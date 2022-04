Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Kae Tempest, Calexico und Wet Leg

Kae Tempest - The Line is a Curve

Toller Titel: wenn man weit genug wegzoomt, kann selbst eine gerade Linie Teil einer langen Kurve sein. Alles eine Frage der Perspektive. Bzw für einen Perspektivwechsel. Es ist das erste Album von Kae, vormals Kate Tempest, die sich als trans outete. Schon 2 x belegte Kate Platz 2 in unseren Jahres-Charts. Wie schon die früheren Alben, handelt auch die neue Platte von: Liebe. Auch wenn es heute eine andere Art von Liebe ist, als die, die sie in sich trug, als sie vor zwölf Jahren, mit 24, heiratete. Lange hat sie als Kate ihr Gesicht hinter dem Wunsch versteckt, die Kunst für sich sprechen zu lassen: durch ihre Platten, Bücher und Theaterstücken. Als Kae sagt sie nun, dass sie unter einer „gestörten Geschlechteridentität“ litt. Es war wohl wie im Video zu „No Prizes“: in dem bewegen sich Körper unter Stoffen und zeichnen sich nur allmählich ab. Das Cover schoss Wolfgang Tilmans, womit ein Traum in Erfüllung ging: die queeren Motive seiner Fotos bewegen Kae schon lange. Als Gäste sind zu hören: Fontaines DC-Sänger Grian Chatten, Soul-Stimme Lianne Le Havas und Rapper Kevin Abstract (Brockhampton). In „Smoking“ verhandelt Kae das Verhältnis zur Mutter, in „Salt Coast“ das zu Großbritannien und die Platte endet mit einer Hymne an die Liebe: „Grace“: „let me be love, give love, in love and for love and with love.“ Immer noch toll, wie sehr sich ihr Poetry-Flow vom klassischen Rap unterscheidet. Und die wie immer minimalen Beats von Stamm-Produzent Dan Carey ausreichen. „The Line is a Curve“ ist eine versteckte Schönheit: sie braucht ein paar Mal Hören. Im November kommt Tempest nach Köln, Hamburg und Berlin. (8,5 von 10 Punkten)

Calexico - El Mirador

Auch wenn die beiden Köpfe der Band inzwischen weit auseinander wohnen (El Paso, Texas - Boise, Idaho: 2000 Km), es klingt noch immer wie aus einem Guss, wenn sich Joey Burns und John Convertino zusammentun. Im Sommer 2021 spielten Calexico die neue Platte in Tuscon, Arizona ein. „El Mirador“ ist kurzweilig & vielseitig wie eine musikalische Rundfahrt durch Mittelamerika – so viele verschiedene Stile tauchen auf, einige Titel sind auf Spanisch. Sam Beam von Iron & Wine ist als Gast zu hören, ebenso wie Gaby Morena auf der Fanfaren-Hymne „El Mirador“, dessen Intro so funky ist, dass man es auch als „fetzigen“ Sendungs-Trailer benutzen könnte. Das zehnte Album in inzwischen 30 Bandjahren ist wieder der Grenzregion zwischen Mexiko und den USA gewidmet – und den gebeutelten KünstlerInnen-Familien: „die Pandemie hat uns auf schmerzhafte Weise all die Weisen aufgezeigt, in denen wir einander brauchen. Musik ist mein Weg, Brücken zu bauen, Inklusion zu ermöglichen und positive Gefühle für Veränderung und Bewegung auszulösen“, so Burns. Ab Ende April spielen sie sechs Konzerte in Deutschland – am 28.4. in M im Backstage – es folgen Leipzig, Dortmund, Berlin, Köln und Hamburg. Calexico scheinen ein unerschöpflicher Brunnen. (8,3 von 10 Punkten)

Wet Leg - Wet Leg

Sind sie ein One-Hit-Wonder oder nicht? Um es vorweg zu nehmen: ein „Chaise Longue“ gibt es nur einmal. Trotzdem sind die anderen Songs gut. Und fast alle „explicit“ – mit nicht ganz jugendfreien Texten. Was man ja im Indie selten erlebt, dass beim Streaming ein „E“ dabei steht (für „explicit lyrics“) - noch weniger bei einer rein weiblichen Band. Die beiden Britinnen Rhian und Hester von der Isle of Wight pflegen auch Understatement und Witz: in „Too Late Now“ singen sie, dass sie gar nicht wissen, was sie da genau tun: ob sie Musik machen und ob das gar ein Lied wird, das wir da hören? Auch billige Männer-Tricks werden auch entlarvt: in „Wet Dream“ durchschauen sie das Manöver eines Typen, der sie mit einer (Arthouse-) DVD von „Buffalo 66“ in seine Wohnung locken will. Gute-Laune-Indie, der sich nicht ernst nimmt. Aber irgendwie mache ich mir Sorgen, dass Wet Leg sagen könnten: „danke, das war ja ganz nett hier im Pop, doch wir machen künftig lieber was anderes - bevor es langweilig und berechenbar wird.“ Bis dahin heisst es aber erstmal: sich eine Saison lang nasstanzen mit Wet Leg. (8,4 von 10 Punkten)

Jack White - Fear of the Dawn

Das erste von zwei Alben, die Jack White heuer veröffentlicht. Eines rockig, eines soft. Wir haben es hier mit der hibbeligen Rock-Platte zu tun. Auf vielen Stücken hat er alles selbst eingespielt. Und in nur kurzer Zeit. „Ich bin der Posterboy des schnellen Aufnahmen“, sagte er im Interview im Rolling Stone. Und er benutzte erstmals Samples – ua von US-Jazz-Sänger Cab Calloway, wozu Q-Tip (von A Tribe Called Quest) rappt. Jack lässt es gniedeln und fiedeln: jaulende Gitarren, angezerrter Bass, permanente Breaks. An keiner Stelle hält der Sound inne, die Ideen purzeln nur so aus ihm raus – „Fear of the Dawn“ ist ein Mucker-Werk, vollgehängt mit Quast. Der Rastlose baut auch sein Third Man-Records-Imperium aus: er will heuer einen dritten Plattenladen eröffnen – nun ist Europa dran: London.

Bilderbuch - Gelb ist das Feld

Die funky Synthies fehlen – die Gitarren sind zurück. Nicht rockig wie früher, sondern entspannt-poppig. Und lässt die Österreicher anders klingen. Weniger edgy, eher leichter. „Gelb ist das Feld“ hat nicht mehr das Falco-, das Schlawinerhafte: Bilderbuch klingen abgeklärter, haben viel gesehen und sind nicht mehr so leicht in Aufregung und Wallung zu versetzen. Alles sitzt und passt und ist gut getimet: am Release-Tag starten sie ihre Tour in Hamburg. Ebenso ausverkauft wie das Konzert in München diesen Sonntag in der Isar-Philharmonie. Berlin, Wiesbaden, Köln und Salzburg folgen. (7,8 von 10 Punkten)

The Linda Lindas - Growing Up

Zehn Songs zwischen 1min49 und 3min39. Kurz, knapp, prägnant, punkig. Mit ihrem ersten Song sorgte das Mädchen-Quartett aus Los Angeles weltweit für Furore. Die vier Teenager, die asiatisch und latein-amerikanisch stämmig sind, nannten das Stück: „Racist, Sexist Boy“. Nun legen sie ihr rotziges Debüt vor. Stand Punk bei ihnen als Hausaufgabe aufm Lehrplan? Liegt wohl eher am Papa der Schwestern Mila und Lucia de la Garza, 11 und 15, dazu ihre Cousine (15) und eine Freundin (17). Papa de la Garza ist ein Grammy-gekrönter Musik-Produzent – er arbeitete mit Bad Religion, Paramore oder Best Coast, mit Letzteren gehen sie nun auf Tour. Linda Lindas spielten schon Support Act für Bikini Kill, die sie coverten – das Lied landete in einem Film, im gefeierten „Moxie“. Die hoch-melodiöse Platte ist vielleicht der Grundstein zu einer langen Karriere in Punk. „Racist, Sexist Boy“, das sie in der Los Angeles Public Library spielten, womit sie im Mai 2021 bekannt wurden (landete damals in den Zündfunk Top Traxx), darf nicht fehlen und ist in einer „Album Version“ auf der Platte – als Schlussstück. Alles in allem: So klingt frisch! (7,9 von 10 Punkten)

Father John Misty - Chloë and The Next 20th Century

Nach dem eher sparsam gehaltenen letzten Werk regiert nun wieder die Opulenz bei Joshua Michael Tillman. Diesmal ohne Elton John-Pomp, aber mit stilsicherem Gehör für eine Samstag-Abend-Theater-Revue der 20-er- bis 60-er-Jahre. Wenn seine zT obskuren Texte mit den bitteren Bezügen zum Heute nicht wären, könnte man es tatsächlich für eine perfekte Platte aus einer anderen Zeit halten. Father John Mistys Streicher, Bläser und Glöckchen hüllen einen regelrecht ein - wie ein Schild gegen alles Böse. Kommt sicher auch daher, dass nach Längerem wieder Jonathan Wilson produzierte, dessen Stücke im Nachtmix auch immer wieder laufen. Traum zu dieser Traum-Platte: wie es wohl klänge, wenn ein ein Crooner der alten Schule wie Frank Sinatra oder Dean Martin diese Lieder sängen. Wie zB „Goodbye, Mr Blue“, das an den Country-Pop-Standard „Gentle On My Mind“ von Glen Campbell erinnert. Danke für die Zeitreise, FMJ! (8,2 von 10 Punkten)

Vince Staples - Ramona Park Broke My Heart

Nur zwei Stücke gab es vorab zu hören vom neuen Werk des US-Rappers: „Rose Street“ und „Magic“, das am Valentinstag erschien - produziert vom Gold-und Platinproduzenten Mustard. „Magic“ wurde zu einem der Songs der neuen Kampagne für „Beats By Dr. Dre“ erkoren. „Ramona Park broke my Heart“ ist das fünfte Album des Kaliforniers, der einst in Snoop Doggs Youth Football League spielte. Als Rapper machte er sich einen Namen auf Platten der Odd Future Gang (Mitglieder Earl Sweatshirt und Syd Tha Kyd) und bei Mac Miller. Sein Zweitling „Big Fish Theory“ wurde 2017 „Album Der Woche im Zündfunk“. Staples, der nach eigenen Angaben Straight Edge lebt und den YMCA/CVJM unterstützt, hat als Gäste auf „Ramona Park...“ u. a. Lil Baby und Ty Dolla Sign angekündigt. Große Vorfreude! (Keine Wertung)

Lucius - Second Nature

Sehen aus und kleiden sich wie Zwillinge – sind es aber nicht. Lucius ist die US-Band um die beiden Musikerinnen Jess Wolfe und Holly Laessig. 2021 waren ihre Stimmen in unseren „Songs des Jahres“ zu hören: bei ihrem Feature in „I Dont Live Here Anymore“ von The War On Drugs. Die beiden Lucius-Stimmen werden gern als Duett-Sängerinnen gebucht – auch von Kurt Vile, Mavis Staples oder Jeff Tweedy. Aber auch Charts-Acts wie Harry Styles arbeitete mit ihnen. Produziert hat Brandi Carlile – die mit Sheryl Crow ein Stück auf dem neuen Album von Lucius singt. Ihren Mix aus Pop, Disco, Funk, Club und Kate Bush präsentieren sie nur einmal in Deutschland: 28.09.2022 Berlin - Badehaus Szimpla. (7,7 von 10 Punkten)

Daniel Rossen - You Belong There

Ob 2022 als das Jahr in die Pop-Geschichte eingehen wird, in dem all die eigenwilligen Platten rauskamen, die ohne Corona nicht entstanden wären? Die Alben, die dank des besonderen Lockdown-Gefühls entstanden sind – mit der: „ich-habe-unverhofft-Zeit-und-kann-endlich-mal-das-machen-wozu-ich-sonst-nie-gekommen-wäre“-Freiheit. Der Grizzly Bear-Sänger bejaht dies. Daniel Rossen hat sich 20/21 mit der Musik beschäftigt, die sein Vater hörte, er aber nie ganz verstand – was ihn umso mehr faszinierte: z. B. dem furiosen Spiel von Baden Powell, dem brasilianischen Gitarristen, Bossa Nova-Pionier und Komponisten von Afro-Samba-Stücken. Dazu hörten Rossen Jazz und Klassik. Heraus kommt bei ihm eine eine Art Freistil-Folk, den er in seiner neuen Heimat aufgenommen hat: er zog von NYC nach Sante Fé/New Mexico, wo er nun mit Familie lebt. Hat also drei Jahre „Isolation“ hinter sich (wie er sagt): erst das Baby-Jahr, danach Corona. Das Solo-Debüt führt im Mai auch nach Deutschland: HH, B, K und München: Freiheitshalle (10.5.) Die Platte ist individueller als der Sound seiner Bands (er ist auch Teil der Department of Eagles) – aber an der Stimme erkennt man ihn sofort wieder. (8,0 von 10 Punkten)