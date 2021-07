Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Billie Eilish, Torres, Kolektif Istanbul und Erasure

KOLEKTIF INSTANBUL - Kismet (Trikont)

Vor knapp 20 Jahren von einem Franzosen gegründet, ist das türkische Kolektiv Istanbul längst ein stabiler Faktor in der globalen Folk-Pop-Welt. Hier covern sie einerseits humorvoll Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite, klingen aber andererseits zuweilen höchst traditionell bzw. wie Psychedelic Folk aus den 70ern. Bands wie Altin Gün sind da allerdings ein bisschen weiter. (7 von 10 Punkten)

LOS LOBOS - Native Sons (New West)

Der Song „Los Chucos Suaves“ wurde vor 50 Jahren vom mexikanisch-amerikanischen Songwriter und Aktivisten Lalo Guerrero geschrieben und aufgenommen. Ry Cooder hat den Song gecovert und nun auch Los Lobos aus LA, die auch schon mit Guerrero zusammengearbeitet haben, bevor er 2005 verstarb. Die andern Songs hier sind dann weniger mexikanisch. Stattdessen gibt’s „Sail on Sailor“, das man von den Beach Boys kennt oder „The World is a Ghetto“, den Klassiker der Band War. Los Lobos spielen ihre Coverversionen sauber ein, allerdings oft so originalgetreu, dass man sich fragt, wozu es solch ein Album braucht. (6,5 von 10 Punkten)

YOLA - Stand for myself (Easy Eye Sound)

Die britische Sängerin Yolanda Quarty, kurz: Yola, hat sich zunächst als Background-Sämgerin einen Namen gemacht, auf Songs von Massive Attack oder Bugz in the Attic. Danach war sie Sängerin der mäßig erfolgreichen Band Phantom Limb. Dies ist das zweite Solo-Album der 37jährigen. Wie der Vorgänger wurde es produziert von Dan Auerbach von den Black Keys, bei denen Yola auch schon im Vorproramm auf Tour war. Das ganze Album ist purer, solider Retro-Soul. Es gibt hier keine Covers, aber das Songwriting ist nicht immer allererste Kajüte. (6 von 10 Punkten)

TORRES - Thirstier (Merge)

Torres wurde vor 30 Jahren als McKenzie Scott in Florida geboren und macht seit acht Jahren Alben mit Rockmusik. Tatsächlich sind ihre Songs immer tief verwurzelt in Traditionen von Bruce Springsteen bis zu den Cars, also in Richtung Power Pop. Torres hat auch auf „Thirstier“ ein Händchen für die gepflegte Hookline. Ob es allerdings zum ersehnten Durchbruch in den Mainstream reichen wird, darf bezweifelt werden. (7,2 von 10 Punkten)

BILLIE EILISH - Hapier than ever (Interscope)

Billie Eilish hat den Bogen raus. Ihr zweites Album wird ihren Star-Status zementieren, denn „Happier than ever“ besteht vorwiegend aus Hits zwischen Electro-Pop und Akustikballade, die man einfach nicht aus dem Kopf bekommt. Die 19jährige braucht inzwischen auch nicht mehr die Unterstützung von Kandidaten wie Justin Bieber. Eilish deckt hier genau das Feld ab, das zwischen Taylor Swift und Cardi B freiliegt. Und Songs wie „Lost Cause“ machen auch klar, dass man zwischen Mainstream und Underground inzwischen nicht mehr klar unterscheiden kann. (8,5 von 10 Punkten)

LUMP - Animal (Partisan)

Dies sind Mike Lindsay von der englischen Band Tunng und die Folksängerin Laura Marling, die hier ihre Fähigkeiten zusammenwerfen, um ein wirklich wunderbares Electro-Folk-Album zu präsentieren. Manchmal pluckert es angenehm tanzbar vor sich hin, manchmal wirkt es filigran und zauberhaft. Und dass Laura Marling eine überragende Sängerin ist, muss sie niemandem mehr beweisen - mein Favorit in dieser Woche. (8,8 von 10 Punkten)

ERASURE - The Neon Remixed (Mute)

Erasure bestehen seit 1985 immer noch aus dem Depeche-Mode-Aussteiger Vince Clark und dem Sänger Andy Bell. Sie machen grundsympathischen, altmodischen Synthie-Pop. Um ein bisschen mehr moderne Hipness zu ergattern, bringen sie immer mal wieder Remixe ihrer Songs unters Volk, so nun auch dieses zweistündige Werk, das naturgemäß qualitativ sehr unterschiedliche Neu-Bearbeitungen enthält. Vieles hier ist einfach nur cheesy, wenn auch erträglich. (6,6 von 10 Punkten)

JOHN GLACIER - Shilo: Lost for Words (Make it Ruins)

John Glacier ist der Künstlername einer britischen Rapperin, die viel eher in der Tradition des europäischen Industrial-Undergrounds steht als in der des amerikanischen Trap. Ihre Songs sind meist kurz, in 25 Minuten ist das Album durch, und trotzdem hat man hier das Gefühl, einer runden Sache beigewohnt zu haben. Nur: Regelrechte Hits konnte ich keine ausmachen. (7,8 von 10 Punkten)

ISAIAH RASHAD - The House is Burning (Warner Bros)

Er kommt aus Tennessee, wurde aber über das kalifornische HipHop-Imperium „Top Dawg Entertainment“ bekannt. 2016 erschien sein erstes Album, dann gab’s Probleme mit Drogen und Alkohol. Jetzt zeigt sich der Rapper wirklich gesund und munter und vor allem ziemlich poppig, was für ein unterhaltsames HipHop-Album sorgt. (7,5 von 10 Punkten)

PRINCE - Welcome 2 America (Sony)

2010 soll Prince nicht nur diesen Song, sondern ein ganzes politisches Album zum Zustand der USA aufgenommen haben. Aus unbekannten Gründen verschwand es unveröffentlicht in der Schublade. Jetzt erscheint es und ist ein typisches Prince-Album geworden, mit simplen Popsongs, mit funky Rockmusik und sexy Beats. Wer im Nachhinein daran herumgeschraubt hat, werden wir nie so genau erfahren, aber für Fans ist dies eigentlich unverzichtbar. (7,1 von 10 Punkten)

BLEACHERS - Take the Sadness out of Saturday Night (RCA)

Das ist die Nebenband des Fun-Drummers Jack Antonoff. Hier kann er seine Ideen von Rock and Roll ohne Absprache mit anderen verwirklichen. Ergebnis sind dann teilweise bestechend catchy gehaltene Songs wie „How Dare You Want More“. Antonoff ist ein Meister der Studio-Tricks - er hat die letzten Alben von Saint Vincent co-produziert. (7,4 von 10 Punkten)

MOCKY - Overtones for the Omniverse (Heavy Sheet)

Der kanadische Multi-Künstler hat Soundtracks für noch nicht vorhandene Filme gebastelt, mit einem 18köpfigen Orchester. Und es gelingt ihm auf liebevolle Weise, Bilder entstehen zu lassen, sowohl mit Vocal- wie mit Instrumentaltracks. (8,0 von 10 Punkten)