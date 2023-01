Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Fucked Up, Meg Baird, Bob Dylan und Complete Mountain Almanac

Die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit dabei Meg Baird, Complete Mountain Almanac, Fucked Up, Joe Henry, King Tuff, The Arcs, Sam Smith, Kimbra, Bob Dylan und die Jazzer Phil Ranelin & Wendell Harrison.

King Tuff – Smalltown Stardust

Auf dem neuen Album “Smalltown Stardust” geht es um die Schönheit von kleinen Städten, die sich mit der Natur bestens arrangieren. Schöne Perspektive. King Tuff heißt bürgerlich Kyle Thomas, ist eigentlich Produzent, hat zuletzt in seinem Haus Sasami Ashworth und Hand Habits aufnehmen lassen und er spielt in der Band von Ty Segall. Jetzt veröffentlicht Sub Pop wieder ein Soloalbum von ihm. Und es ist leider nicht immer zwingend, hat aber mit dem eben gehörten Song oder auch der tollen Single “Tell Me” zwei Westcoast-Rock-eske Perlen dabei. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. King Tuff - Smalltown Stardust (Official Video)

The Arcs – Electrophonic Chronic

Die Supergroup verabschiedet sich mit dem Album “Electrophonic Chronic” von ihrem Freund Richard Swift, der 2018 verstorben ist. Bis vor seinem Tod haben Dan Auerbach von den Black Keys und Leon Michels, den wir auch als El Michels Affair kennen, mit Swift aufgenommen. Seit dem Debüt im Jahr 2015, haben The Arcs an die 100 weitere Songs aufgenommen, erzählt Michels, einfach weil die Chemie im Studio zwischen den Dreien so stimmte. Darum dauerte es auch fast fünf Jahre, bis die Songs mit Richard Swift ausgewählt waren, die Trauerzeit ist vorbei, es ist eine Art des finalen Abschieds, sagt Dan Auerbach, auch wenn es immer noch schwer sei, die Songs jetzt live zu spielen. Zu viele schöne Erinnerungen hängen an den Zeiten mit Richard Swift. Die Melancholie hört man “Electrophonic Chronic” auch an. Auch wenn vieles immer noch sehr verspielt und groovy ist. The Arcs war schon immer das nerdy Nebenprojekt von Auerbach und Michels - das Projekt, wo Buddies altes Vinyl diggen und darauf ihre Songs aufbauen. Wir hören ein würdiges Vermächtnis, das The Arcs Richard Swift hinterlassen haben. (6,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Arcs - "Sunshine" [Official Music Video]

Sam Smith – Gloria

Auf dem neuen Album “Gloria“ von Sam Smith ist der Song “Unholy” zu finden -zusammen mit Kim Petras. Das ist der erste Song an der Spitze der Billboard-Charts von einer trans Person und einer nicht-binären Person, wie es Sam Smith ist. Trans- Frau Kim Petras ist übrigens gebürtige Kölnerin. Um einen Akt der Befreiung geht es auch auf dem Album “Gloria”, Sam Smith schwimmt sich frei, rechnet mit dem alten Leben ab und gelingt dabei ein unglaublich cleveres, unprätentiöses Pop-Album. Hätte ich so nicht in der Form von jemandem aus der Pop-Oberliga erwartet. Dabei kann Sam Smith eines nicht verstecken: Er will eine Minderheit inspirieren und stärken mit “Gloria”. Und das tut Smith mit einem formidablen, sensiblen Album. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sam Smith - Gloria (Track)

Kimbra – A Reckoning

Die Neuseeländerin Kimbra kennen die meisten noch von ihrem Welthit “Somebody That I Used To Know” zusammen mit Gotye, dafür gab es auch einen Grammy. Die 32-jährige war mit ihrem letzten Album zusammen auf Tour mit Beck und David Byrne. Gearbeitet hat sie mit Soul-Star John Legend, genauso wie mit Omar Rodriguez-Lopez von The Mars Volta, also mit vielen Menschen aus verschiedenen Genres. Kimbra ist Eklektikerin, sie sammelt Stile anderer ein und - jetzt kommt der Knackpunkt - imitiert sie nicht, sondern versucht tatsächlich, ihr Ding draus zu machen. So auch auf dem neuen Album “A Reckoning”. Das heißt so viel wie “Berechnung” - und darauf rechnet sie vor, wie das Patriarchat und die Genderdebatten unser tägliches Leben beeinflussen. Wenn man böse ist, könnte man sagen, sie sammelt auch die Themen ein, die gerade im Trend sind. Tatsächlich nehme ich ihr nicht auf jedem Song ab, dass sie die Debatten wirklich verfolgt hat. Vielmehr ist Kimbra auf der Suche nach dem Hit, der im Zweifel wieder einen Grammy bringt. (7,3 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kimbra - A Reckoning - (Album Preview)

Fucked Up – One Day

Ich bin großer Fan des sogenanntem Timeboxings - also des Prinzips, Zeit in einem kreativen Prozess zu verknappen, damit nur Essentielles übrigbleibt und man sich nicht verzettelt. Gleiches Prinzip wendet die kanadische Hardcore-Band Fucked Up an: Ihr sechstes Album “One Day” sollte an einem Tag geschrieben und eingesungen werden. Dreimal acht Stunden hat Songwriter Mike Hallechuck sich im Studio eingesperrt, um zehn Songs zu schreiben und zu produzieren. Sänger Damian Abraham hatte danach ungefähr die gleiche Zeit, die Songs einzushouten. Darum ist “One Day” auch das bisher kürzeste Fucked Up-Album, aber tatsächlich auch eines der fokussiertesten. Auch wenn die Zeit-Verknappung für Diskussionen innerhalb der Band gesorgt hat: Sind die Texte wirklich gut genug? Aber ich kann als Timeboxing-Liebhaber sagen: Diese Debatte ist durchaus normal. Aber das Vertrauen in die Kraft der Verknappung hat uns eines der besten, hymnischsten Alben dieser kanadischen Hardcore-Veteranen gebracht. (7,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Fucked Up - Cicada (Official Music Video)

Complete Mountain Almanac – Complete Mountain Almanac

Das Schicksal wird nie langweilig und so beschert es uns dieses zauberhafte Projekt zweier Frauen, die aus Norwegen und den USA kommen. Sie haben sich Ende der Nuller Jahre kennengelernt und auch wenn sie zwei vollkommen konträre Leben führten, hatten sie sofort eine Verbindung zueinander: Die norwegische Singer/Songwriterin Rebekka Karijord und die Dichterin und Multimedia-Künstlerin Jessica Dessner. Der Nachname kommt uns zu Recht bekannt vor: Jessica ist die Schwester der berühmten Dessner-Zwillinge von The National, die auch zur Band gehören. Zusammen nennen sie sich Complete Mountain Almanac, nach einem Gedichtband von Jessica. Ihr Debütalbum ist ein Konzeptalbum über den Klimawandel und den Zyklus der Natur. Jeder der zwölf Songs ist nach einem Monat benannt. Eine Brustkrebserkrankung von Jessica Dessner während des Schreibprozesses hat das Album aber auch zu einem Manifest der Heilung gemacht: Wenn ein Körper heilen kann, kann es auch das Klima, so die Message. Ich respektiere diesen Optimismus, auch wenn ich ihn nicht teile. Am stärksten sind Complete Mountain Almanac eh, wenn die Hoffnung wegkippt. Diese Kipppunkte sind raffiniert und sinister arrangiert. Anders als die Menschen in der Klimakatastrophe, hat dieses Album das Zeug dazu, zu bleiben. (8,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Complete Mountain Almanac - February (Official Audio)

Meg Baird – Furling

Meg Baird kennen und lieben viele als Sängerin der Band Espers aus Philadelphia, die in den Nuller Jahren tolle Folk-Alben veröffentlicht hat. Vor der Pandemie hat Baird mit der Harfenistin Mary Lattimore zusammengearbeitet. Jetzt erscheint nach sieben Jahren wieder ein Soloalbum. “Furling” heißt es und meint so viel wie sich ein- oder zusammenrollen. Das passt zur Atmosphäre dieses sehr elegischen Folk-Albums: man wähnt sich alleine im Appalachen-Gebirge, unter einem kalten Sternenhimmel, es wird kalt, das Lagerfeuer wärmt, man rollt seinen Körper daneben ein in die Embryo-Stellung. Manchmal wundere ich mich, warum dieser naturverbundene Folk-Style in Zeiten von Klimakrise nicht präsenter oder gar populärer ist. “Furling” wäre die optimale Platte, um der wehmütigen Klage gegen die Zerstörung der Natur freien Lauf zu lassen. Danke dafür, Meg Baird. (7,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Meg Baird "Ashes, Ashes" (Official Music Video)

Bob Dylan – Bootleg Series Vol. 17

Die diesjährige Bootleg Series von Bob Dylan beschäftigt sich mit Demos, Outtakes und Live-Takes zu seinem Album “Time Out Of Mind”, das vor über 25 Jahren erschienen ist. Und erstmals auch mit dabei: Remixe der Ursprungs-Aufnahmen von Daniel Lanois. Bisher war die Bootleg Series ja immer mehr dazu gedacht, die Schaffenszeit des jeweiligen Albums zu ergänzen, stärker in einen Kontext zu setzen in der Rückschau. Jetzt erleben wir mit den Remixen eine Neuerfindung eines Dylan-Albums - und zwar eine sehr gelungene Neuerfindung. Bitte so weiter machen. Das freut nicht nur die Dylanologen. (8,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Bob Dylan - Not Dark Yet (Version 1)

Joe Henry – All The Eye Can See

Seit Mitte der 80er veröffentlicht er Soloalben, seit Ende der 90er produziert er die Großen der Country- und Folksszene, von Aimee Mann bis Elvis Costello - er ist irgendwie immer da, nie wirklich weg und das seit fast 40 Jahren. Und auch wenn es nie für die Oberliga gereicht hat: Das muss man erstmal so hinkriegen. Positiver Nebeneffekt, wenn der Scheinwerfer auf andere zeigt: Man kann kleine, feine, sehr intime Platten machen, wie “All The Eye Can See”. Das klingt, als wäre es einem Tom Waits auf den Leib geschrieben - aber tatsächlich steckt soviel Joe Henry drin wie noch nie, sagt Joe Henry. Es sind sehr einfache Songs, wenig Akkorde, simple Melodien, und auch wenn das meistens berührt, irgendwie fehlt diesen Kammerstücken ein wenig Soul. (6,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Joe Henry 'All The Eye Can See' - Official Pre-Listening - New Album Out January 27th

Phil Ranelin, Wendell Harrison, Adrian Younge & Ali Shaheed Muhammad – JID016

Was mich sehr glücklich macht an dieser Platte, ist die Ironie, die den Jazz hier begleitet: Wir hören den 83-jährigen Posaunisten Phil Ranelin und den 80-jährigen Saxofonisten Wendel Harrison. Beide haben in den 70ern mit dem Jazz-Label und Magazin „Tribe“ Generationen von Jazzern nach ihnen beeinflusst und inspiriert - und das obwohl nur acht Alben auf Tribe Records veröffentlicht wurden. Wir haben es also mit zwei Fixpunkten des Jazz zu tun, die natürlich im fortgeschrittenen Alter null überrascht sind, dass ihr Jazz wieder so populär geworden ist. Ausgerechnet die beiden Ü80er veröffentlichen jetzt ein Album zusammen mit Ali Shaheed Muhammad und Adrian Younge auf deren Label “Jazz is dead”. Oh, wie ich diese Ironie liebe! Und der Jazz darauf ist alles andere als tot, er riecht nicht mal komisch, er ist state of the art. Was natürlich an den Produzenten Muhammad und Younge liegt, die zuletzt ja auch schon Roy Ayers und Gary Bartz wieder ins Rampenlicht geholt haben. Meine Empfehlung: Erst das neue Album “Running With The Tribe” hören und danach die acht Alben, die Tribe Records in den Seventies veröffentlicht haben. Das geht sogar in den Streamingdiensten ihrer Wahl - auf Platte könnte manche Pressung sehr teuer werden. (7,5 von 10 Punkten)