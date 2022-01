Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Jana Horn, Michael Rother, LeRoy & Angela Aux

Silverbacks - Archive Material

Silverbacks aus Dublin mit ihrem zweiten Album “Archive Material“. Aufgrund der Pandemie konnten sie zu ihrem Debüt nicht auf Tour gehen und haben gleich weiter an Songs geschrieben. Man hört, dass die beiden Brüder und Bandgründer Pavement, Sonic Youth und Television zu ihren Vorbildern zählen. (8 von 10 Punkten)

Yard Act – The Overload

Es ist einfach großartig zu hören wie lebendig die Gitarren- und vor allem Postpunk-Szene in Irland und UK ist. Silverbacks, Fontaines D.C., Black Country New Road, Sleaford Mods, Idles und jetzt schon wieder die nächste tolle neue Band. Yard Act aus Leeds mit ihrem Debüt. Man darf hier das Genre Postpunk nicht mit brachialem Gitarrensound gleichsetzen. Denn die Gitarren klatschen uns nicht an die Wand. Es ist eher Sänger James Smith mit seinen Spoken Word Monologen. Aber der Junge hat auch etwas zu sagen. Wer will ihm da den Mund verbieten. Yard Act sind sophisticated und rotzfrech, stecken voller bösem britischem Humor und scharfsinniger Analysen. Sie verhandeln Gentrifizierung, karikieren das überhöhte Selbstbewusstsein aufgepumpter Blender oder den Antikapitalismus, der langsam aber stetig vom großen Bruder Kapitalismus zermahlen wird. Das ist zum Teil auch ganz schön bitter. (7,7 von 10 Punkten)

Jana Horn – Optimism

Bei der Texanerin Jana Horn ist weniger mehr. "Optimism" ist ruhiger minimalistischer (Anti-)Folk. In den USA ist das Album schon 2020 in kleiner Vinyl-Auflage erschienen. Jetzt gibt es dieses feine Album endlich auch bei uns. Wenn man diese zarte Musik hört, will man gar nicht glauben, dass Jana Horn früher bei sogenannten Christian Screamo Shows war, wo Gebete und Lobpreisungen geschrien werden und die gläubigen Christen dazu im Moshpit abgehen. Das gibt’s, und sie war dabei.

Ihr Debüt “Optimism” glänzt jetzt viel mehr durch reflektierte Texte und leise Töne. Es ist sanft und friedvoll. Sie streichelt die Gitarre. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es einen Zusammenhang, sagt sie. Als Teenager habe sie das Schreien und Aus-sich-Rausgehen gebraucht, um jetzt in sich ruhen zu können. So ist ihr Songwriting auch sehr intuitiv, spontan und ungeplant. Die Hälfte der Songs habe sie binnen einer Woche geschrieben. Sie sitzt dann einfach an ihrer Gitarre und wartet, was aus ihr herauskommt. Und das, obwohl sie von sich behauptet, ein sehr verkopfter und nachdenklicher Mensch zu sein. Diese scheinbaren Widersprüche und Gleichzeitigkeiten machen die Magie und den Reiz ihrer Musik wohl auch aus. (8,5 von 10 Punkten)

Michael Rother & Vittoria Maccabruni – As Long As The Light

Michael Rother ist womöglich der einflussreichste Gitarrist Deutschlands. Die Krautrocklegende spielte bei Kraftwerk, Neu! und Harmonia und war später auch solo erfolgreich. Mit 71 Jahren hat Rother nun ein neues Album zusammen mit Vittoria Maccabruni in Pisa eingespielt. Maccabruni war Fan von Rothers Arbeit, hat ihm Songideen zugeschickt, von denen er so begeistert war, dass er damit arbeiten wollte. Mittlerweile sind sie auch ein Paar. Maccabruni liefert die düsteren elektronischen Klänge, die sich genauso an Krautrock orientieren wie sie sich bei Drone und Industrial bedienen. Manchmal singt sie auch. Dazu spielt Michael Rother auf einer stark verzerrten E-Gitarre. (6,5 von 10 Punkten)

LeRoy & Angela Aux – Es gibt Dinge

Die beiden Münchner Songwriter LeRoy und Angela Aux waren im Sommer 2020 eingeladen, an der südfranzösischen Atlantikküste in einem Surfcamp zu spielen. Als Gage durften sie eine Woche dort kostenlos Urlaub machen. Das haben sie genutzt, sich auf der Veranda breitgemacht und nach der Surfstunde freigeistig miteinander gejamt. In der entspannten Strandatmosphäre sind 28 Demos entstanden, die sie zum Spaß einfach mal aufgenommen haben. „Es sollte ein Zwischending aus Popmusik, Songs, Texten und Hörspielcollagen werden“, erzählt LeRoy. Eigentlich waren diese Songs nie für eine Veröffentlichung gedacht. Aber “Es gibt Dinge”., die die gibt‘s gar nicht. Denn zurück in Bayern schickt Leroy diese Momentaufnahmen aus dem Urlaub an seinen Freund Olli Zilk, Konzertveranstalter im Bayerischen Wald. Der ist sofort begeistert, überspielt sie auf Kassette und hört sie ständig im Auto. Dort hören sie viele Freunde und finden die Aufnahmen großartig. Das positive Feedback motiviert Angela Aux und LeRoy dazu, die Platte doch fertig zu machen. Die 28 Demosongs dampfen sie auf elf Tracks ein. Das sind tolle, experimentelle Klangcollagen aus psychedelischer Folkmusik, elektronischen Fricklereien am Synthesizer, Bongo-Beats, Dub, Hörspielsequenzen und poetischen Textpassagen. Ja es klingt nach einem Skizzenbuch, aber es sind schöne Skizzen. Mir gefällt es sehr, denn man spürt diese Spontaneität und dass eben kein verkopfter Plan dahintersteckte. Es ist einfach der musikalische Moment – jetzt auch auf Platte gebannt. Das Cover der LP ziert übrigens das lachende Konterfei des Impresarios Olli Zilk. Dieses schmunzelnde Lachen ist für mich auch ein Ausdruck der Musik. Sie klingt positiv, entspannt, ein wenig selbstironisch und verspielt. Schön, dass es Dinge wie “Es gibt Dinge” gibt. (8 von 10 Punkten)

Jesper Munk – Taped Heart Sounds

Jesper Munk kommt ursprünglich auch aus München, lebt aber mittlerweile in Berlin. In unserem ehemaligen, schönen holzgetäfelten Tonstudio hatte er seinen ersten Radioauftritt. Seitdem ist viel passiert. Jesper Munk war beispielsweise bei Jon Spencer in dessen Studio in den USA. Nun legt er ein Coveralbum vor. Mit Songs, die ihm “das Gefühl von Heimat geben.“ Der Titel “Taped Heart Sounds” ist Programm. Er hat seine Lieblingslieder interpretiert und auf Kassette aufgenommen. Auf dem mit Crowdfunding-finanzierten Album spielt er Songs von Tom Waits, J.J. Cale, Jaques Brel, Etta James und Hank Williams. Den Klassiker „I'm so lonesome I could cry“ erkennt man kaum noch unter einer Synthesizer-Nebeldecke. Die meisten Originale haben schon etliche Jahrzehnte aufm Buckel und sind schon häufig gecovert worden. Trotzdem findet Jesper Munk schöne Interpretationen, auch wenn er sich für meine Verhältnisse auch gern mal zu gediegen und wohlig im Vintage-Sound suhlt. (7,5 von 10 Punkten)

Aoife O’Donovan – Age Of Apathy

Aoife O’Donovan war früher bei der NewGrass bzw. Bluegrass Band Crooked Stills. Jetzt nähert sie sich solo immer mehr dem Jazz und Folk an. Ihr zweites Album tauft sie nun “Age Of Apathy”. Darunter versteht sie die Era, in der sie erwachsen wurde. Angefangen mit 9/11, dann die Bush-Jahre, dann die Informationsflut mit Social Media und jetzt auch noch die Pandemie. Auf der neuen Platte sammelt sie ihre Gedanken und Emotionen zum sogenannten Zeitalter der Apathie. Ich finde, es gelingt ihr in sehr atmosphärischer Weise. Mit ihrem anderen Bandprojekt “I’m with her” hat sie vergangenes Jahr den Grammy für den besten Americana Roots-Song bekommen. Age Of Apathy ist so ein tolles modernes Folk- und Americana-Album, mit so gutem klassischen Songwriting, dass auch hier mindestens eine Nominierung fällig wäre. (8 von 10 Punkten)

Boris – W

Die japanische Band Boris ist seit bald 30 Jahren in der Metal- bzw. Avantgarderock-Szene ein Name. Ihr neues Album heißt “W” und knüpft nahtlos an den Vorgänger “NO” an. Es beginnt sogar mit dem gleichen Ton mit dem der Vorgänger zu Ende ging. Wenn man “No” und “W” zusammenliest entsteht das Gesamtkunstwerk “NOW”. Teil 1 war noch brachial heavy mit viel Distortion. Der zweite Teil zeigt jetzt eher die ruhigeren melodiöseren Seiten. Bandgründerin und Gitarristin Wata säuselt manchmal über die hypnotischen Drones, die uns ins verträumte Land des Shoegaze, Ambient und Hypnagogic Pop entführen. Aber die ruhigen Melodien trügen, denn es gibt streckenweise doch noch Noise, Industrial und Doom-Metal. (7,5 von 10 Punkten)

Molly Nilsson – Extreme

Beim zehnten Album experimentiert die in Berlin lebende Schwedin mit kühlen brachialen Synthpop-Hymnen. Extreme ist ein Album der großen Gefühle und großen Gesten mit Hang zu den 80ern. Sie hat es allein zuhause in der Pandemie produziert und bleibt ihrem Motto “DIY till I die” treu. Die Musik ist dabei nicht überkomplex. (7 von 10 Punkten)