Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Haiyti, Fontaines D.C., Arca und Nils Frahm

LAURA LEE & THE JETTES - Wasteland

Bisher kannten wir die Multi-Instrumentalistin vom Berliner Garage-Rock-Duo Gurr, nun geht Laura solo und widmet sich dem Krautrock. Immer wieder hatte sie im Ausland das Interesse an deutschen 70er-Bands wie Can und Neu! registriert - vor allem am monotonen, schnörkellosen Schlagzeug-Beat der beiden Drummer Jaki Liebezeit und Klaus Dinger. Nach einer Kassette als Jettes (kommt vom französischen 'jeter' = 'wegwerfen') und der gemeinsamen Single mit dem in Berlin lebenden Eddie Argos von der englischen Band Art Brut nun ihre erste Solo-Platte. Auf zwei Songs, dem deutsch gesungenen "Absolut" und dem wie der Rest des Debüts englisch intonierten "Caterpillar" nimmt Laura den Faden, bzw. den Krautrock-Beat auf. Verständlich, dass "Caterpillar" auch schon bei BBC Radio 6 lief. Insgesamt führt sie als Laura Lee & The Jettes jedoch den angestammten Indie-Rock-/Alternative-Pop-Sound von Gurr fort. Der Titelsong hat Grunge-Anleihen, "High Up" ist Emocore-geschult. Produziert hat Max Rieger von Die Nerven, der auch schon für Casper, Drangsal oder Stella Sommer an den Reglern sass. Der Terminplan für die Oldenburgerin schaut gut aus: Für 2022 sind Laura Lee & The Jettes unter anderem in den USA beim SXSW und beim New Yorker Colossus Festival gebucht. (7,1 von 10 Punkten)

HAIYTI - Speed Date

25 Stücke, alle zwischen 1:30 und 3:30 Minuten lang. Das vierte Album in nur zwei Jahren der aus Hamburg stammenden Rap-Queen, die nun in Berlin lebt, pumpt aus allen Poren. Die ECHO-Gewinnerin beschreibt "Speed Date" als "persönliches Multiversum in Überschallgeschwindigkeit, mit Einflüssen aus Hyperpop bis Südstaatenrap" – wie immer in ihrem einzigartigen Denglisch – im Haltungsrahmen zwischen "Hochglanz bis Gosse". Mit "Hundertzehn" gibts auch ne richtig flotte Dance-Nummer ohne die (T)rap-typischen Breakbeats. In "Milligram" geht es um gleich "sechs Verfahren" wegen Drogenbesitz - und die Superlative der deutschen Trap-Queen gehen weiter: Für acht (!) der 25 (!!) Stücke hat sie Videos gedreht. Man darf gespannt sein, wie lange Autotune noch weiter benutzt werden wird. (7,3 von 10 Punkten)

ARCA - KiCk ii + iii +iiii

Die Venezulanerin liefert drei Nachfolger zum Grammy-gekrönten Vorgänger "KiCk i". Auf den den über 30 Songs der drei separat erscheinenden "KiCk"-Alben sind auch befreundete Artists wie Sia, Boys Noize, Mica Levi, Planningtorock und Shirley Manson (Garbage) beteiligt. Sie ist eine Ausnahmeerscheinung – nicht nur auf der Bühne oder in den Videos, auch und vor allem wenn sie selbst im Studio steht: Sie schichtet und türmt, bis es richtig abgedreht klingt. Das hat schon Björk, Frank Ocean oder FKA Twigs begeistert, die mit ihr arbeiteten. Neben der Musik ist Alejandra Ghersi Rodriguez, so der bürgerliche Name, auch als Model und Malerin unterwegs, sie gestaltete das Cover-Artwork selbst. Die neuen Stücke sind wieder im gewohnten Mix aus Synthie-Pop, Latin-Vocals, Avantgarde, Noise und R'n'B gehalten. Mit Anklängen an den Reggaetón-Sound ihrer Jugend in Venezuela.

Arca ist die erste nicht-binäre Künstlerin, die für einen Grammy nominiert war. Sie stuft sich als "trans latina woman" ein. Und verhandelt hier Fragen von Balance zwischen Struktur und Chaos. "KiCk ii" ist die zugänglichste Platte, "KiCk iii“ ist experimenteller, abgefahrener, aufgeladener. Die Trilogie beschäftigt sich mit Freuds Ödipus Komplex. Arca erfindet dafür die Figur "Electra Rex". Diese tötet beide Eltern, "hat Sex mit sich selbst und entscheidet sich für das Leben", wie Arca es selbst beschreibt. Gerade wurde die in Barcelona lebende Künstlerin auch bei den Latin Grammys fürs "Best Alternative Album of the Year" nominiert. Die drei Platten, die nun erscheinen, werden Arca wohl einen weiteren, großen Kick nach vorne geben. So klingt die Pop-Avantgarde heute. Zwischen Barbie-Lullabye und aufregendem Autotune-Drama. (8,1 von 10 Punkten)

MILAN RING - I’m Feeling Hopeful

Sampa The Great war die erste australische R'n'B-Künstlerin, die auch bei uns aufschlug. Nun folgt ihr Milan Ring. Die Produzentin, Songwriterin und Tontechnikerin hat schon mit Sampa gearbeitet, wie auch mit ihren Landsleuten von The Avalanches. "I'm feeling hopeful" heisst ihr Debüt und verhandelt Themen wie Liebe, Selbstliebe, Beziehung, Freiheit, Kontrolle und Depression. Außerdem geht es um Sehnsucht bzw Abhängigkeit. Wegen ihres "persönlich gegrabenen Tunnels" sind ihr "Hoffnung und Zuversicht" besonders wichtig. Ihr R'n'B-Sound ist sehr zugänglich, klar strukturiert und es tauchen Latin- und HipHop-Anleihen auf. Milan beginnt ihre Stücke auch gern mit der Gitarre und sampelt sich schon mal mit der Loopstation, um bei Loop-Jams alleine auftreten zu können. Der Autotune-Effekt kommt dafür bei der Künstlerin aus Sydney kurz. Ihr Traum-Koop-Partner wäre James Blake. Das sollte nach dem Debüt klappen. (7,9 von 10 Punkten)

JAMIRE WILLIAMS - But Only After You Have Suffered

Dark Jazz? Dark Spiritual? Dark Rap? Auf dem Chicagoer Label International Anthem erscheint wieder mal ein hochinteressantes Album. Es kommt von Jamire Williams, er ist Perkussionist, Drummer und Produzent. Er spielte mit Blood Orange und Moses Sumney und war Mitproduzent vom gefeierten Solange Knowles Album "When I Get Home" – auch sie stammt aus Houston/Texas, wie Jamire. Für seine zweite Solo-Platte hat er sich fünf Jahre Zeit gelassen. Es geht um die Themen Familie, Freunde und Glauben – Dinge, die ihn prägten. "Es ist ein Gesamtwerk, das nahtlos ineinander übergeht und so lange gespielt werden sollte, bis man all die Botschaften, Gebete und Schreie wirklich versteht", sagt Williams, der Fan von Klangcollagen ist. Was zu HipHop-Mixtape-artigen Songs führte, ebenso wie Jazzperimenten. Ins Studio in L.A. gesellten sich Sam Gendel und Lisa E. Harris dazu. "Immer wenn ich den Song 'His Presence' von Lisa und mir höre, muss ich weinen", so Williams. Nach den Aufnahmen der "But only after you have suffered"-Platte ist Williams nach Houston zurückgezogen. Vielleicht hat er nun "aus-gelitten" und kann wieder von vorne beginnen, dort, wo er herstammt? (7,5 von 10 Punkten)

HAMBURG SPINNERS – Der Magische Kraken

Die nord-deutschen Modster mit ihrem Zweitling: Erobique & Co haben wieder ein Instrumentalbum mit Orgel eingespielt – mit David Nesselhauf am Bass, der heuer auf Kryptox glänzte. An der Gitarre Dennis Rux und am Schlagzeug Lucas Kochbeck. Die Hammond B3-Orgel von Carsten "Erobique" Meyer dominiert nicht immer, aber sie gibt insgesamt die Richtung vor: Retro. Eingespielt wurde "Der Magische Kraken" in Hamburg. Die Stücke tragen humorvolle Meeres-Titel: "Windjammer Ahoi", "Captain Flamingo" oder "Die Grosse Flaute". Würde man gern mal wieder in einem verschwitzten Klein-Club hören, live. Bis der Schweiss zu Songs wie "Jeanskutter" oder "Tentakel Am Horizont" auf die in Kord und Kleider gehüllten Tänzer und Tänzerinnen tropft. (7,7 von 10 Punkten)

MARIO BATKOVIC – Introspectio

Instrumentale Akkordeonmusik aus der Schweiz. Der Rolling Stone packte das Debüt 2017 in die "Avantgarde Top 10 des Jahres". Batkovic Ansatz: Das Akkordeon so zu spielen, als hörte es sich an, als ob man es mit Effekten bearbeitet und loopt. Doch der in Bosnien geborene, in Hannover studierte und in Basel lebende Bosnier verweigert sich dem Sampling. Trotzdem klingt es alles andere als traditionell, eheer neu, repetitiv, psychedelisch. Kein Wunder, dass er bei Invada unter Vertrag ist, dem Label von Portishead-Chef Geoff Barrow, der ein Gespür für einzigartige Musik hat (Anika, Beak, Soundtracks von Jonny Greenwood). Auf seinem zweiten Album wirkt unter anderem Elektronik-Star James Holden, Saxophonist Colin Stetson und Clive Deamer (Tour-Drummer für Roni Size, Robert Plant oder Portishead) mit. Stücke wie "Repertio" und "Chorea Duplex" vermitteln ein völlig neues Bild von Balkan-Sound. Sein Onkel, der ihm im Alter von vier Jahren ein Akkordeon schenkte, kann stolz auf den Neffen in der Schweiz sein. Mario Batkovic ist – wenn man so will - Heimatsound, wie wir ihn noch nicht kannten. (7,8 von 10 Punkten)

DEEP THROAT CHOIR - In Order To Know You

Der Londoner Frauenchor mit dem zweiten Album. Der Deep Throat Choir wurden von Luisa Gerstein gegründet, Sängerin der Band Landshapes. Klar, ein Chor ist ein Ort der Gemeinschaft, der gemeinsam erhobenen Stimmen. Funktioniert auch hier wieder. Wenn auch beim Debüt die Covers besonders faszinierend waren: 2017 sangen sie Stücke von Amy Winehouse, Björk, Little Dragon oder Sylvan Esso. Diesmal – sofern ich es richtig gelesen habe – sind es eigene Stücke von Gerstein & Co. Aber ausser dem Titelsong und dem Schlusssong "Field Of Not Knowing" packt mich die Magie des Chores nicht mehr so wie beim Debüt. Trotzdem eine Platte, die in die Jahreszeit passt. (7,7 von 10 Punkten)

NILS FRAHM - Old Friends, New Friends

Alte Songs, lang verkannt, nun veröffentlicht. Der Hamburger Pianist hat während der Pandemie in seinem Archiv aufgeräumt. 23 Klavierstücke aus den Jahren 2009 bis 2021 werden nun doch veröffentlicht, nachdem sie bisher nicht so recht auf ein Album passen wollten. Alle Lieder sind auf unterschiedlichen Instrumenten entstanden, klingen aber wie aus einem Piano-Guss. "Old Friends, New Friends" muss ohne Kernstück auskommen, so Frahm, die dann aber oft Reihenfolge und Beliebtheit dominieren: "Es war, als würde ich Blumen einfach in eine Vase stecken, um dann zu bemerken, dass es so genau richtig aussieht". Ein unfreiwillig perfekter Strauss sozusagen. "Es ist, wie wenn deine Kinder mit 23 endlich ausziehen und du bemerkst, dass das schon viele Jahre früher hätte passieren sollen!", so der Wahlberliner Weltstar. (7,6 von 10 Punkten)

RIVAL CONSOLES - Overflow

Klingt nach moderner Bühnenmusik und ist es auch: Der Londoner legt mit "Overflow" den Soundtrack zur gleichnamigen Tanzproduktion des Choreographen Alexander Whitley vor. Rival Consoles – dahinter steckt Ryan Lee West – ist voller drängender, aufgetürmter Digital-Wände, die aber auch in trippelnde Beats münden können und hier und da mit Vokal-Samples ausgeschmückt sind. Hier gilt 2E: Elektronische und ernste Musik in einem. "Overflow" handelt von Daten und ihrem Einfluss auf unsere Gefühls- und Lebenswelt, so West. Aber auch Social Media, Werbung und die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung werden getanzt. Whitley las dazu das Buch "Psychopolitik" des koreanisch-deutschen Philosophen Byung-Chul Han, das sich mit dem Neoliberalismus und seinen neuen Machttechiken beschäftigt. Wenn alles klappt, können die Fans Tanzstück und Soundtrack in Deutschland erleben: 11.-14.3. beim Schrittmacher Festival in Aachen erleben können. (7,4 von 10 Punkten)

TOM MORELLO - The Atlas Underground Fire

Nach dem 2018er Album "The Atlas Underground" nun der Nachfolger mit dem "Fire" am Ende. Der Mitbegründer von Rage Against The Machine, Audioslave und Prophets Of Rage hat auch diesmal wieder viele Gäste ans Mikro geladen: Unter anderem Damian Marley, Bring Me The Horizon und Phantogram. Der New Yorker, der schon unter die 50 wichtigsten Gitarristen aller Zeiten gewählt wurde, hat keine Anxt seinen harschen Crossover-Sound mit Mitteln des heutigen Pop zu kombinieren: im ersten Song taucht zB immer wieder der hier nach Micky Mouse klingende Autotune-Stimmeffekt auf – während drunter die Schwarte kracht. Gleich im zweiten Song steht eine Stil-Diskussion an: Darf man allen Ernstes "Highway To Hell" covern? Bruce Springsteen und Eddie Vedder von Pearl Jam reibeisen sich um die Wette. Was wohl der verstorbene AC/DC-Sänger Bon Scott dazu sagen würde? Aufgenommen hat Morello während des Lockdowns in L.A., er liess sich die Spuren der Gäste schicken. Für ihn war die Platte eine "persönliche Rettungsaktion in einer schwierigen Zeit: "Ich wollte Angst und Beklemmung einen musikalischen Ausdruck geben und in rockige Jams verwandeln". Wenn nur nicht immer der Walhalla-mässige Pathos-Donner über allem hinge und so viel niederwalzte - aber, hey, das ist Morello! Als Nicht-Fan gehen am ehesten der Rap-Track "Hold The Line feat. Grandson" und "Save Our Souls" mit Dennis Lyxzén (Refused, The International Noise Conspiracy) in Ordnung. (7 von 10 Punkten)

SANSIBAR - Sans Musique

Der afro-finnische Produzent beginnt sein Album mit Tempo: Der Mix aus eleganten Breakbeats und gerade Club-Nummer mit Synthies erinnert an englische 90er-Acts wie Underworld oder Fluke. Sunny Seppä, so heisst der Produzent aus Helsinki hinter Sansibar, entschleunigt auf "Sans Musique" gegen Ende, um mit dem Schlussstrack "Aurora Eclipse" einen klasse Ambient-/Electronica-Track abzuliefern. Die Platte erscheint auf dem belgischen Kalahari Oyster Cult Label, das uns schon tolle Acts wie SW (Berlin) oder Laurence Le Doux (Rotterdam) beschert hat. (7,5 von 10 Punkten)

MUMBLE TIDE – Everything

UglyRogers aus Bristol haben sich über eine Community-Plattform kennen- und liebengelernt. Ihr Duo dürfte allen 80er-/90er-Bedroom-Lo-Fi-Pop-DIY-Fans gefallen. Der Hit "Noodle" kommt vom langen Hals Ginas – so nennt ihn Ryan. Wobei sie sagt: Auch ihre Gedankengänge sind gewunden wie eine Nudel. Würde ich nun auch an ihrer Stelle sagen. Mit dieser Mini-LP, die es auch in gelbem Vinyl gibt, empfehlen sich Mumble Tide fürs Pop-Jahr 2022. (7,5 von 10 Punkten)

