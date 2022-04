Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Fontaines D.C., Spiritualized und Patrick Watson

SAULT – Air

Am Karfreitag hat das britische Projekt SAULT überraschend ein neues Album veröffentlicht. Mittlerweile wissen wir, dass sich hinter Sault der britische Produzent Inflo verbirgt. Das war lange Zeit ein Geheimnis. Mit SAULT lässt er jetzt das zeitgemäße und urbane London hinter sich und probiert neue Wege. Auf “AIR” hören wir ausschließlich monumentale Chor-Arrangements mit orchestraler Untermalung. Es klingt wie der stimmgewaltige Soundtrack zu einem epischen Sandalen-Film a la Ben Hur. Kompositorisch erinnert es an Ennio Morricone und David Axelrod an. Nach erfolgreichen Popproduktionen mit Adele oder Michael Kiwanuka genießt Mastermind Inflo bei seinem Projekt SAULT die künstlerische und finanzielle Freiheit. (7 von 10 Punkten)

Fontaines D.C. – Skinty Fia

“Beste Band der Welt” - diesen imposanten Beinamen darf sich die irische Band Fontaines D.C. geben. Zumindest wenn es nach dem Musikmagazin NME geht. Auch die Zündfunk und Nachtmix DJs haben die Band aus Dublin schon öfter in unsere Jahrescharts gewählt. Jetzt erscheint das dritte Studioalbum namens “Skinty Fia”. Der Titel ist ein umgangssprachliches irisches Schimpfwort und heißt übersetzt in etwa: die Verdammnis des Rehs. Darauf verhandeln sie die Themen Heimat und Identität. Diesmal aber aus anderer Perspektive. Das Vorgängeralbum porträtierte noch Dublin und seine Typen. Die Band lebt mittlerweile aber in London. Das Fremdeln und die innere Zerrissenheit sind Thema der Platte. Es ist zum einen die Suche nach Neuem und gleichzeitig die Auseinandersetzung mit den Wurzeln. Sie singen auch mal Gälisch und spielen irisches Akkordeon. Sänger Grian Chatten sagt: “Es geht darum, irisch zu sein und dies in London zum Ausdruck zu bringen, und was man mitnehmen kann, um sich mit seiner Heimat verbunden zu fühlen. Wir haben wirklich versucht, an den Dingen festzuhalten, die uns zu Iren gemacht haben.”

Diese Zerrissenheit spiegelt sich auch in der Musik wider. Der Sound ist poppiger. In die einst gefrustete Postpunk-Attitüde mischen sich jetzt auch mal BigBeat-Einflüsse. Der monotone, übelgelaunte Sprechgesang und seine dialektale Färbung sind aber immer noch zu hören. Du kriegst Fontaines D.C. vielleicht aus Irland, aber Irland nicht aus Fontaines D.C. (8 von 10 Punkten)

Patrick Watson – Better In The Shade

Patrick Watosn verarbeitet die Unsicherheiten und Ängste der letzten Jahre. Er zielt hier auf das Thema FakeNews und Alternative Fakten ab.

Der theoretische Unterbau kommt dabei von AutorInnen wie Denis Johnson, Virginia Woolf und Samanta Schweblin, von denen er sich für seine Texte inspiriert wurde.

Musikalisch sind es entgegen der düsteren Thematik eher warme verträumte Electronica-Sounds, die sehr elegisch anmuten. Die Klaviertöne tröpfeln manchmal so zart aus dem Lautsprecher, dass man sich in Yann Tiersens Fabelhafter Welt der Amelie widerfindet. Patrick Watson singt im Säuselton und in hohe Flüsterstimme, was wiederum Freunden von Sufjan Stevens gefallen dürfte. Er ist ein Grenzgänger zwischen klassischer Musik, Cabaret Pop und Folk. Better In The Shade ist schön, aber mit nur sieben Songs und gerade mal 18 Minuten Spielzeit ein kurzes Vergnügen. (7,8 von 10 Punkten)

S. Carey – Break Me Open

S. Carey ist als Schlagzeuger und Backgroundsänger bei der Band Bon Iver bekannt geworden. Der Musiker aus Wisconsin hat aber parallel zu Bon Iver auch immer Soloplatten gemacht – wie das neue „Breal Me Open“. Der entrückte Gesang, manchmal mit Autotune verzerrt, die unterlegten ätherischen Synthesizern-Nebelschwaden, die hin und wieder bombastischen Beats - all das erinnert stark an die musikalische Entwicklung bei Bon Iver. Nun könnte man sagen, dass das S.Careys Einfluss auf die Band Bon Iver war oder andersrum, dass Carey sich solo nicht von Bon Iver und dessen Mastermind Justin Vernon abgrenzen kann. Wahrscheinlich ist eher Zweiteres: Denn feststeht: an die melodiöse Tiefe der Bon Iver Songs kommt S. Carey solo nicht heran. Der musikalische Korridor, in dem sich “Break Me Open” bewegt, ist eher schmal. Inhaltlich verarbeitet er schwere Themen wie den Tod seines Vaters und das Ende seiner Ehe. (6 von 10 Punkten)

Spiritualized – Everything Was Beautiful

2021 haben Spiritualized ihre ersten vier Alben wiederveröffentlicht. Nun ist es endlich an der Zeit für ein neues Studioalbum: “Everything Was Beautiful” ist sogar in elf verschiedenen Studios aufgenommen worden. Jason Pierce hat selbst insgesamt 16 verschiedene Instrumente eingespielt und sich zusätzlich noch diverse Chöre, Streicher- und Bläserensembles dazu geladen. Dementsprechend monumental und imposant nageln uns manche Songs wieder an die Wand. Spiritualized haben immer schon ihren verdrogten psychedelischen Rocksound, den sie mit Freejazz, Shoegaze, Gospel oder Ambient aufmotzen. Diesmal hören wir sogar auch mal Country. Am Ende verwebt Jason Pierce das unnachahmlich zu großem stimmigen Pop. (8,2 von 10 Punkten)

The Plastik Beatnik - All Those Streets I Must Find Cities For (12 Songs for Bob Kaufmann)

Jack Kerouac, Allen Ginsberg und William S. Burroughs. Das sind die literarischen Stars der Beat-Generation. Der Name Bob Kaufmann ist eher unbekannt. Der karibisch-deutsche Dichter ist einer der wenigen schwarzen Beatpoets gewesen. Um sein Werk wieder aus der Versenkung zu holen und zu ehren, haben der Hörspielregisseur und -autor Andy Ammer, Markus und Micha Acher von The Notwist und der Produzent Leo Hopfinger aka Leroy 2020 das Hörspiel “Thank Bob For Beatniks” für den Bayerischen Rundfunk produziert. Die Bob Kaufmann-Texte wurden hierzu von prominenten Stimmen aus den USA interpretiert und gelesen. Wir hören Patti Smith, den Rapper und Anticon-Labelgründer DoseOne und zwei der derzeit wichtigsten künstlerischen Stimmen der afroamerikanischen Community: Angel Bat Dawid und Moor Mother. Beide sind Jazzerinnen und Afrofuturistinnen. Allein Moor Mothers sechsminütige Version des Gedichts “War Memoir” ist ein Highlight. Die Vertonung der Bob Kaufmann Gedichte ist mal jazzy, mal mehr collagig. Ein tolles Projekt an der Schnittstelle zwischen Hörspielkunst, Jazz, Journalismus und Literaturgeschichte, das über Alien Transistor jetzt auch als Album erscheint. Die Texte von Bob Kaufman haben nichts an ihrer Wirkung eingebüßt, besonders nicht, wenn sie so tolle Künstlerinnen performen und sie so musikalisch in Szene gesetzt werden. (8,5 von 10 Punkten)

Taj Mahal & Ry Cooder - Get On Board: The Songs Of Sonny Terry & Brownie McGhee

Die meisten denken beim frühen Blues an das Mississippi Delta. An Robert Johnson und Big Bill Broonzy. Aber an der Ostküste der USA - zwischen Maryland und Georgia - entwickelte sich ein anderer Blues. Der Piedmont-Blues. Er ist fröhlicher, weil er vom Feeling her mehr an Ragtime erinnert und er ist auch anspruchsvoller. Meist spielen ihn zwei Musiker. Zwei berühmte Vertreter waren Sonny Terry und Brownie McGhee, die zwischen 1940 und 1980 gemeinsam spielten. Sie sind auch zu Vorbildern zweier anderer Gitarristen geworden, die jetzt ihre Songs covern. Taj Mahal und Ry Cooder. Bevor beide berühmte E-Gitarristen geworden sind, haben sie vor knapp 57 Jahren gemeinsam in einer Band gespielt. The Rising Sons. Der Erfolg blieb allerdings aus. Taj Mahal und Ry Cooder wurden dann eben solo berühmt und können beide ganze Litaneien an Veröffentlichungen in den unterschiedlichsten Genres und Spielarten vorweisen. Für ihre beiden Helden haben sie sich auf ihre alten Tage nochmal zusammengetan. Ry Cooder spielte Gitarre, Banjo und Mandoline. Taj Mahal sitzt am Piano, an der Gitarre oder hat die Mundharmonika im Mund. Ry Cooders Sohn Joachim spielt Bass und Schlagzeug. Eine wunderbare Songsammlung – nicht nur für Fans von Bluesgitarren, Mundharmonika und dem lebensfroheren Piedmont-Blues. (8 von 10 Punkten)

Coco Em – Kilumi (EP)

Der Blues ist ein Erbe der Afroamerikanischen Musikerinnen und Musiker. Jetzt machen wir den Sprung nach Afrika, wo wir allerdings sehr zeitgenössischen Sound hören. In Nairobi, der Hauptstadt Kenias, lebt die DJ und Produzentin Coco Em. Sie legte schon im Boiler Room und auf etlichen europäischen Festivals auf. Jetzt erscheint ihre Debüt-EP, auf der sie Techno, Afro-house und Amapiano mixt. (7 von 10 Punkten)

Mdou Moctar – Afrique Refait

Der nigrische Gitarrist Mdou Moctar mischt Tuareg Rock mit Autotune und Beats. Mit seinem Album “Africque Victim” hat er vergangenes Jahr von sich hören gemacht. Das Album über die Notlage seines Heimatlandes Niger war international erfolgreich. Er hat es jetzt von befreundeten afrikanischen Producern und Acts remixen bzw. sie dazu rappen lassen. Das tolle Original zeigt sich so nochmal in ganz neuem Licht. (7,5 von 10 Punkten)

The Tazers – Outer Space

Die südafrikanische Psychrockband The Tazers veröffentlicht ihre neue EP “Outer Space”. Der Sound des Trios ist klar in den 70ern verwurzelt. Aber sie bilden das Genre ähnlich modern ab, wie es in den vergangenen Jahren auch The Temples oder Wolfmother getan haben. Die Band ist bald auf ihrer ersten Europa Tourne unterwegs und kommt auch nach Bayern. Am 8. Mai ins Alte Spital nach Viechtach. Am 9. Mai in den Bamberger Liveclub und am 12.Mai sind sie dann in München in der Bar Gabanyi. (7 von 10 Punkten)