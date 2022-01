Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Cat Power, Elvis Costello und Bonobo

Cat Power – Covers

Die wunderbare, so verwundbare wie wandlungsfähige Chan Marshall hat mit „Covers“ ihr mittlerweile drittes Album mit Coverversionen veröffentlicht. Zweifelsohne hat die 49jährige Musikerin aus Georgia ein spezielles Talent, sich fremde Songs zu eigen zu machen. Cat Power behandelt die Originale so respektvoll wie einfühlsam, tritt mit ihnen in eine sehr sehr enge Beziehung. Laut Pitchfork kann Marshall "einen Song neu arrangieren, indem sie ihn einfach anschaut". Diesmal hat sie u.a. Songs von Frank Ocean, Bob Seger, Lana Del Rey, Iggy Pop, The Pogues, Nick Cave und Billie Holiday ausgewählt, „angeschaut“ und als typischen Cat Power-Song aufgenommen. Mit ihrer einzigartigen Stimme und einer sanft-folkigen Instrumentierung. Der Vorteil: die Songs aus insgesamt acht Jahrzehnten Popgeschichte und aus den unterschiedlichsten Genres (von R’n’B über Pop bis zum Jazz) werden so zu einem stimmigen, sehr atmosphärischen Ganzen, das Album angenehm durchhörbar. Der Nachteil: so mancher Song ist im Original dann eben doch einen Ticken faszinierender.

Von den Pogues hat sich Cat Power übrigens „A pair of brown eyes” gepickt, einen Song aus dem Jahr 1985. Damals produziert von Elvis Costello, dem großen britischen Popindividualisten … der ebenfalls morgen ein neues Album veröffentlicht, zusammen mit The Imposters „The Boy named If“. (7,7 von 10 Punkten)

Elvis Costello - The Boy named If

Elvis Costello war in den vergangenen vier Jahrzehnten immer für eine Überraschung gut. Ob Post-Punk, Country, Soul, Klassik, Jazz oder Pop. Costello erfand sich immer wieder neu. Und mit wem der Mann schon zusammengearbeitet hat: von Burt Bacharach über das Brodsky Quartet bis zu den Roots. Seine Platten sind so unterschiedlich, so eklektisch, „The Boy named If“ wirkt dagegen fast klassisch. Ein klassisches Elvis Costello-Album sozusagen. Mit grandiosen Melodien, mitreißenden Up-Beat-Nummern, aber auch der ein oder anderen Ballade. Und natürlich den altbekannten Elvis Costello-Scharfzüngigkeiten. Es rumpelt, es rockt, der Pop glänzt süß und dazwischen singt Costello Bitterböses über seinen imaginären Freund, sein Kürzel: If. If ist an allem schuld, am kaputten Geschirr genauso wie an den gebrochenen Herzen. Glücklich, wer so einen imaginären Freund hat. Noch glücklicher, wer sich die neue, schwer zu empfehlende Elvis Costello-Platte zulegt. (7,9 von 10 Punkten)

"Songs of Gastarbeiter Vol 2" – Compilation

Vor acht Jahren haben Musikerinnen und Musiker auf "Songs of Gastarbeiter Vol 1." die klassischen Migrantenklischees und den tristen Arbeitsalltag der Sechziger und Siebziger besungen - mit Humor und mit Stolz. Aber auch ihre Sehnsüchte und familiären Probleme waren Thema. Der Autor Imran Ayata und der Künstler Bülent Kullukcu (die sich zusammen AYKU nennen) haben damals die musikalischen Schätze gehoben und gemeinsam haben sie jetzt auch Vol. 2 veröffentlicht. Wieder mit dem Ziel, Musik und Kunst der sogenannten „Gastarbeiter“-Generation zu ehren und wiederzubeleben. Was ihnen auch diesmal wieder absolut gelungen ist: die Bandbreite auf Vol.2 ist sogar noch größer und es finden sich auch neu produzierte Tracks in Kollaboration mit DJ Shantel darauf. Zu meinen Favoriten gehört u.a. der anatolische Disko-Folk von Derdiyoklar und der Latin-Pop von Toni y los Santos aus Frankfurt (in den 1970er Jahren die bekannteste spanische Migranten-Gruppe). (7,8 von 10 Punkten)

Bonobo – Fragments

Bonobo bzw. Simon Green aus Leeds ist seit zwei Jahrzehnten ein beliebter Gast auf Chillout-Compilations jeglicher Art. Sein extrem smoother Mix aus Jazz, R&B, World Music und Electronica beschallt Lounge-Areas weltweit. Aber während viele seiner DJ-Kollegen mittlerweile verschwunden sind, hält Bonobo dem Downbeat-Genre die Stange. Und das auf einem nach wie vor ausgesprochen hohen Niveau, was nicht zuletzt daran liegen mag, dass Bonobo viele Instrumente selbst einspielt. Für sein neues Album „Fragments“ hat sich der Brite wieder etliche interessante Gäste ins virtuelle Studio geholt. Die tollen Soulstimmen von Jamila Woods, Kadhja Bonet und Jordan Rakei z.B. oder Miguel Atwood-Ferguson, seines Zeichens Violinist und Produzent, der auch schon mit Kamasi Washington, Thundercat und Flying Lotus zusammengearbeitet hat. Dazwischen schaltet Bonobo auf „Fragments“ aber auch immer wieder einen Gang rauf, bedient sich bei TwoStep und Garage bzw. verwendet Big Beats, die fast von den Chemical Brothers stammen könnten, wie z.B. auf dem Track „Otomo“. Alles, nur kein klassisches Ambient-Lockdown-Album machen, lautete die Devise von Simon Green. Und so ist „Fragments“ ein buntes Kaleidoskop an Sounds und Genres, aufregend glitzernd und – wie immer bei Bonobo – sehr elegant. (8 von 10 Punkten)

Grace Cummings - Storm queen

Sehr eleganten Folk macht die Australierin Grace Cummings auf ihrem neuen Album „Storm queen“. Viel passiert auf dieser Platte nicht, da eine sture Fiddle („Freak“), hier ein klammes Theremin („Fly a kite“), ein brummeliges Saxophon („Storm queen“), ein scheppriges Piano („This day in may“) ….musikalisch ist das Ganze eher spartanisch gehalten. Aber was dieses Album definitiv besonders macht, ist die außergewöhnliche Stimme von Grace Cummings. Rau, kraftvoll und gleichzeitig extrem wandlungsfähig. Dieser Stimme verdankt Cummings auch ihren schnellen Aufstieg in Melbournes Indie-Szene. Ursprünglich Schlagzeugerin in einer Reihe von Highschool-Bands, begann die Australierin erst spät mit dem Gitarre spielen, spielte dann aber schnell in immer größeren Venues u.a. im Vorprogramm von Weyes Blood und den Allah-Las. „Storm Queen“ ist ihr zweites Album, ein Folk-Epos wie es auch in den 1960er Jahren hätte produziert werden können, pathetisch, ja, aber eben auch sehr poetisch. (7,8 von 10 Punkten)

Anna von Hausswolff - Live at Montreux Jazz Festival

Die Musik von Anna von Hausswolff war schon immer extrem expressionistisch, dunkel und brutal, Gothic par excellence. Nichts, was man kurz mal so nebenbei laufen lassen kann, genauso wenig wie ein Diamanda Galás-Album (die von Anna von Hausswolff übrigens sehr verehrt wird und von der sie gelernt haben will, Zitat, „dass es okay ist, die eigene Stimme zu benutzen und scheiße zu klingen.“). Die Songs auf ihrem neuen Live-Album stammen aus „The Miraculous” und “Dead Magic“. Aufgenommen 2018 als Anna von Hausswolff beim renommierten Montreux Jazz Festival für Nick Cave eröffnet hat. Was als Studioaufnahme schon sehr beeindruckend ist, klingt hier noch roher, direkter, schonungsloser. Stimme und Band von Anna von Hausswolff sind eine Macht. Mal ganz abgesehen von der wuchtigen Orgel, dem zentralen Instrument in der Musik der Schwedin. Diese Aufnahmen sind nicht unbedingt leichte Kost, aber definitiv eine Erfahrung. (7,9 von 10 Punkten)

Blood Red Shoes – Ghosts on tape

Verglichen mit Anna von Hausswolff machen die Blood Red Shoes Bubblegum Pop. Auch wenn sie sich sehr bemühen, wild und gefährlich zu klingen. Das britische Duo hat sich auf seiner neuen Platte von dem gerade sehr hippen Thema True Crime Podcasts beeinflussen lassen. Dementsprechend tragen auch die Songs auf „Ghosts on tape“ Titel wie „Morbid fascination“, „Murder me“ oder „Give up“. Laura-Mary Carter und Steven Ansell sind offensichtlich fasziniert vom alten Pop-Mythos „Serienkiller“. Allerdings klingt die musikalische Umsetzung weit weniger aufregend. Mit düsteren Synthie-Flächen im Wechsel mit stumpfem, leider sehr erwartbarem Elektro-Rock a la Garbage oder Marilyn Manson wird hier versucht, uns das Fürchten zu lehren. Mission impossible. (7,0 von 10 Punkten)

Earl Sweatshirt – Sick!

Earl Sweatshirt macht sich wieder mal rar. An „Sick!“, sein jüngstes Werk, war leider vorab nicht ranzukommen. Immerhin gibt es schon drei tolle Singles des Rappers aus Chicago. Earl Sweatshirt war früher Teil der legendären Odd Future Gang um Tyler, the Creator und Frank Ocean. Wir erinnern uns, ist schon eine Weile her. In den vergangenen Jahren wurden dann die Tracks von Earl Sweatshirt immer kürzer, immer weirder, aber der Rap gewordene „Stream of consciousness“, der Trademark-Sound von Earl Sweatshirt ist derselbe geblieben. Ob sich dieser poetische Fiebertraum, dieser hypnotische Flow auch wieder durch sein neues Album ziehen wird, wissen wir spätestens morgen, wenn „Sick!“ erschienen ist. Ein klassisches Anti-Rap-Album wird es diesmal aber vermutlich nicht mehr sein. Die unpolierte Lo-Fi-Ästhetik der Vorgänger-Alben hat von Earl Sweatshirt bzw. seinen exquisiten Produzenten ein Upgrade verpasst bekommen - soviel verraten die Singles schon mal. (ohne Wertung)

FKA Twigs – Caprisongs

Kein rankommen war auch an das neue Album von FKA Twigs. „Tears in the club“, die Vorab-Single mit Superstar The Weeknd klingt auf alle Fälle erstaunlich Mainstream-kompatibel. FKA Twigs letztes Album „Magdalene” hatte ich dagegen noch zwischen Sufjan Stevens und Oneohtrix Point Never verortet, zwischen Gefühl und Glitch. Irgendwo in extraterrestrischen Sphären, unerreichbar, Kunst pur. Experimenteller Art-Pop a la Björk. So verstörend wie verwirrend schön. Mit „Tears in the club“ ist FKA Twigs jetzt herabgestiegen von ihrem Thron, ist mit The Weeknd in den nächst gelegenen Club gegangen und die beiden haben dort ihr verworrenes Liebesleben seziert. Wobei The Weeknd die frustrierend wahre Line gedropt hat: “There's no, no escapin' me. Around your girls, in the club, on the road, on the radio”. Man kann ihm momentan tatsächlich nicht entkommen. The Weeknd hat vergangene Woche sein neues Album „Dawn FM“ veröffentlicht und ist damit gleich mal in England auf die 1 gegangen. Davon abgesehen läuft sein Hit „Blinding lights“ immer noch überall rauf und runter. Ob FKA Twigs demnächst ebenfalls überall omnipräsent ist oder ihr neues Mixtape „Caprisongs“ doch nicht so radiotauglich ist wie die Single, erfahren wir leider erst morgen. (ohne Wertung)

Die Wilde Jagd – Atem

Die Wilde Jagd, das ist der in Berlin lebende Produzent und Songschreiber Sebastian Lee Philipp. Bisher sind von ihm drei Alben erschienen, mit denen er sein Faible für Krautrock gefeiert hat. „Atem“ ist jetzt wesentlich ruhiger, eine 45-minütige Meditation zum Thema. Sehr atmosphärisch, dunkel und hypnotisch. Ein Exhale-Inhale-Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann. Entstanden für eine Performance namens „Atem“ die als Auftragskomposition im Rahmen des Roadburn Festivals im April 2021 in Tilburg in den Niederlanden uraufgeführt wurde. Geschrieben für Holzorgelpfeifen (die mit einem Luftkompressor betrieben werden), Cello, Schlagzeug und Elektronik. Aufgeführt von Sebastian Lee Philipp, Lih Qun Wong und Ran Levari. Dazu Sebastian Lee Philipp: „Die Parallelen zwischen Atem und Musik sind unbestreitbar: Tempo, Rhythmus, Lautstärke und dynamische Schwankungen beeinflussen uns zutiefst. Der Atem ist das Elixier des Lebens und der Treibstoff für eine der ursprünglichsten Schwingungen: die menschliche Stimme" … die hier allerdings nicht wirklich zu hören ist. (7,6 von 10 Punkten)