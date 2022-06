Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Jochen Distelmeyer, Moor Mother und Paradox

Die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit dabei u. a. Liga Der Gewöhnlichen Gentlemen, Jochen Distelmeyer, The Burning Hell, Carlos Truly, Naima Bock, Gwenno, Moor Mother, Minru, Nicola Cruz, und The Paradox

LIGA DER GEWÖHNLICHEN GENTLEMEN - „Alleine auf Parties“ (Tapete)

Darauf muss man erstmal kommen, auf einen Song über das Verschwinden eines vertrauten Matratzenmarktes, 2019 zuerst erschienen, nun wiederveröffentlicht auf diesem Album mit der Unterzeile „18 gewöhnliche Hits“. Die Nachfolgeband von Superpunk zieht Bilanz nach 20 Jahren. Auch wenn der genial-dilettantisch gespielte Northern Soul und Sixties-Rock auf die Dauer nervt: Es ist immer noch erstaunlich, welche Themen Sänger Carsten Friedrich und seine Gang in Popsongs verwandeln kann. Das kommt nie weit nach oben in den Charts, kann aber bis mindestens zur Berentung fortgeführt werden. (6,6 von 10 Punkte)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen - Der große Kölner Pfandflaschenbetrug

JOCHEN DISTELMEYER - „Gefühlte Wahrheit“ (Sony)

Jochen Distelmeyer wird im Juli 55 Jahre alt, kann also noch zwölf Jahre Liebeslieder singen. Und zwölf Jahre sind auch vergangen seit seinem letzten Solo-Album mit eigenen Liedern. Er war einst ein zorniger, junger Mann als Sänger der Hamburger Band Blumfeld, später dann herzlicher mit Balladen wie „Tausend Tränen tief“ und Kinderliedern wie dem „Apfelmann“. Er hat es sich gemütlich gemacht in der Wohlfühlecke des deutschsprachigen Pop. Und Distelmeyer bleibt ein sehr versierter Songwriter und auch Sänger. Auf diesem langen und prallvollen Album gibt`s fast ausschließlich Liebeslieder und drei Songs in englischer Sprache, wo er irgendwo zwischen Dylan und Johnny Cash landen möchte. Aber die Sehnsucht nach dem Mainstream, nach dem Millionenpublikum, die diese Songs vermitteln, sie wird für Distelmeyer auch weiterhin nicht erfüllen. Für die Schlager-Crowd sind die Songs zu schlau und zu sophisticated, für die Indie-Szene sind sie zu retro und zu glatt. Distelmeyer sitzt zwischen allen Stühlen, aber vielleicht will er das ja so. (6,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Jochen Distelmeyer - Im Fieber (Official Video)

THE BURNING HELL - „Garbage Island“ (BB Island)

Die Band aus Kanada um den Songwriter Mathias Korn macht seit 15 Jahren Platten. Sie sind immer witzig und manchmal in der Nähe der Bloodhound Gang, verzichten aber auf heftige Powerchords, nehmen sich und die Welt nicht so wichtig. Ich mag die Band für ihre Leichtigkeit in schweren Zeiten, aber ich fürchte, auch mit Album Nummer zehn werden sie nicht wesentlich berühmter werden als sie es schon seit Jahren sind. (7,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Empty World

CARLOS TRULY - „Not mine“ (Bayonet)

Carlos Truly, der als Carlos Hernandez geboren wurde, ist Frontmann der New Yorker R&B-Band Ava Luna. Da diese nach sieben Alben immer noch auf den Durchbruch wartet, versucht er es nun mit einem Solo-Album, das voll ist mit soulvollen Popsongs. Vieles hier klingt ein bisschen so, wie Prince heute klingen könnte, mit Unterstützung modernster Digitaltechnik. Die Musik von Carlos Truly ist also so hip, wie sich das für einen Musiker aus Brooklyn gehört. Aber vielleicht fehlen ihm noch durchschlagende Songs für den Ruhm. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Carlos Truly - Your Sound (Official Music Video)

NAIMA BOCK - „Giant Palm“ (Sub Pop)

Der Sound von Naima Bock erinnert mich in seiner schlauen Bescheidenheit immer ein wenig an die Musik von Robert Wyatt, was als Riesenkompliment zu verstehen ist. Naima Bock, Tochter eines Brasilianers, aber schon lange wieder in London lebend, war als Naima Jelly Bassistin der Frauenband „Goat Girl“, bringt hier aber eher ruhige Songs ein, die manchmal auch einen Bossa-Nova-Touch haben und oft mit einem Stan-Getz-artigen Saxophon verfeinert werden - ein souveränes, zurückhaltendes Werk. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Naima Bock - Campervan (Official Video)

GWENNO - „Tresor“ (Heavenly)

Gwenno Saunders war in den Nuller Jahren mal Sängerin der semi-berühmten, britischen Band The Pipettes. Nach deren Auflösung vor elf Jahren verfolgt sie eine wesentlich ernsthaftere Karriere als Solistin Gwenno. Ihr drittes Solo-Album enthält wieder ausschließlich Songs in walisischer Sprache, ist aber musikalisch universal zugänglich mit Anklängen an Siouxsie & The Banshees oder Marianne Faithfull in ihrer elektronischen Broken-English-Phase. Gwenno ist 41, kennt das Business und hat sich die Pop-Sternchen-Allüren früherer Zeiten längst abgeschminkt. Hier geht es wirklich um Musik - das überzeugt mich. (8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Anima - Gwenno (Animation)

MOOR MOTHER - „Jazz Codes“ - (ANTI-)

Camae Ayewa aus Maryland, die sich als Künstlerin Moor Mother nennt, verwendet auf diesem Album tatsächlich die Zeichensprache des Jazz, ohne streng genommen welchen zu machen. Die Poetry -Slammerin und Aktivistin hat auf hier musikalisch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Es haben aber auch eine Vielzahl von Musikern und Rappern mitgeholfen. Zusammenfassend kann man sagen, dass dies das bislang beste Album einer Frau ist, die ja auch noch als Mitglied der Band „Irreversible Entanglements“ von sich reden macht. (7,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Moor Mother - "BARELY WOKE" (feat. Wolf Weston)

MINRU - „Liminality“ - (Morr Music)

Die Schwedin Minru lebt in Berlin-Neukölln und hat dort mit schwedischen und deutschen Musikern ein filigranes Simon-and-Garfunkel-Gedächtnisalbum aufgenommen. Auch wenn manche Songs wirklich schön geschrieben und spannend arrangiert sind, wirkt mir das ganze Album ein bisschen zu heilig, um mich wirklich zu begeistern. Aber ich musste mich auch mit „Scarborough Fair“ erst anfreunden. (6,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Minru: Wildfire (Session)

VA - Silberland - Kosmische Musik Vol 1 (1972-1986) (Bureau B)

Z. B. der Song „Regenmacher“ - 1978 zuerst erschienen auf dem Album „Durch die Wüste“ von Hans-Joachim Roedelius. Der bildete damals auch mit Dieter Moebius die wegweisende Electro-Band Kluster. Nicht nur die Beiden, auch Bands wie Faust und Populäre Mechanik finden sich auf dieser Compilation. Kosmisch war die Musik deshalb, weil der Labelchef Rolf-Ulrich Kaiser auf Ohr oder Pilz Records die Musiker auch gern „kosmische Kuriere“ nannte. Jedenfalls nahm sich die Elektronische Musik der 70er Jahre sehr ernst, wie man auf dieser - dann doch etwas zufällig zusammengestellten - Compilation nachhören kann. (6,0 von 10 Punkten)

NICOLA CRUZ - „Self Oscillation“ - (Rhythm Section International)

Nicola Cruz ist aus Ecuador, gehört aber zum weltweiten Electro-Netzwerk und ist entsprechend als DJ unterwegs. Insofern spielt die Herkunft des Produzenten kaum noch eine Rolle. Allerdings ist diese Sechs-Track-EP sehr perkussiv und sehr Stimmen-lastig ausgefallen, so dass man - wenn man will - durchaus noch südamerikanische Einflüsse heraushören kann. Diese EP kann jedenfalls wunderbar eine halbe Stunde lang jede Party beschallen. (6,3 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nicola Cruz - Surface Tension

THE PARADOX - „Live at the Montreux Jazz Festival“ - (Axis)

Jeff Mills ist eine der Säulenheiligen des Detroit Techno. Der heute 63jährige gründete 1989 mit Underground Resistance eines der wesentlichen Dance-Kollektive in Detroit und hievte die Elektronische Musik auf ein neues Level. Auf dem Jazz-Festval in Montreux hat er 2021 seine Beats und Loops mit dem Klavier und den Synthies des Franzosen Jean-Phi Dray verschmolzen. Der gesamte, anspruchsvolle und trotzdem runde Gig erscheint morgen als Album unter dem Projektnamen „The Paradox“, was wohl sagen will: Analog und Digital widersprechen sich nur scheinbar. (7,0 von 10 Punkten)