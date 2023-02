Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Gorillaz, Unloved und U.S. Girls

Unloved - Polychrome

Das ist der relativ schnelle Nachfolger des „Pink Albums“ vom letzten Jahr. Die drei beteiligten Musiker aus Los Angeles müssen Spaß an dem Projekt gefunden haben, denn die Band ist sicher nicht das, was ihnen die Miete bezahlt. Sowohl Sängerin Jade Vincent als auch die beiden Produzenten, der Amerikaner Keefus Ciancia und der Brite David Holmes, verdienen ihre Brötchen mit der Herstellung von Film- und Fernsehmusik. Denn davon kann man auch in Corona-Zeiten prima leben. Aber anscheinend stimmt die Chemie zwischen den Dreien und so haben sie schon wieder so ein Danger-Mouse-artiges Album mit einem Fake-Sixties-Sound rausgehauen, das richtig Spaß macht und von echter Professionalität kündet - sehr schönes Album. (8,0 von 10 Punkten)

Algiers - Shook

Die ist das vierte Album der Band, die nicht aus Algerien stammt, sondern aus Atlanta, Georgia. Und diese Stadt steht auch im Zentrum dieses Konzept-Albums, in dem es um das beunruhigende Lebensgefühl zwischen Armut und Polizeigewalt, zwischen Hoffnung und Verzweiflung geht. Diverse Stargäste wirken mit: Zack de la Rocha von Rage against the Machine, Musiker von Bands wie The Make Up oder Future Islands. Die Songs werden verbunden mit Hörspiel-artigen Collagen und Nachrichten-Sprechern. Algiers geht es um etwas, und das hört man dem Album jede Minute an. (7,9 von 10 Punkten)

U.S. Girls - Bless this Mess

Meg Remy, Frontfrau dieses amerikanischen Projektes, geht es gut. So wirkt sowohl das Cover des Albums, auf dem sie sich schwanger zeigt, als auch die Musik, die betont heiter daherkommt. Sie feiert das sie umgebende Chaos, ist manchmal funky wie Michael Jackson und manchmal deep wie Steely Dan. Jedenfalls haftet den meisten Songs eher ein Retro-Charakter an. Man kann inmitten der ganzen Tristesse, die uns umgibt, nur dringend dazu raten, die „U.S. Girls“ aus Kanada zu hören. (6,7 von 10 Punkten)

Gorillaz - Cracker Island

Der Bassist und Produzent Thundercat ist einer der diversen Stargästen hier, daneben tauchen auch noch Tame Impala, Stevie Nicks, Beck und Bad Bunny auf – also richtig große Namen . Aber auf diese Weise wirken die zehn Songs natürlich ein wenig uneinheitlich. Und ist ja auch an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Gelegenheiten entstanden. Eigentlich sollte es den Soundtrack für einen langen Animations-Film um die ja virtuellen Popstars der Gorillaz bilden, aber die finanziellen Schwierigkeiten, in denen die Produktionsfirma Netflix zurzeit steckt, haben dafür gesorgt, dass das Projekt beerdigt wurde. Nun gehen die Gorillaz eben wieder auf Tour, ohne die Gaststars zwar, aber wie immer mit Damon Albarn als Frontmann. (6,5 von 10 Punkten)

Philip Selway - Strange Dance

Phil Selways drittes Solo-Album ist insgesamt eine milde Angelegenheit. Manchmal gibt’s klassisch-britische Popsongs, manchmal kauzig arrangierte Swamp-Hoppler, die ein bisschen an das Frühwerk von Tom Waits erinnern. Insgesamt wirkt „Strange Dance“ wie der Soundtrack eines Jim-Jarmusch-Films, ein bisschen versponnen, ein bisschen romantisch, jedenfalls immer höchst sympathisch. (6,9 von 10 Punkten)

David Brewis - The Soft Struggles

Dies ist das erste Solo-Album, das David Brewis unter seinem eigenen Namen herausgibt. Hauptberuflich bildet er mit seinem Bruder Peter die sonderliche Art-Rock-Band „The Field“. Aber auch Davids Solo-Werk ist nicht weit davon entfernt. Auch hier gibt es diese immer leicht eckigen Songs zu hören, die in der britischen Folklore verwurzelt sind, ziemlich fein arrangiert, mit einem exzentrischen Humor gewürzt. So etwas muss man allerdings schon mögen – aber ich mag das voll und ganz. „The Soft Struggles ist mein Lieblingsalbum in dieser Woche. (8,5 von 10 Punkten)

Shame - Food for Worms

Der Albumtitel ist natürlich eine Anspielung auf das, was aus uns am Ende wird. Auch sonst gibt’s hier viel Sarkasmus zu hören, anstrengende Post-Punk-Gitarren-Riffs und unterschwellige Aggression, wie es sich für eine immer noch relativ junge Band dieses Schlages gehört. Was mir hier fehlt, sind die Hits, also Songs, auf die Shame auch in ein paar Jahren noch stolz sein können. Aber sie haben ja noch viel Zeit für neue Ideen. (6,0 von 10 Punkten)

Mira Mann - Weich

Mira Mann ist eine Poetin, Musikerin und ehemalige Bookerin aus München. Seit einigen Jahren hat sie ihren Stil gefunden, nämlich ihre Gedichte sprechend zu vertonen. Den instrumentalen Background besorgt der Theatermusiker Ludwig Abraham – und zusammen ergibt das nicht wenige magische Momente. Auf Albumlänge wirkt das Konzept vielleicht eine Spur too much, aber eigenständig ist es auf jeden Fall. (7,0 von 10 Punkten)

Miss Grit - Follow the Cyborg

Miss Grit ist das Pseudonym der koreanisch-amerikanischen Künstlerin Margaret Sohn. Das erste Album erscheint bei Mute Records, also genau der richtigen Adresse für solche Musik, nämlich avancierter Electro-Pop. Miss Grit dockt dabei eher bei Mute-Künstlern wie Fad Gadget an als bei Erasure oder Yazoo. Manches ist dann schön deep, manches lässt den Geist von Gary Numan wieder auferstehen, aber so richtig originell ist es nicht. (6,6 von 10 Punkten)

Big Brave - Nature Morte

Das amerikanischen Noise-Trios spielt mit dem Albumtitel auf ein Stillleben auf Französisch an, aber hier regieren natürlich die schwer verzerrten Gitarren und der Aufschrei der gequälten Menschheit. So etwas kennen wir von den frühen Neubauten oder von den späten Swans. Ich mag die Rigorosität der Band. (7,2 von 10 Punkten)