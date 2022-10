Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Bill Callahan, Mykki Blanco, Plains und den Red Hot Chili Peppers

Bill Callahan - YTI⅃AƎЯ

Bill Callahans neues Album trägt den Titel „Reality”, allerdings rückwärts geschrieben („YTI⅃AƎЯ“). Der grauen Realität, die Callahan gerade etwas zu beunruhigen scheint (und nicht nur ihn), stellt er hier seine warm schimmernde, seelenvolle Musik gegenüber, spiegelt sie quasi. Seiner Meinung nach ist Musik ein hervorragendes Mittel um abzuheben, zu fliegen. Deshalb hat der US-Amerikaner auch ein großes Faible für Vögel. Bill Callahan hat ihnen allen schon Songs gewidmet: eagle, dove, seagull … und auch auf dem Cover seines neuen Albums „YTI⅃AƎЯ“ ist ein Vogel abgebildet. „First Bird“ heißt dann auch gleich der erste Song, ein verträumt zärtlicher Albumopener. “And we’re coming out of dreams / And we’re coming back to dreams”. Callahan besingt hier u.a. seine Kinder am Morgen, nach dem Aufwachen … “I realize now that dreams are real” singt er später. Und fügt hinzu: “It felt like it was necessary to rouse people — rouse their love, their kindness, their anger, rouse anything in them. Get their senses working again.”

Und um uns alle wachzurütteln, die trüben Gedanken zu vertreiben, hat Callahan das Bandpersonal wie seinen Sound aufgestockt. Wir hören nicht nur seine wunderbar vertraute, sonore Stimme, sondern hier singen noch sechs weitere Stimmen, u.a. auch Schlagzeuger Jim White und Pianistin Sarah Ann Phillips. Dazu kommen Bläser, Streicher und neben Bill Callahans poetischen Traumbildern … auch sowas wie Hoffnung. Anstatt sich also wie in den Neunzigern schwermütig um sich selbst und seine Neurosen zu drehen, verbreitet Callahan hier einen angenehmen Optimismus. (8,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Bill Callahan "Coyotes" (Official Lyric Video)

Plains – I Walked With You A Ways

Vom nach wie vor experimentierfreudigen Bill Callahan kommen wir jetzt zu den sehr klassisch agierenden Plains. Einem neuen Projekt von Katie Crutchfield, die man auch von Waxahatchee kennt, und der Songwriterin Jess Williamson. Crutchfield und Williamson war es angeblich ein Herzenswunsch, ein Album zu machen, das klingt wie die Musik, mit der die beiden im Süden Amerikas aufgewachsen sind. Und das waren in diesem Fall The Chicks und Dolly Parton, zeitloser Country für die texanische Veranda. Trotz dieser sehr traditionellen Spurensuche, dem totalen Verzicht auf jegliche Experimente klingt das Plains-Debüt, das muss man den beiden lassen, bestechend in seiner Schlichtheit, seiner Direktheit. Ich bin nun wirklich kein Fan von The Chicks, aber die Plains haben mich trotzdem gekriegt. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Plains - "Problem With It"

The 1975 – Being Funny In A Foreign Language

Das letzte Album von The 1975 aus Manchester, „Notes On A Conditional Form“ aus dem Jahr 2020, wurde ihr viertes Nummer-1-Album in Folge in Großbritannien. Die Briten lieben diese Band offensichtlich. 2020 wurden The 1975 vom NME auch zu einer der „Bands Of The Decade“ gekürt. Sie sind also etwa das, was in den 1990er Jahren Primal Scream und in den Nuller Jahren die Libertines waren. Wie haben die vier netten Jungs von nebenan das geschafft? Massives Radio-Airplay, catchy Hooks und Spitzenpositionen in den Charts weltweit reichen dafür vermutlich nicht aus. Genauso wenig wie das cheesy 80’s Saxophon, das immer wieder auftaucht.

Also, was macht den Pop von The 1975 in den Augen ihrer Fans so genial? Was eventuell auch ihr neues Album „Being Funny In A Foreign Language“ so besonders? Vielleicht spielt ja der extreme Eklektizismus der Band eine Rolle? Dass die Songs von 1975 klingen wie ein Amalgam aller Popsongs schlechthin, quasi wie die sehr klug arrangierte Essenz daraus. In „Oh Caroline“ zum Beispiel hört man einen Schuss Bruce Hornsby und auch etwas Steely Dan, wenn man möchte. Die Soul-Ballade „Human Too“ könnte auch von Sam Smith stammen und „About You“ hat einen klaren Dream-Pop-Einschlag. Hier ist sozusagen für jeden etwas dabei. Das ist sehr clever, denn unser Unterbewusstsein liebt es, in bekannten Gewässern zu baden. Aber wie gut, dass wir auch noch ein Bewusstsein haben, dass uns sagt: trotz dem ein oder anderen hübschen Indie-Pop-Knaller ist „Being Funny In A Foreign Language“ doch relativ belanglos. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The 1975 - Part Of The Band (Official Music Video)

Lucrecia Dalt – Ay

Alles andere als belanglos klingt dagegen das neue Album von Lucrecia Dalt „Ay“. Die in Berlin lebende kolumbianische Experimentalmusikerin ist mit ihrem jüngsten Werk zu ihren südamerikanischen Wurzeln zurückgekehrt, allerdings zu ihren Konditionen: Klang und Rhythmus tropischer Musik, Bolero, Mambo, Salsa und Merengue verschmelzen hier mit den für Dalt typischen minimalen, modularen Synthesizerklängen, ihren langsamen, metallenen Sounds. Es entsteht eine leicht unheimliche Sci-fi-Atmo, in die hinein ein Alien namens Preta landet. Die Stimme der ehemaligen Geotechnikerin Lucrecia Dalt erzählt dessen Geschichte, in diesem Fall auf spanisch. Toll! (7,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lucrecia Dalt - Atemporal [Official Video]

Mykki Blanco - Stay Close To Music

„Stay Close To Music“ ist ein Tanz in der kunterbunten Matrix von Mykki Blanco. Einer Matrix, in der sich die unterschiedlichsten musikalischen Stile begeistert feiern. Trip Hop, Folk, Pop, Trap und experimenteller HipHop. Mykki Blanco umarmt sie alle, je diverser umso besser, was übrigens auch für Blancos Albumgäste gilt. Vom politischen Rap-Aktivisten Saul Williams über Kelsey Lu, Michael Stipe und Anohni bis zum Freak-Folkie Devendra Banhart, sie alle tummeln sich auf „Stay Close To Music“. Als Kind schwarzer amerikanischer Juden, queer, mit wechselnden Pronomen und HIV positiv hat Mykki Blanco einiges zu berichten. Es geht um Tokenism, gestörte Familienbande, Feminismus, der nicht für trans Frauen gilt und ähnlich schwere Kost. Aber für Blanco ist das alles kein Grund den Kopf hängen zu lassen. Dieses Album ist eine Ode auf die Musik und deren heilende Wirkung, das ganz persönliche Mantra von Mykki Blanco: „Stay close to music“.

Entstanden ist die Platte zusammen mit dem New Yorker Produzenten und Multiinstrumentalisten FaltyDL. Geschrieben in verschiedenen europäischen Städten wie auch in den USA. Mykki Blanco war viel unterwegs, immer auf der Suche nach der eigenen Identität und einem festen Standbein im queeren Rap. Mit diesem Album wird Blanco vielleicht noch nicht ganz so erfolgreich wie Lil Nas X, der gerade als DER schwarze queere Popstar gilt, es werden sich aber garantiert einige Türen öffnen, die Blanco bisher verschlossen waren …“Black and gay, I wonder if they’ll ever claim us / HIV, I have HIV, can I still be famous? / Will they wait till I’m dead to give me credit? / These thoughts run through my head / I try and dead them / And just bless God instead.” (Mykki Blanco im Song “Carry on”). (8,3 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mykki Blanco - Pink Diamond Bezel (Official Visualiser)

Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen

Auch 30 Jahre nach „Blood Sugar Sex Magik“, dem Album, mit dem die Red Hot Chili Peppers ihren Durchbruch hatten, sind die Kalifornier erstaunlich gut in Form. Was für ihr erst im April dieses Jahres erschienene Vorgänger-Album „Unlimited Love“ galt, lässt sich auch über “Return Of The Dream Canteen” sagen. Mit dem 2019 zur Band zurückgekehrten Ausnahme-Gitarristen John Frusciante und Rick Rubin an den Reglern sind die Red Hot Chili Peppers nach wie vor eine Bank. Das Album für die perfekte Zeitreise, als wär es gestern gewesen, stehe ich im Mosh Pit vor Anthony Kiedis und Co. und werde von der Energie der Musik bzw. den wild pogenden Fans – schwupps – an den Rand gedrückt. In meiner Erinnerung haben meine Füße dabei nicht mal den Boden berührt. Okay, das Konzert der Kalifornier damals war auch etwas kurzweiliger als das aktuelle Album, das mit 17 Songs definitiv seine Längen hat. Und Balladen wie das schon seeehr elegische „Lalalalalalalala“ hätten sie sich vermutlich auch nicht getraut zu spielen. Aber vor 30 Jahren hatte Flea auch noch nicht Jazz studiert und hier darf jetzt auch mal seine Trompete zum Einsatz kommen. Ansonsten: 1a Hooks, Bass, Gitarre, Produktion, alles tippitoppi, kompakt und verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Red Hot Chili Peppers - Tippa My Tongue (Official Music Video)

Here it is: A Tribute To Leonard Cohen

„Here it is: A Tribute to Leonard Cohen“ ist eine Compilation mit größtenteils sehr konventionellen Coverversionen. Versionen, die im hübschen von Larry Klein gestrickten Jazzgewand daherkommen und die gediegene Rotweintrinkerfraktion beglücken werden. Der vierfache Grammy-Gewinner Larry Klein war ein enger Freund von Leonard Cohen. „Er war möglicherweise der weiseste und lustigste Freund, den ich hatte“, so Klein über Cohen. Nach dessen Tod hat Klein viele Cohen-Cover produziert. Daraus ist die Idee für „Here it is: A Tribute to Leonard Cohen“ entstanden.

Mit von der Partie sind u.a. die sehr gepflegten Stimmen von Norah Jones, Peter Gabriel und Gregory Porter. Etwas rauer, und für meine Ohren auch etwas interessanter, klingen dagegen die Versionen von David Gray und Nathaniel Rateliff. Völlig ungemütlich wird es dann mit Iggy Pop, der das existenzielle „You Want It Darker“ mit einer so tiefen, aber auch so angeschlagenen Stimme ins Mikro raunt, dass man definitiv kein Licht mehr am Ende des Tunnels zu sehen glaubt. (6,7 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Here It Is - You Want It Darker - Iggy Pop (Lyric Video)

Brian Eno – Foreverandevernomore

Über unseren Köpfen schwingt ein riesiger Weihrauchkessel, alles wirkt sehr erhaben, fast klerikal auf „Foreverandevernomore“. Wir driften mit Brian Eno durch die dunklen Weiten seiner Ambient-Galaxien. Klangflächen, so gewaltig wie Eisberge, tauchen auf und wieder ab, dazwischen beunruhigender Glitch. Aber auch Vogelgezwitscher. Eno verbreitet hier eine dystopische Endzeitstimmung, besingt auf acht von zehn Songs die Zeit vor bzw. nach dem großen Knall, der großen Klimakatastrophe. Eine so düstere wie faszinierende Mahnung. Den Track „There Were Bells“ hat Eno im August 2021 auf der Akropolis in Athen live performt, bei 45 Grad Hitze. Waldbrände wüteten direkt vor der Stadt. Was Eno so kommentierte: „Ich dachte, wir sind hier am Geburtsort der westlichen Zivilisation und werden wahrscheinlich gerade Zeuge ihres Endes." (7,9 von 10 Punkten)