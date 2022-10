Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Broken Bells, Die Nerven und Alvvays

Broken Bells - Into the Blue

Zwei Meister ihrer Klassen arbeiten wieder mal zusammen: mit „The High Road“ legten Produzent Danger Mouse und James Mercer, Sänger der US-Band The Shins, 2009 los. 2014 folgte Album Nr 2 und nun nach acht Jahren melden sich die Beiden zurück. Brian Burton aka Danger Mouse hat immer genug Gäste im Studio, die er produziert, da müssen die Freunde auch mal warten. Der Sound der Broken Bells bleibt aber: sehnsuchtsvoller Indie-Pop mit leicht verwehter Psychedelia und hier und da TripHop-Beats. Klingt nicht wie eine Band, sondern ein Studio-Projekt: nach gepflegter, melancholischer Unterhaltung. (7,6 von 10 Punkten)

Alvvays - Blue Rev

Vier Frauen, ein Typ - die kanadische Band steht vor allem für eines: Spielfreude! Fünf Jahre brauchten Molly Rankin & Co für die neue Platte – erst hatte ein Dieb den Band-Recorder mit den Demos aus dem Übungsraum in Toronto geklaut, bevor der durch einen Wasserschaden überflutet und das Equipment zerstört wurde. Umso positiver der Sound des dritten Albums: ein Mix aus Power Pop & Indie Rock, z. T. unwiderstehlich-stürmisch hingerotzt. Der Platten-Titel bezieht sich auf das Getränk, das Molly in ihrer Jugend auf dem Land gern trank: Blue Rev – süss und alkoholisch. Es sind auch Coming-of-Age-Songs: Zeit fürs erste Zurückblicken im Leben. Im Vergleich zu den bisherigen Alben hat die fünfköpfige Formation diesmal mehr bei der Entstehung der Songs mitgewirkt. Es klingt wie aus einem Guss: die Energie der Truppe scheint greifbar zu sein – man höre die ersten beiden Stücke oder die Hunde-Hymne „Pomeranian Spinster“. (8,6 von 10 Punkten)

Die Nerven – Die Nerven

Laute Gitarren, deutsche Texte, verschlüsselte Botschaften – man spürt das Unbehagen des Stuttgarter Noise-Rock-Trios in jeder Zeile des Albums. Die Nerven sind mit vielen Dingen nicht einverstanden: „Europa“ (Thema Flüchtlinge), „Keine Bewegung“ (Thema Privilegien) oder machen sich über Entwicklungen lustig: „Ein Influencer weint sich in den Schlaf.“ Ihr fünftes Album ist die bisher facettenreichste Betrachtung des späten Kapitalismus. Und Platten, die so heissen wie die Band selbst, versprechen ja eines: hier ist jemand richtig bei sich. Ab 13.10. sind Julian Knoth, Max Rieger und Kevin Kuhn auf Tour – ua am 2.11. in Auxburg (Kantine), 3.11. Erlangen (E-Werk), 16.11. Ulm (Roxy), 17.11. München (Backstage) und 22.11. Regensburg (Alte Mälzerei). (8,8 von 10 Punkten)

Düsseldorf Düsterboys - Duo Duo

Zwischen Harmonie-Meisterwerk und psychedelischem Geplenkel pendelt die neue Platte des International Music-Ablegers. Peter Rubel und Pedro Goncalves Crescenti, die auf ihrer ersten Platte als Düsseldorf Düsterboys schwer nach vorne gehenden Indie-Kracher wie „Teneriffa“, „Oh Mama“ oder „Messwein“ rausrockten, lassen es diesmal sehr ruhig und sehr verspult angehen. Auf der einen Seite gibt es die Hits wie „Ab Und Zu“, „Lavendeltreppen“ und „Stars/Sternchen“, die ihresgleichen suchen – sind spanisch/südamerikanisch bzw opulent-orchestral instrumentiert, wie man es noch nicht gehört hat. Outstanding outernational folk music. Dann gibt es auf „Duo Duo“ aber auch viele kurze Stücke, die im Vergleich zu den drei herrlich ausgearbeiteten Hits eher wie Pausenmusik wirken, die wie verdaddelte Skizzen wirken, die auf halbem Wege steckenbleiben. Aber: je öfter man die Platte hört, desto mehr entfalten die verspulten Lieder auch einen ganz eigenen Liebreiz. Ich könnte den Vokal-Harmonien der DüDos endlos zuhören, aber sie wollen ja nicht die deutschen Beach Boys / Byrds werden (oder doch?). Deshalb wohl die beiden Pole des Albums: Süsse und Disharmonie. (8,2 von 10 Punkten)

Sorry - Anywhere but here

„More“ hiess 2020 der Songs, der die junge Londoner Band in unsere Top Traxx beförderte. Nun erscheint Album Nummer 2 von Sorry – wieder voll mit eigenwilligem, sperrig-spleenigen Gitarren-Pop. Der aber immer wieder die Kurve zu Melodie & Harmonie bekommt – und auch bei Lo-Fi, Grunge und Shoegaze vorbeischaut. Asha Lorenz und Louis O´Bryen wechseln sich beim Singen ab - auch Ali Chant ist am Mikro zu hören, was der Abwechslung gut tut. Und dann leicht an Metronomy erinnert, mit denen sie schon ein Stück aufnahmen. Sorry stammen aus der sogenannten Windmill-Szene um den gleichnamigen Süd-Londener Live-Club, aus der auch Black Midi, Goat Girl und Shame entstammen. Ihr neuer, rauerer, gitarren-dominierter Ton fühlt sich an wie „das Abstreifen einer Haut“, so Asha – „ich habe einfach das getan, was alle taten: ich bin ein bisschen verrückt geworden“. Sie musste eine Trennung verarbeiten. Und hörte ihrer Mutter viel zu: von Beruf Sterbebegleiterin, die ihr von PatientInnen und deren Leben erzählte. Daher auch die Themen Tod und Wiedergeburt. Am 13.10. spielen sie ihren einzigen Deutschland-Gig zum Release: Urban Spree, Berlin. (8,4 von 10 Punkten)

Gilla Band - Most Normal

Haben die Idles nun nen irischen Sänger? Oder lebt Mark E Smith von The Fall nun in einer Noise-Band vom Schlage „Suuns“ weiter? Brachial-Gitarren treffen auf digitale Glitches (Fehler), dass der Lärm richtig Spass macht. Was sie ja schon beim Puch Open Air im Juli unter Beweis stellten, als die Gilla Band viele offene Münder im Publikum hinterliessen. Nun, mit dem ersten Album für Rough Trade sollte es auch weltweit für die vier Iren losgehen, die sich früher „Girl Band“ nannten. Sie fühlen sich – wie sie im Hit „Eight Fivers“ singen – als Aussenseiter, worauf sie irgendwie stolz sind. Hauptsache es kommt Neid anderen gegenüber auf, wie Sänger Dara Kiely sagt. Im November lassen sie ihre Klangwalze durch Deutschland rollen – sie spielen in Berlin, Hamburg, Köln und München – im Strom Club am 22.11.

Kaputt kann so toll klingen! (8,0 von 10 Punkten)

Orielles - Tableau

Bisher kannten wir das Liverpooler Trio um Sängerin/Bassistin Esma Hand-Halford als Alternative für Stereolab-Fans. Wer die tolle Platte davor, wer die space-ige „Disco Volador“ mochte, läuft Gefahr, hier eher enttäuscht zu werden. Alles anders: „Tableau“ ist ein experimentelles Doppel-Album, das aus Jam-Sessions entstand. Vom Sound angelehnt an Experimentalisten wie Art Of Noise, Portishead, Brian Eno und Sonic Youth. Tatsächlich bleibt bei mir aber dann doch der klassische Dream-Pop-Song „The Room“ am ehesten hängen: das am meisten ausgearbeitete Stück. The Orielles mit einem Move, den man nachvollziehen kann: auf zu neuen Ufern, zu denen wir aber erstmal hinterher schwimmen müssen. (7,2 von 10 Punkten)

Indigo Sparke - Hysteria

Schon mit dem Debüt fiel uns die australische Songwriterin angenehm auf. Ihrem 2021er Album liess Indigo Sparke noch ein Mixtape folgen, auf dem sie ihre Lieblingslieder versammelte: von Fiona Apple über Radiohead bis Gillian Welch.

Nun ihre zweite Platte, die auch wieder nahe geht: die aus Syndey stammende Musikerin hat viel zu verarbeiten – wie sie sagt: „All die verschiedenen Kapitel, die ich erlebt hatte, von schwerem Drogenkonsum bis hin zu sexuellem Missbrauch, Liebe in all ihren Formen, komplexen Traumata und psychischer Gesundheit, Zeit, die ich in Indien und Bali verbracht hatte, auf der Suche nach etwas Tieferem, um all dem einen Sinn zu geben.“ Herauskommen berührende Songs wie „Set Your Fire On Me“ oder „Pressure In My Chest“ mit seiner The Cure-artigen Gitarrenmelodie, die Aaron Dessner von The National produzierte. Erstklassiges Trauerbewältigungswerk, das Hoffnung spendet – gemacht für Fans von Angel Olsen/Big Thief. (7,8 von 10 Punkten)

HERMAN DUNE – The Portable Herman Dune Vol 1

Er singt von schwarzen Hunden, blauen Blumen und den bunten Trümmern eines unguten Abschieds: „I Wish I Could See You Soon“. Nach zehn Jahren geht Herman Dune mal wieder auf Tour. Im Gepäck: Teil 1 seiner neuen Akustik-Trilogie. Sein Folk-Sound ist bewusst minimal: „ein roher Song ist etwas, das nicht zu übertreffen ist“, wie er sagt. Der schwedisch-französische Songwriter David-Ivar Herman Dune, der sein Bruder-Duo Herman Dune nennt, lebt schon lange in den USA. „Portable Herman Dune Vol 1“ hat er in einer Holzhütte im Hafen von Los Angeles aufgenommen. Mit seiner 50er-Jahre Gitarre, mit einer 30er-Jahre Mandoline und mit Hilfe von seiner Partnerin Mayon, dazu Country-Musikerin Caitlin Rose und Kimya Dawson (The Moldy Peaches). Nach seinen wöchentlichen Lockdown-Küchen-Konzerten in denen er 13 Songs spielte und das Horoskop vorlas, nun also wieder Auftritte vor echtem Publikum. Ab 19. Oktober spielt er fünf Konzerte in D: Köln, Leipzig, Erfurt, Hamburg und seiner zeitweiligen Heimat: dort wird er bestimmt auch seinen frühen Hit spielen: „When the U-Bahn goes up and the S-Bahn goes down“: den „Berlin Song“. (7,4 von 10 Punkten)

TSHA - Capricorn Sun

Dank ihrer ersten Tracks wie „Moon“ und „Me You“ war sie mir positiv aufgefallen. Nun das Debüt der schwer angesagten UK-Produzentin. Sie steht für Elektronik mit Emotion. Teisha Matthews, die sich Tsha nennt, stammt aus dem Umfeld von Maribou State, Bonobo hat ein Stück in eine Mix-CD eingeflochten, Diplo hat mit ihr gearbeitet. Es läuft für die Londonerin, nicht nur im Studio, auch beim Auflegen: sie wurde sowohl zum Glastonbury-OpenAir auf der Insel, als auch zum Lollapalooza nach Chicago eingeladen und hat eine DJ-Residency auf Ibiza inne. Ihr Album, mit einigen Feature-Stimmen, z. B. Mafro oder Oumou Sangaré, liegt nun genau zwischen Over- und Underground. Tsha sollte damit bekannt werden. (6,8 von 10 Punkten)

Daphni - Cherry

Seine Band heisst Caribou, wenn er solo arbeitet, nennt er sich Daphni. Dan Snaith, der aus Kanada stammende Londoner, war wieder mal allein im Studio. Auf seinem dritten Album „Cherry“, das er selbst veröffentlicht, lässt er gern Club-Tracks mit hohem Tempo raus – meist flotter House, voller Euphorie und Freiheitsgefühl. Dass Snaith eigentlich Mathematiker ist, zeigt sich anhand der Veröffentlichungs-Daten: das Daphi-Debüt erschien im Oktober 2012, vor zehn Jahren. Im Oktober 2017, vor fünf Jahren, der Zweitling - und nun im Oktober 22 die dritte Platte. Punktlandung. Apropos Punkte: keine Wertung, da nur 5 von 14 hörbar

Peel Dream Magazine - Pad

Anfang des Lockdowns fielen sie mir auf: ein bisschen My Bloody Valentine und sehr viel Stereolab – Peel Dream Magazine waren 2020 eine Überraschung im Shoegaze-Genre. Nun ändern die New Yorker, die sich tatsächlich nach der BBC-Radio-Legende John Peel benannt haben, den Kurs. Die dritte Platte, die am neuen Heimatort von PDM-Chef Joseph Stevens, in L.A. entstand, klingt wesentlich ruhiger. Er nennt es nun „Barock Pop“: sanft und elegant kommen die Stücke daher, die auch mit 70er-Synthies und Drum-Computer eingespielt wurden. Peel Dream Magazine dachten dabei an Burt Bacharach oder Harry Nilsson. Fein und verständlicher Move, dennoch vermisse ich den Druck und die Dynamik von „Pill“, den Song, mit dem ich sie kennenlernte. (7,0 von 10 Punkten)