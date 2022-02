Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Hurray for the Riff Raff, Metronomy & Beach House

Die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit dabei u. a. Brecon, Hurray for the Riff Raff, Methyl Ethel, Metronomy, White Lies, Beach House, Sarah Shook & The Disarmers, Modern Studys, Tennyson & Future Kult.

BRECON - Fore (With Bells)

„Brecon“ gilt in der Presse als das Solo-Projekt des Londoner Elektronikers Will Brown, auf seiner Website bezeichnet er sich aber nur als die Hälfte eines Duos, obwohl man die Musik auf diesem Album auch gut allein machen könnte. Vieles auf „Fore“ ist konventionelles DJ-Electro-Futter, nur wenn Brecon sich aus dieser Komfortzone hinauswagt - wie auf manchen Tracks - dann wird’s interessanter. (6,0 von 10 Punkten)

BEACH HOUSE - Once twice Melody (Bella Union)

Victoria Legrand und Alex Scally bringen ihr achtes Album heraus. Die 19 Tracks wurden in vier EP-Portionen - verteilt auf die vergangenen zwei Monate - verabreicht. Ob das mehr Sinn macht, als alles auf einmal rauszugeben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bekommt man hier genau den ätherischen Dream Pop, mit dem Beach House bekannt geworden sind: Heiter, nachdenklich, auf die Dauer vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. (7,1 von 10 Punkten)

METHYL ETHEL - Are you haunted? (Future Classic)

Auch die Stimme von Tanya Donelly ist zu hören, also die Stimme der Throwing Muses aus Amerika - das Projekt kommt aus Australien und wird geleitet von einem Tausendsassa namens Jake Webb. Dies ist das bereits vierte Album seit 2015 - und liefert endlich mal den Beweis, dass Down Under nicht nur „kernige Rockmusik“ à la AC/DC oder Midnght Oil entsteht, sondern zuweilen auch sehr moderner Electro-Pop mit leichten Abzweigungen in den Wahnsinn - ganz tolle Platte. (8,0 von 10 Punkten)

WHITE LIES - As I try not to fall apart

Die White Lies aus London - sie sind die typische britische Rockband, die alles draufhat zwischen U2, INXS und New Order, nur keinen wirklich signifikanten, eigenen Stil. Sie können supergut spielen und wahrscheinlich jedes Stadion der Welt rocken, aber auch das neue Album ist wieder vor allem Kunsthandwerk, zeitlose Rockmusik, die der Wirklichkeit zunehmend entgegensteht, ohne unsympathisch zu sein. (6,0 von 10 Punkten)

HURRAY FOR THE RIFF RAFF - Life on Earth (Nonesuch)

Hurray for the Riff Raff - das ist wieder so ein zeittypisches Hybrid zwischen Band und Solistentum. Denn im Zentrum der modernen Americana-Combo aus New Orleans steht allein die Sängerin Alynda Segarra, die mit wechselnden Begleitern seit gut 15 Jahren Musik macht. Mit ihrer neuen Platte ist sie nun endlich bei einer großen Plattenfirma angekommen, was ihr das Leben finanziell nun bestimmt etwas leichter macht. Allerdings klingt die neue Platte so, als ob Segarra damit Erwartungen erfüllen wollte, kommerzieller zu werden. (6,5 von 10 Punkten)

SARAH SHOOK & THE DISARMERS - Nightroamer (Abeyance)

Man kann Americana dazu sagen, aber im Grunde ist es Country, den Sarah Shook und ihre coole Gang auch auf der neuen Platte machen. Die Band aus North Carolina hat dabei eine Sicherheit und Lässigkeit erlangt, dass Leute wie mir - die für solche Musik empfänglich sind - nicht selten das Herz aufgeht. So etwas muss man eigentlich live sehen, und tatsächlich tourt die Band auch bald bis tief in den September hinein, bis nach Hamburg und Berlin kommt die 37jährige dabei, Bayern bleibt mal wieder außen vor. (7,5 von 10 Punkten)

V.A. - Ocean Child - Songs of Yoko Ono (Atlantic)

Dies ist ein Tribute-Album für die Witwe John Lennons. Es ist erstaunlich, wer hier alles zur Ehrenrettung der Musikerin Yoko Ono angetreten ist; David Byrne, US Girls, Yo La Tengo, Sudan Archives, die Flaming Lips usw. - eigentlich alles Leute, die wir im Zündfunk und im Nachtmix immer wieder feiern. Und sie haben sich die Mühe gemacht, die eigentliche Schönheit der Songs herauszuarbeiten, die ganz anders funktionieren als die der Beatles. Man muss eben immer wieder von Neuem der Behauptung entgegentreten, Yoko habe die Band auseinandergeschrien. (7,0 von 10 Punkten)

MODERN STUDIES - We are there (Fire)

Dies ist das vierte Album des Quartetts aus Glasgow, das mich manchmal ein wenig an Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity aus dem London der Sixties erinnert. Denn es ist introvertierte, nachdenkliche Musik, die ganz auf die Stimme der Sängerin und Poetin Emily Scott zugeschnitten ist - schon sehr spröde und sehr britisch zurückhaltend, das Ganze. (6,2 von 10 Punkten)

METRONOMY - Small World (Virgin)

„Small World“ heißt das Album wohl auch, weil die Welt für die meisten von uns kleiner geworden ist während der Pandemie. Wir reisen weniger, gehen weniger aus, machen stattdessen das Beste aus der kleinen Welt, die uns umgibt. Und Joe Mount, der Sänger und Frontmann der Band konnte dieser Isolation wohl hörbar etwas abgewinnen, denn die meisten Songs hier strahlen Lebensfreude aus, sind mit anderen Worten genau das, was wir zurzeit so dringend brauchen. (7,6 von 10 Punkten)

TENNYSON - Rot (Counter)

Der Brite Luke Pretty nennt sich als Produzent und DJ „Tennyson“, also wie ein britisches Adelsgeschlecht, aber nichts auf dem Debut-Album klingt nach konservativem Pathos. Stattdessen perlen die Beats mal funky, mal im Sinne von Drum-and-Bass, aber immer poppig, denn die meisten Songs hier kommen mit Prettys eigener Gesangsstimme daher. Man könnte fast meinen, die 90er sind immer noch nicht vorbei, aber wir wissen es ja besser. (6,7 von 10 Punkten)

FUTURE KULT - Future Kult (Action Wolf)

Sion Trofor und Benjamin Zambori sind zwei Wahlberliner, denen der Sound der Stadt auf dem Debut von „Future Kult“ jederzeit anzuhören ist. Das rumpelt und pumpelt mal cool, mal eher avantgardstisch, aber niemals heiter und niemals trist. Es ist Electro-Pop, den man auch aus dem alten Jahrtausend kennen könnte, aber das tut dem Vergnügen an diesem Album keinen Abbruch. (7,2 von 10 Punkten)