machen die Seratones jetzt sehr niedlichen Synthie-Pop. Dass sie sich dabei auf die Science-Fiction-Texte von Octavia Butler beziehen, macht die Sache nicht besser. Auch nicht, dass Haynes angeblich ihre Erfahrungen als Beraterin in einer Abtreibungsklinik in Louisiana einfließen lässt. „Love & algorhythms“ ist ein selten blutleeres Album. Schade. (5,5 von 10 Punkten)

Rammstein – Zeit

Das neue, achte Rammstein-Album „Zeit“ ist dagegen eine eher blutige Angelegenheit. In dem recht aufwändigen Video zur gleichnamigen Single liefern sich u.a. Soldaten und Partisanen ein Gefecht, der Tod ist ständig präsent. Unbeabsichtigt topaktuell, dieses Video. Und dabei klingen Rammstein für ihre Verhältnisse fast nachdenklich, („Wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu gehen, aufhören wenn’s am schönsten ist, die Uhren bleiben stehen. So perfekt ist der Moment. Doch weiter läuft die Zeit.“), zitieren sogar Goethes Faust, „Augenblick verweile doch“. Denn „Ich bin noch nicht bereit“, schmettert Frontmann Till Lindemann. Einen kurzen Moment ist man verleitet zu glauben, Rammstein, die ewigen Provokateure, würden milde, wollten ein würdiges Alterswerk abliefern. Doch weit gefehlt. Wenn es um Vergänglichkeit geht, gehören für Rammstein auch Schönheits-OPs und Optimierungswahn dazu … und da sind sie dann wieder, die Ex-DDR-Punks und heutigen Popclowns mit einem ihrer bombastisch inszenierten Schlager „Zick Zack“. Neben dem Thema Vergänglichkeit geht es auf dem neuen Rammstein-Album aber auch um prolligen Sex („Dicke Titten“), schauerlichen Inzest („Meine Tränen“), toxische Beziehungen („Giftig“) und Rassismus („Angst“). Wie immer auf Krawall gebürstet, textlich wie musikalisch alles wie gehabt: die brachialen Gitarren, der harte, martialische Industrial-Beat und dazwischen die ein oder andere Kraftwerk-Hommage bzw. ein Kirchenchor. Wie AC/DC perfektionieren auch Rammstein seit fast 30 Jahren dieselbe Nummernshow, parodieren sich schamlos selbst. Und sind dabei nicht mehr ganz so skandalös, aber zumindest so unterhaltsam wie eh und je. (5 von 10 Punkten)