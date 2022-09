Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Björk, Lambchop und Adrian Sherwood

Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down

Nach knapp zehn Jahren Pause melden sich die Yeah Yeah Yeahs mit Frontfrau Karen O zurück. Im ersten Song „Spitting Of The Edge Of The World“ gesellt sich Sänger Perfume Genius hinzu. Es ist die monumentale Eröffnung von „Cool it down“. Der Titel geht auf einen Velvet-Underground-Song zurück und zeigt schon in die thematische Richtung des Albums. Es geht um die Erderwärmung und die Klimakrise. Karen O war einst das Role-Model der Independent Szene in den Nullerjahren. Heute singt sie immer noch in ihrer markanten Stimme, aber mit mittlerweile über 40 blickt sie anders auf persönliche und gesellschaftliche Krisen. Angesichts der Klimakrise ist der dramatische Sound und die große Geste durchaus angebracht. Aber leider ist „Cool it down“ oft müde und inhaltlich nur eine technische Beschreibung der Probleme. Es fehlt der Protest und die rotzige Attitude. Natürlich dürfen sich die Yeah Yeah Yeahs weiterentwickeln. Sie klingen noch elektronischer und tanzbarer. Aber die polierten Synthie-Songs rütteln niemanden wach. Das Album und die Message verfehlen leider ihre Wirkung. (6 von 10 Punkten)

Pixies - Doggerel

Die Hochphase der Pixies liegt lange zurück. Ende der 80er waren sie eine der wichtigsten Alternative-Rock-Bands. Dann war man lange Jahre getrennt. 2013 dann die Reunion, allerdings ohne die legendäre Bassistin Kim Deal. Die markanten, treibenden Bassläufe sind aber geblieben und für die übrigen Pixies immer noch Erfolgsrezept. Bei Songs wie „The Lord has come back today“ oder „Haunted House“ kommen gleich nostalgische Gefühle auf. Doggerel ist die englische Bezeichnung für den Knittelvers. Das mittelalterliche, sich oft reimende Versmaß, das gern für lockere und lustige Geschichten verwendet wurde. Die neue Platte ist ebenso wenig verkünstelt oder verkopft. Das ist guter, „gestandener“ Gitarrenrock. Sie haben noch Punk-Songs im Köcher, aber orientieren sich nun auch an gediegeneren Epochen der Popgeschichte wie Folkrock oder Crooner-Melodien. Im Februar kommen sie für ein Konzert nach Bayern. Sie spielen im Münchner Zenith. (7 von 10 Punkten)

Jens Friebe – Wir sind schön

Der Berliner Songwriter und Dandy Jens Friebe ist ein scharfsinniger Beobachter, dem der Schalk im Nacken sitzt. Wie ein Eulenspiegel balanciert er über gesellschaftliche Abgründe und Unzulänglichkeiten hinweg. Auch auf seinem neunten Album mimt er den Fürsprecher der Euphorie und des Hedonismus. Gegen neoliberale Zwänge, gegen das Leistungsprinzip, gegen Hochzeiten und Monogamie. Krawall und Kritik, Pathos und Poesie. Im Song „Microdoser“ textet er so großartig: So dreckig und clean – wie ein noch eingeschweißtes Hardcore Magazin. Er singt über den Wahn, die Polygamie und unglückliche Trennungen. Mehr denn je verlässt er sich auf minimalistische Instrumentierung, Synthies und Drumcomputer. Inmitten aller politischen Lager- und sozialen Klassenbildungen erinnert uns Jens Friebe an so schöne Dinge wie das Nachtleben, Sex und andere Uneindeutigkeiten. Er ist der feingeistige Hedonist mit Gebrauchsanleitungen fürs richtige Leben. Im November ist Jens Friebe live zu Gast in Bayern. (7,8 von 10 Punkten)

Gaddafi Gals – Romeo Must Die

Wir bleiben in der Hauptstadt. Die Gaddafi Gals sind ein Kollektiv um die beiden Rapperinnen Ebow und Nalan. Mit Wurzeln in München leben die Gaddafi Gals schon länger in Berlin. Ihr neues Album heißt „Romeo Must Die“ - eine eindeutige Referenz an den 2000er Actionfilm mit Jet Li und Sängerin Aaliyah. An letztere erinnert auch der smoothe Neo-RnB auf dem Album. Es klingt nicht mehr so dirty und Rap-lastig wie der Vorgänger, sondern viel melodiöser und sinnlicher. Nalan und Ebow singen auch deutlich mehr. Wie der Albumtitel „Romeo Must Die“ erinnert auch das Albumcover an die Ästhetik der späten 90ziger und frühen Nuller. Das alles ist natürlich sehr zeitgemäß, wenn gleichzeitig in Modehäusern und Schmuckläden der Style der 90er und Nuller ein Revival feiert. Dazu haben die Gaddafi Gals absichtlich auf alte Synthesizer zurückgegriffen und mit Elementen aus TripHop, RnB und UK-Bass gespielt. Der Rückgriff auf die Nuller wird hier zum Kunstgriff. (7,5 von 10 Punkten)

Shygirl - Nymph

Das Debütalbum der Londerin ist mit Spannung erwartet worden, nachdem sie Ende 2020 eine sehr progressive EP vorgelegt hatte. Kein Wunder, arbeitete sie dafür auch mit der mittlerweile verstorbenen Avantgarde-Producerin Sophie zusammen. Wie bei Sophie geht es auch bei Shygirl viel um sexuelle Selbstbestimmung und Freiheit. Shygirl ist nämlich alles andere als ein scheues prüdes Girl. Das beweisen die expliziten Texte auf „Nymph“. Aber inmitten der sexuellen Suche geht es auch immer um Geborgenheit und Liebe. Musikalisch ist Nymph zugänglicher als die arty Konzept-EP von vor zwei Jahren. Es gibt zwar immer noch überladenen Hyperpop, aber viel mehr moderne RnB-Melodien und Rap. (8 von 10 Punkten)

Björk – Fossora

Björk hat schon Hyperpop gemacht, da gab es den Begriff noch nicht mal. Die Isländerin hat ihr neues Album während der Lockdowns in ihrer Heimat Reykjavik geschrieben. Nun war Björk schon immer eigenwillig und eigenartig (im wahrsten und besten Sinne des Wortes). Die Isolation der Lockdowns hat sie nun sogar noch weiter weg vom Pop getrieben. „Fossora“ ist ein Album über Pilze, von Björk umgesetzt mit einem Bassklarinetten-Sextett, Klangschalen, Elektrogefrickel und mehrstimmigen Accapella-Gesangsstudien. As Weird As It Can Get könnte man sagen. Oder bei Björk: As Good As It Can Get. Fossora fordert uns als Zuhörende, aber ist eben auch große Kunst. Wenn jemand die unwirklich verrückte Zeit der Lockdowns vertonen kann, dann wohl Björk. Eine der kompromisslosesten, exzentrischsten und spannendsten Künstlerinnen unserer Zeit. (8 von 10 Punkten)

Lambchop – The Bible

Auch Lambchop legen ihre Pandemie Platte vor. Und es gibt noch weitere Parallelen zu Björk. Denn Björk trauert auf ihrem Album um ihre verstorbene Mutter. Kurt Wagner – Mastermind hinter Lambchop – pflegte während der Pandemie seinen schwerkranken Vater. Während er von seiner Musiker-Familie in Nashville isoliert war, rückte er wieder näher an seine biologische Familie. Vielleicht war es auch diese Erfahrung mit der menschlichen Zerbrechlichkeit und seiner eigenen Sterblichkeit, weshalb Wagner das neue Lambchop Album „The Bible“ taufte. Die Bibel. Er glaube zwar nicht an Gott, aber er sei spirituell. Was ist der Unterschied? Eine der großen Fragen auf The Bible. Musikalisch steht das Klavier oft im Mittelpunkt. Während der Pandemie hat Wagner einen befreundeten Pianisten bei einer Instagram-Session spielen hören und war so angetan, dass er unbedingt mit ihm arbeiten wollte. The Bible wird dadurch musikalisch vom Jazz bestimmt, klingt aber auch noch nach Country wie schon früher bei Lambchop, überrascht mit Disco und sogar Funkmusik. Man kann sagen: Es stecken wichtige Fragen und gute Geschichten hinter The Bible. Aber es ist nicht das beste Album von Lambchop. (7,5 von 10 Punkten)

1000 Robota – 3/3

Ende der Nullerjahre war die Band 1000 Robota schwer angesagt. Jung, roh und schnörkellos. Zwischen Postpunk, Krautrock und Hamburger Schule. Kluge Texte, aber nicht zu verkopft. Mehr als 10 Jahre später meldet sich das Trio nun zurück. Die Bandbesetzung und die musikalische Formel sind gleichgeblieben. Der Albumtitel „3/3“ könnte allerdings andeuten, dass dieses Comebackalbum zugleich ihr letztes Album sein wird. (7 von 10 Punkten)

Chuckamuck – BEATLES

Die Berliner Jungs stehen auch auf ihrem vierten Album „beatles“ für Slacker-Charme, wackeligen Gesang und verschleppte Rhythmen. Eine der charmantesten, unterhaltsamsten und besten Garagen-Bands in Deutschland. Wobei es diesmal keine Garage, sondern ein Bauernhof in Brandenburg war, wo sie das Album aufgenommen haben.. (8 von 10 Punkten)

