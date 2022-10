Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Junior Boys, Lola Marsh, Hermanos Gutiérrez & Nosaj Thing

Lee Fields – Setnimental Fool

71 Jahre jung. Spitzname: Little James Brown. Auch wenn er nie den Kultstatus seiner Vorbilder Otis Reading, Al Green oder James Brown erreicht hat, hat Lee Fields nie lockergelassen und ist heute so etwas wie der Last Man Groovin‘. Seit über 50 Jahren veröffentlicht er Funk und Soulplatten. Nun seine erste auf Daptone Records, dessen Gründer es sich nicht hat nehmen lassen, Fields selbst zu produzieren. „Sentimental Fool“ klingt durchaus zeitgemäß, aber eine sentimentale Schwäche für klassische Soulmusik schadet nicht. (7 von 10 Punkten)

Drugdealer – Hiding In Plain Sight

Drugdealer sind eine junge Band aus Kalifornien, die 60er und 70er Jahre Vintage-Sound spielen. Früher eher psychedelischen Folk, auf „Hinding In Plain Sight“ mehr klassischen Soul, Yacht Rock und Westcoast-Pop. Ob bei langsame Balladen oder schnelleren Soulsongs, sie klingen viel harmloser und unverfänglicher als ihr Bandname: Die Drugs sind hier die warmen Melodien. (8,5 von 10 Punkten)

Scout Gillet – no roof no floor

Scout Gillet lebte in den vergangenen 5 Jahren in einem ständigen Hin und Her. Zwischen ihrer Heimat Kansas City und New York. Sie kam nirgends wirklich an, fühlte sich heimat- und rastlos. Kein Dach überm Kopf zu haben, zog ihr den Boden unter den Füßen weg: no roof, no floor. Diese Platte ist das Ergebnis ihrer Suche. Am Ende ist sie in einer Zwischenwelt gelandet. Im ländlichen Upstate New York. Eine Unentschiedenheit, ja Zerrissenheit, die auch ihrer Musik anzuhören ist. Der treibende Bass ist ein Relikt aus ihren DIY- und Punk-Tagen in New York City. Aber mehr und mehr mischen sich ländliche Elemente wie Banjo, Pedal Steel, Mundharmonika darunter - Americana, Folk und Country-Tunes durchbrechen die schroffe Oberfläche und verleihen der Platte einen sehr verletzlichen und warmen Sound. Freunde von Anna Calvi, Haley Heyndrickx und Angel Olsen werden diesen Mix aus großer Geste, Lamento und dunklem Timbre schätzen. (7,8 von 10 Punkten)

Dead Cross - II

Mike Patton hat immer gerne musikalische Grenzen und überschritten. Das hatte mit dem Erfolg seiner Band „Faith No More“ nicht mehr viel zu tun. Mit experimentellen Projekten wie Mr. Bungle, Fantomas oder Peeping Tom probierte er sich und seine Stimme in Metal, Avantgarde und Prog-Jazz aus. 2017 kam das Metal-Projekt „Dead Cross“ hinzu. Zusammen mit Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo. Bei Gitarrist Michael Crain wurde 2019 Krebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Für Crain kein Grund zur Selbstaufgabe, im Gegenteil: Er rief sofort seine Bandkollegen an, um inmitten seiner Chemotherapie neue Songs aufzunehmen. Ein unbändiger Wille zum Leben und zur Musik. Trotz der widrigen Umstände oder gerade deswegen hört man „Dead Cross II“ die Spielfreude an. Die Band um Mike Patton zeigt nicht nur beim Sound klare Kante, sondern auch in den Texten. Sie wettern gegen fundamentale Christen, die US-amerikanische Waffenlobby NRA und gegen die vielen US-Amerikaner, die lieber unterdrücken und hetzen statt ein friedliches Miteinander zu suchen. (7 von 10 Punkten)

Nosaj Thing - Continua

Was, wenn es mein letztes Album ist? Diese Frage hat sich der kalifornische Producer Nosaj Thing die letzten drei Jahre gestellt, als er sich regelmäßig zwischen zwei und fünf Uhr nachts in seinem Studio in LA eingeschlossen hat. Die Antwort auf diese Frage ist jetzt zu hören und heißt: Continua. Nosaj Thing ist das, was man einen detailversessenen Soundfrickler nennen kann. Aber mit Produktionen für Kendrick Lamar, Chance The Rapper oder bei Liveshows mit The Weekend hat er längst bewiesen, dass sein musikalisches Genie auch massentauglich sein kann. Auf Continua schart er nun seinerseits ein Starensemble um sich. Zu Gast sind bekannte Rapper und Sänger wie Panda Bear vom Animal Collective, Toro Y Moi, Serpentwithfeet oder Hyukoh aus Korea. Wie seine Sänger wechselt er auch die Spielarten: HipHop, TripHop, Wave, Dub, düsterer Ambient. (7,8 von 10 Punkten)

Junior Boys – Waiting Game

„Quiet is the new loud“ nannten vor 20 Jahren Kings Of Convenience eines ihrer Alben und so könnte auch das neue Junior Boys Album heißen. Das kanadische Duo schlägt auf „Waiting Game“ nämlich leise Töne an. Mastermind Jeremy Greenspan sagt dazu: „Das Verrückte an unserer Wahrnehmung von Sound ist, dass je leiser wir einen Track abspielen, umso genauer hören wir alle Nuancen.“ Stunden an Soundmaterial habe er gesammelt, um es dann leise und sachte Schicht für Schicht übereinander zu legen. Die sphärischen Synthesizer Teppiche werden oft nur durch Wort oder Gesprächsfragmente aufgerissen, die er bei Spaziergängen durch seine Heimatstadt aufgeschnappt hat. Waren die Junior Boys aus Kanada bisher für tanzbaren Indie bekannt, ist ihr erstes Album nach sechs Jahren eher geprägt von Melancholie, Trauer und leisen Tönen. Es ist eine Klangwelt, die besonders über Kopfhörer ihre ganze Wirkung entfaltet. (7,5 von 10 Punkten)

Lola Marsh – Shot, Shot, Sherry

Ab morgen gibt es auch das neue Album der Band Lola Marsh aus Tel Aviv. Einige Songs sind viel poppiger produziert: Gleich das Titelstück ist ein schwungvoller Disco-Song mit Upbeat und Streicherensemble, später hören wir basslastigen Synth-Pop und 80er Jahre Wave. Diese eindeutigen Pop Hits zielen für mich zu offensichtlich auf den Mainstream ab. Die Highlights waren für mich dann doch die nostalgisch verträumten Melodien und Balladen, die es auch auf Shot Shot Sherry noch vereinzelt gibt und immer wieder an Lana Del Rey erinnern. (7 von 10 Punkten)

Abraxas – Monte Carlo

Die in Uruguay geborene und heute in London lebende Carolina Faruolo (Ex-Los Bitchos) und der Kalifornier Danny Lee Blackwell vereinen ihre musikalischen Welten. Hier catcht sofort die Mischung aus psychedelischem Surfsound, Western-Gitarre, Tuareg-Rock und immer im Rhythmus der hypnotischen Cumbia. Dieser musikalische Puls, der Twang der Gitarre und die Schwitzhüttengesänge schicken einen erst auf einen bewusstseinserweiternden Ayahuasca-Trip und kurz darauf wieder in die kalifornische Wüste. (8,5 von 10 Punkten)

INGA – Took The Wrong Way Home

Inga macht zwei Jahre nach ihrem Debüt da weiter, wo sie mit Tears & Teeth aufgehört hat. Elektroakustische Tracks in DIY-Manier – mit Beats aus dem Laptop, klackernden Percussions, Gitarre und Gesang auf Deutsch, Englisch und Französisch. Die Songs sind jetzt allerdings viel ausgefeilter und elektronischer. Zwischen all den Kontinuitäten und der Veränderung steht im Zentrum vor allem dieser INGA-Vibe - mit der Melange aus müder Melancholie, trockenem Humor und ihrer Alltagspoesie. (8 von 10 Punkten)

Mauskovic Dance Band – Buckaroo Bank

Das Schweizer Label Bongo Joe ist eine der ersten Adressen, wenn es um exotische Underground Musik geht. Immer sind dort unbekannte zeitgenössische Künstlerinnen und Musikstile zu entdecken. Wie die „Mauskovic Dance Band“ aus Amsterdam. Dahinter stecken die vier Mauskovic-Brüder. Auf ihrem zweiten Album Buckaroo Bank mischen sie Zamrock aus Sambia, Afrodisco, alten Highlife und Dub. (7,5 von 10 Punkten)

Hermanos Gutiérrez – El Bueno Y El Malo

Hermanos Gutiérrez - die Brüder Gutierrez - leben in Zürich und ihr neues Album heißt „El Bueno Y El Malo“. Natürlich eine Referenz an den legendären Sergio Leone Film „The Good, The Bad & The Ugly“. Wer von den beiden Brüdern der Gute „Bueno“ und wer der böse „Malo“ ist, das lassen sie offen. Zusammen mit Dan Auerbach von den Black Keys haben sie diese atmosphärische Platte in Nashville aufgenommen. Sie erinnert auch an den heißen, trockenen Süden der USA und an die Wüsten Mexikos. Ihre verhallten Gitarrenlicks und ihre trabenden Western-Percussions würden jeden Abspann eines Tarantino-Films veredeln. (8,5 von 10 Punkten)