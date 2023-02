Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Deichkind, Kerala Dust und Caroline Polachek

Deichkind - Neues vom Dauerzustand

„Neues vom Dauerzustand“ heißt das achte Album der Hamburger Rap-Crew, die nun schon 25 Jahren dabei sind. Deichkinds eigenes Label hat noch immer den besten Namen für eine Plattenfirma: Sultan Günter Musik. An der Musik hat sich nichts geändert: feinste, elektronische Hip-Hop-Beats mit denkwürdigen Stream-of-Consciousness-Texten. Aber sie wirken auf einmal ernst: „Delle am Helm“ ist Kritik am Cyber-Helm-Entertainment, „Fete Verpennt“ sinniert über zu viel Feiern, „In der Natur“ nimmt das Am-Wochenende-over-equipped-raus-ins-Grüne aufs Korn (mit Roger Rekless als Jodelnder im Video, das Jodeln ist gesampelt, we know). Und dann gibt es die Slogans, die hängen bleiben: „Rest In Fleece“ und „Gefährliches Halb-Googeln“ – aus „Kids In Meinem Alter“. In „Merkste Selber“ sammeln sie Absurditäten („Autokorso gegen zu hohe Spritpreise“, „dritte Strophen? – ich lach mich tot“), „Mehr Davon“ (feat. Fettes Brot) ist als künftige Hamburger Stadionhymne angelegt. Schade, dass es dann, wenn es musikalisch aufbricht, wenn „War Nicht Wahr“ in einen extrem funky Reggae-Riddim übergeht, schnell vorbei ist. Zu schnell. Die Slo-Mo-Rap-Nummer „Wie Denn“ nimmt am Ende das Tempo angenehm raus. Eine Platte, die womöglich den Übergang zu einer neuen, ernsteren Phase darstellt. (7,5 von 10 Punkten)

Anna B Savage - inFLUX

„inFLUX“ ist die zweite Platte der britischen Songwriterin, die schon mit Father John Misty und Jenny Hval auf Tour war und die in Streaming-Diensten für ihre Covers von „A Girl Like You“ und „Always On My Mind“ bekannt ist. Anna B Savage klingt vor allem: intensiv – und lässt ihre Songs gern mäandern. „inFLUX“ ist für die Londonerin „ein intensives Ausleuchten der eigenen Psyche, umgewandelt in vertrackte, Haken schlagende, ergreifende Songs, die sich klassischen Popstrukturen nur dann bedienen, wenn sie es wollen“. Mit anderen Worten: Komplexe Kompositionen mit leichtem Kammerpop-Einschlag und einer dunklen Stimme mit immensem Spektrum, auf die noch viel wartet, die scheinbar alles kann. Ab 18.4. ist sie auf Tour – in Köln, Hamburg, Berlin, Wien, Zürich und München: am 30.4. im Heppel & Ettlich. Wie der Abend wird? Intensiv! (7,8 von 10 Punkten)

Kerala Dust - Violet Drive

Vom britischen Act, die bei einem deutschen Label veröffentlicht, zu einer britischen Band, die z.T. in Deutschland lebt: Kerala Dust. Eine englische Band, die in Berlin (und Zürich) lebt und die für einen magisch wirkenden Soundmix steht: Americana- und Blues-Elemente und hypnotische-warme Grooves. Dazu geflüsterte Vocals von Sänger Edmund Kennys, der gern in Londons Fabric Club ging, um sich in repetitiven Dance-Beats zu verlieren: „Bis sich die Dinge in Wiederholung auf einmal neu vor dir entfalten und eine Art verrücktes Mantra werden, die dir einen klaren Kopf machen.“ Beim schimmernden Titelsong „Violet Drive“ fühlt man sich an den schwülen Veranda-Pop von Dope Lemon erinnert (der Band von Angus Stone aka Bruderhälfte des australischen Geschwister-Duos Angus & Julia Stone). „Red Light“ könnte eine Coverversion eines Tom Waits-Songs und „Engels Machine“ von Nicolas Jaars Projekt „Darkside“ sein. Kerala Dust sind an nicht nur an deutscher Musik (Can / Krautrock), sondern auch an Geschichte interessiert („Wir Briten sind eher stolz auf unsere Geschichte, die Deutschen schämen sich meist für ihre“) und haben für Videos in leerstehenden Baracken der sowjetischen Armee im Osten, einem alten Transformatoren-Werk in Ost-Berlin, einer Brücke aus dem Kalten Krieg gefilmt. „Jetzt verstehen wir die europäische Geschichte besser.“ Wir sollen „Violet Drive“ als „europäische Platte“ sehen – und hören an einer Stelle auch zwei Sprachen: „Can I be calm there? Can I be more like you? Can I come down for air? And as I just repeat. Anders allein. So wie ein Moment. Anders allein. Europa präsent“ („Still There“). Gibt es sowas wie Southern oder Balearic Krautrock? Live sicher ein Erlebnis – ab März in Deutschland unterwegs – u.a. am 5. April im Münchener Technikum. (8,2 von 10 Punkten)

Avey Tare - 7s

Sein Kollege Panda Bear mag noch umtriebiger sein, aber auch dieser Musiker vom Animal Collective – er ist der Gitarrist - veröffentlicht regelmäßig Soloalben. Dave Portner, so heißt er bürgerlich, ist hier aber näher dran am Sound seiner Stammband, die unter dem Schlagwort „New Weird America“ läuft. In der Vergangenheit spielte Avey Tare auch mit Musiker*innen der Dirty Projectors, Greateful Dead und Múm. Sein neues, wieder mal sehr detail- und melodie-verliebtes Soloalbum „7s“ hat er in seinem kleinen Heimstudio in den Wäldern von North Carolina aufgenommen – umgeben von einer „verträumten, surrealistischen Landschaft“. Ebenso surreal auch die Texte. Inklusive singender Berge. Keine neue Erkenntnis bei ihm: diese abgedreht-elektronischen Meditationen wären wohl der Sound, wenn die Beach Boys heute noch neue Musik machten. (7,7 von 10 Punkten)

Wesley Joseph - Glow

Der Londoner Wesley Joseph von der BBC-Future Artist-Liste mit seinem Mix aus Electro / R´n´B / Rap. Aufgewachsen ist er bei Birmingham, wo er mit Jorja Smith gemeinsam in einem musikalischen Kollektiv war. Pop&R’n‘B-Star Jorja war auch auf seinen frühen Singles zu hören. Das Debüt kam 2021, danach drehte Kurzfilm dem „Pandomony“. Das Primavera Open Air hat ihn schon gebucht, heuer wird er mit UK-Rapper Loyle Carner auf Tour gehen, auf dessen aktuellem Album er auch mit von der Partie ist. Auch in der Club-Szene Londons ist er vernetzt: Er drehte schon Videos für Artists wie Joy Orbison oder Leon Vynehall – Wesley Joseph ist auch Regisseur. Markant sein sanfter Sound und Timbre, das manchmal an Sade mit anderen Mitteln erinnert. Lauter Indizien, die sagen, diesen Namen sollten wir uns merken. (7,6 von 10 Punkten)

Caroline Polachek - Desire, I Want To Turn Into You

Wir lernten sie in den Nullerjahren kennen, als Sängerin der Indie-Synthie-Pop-Band Chairlift. Ihr Stück „Bruises (I tried to make Handstands for you)“ lief 2008 bei uns. Vor ihrer Solokarriere arbeitete die New Yorker Sängerin schon mit so unterschiedlichen Acts wie Blood Orange, Washed Out oder Oneohtrix Point Never. Und bereits vor zehn Jahren ließ sich Beyoncé einen Song von ihr schreiben. Nun ist sie in den USA selbst ein Superstar: Der Pitchfork-Blog wählte ihr „Bunny Is A Rider“ zum besten Song des Jahres 2021. Für sie ein Stück für die Goth-Kids von heute, die die 80er mögen. Das Stück ist auch auf dem neuen, dem dritten Album von Polachek, die als Kind hyperaktiv war und von den Eltern mit den beruhigenden Klängen von Enya beschallt wurde. Daher die keltischen Folk-Einflüsse. Und auch 2023 macht Caroline Polachek alles richtig, um on top zu sein: Grimes und Dido auf einen Song einladen, mit Charlie XCX, Christine and the Queens und beim Coachella Festival spielen, in der James Corden Show auftreten, Tanztrends auf TikTok auslösen. Die Charts erwarten die sympathische Künstlerin schon überall. (7,4 von 10 Punkten)

Orbital - Optical Delusion

Die britische Rave-Pioniere melden sich im 35. Jahr mit „Optical Delusion“ und vielen Gesangs-Koops zurück. Orbital, die Brüder Paul und Phil Hartnoll, zählen – neben den Chemical Brothers und Leftfield – zu den noch existierenden britischen Bands, die Ende der 80er die Energie des (Acid-)House und der Rave-Partys aufnahmen. Und die die Dance-Kultur, die sich bis dahin allein um den DJ drehte, erweiterte: Um das Techno-Duo, das live spielt. Wobei sie heute im Gegensatz zu damals nicht mehr allein auf ihre Instrumental-Musik setzen: Orbital bitten bei fast jedem Track jemanden ans Mikro: Bekannt sind Sleaford Mods oder Anna B Savage oder neu: The Little Pest oder Penelope Isles (die Geschwister Lily und Jack Wolter, ihre Studiokolleg*innen in Brighton). Und auch für den typisch britischen Break-Beat-Sound gibt es Platz. Nur die aggressiven Tracks wurden durch die Pandemie weniger. „Wir gingen mehr in die sanfte oder melancholische Stimmung über“, erklärt es Paul. Wenn man es nicht wüsste, würde man nicht denken, dass hier Knöpfchen-Dreher am Werk sind, die schon in den 80ern dabei waren. Kein Retro-Rave – Orbital 2023 klingen alles andere als oll. Und erinnern uns daran, dass auch schon vor 1990 Techno mit Gesang existierte: Sie wollen uns an Cabaret Voltaire und The Shamen erinnern. Aber superspannend ist das Comeback trotzdem nicht. (7,1 von 10 Punkten)

Sam Goku - Things We See When We Look Closer

Das neue Album des Münchner Robin Wang, der hinter Sam Goku steckt, ist ein feines Plink-Plonk-Elektronik-Album geworden. Er veröffentlicht bei Permanent Vacation, das Album und Maxis davor erschienen bei Atomnation in Amsterdam. Nach Deep House arbeitet der chinesisch-stämmige Musiker nun abstrakter, geht Richtung Ambient. Mit einer hörbaren Liebe fürs Detail. Wie der Titel der Platte schon sagt: Wenn man näher hinguckt, sieht man mehr. Bekommt man mehr Tiefe. Die instrumentalen Tracks haben eindeutigen Naturbezug – heißen: „Lotus Drive“, „Libellenflug“ oder „Mangrove Railways“. Goku arbeitet fast komplett ohne Vocals – außer bei „Sky And Sand“ – was aber kein Cover vom Paul & Fritz Kalkbrenner-Hit ist. Nach seiner Sommer-Maxi „Glistening Club Music“ nun sozusagen „Glitzernder Home Sound“. Vielversprechend! (8 von 10 Punkten)

Malik Diao & Fred Red - Monologue

Was kann einem Beatbastler Besseres passieren, als auf einen offenen Jazzmusiker zu stoßen? Oder auch umgekehrt. Fred Red, der Beatmaker, lernte Malik Diao, Jazzpreisträger der Stadt Ingolstadt, ebendort kennen – nun folgt ihr Debüt als Duo. Davor trafen die beiden schon auf einer Platte von Fred Red mit Sängerin Maura aufeinander (die auch auf einem Lied am Mikro ist). Nach einer gemeinsamen EP fürs englische Label Village Live, wo nun auch „Monologue“ erscheint. Der Titel meint: zwei, die mit einer Stimme sprechen. Fred Red, der inzwischen in Berlin arbeitet, rollt den Beatteppich aus und Multiinstrumentalist Malik findet seinen Weg mit Saxofon, Flöte, Bass, Ukulele, Klarinette, Gitarre, Piano und Strings. Herauskommt „cinematische Musik“ wie sie sagen. Wie nannten es Kinderzimmer Productions: „die hohe Kunst der tiefen Schläge“. Jazz-Beat-Instrumentals für Fortgeschrittene. (8,1 von 10 Punkten)

Henny Herz - Two Colors To Combine

Henny Herz zweites Album wurde im schwäbischem Obergriesbach aufgenommen – zwischen Augsburg und Aichach bzw. „zwischen Kirchenglocken und ländlicher Ruhe einer ehemaligen Dorfwirtschaft“. In der alten Gaststube nahm sie „Two Colors To Combine“ auf – am liebsten gleich in aller Herrgottsfrüh. Wofür sie ihre Band wecken musste. Sie brauchten im Sommer 2021 zehn Tage für die zwölf Lieder – gegessen, geschlafen und gespielt wurde gemeinsam in der Stube. Wenn es mal nicht so lief, nahmen Henny & Co. ein Bad im Obergriesbach und grillten nachts. Der Sound der Songwriterin bewegt sich zwischen zerbrechlichem Folk, sich frei polterndem Rock (als Song-Outro-Element) bis zu luftigen Pop-Grooves. „Sister Blue“ ist ihrer Schwester gewidmet und den Veränderungen in der Familie gewidmet. „Sugar + Oxygen“ spürt den Bestandteilen chemischer Reaktionen nach: den Zutaten der Liebe. Wenn sie nicht solo spielt, ist sie Teil der Angela Aux Liveband oder weilt in Montréal, wo sie zurzeit arbeitet. München-Obergriesbach-Kanada, gutes Dreieck. (7,2 von 10 Punkten)

Sunday Morning Orchestra - Red Roses Or Fallen Leaves (mono-Ton)

Bei „Sunday Morning“ denkt man an den von Nico gesungenen Klassiker der ersten Velvet Underground-LP. Passt: auch hier geht‘s ruhig zu. Nach einer Single und einem Live-Stück bringt das Duo aus Fürth sein Debüt auf dem Label des Nürnberger Plattenladens Mono-Ton heraus. Maleen Schulz-Kallenbach (Gitarre/Gesang) und Oliver Zoglauer (Double Bass) beschreiben den Sound auf dem Plattencover als „independent Garage-Jazz“. Auf einigen Songs haben sie Gäste: Vinzent Kusche (Drums) und Jimmi Lafayette (Gitarre). Manchmal erinnern sie an das britische Folk-Pop-One-Hit-Wonder Fairground Attraction, die man für ihr charmantes „Perfect“ kannte. Auf ihrer Bandcamp-Seite definieren sie sich noch genauer: „coffeesippingmusic“ / „Musik zum Kaffeeschlürfen“, bzw „fallen leaves“ / „red roses“. Sie können sich nicht entscheiden – zwischen Herbst und Frühling – siehe Albumtitel „Red Roses or Fallen Leaves“. Egal, er ist zu jeder Jahreszeit besonders, der Sonntagmorgen. Der Teil der Woche, der wie ein Orchester klingt. This Charming Band – von ihnen wird man noch hören. (7,3 von 10 Punkten)

Girl Scout - Real Life Human Garbage EP

Bandgründungsklassiker: Vier junge Menschen treffen sich an der Uni. In dem Fall das Royal Collage of Music in Stockholm. Die zwei Mädels und zwei Jungs von Girl Scout studierten Jazz, coverten Songs von den Beatles bis Burt Bacharach und traten auf, wohin sie eingeladen wurden. Mit der Zeit entstanden eigene Songs und nun kommt die Debüt-EP der Schweden. Zwischen Neo-Grunge, Brit-Pop und Emo. "Es ist eine Sammlung von Songs über den Taumel des menschlichen Daseins", so die Band. "Sich lost zu fühlen, so, als würde man nicht dazu gehören. Alle Songs stammen aus unseren ersten Monaten als Band, als wir noch keine Ahnung hatten, was das alles hier mal werden würde und die Lieder einfach nur aus purer Freude darüber entstanden sind, dass wir auf einmal eine Band waren. Da haben wir zum ersten Mal die Magie des Songwritings gespürt." Die Feuertaufe beim Eurosonic Festival haben sie im Januar schon bestanden – und wurden gleich zur SXSW im März in die USA eingeladen. (7,9 von 10 Punkten)

Sunroof - Electronic Music Improvisations Vol.2

Zum zweiten Mal treffen Gareth Jones und Daniel Miller aufeinander – als eigenes Duo. Bekannt sind sie als englischer Super-Producer bzw. Gründer von Mute Records. Jones, der bei John Foxx von Ultravox im Studio jobbte, bot sich an „Construction Time Again“ von Depeche Mode aufzunehmen, bekam den Zuschlag. Miller brachte die Platte raus – seitdem kennen sie sich. In den 90ern machten sie gemeinsame Remixe für Pizzicato 5 und Kreidler. Sie wollten damals nicht „remixed by Gareth Jones & Daniel Miller“ aufs Cover drucken, gaben sich den Namen Sunroof. Nachdem sie – wie sagen - Jahrzehnte im stillen Kämmerlein mit elektronischer Musik experimentierten - „in dem Sound fühlen wir uns wohl“ - brachten sie 2021 ein erstes instrumentales Album raus. Nun der zweite Teil ihrer „Electronic Music Improvisations“. "Ich nehme an, dies ist das schwierige zweite Album", scherzt Jones, "es hat 40 Jahre gedauert, um das erste Album zu machen und nur neun Monate, um dieses zu schaffen!“ Und Daniel Miller ergänzt: „Wir hatten einen Lauf und konnten die Aufnahme nicht mehr stoppen, als wir im Schwung waren.“ Drone deluxe. Zwischen Motorsäge und Laubbläser. (7,0 von 10 Punkten)