Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Bill Callahan & Bonnie Prince Billy, Michael Hurley und Nalan

Nalan – I'm Good. The Crying Tape

Vor fünf Jahren war Nalan schon in unserem Punschkonzert zu Gast. Damals noch mit ihrer Band Nalan381. Sie ist mittlerweile auch Teil der Gaddafi Gals. Jetzt wollte sie alleine arbeiten und ihren ganz persönlichen Sound finden. Nalan heißt übersetzt so viel wie „Die Wehklagende“ und der Titel ihres Debüts passt dazu. Es heißt: „I’m good. The Crying Tape“. Was wie ein Widerspruch klingt, ist für Nalan stilprägend. Auf der einen Seite ist ihre melancholische Stimme und der wehklagende Gesang, auf der anderen Seite sind die Songs sehr RnB lastig und stecken voll positivem Pop. Dieses Arbeiten an der Schnittstelle von Traurigkeit und Positivity macht auch den Reiz der ganzen Platte aus. Bis auf den türkischen Song „Son Kez“ singt sie ausschließlich englisch. (7 von 10 Punkten)

Neil Young with Crazy Horse – Barn

Nach jungem weiblichen RnB Pop aus Berlin kommen wir jetzt zu einem alten weißen Mann, der auch alte weiße Männermusik macht, was ich keineswegs abwertend meine. Er hat alte weiße Männermusik auch mitbegründet. Neil Young. Er ist heute 76. Der Kanadier hat nochmal die legendäre Band "Crazy Horse" zusammengetrommelt und mit ihnen in einem zum Tonstudio ausgebauten Schuppen das neue Album Barn aufgenommen. Barn heißt übersetzt Scheune und vor dieser Scheune stehen Neil Young und Crazy Horse auch auf dem Albumcover. Wenn man sich die rohen Rocksongs wie „Heading West“ anhört, dann kann man sich das rudimentäre Setting gleich gut vorstellen. „Heading West“ ist ein nostalgischer Blick zurück auf Neil Youngs Kindheit. Nach der Scheidung seiner Eltern ging es für ihn von Ontario nach Winnipeg. Daran erinnert er, wenn er von den Good Old Days singt. Neil Young verhandelt auf Barn viel Autobiographisches, wenn er beispielsweise auch im Song „Canerican“ von seiner Identität als Canerican singt. Als kanadischer Amerikaner ist er jetzt glücklich über den demokratischen Präsidenten, erzählt er. Neil Young hat viel gesehen in den über 50 Jahren, seitdem das erste gemeinsame Album mit Crazy Horse erschienen ist. Auf „Barn“ sind jetzt zehn neue Songs, nichts Aufgewärmtes. Es scheppert, schnörkellose Riffs und langgezogene Gitarrensoli. Barn ist alles andere als ein glatt geschmirgeltes Album. Es ist roh. Da pfeift der Verstärker, die Gitarre überzerrt und auch Neil Young trifft nicht alle Töne. Es tut manchmal sogar weh beim Zuhören. Die nostalgischen Texte spiegeln sich auch mal in den nachdenklichen Gitarrenballaden mit Mundharmonika wieder. Aber man hat einfach alles schon mal gehört: die Bluesharp, die rohen Riffs, die Gitarrensoli, die politischen Apelle und die Anekdoten. Leider hat man alles von ihm auch schon viel besser gehört. (5 von 10 Punkten)

Michael Hurley – Time Of The Foxgloves

Michael Hurley toppt Neil Young beim Alter und auch bei der Qualität der neuen Platte. In ein paar Tagen wird Hurley 80. Nach 12 Jahren Pause beschenkt sich der legendäre Folksänger selbst - mit „The Time Of The Foxgloves“. Das Album hat er in Oregon aufgenommen als dort die Fingerhüte blühten. Daher auch der Albumtitel. Freunde kamen vorbei oder haben ihn aus der Ferne unterstützt: Geige, Banjo, Bassklarinette oder Kontrabass gespielt. Die elf Songs, die Instrumentierung und einfach die Atmosphäre der Aufnahmen sind fantastisch. Man hat das Gefühl, dass man neben Hurley auf der Veranda sitzt und seinen Geschichten lauscht. Wenn er über die einfachen Dinge des Lebens singt: Über die Wärme der Liebe, die Schönheit Alabamas, ein kaltes Beer oder einfach nur über den kühlen Wind, der durch die satt-grünen Bäume weht. Herrlich. Auch wenn er mit brüchiger Stimme singt, trifft er bei seinen schönen Geschichten immer den richtigen Ton. Die Songs von Snock, wie er sich selber gerne nennt, sind lustig, persönlich und einfach herzerwärmend. Danke dafür und schon mal im Voraus: Happy Birthday, Snock! (9 von 10 Punkten)

Paul Weller – An Orchestrated Songbook

Paul Weller hat auch einen Spitznamen: „Godfather Of Britpop“. Vom Britpop war im Mai aber nur noch wenig zu hören. Paul Weller spielte zusammen mit dem BBC Symphony Orchestra seine größten Hits. Das Konzert in London wurde in ganz England übertragen. Bei Klassikumsetzungen von Pop und Rock ist durchaus Skepsis erlaubt. Das geht nicht oft gut. Aber der Komponist Jules Buckley hat wirklich gute Arbeit geleistet. Die Songs aus Paul Wellers Zeit bei The Jam, bei Style Council und seine Sololieder sind wunderbar orchestriert und werden zu richtigen Rockopern. Für Buckles war es aber auch kein Neuland. Er hat schon mit Massive Attack und dem Grime-Rapper Dizzee Rascal gearbeitet. Die Aufnahme ist klasse, die Songs erscheinen in ganz neuem Gewand, mit Boy George und Celeste stimmt auch die Gästeliste. Es ist für mich ein gutes Crossover-Beispiel. Paul Weller gibt stimmlich eine richtig gute Figur ab. Paul Weller goes Klassik und passt gut in die Adventsstimmung. Für Mods und Britpop-Puristen ist es eher gewöhnungsbedürftig. (7,8 von 10 Punkten)

Fleet Foxes – A Very Lonely Solstice

Gleich das nächste besinnliche Livealbum: Vor einem Jahr am Tag der Wintersonnenwende (solstice) haben die Fleet Foxes 13 ihrer Songs nochmal in der St. Ann & the Holy Trinity Church in Brooklyn aufgenommen. Wobei es eigentlich größtenteils ein Akustik-Album von Robin Pecknold ist. Der Frontmann der Fleet Foxes ist auf 11 der 13 Songs allein zu hören. Nur er, seine Stimme, die Akustikgitarre und der Hall der Kirche. Die Hits wie der Tiger Mountain Peasant Song oder der Helplessness Blues sind immer noch wunderschön. Diese Akustikversionen sind aber eher gewöhnlich. Immerhin hören wir im ersten und letzten Stück einen Kirchenchor. Can I Believe You ist der imposante Abschluss, wo auch mal die restlichen Fleet Foxes mitspielen durften. Diese zwei ausarrangierten Songs zeigen, was drin gewesen wäre. Als Fan der Fleet Foxes finde ich die Originalaufnahmen deutlich besser. (6,5 von 10 Punkten)

Bill Callahan & Bonnie Prince Billy – Blind Date Party

Sich komplett von den Originalversionen gelöst haben sich Bill Callahan & Bonnie Prince Billy. Die beiden US-Songwriter haben während der Pandemie eine Coverserie mit befreundeten Musikerinnen und Musikern gestartet. Jetzt erscheinen die Songs gesammelt auf „Blind Date Party“. Sie interpretieren ausschließlich ihre Lieblingslieder und covern sich durch die vergangenen 50 Jahre Musikgeschichte. Mit Songs von Cat Stevens, Lou Reed, Steely Dan, den Silver Jews und ein paar Countryklassikern. Ein Song sticht dabei heraus. Es ist der jüngste Song, den sie covern und von einem aktuellen Superstar. Bill und Billy covern Billie - Billie Eilish. „Wish You Were Gay“ funktioniert auch in der Weirdo-Country-Ausführung wunderbar. Ob Lou Reed in Greek Style, ob bei Steely Dan oder Cat Stevens. Die beiden schälen den Kern eines Songs frei und machen sich ihn dann zu eigen. Eine kunterbunte Mischung und tolle Songsammlung. Auf der Gästeliste stehen Ty Seagall, Matt Sweeney, Sean O’Hagan und viele mehr. (8 von 10 Punkten)

V.A. - Occupy Resist Produce Repeat

Die Seiferei im Augsburger Grandhotel Cosmopolis hat diesen Sampler initiiert. Die Seiferei verkauft vegane Seifen und Putzmittel aus Thessaloniki in Griechenland. Dort haben sich Arbeiterinnen und Arbeiter vor zehn Jahren eine bankrotte Fliesenkleberfirma geschnappt und auf die neuen Produkte umgestellt. Das funktioniert basisdemokratisch ohne Chef oder Chefin. Dieses Projekt soll jetzt auch mit dem Solisampler unterstützt werden. Auf „Occupy Resist Produce Repeat“ sind 23 Songs gelistet – ein kultureller und musikalischer Mix. Größtenteils von Künstlerinnen und Künstlern aus Augsburg und Umgebung. Aber auch darüber hinaus. Aus Augsburg sind zum Beispiel dabei: Das Hobos, Mississippi Isabel, Der Herr Polaris oder der türkische Folkmusiker Kemal Dinq. Aus München sind Leonie Singt, G.Rag und The Grexits vertreten. Aus Nürnberg zum Beispiel Akne Kid Joe. Songwriter, Liedermacher, türkischer Folk, Rap und Punkmusik. Erscheint auch physisch, aber in kleiner Auflage und ist bei Interesse auf der Bandcamp Seite von Die Seiferei Augsburg zu kriegen. (7,5 von 10 Punkten)

Jeff Parker – Forfolks

Er war Gitarrist bei der Postrockband Tortoise, ist seit geraumer Zeit aber auch als Jazz-Gitarrist solo erfolgreich. Nach seinem großartigen Album Suite for Max Brown – erscheint nun das Pandemie-Album: Forfolks. Ein Instrumental-Album. Neben einer Interpretation von Thelonious Monk und älteren Stücken gibt’s auch vier neue Lieder. Die Songs bestehen größtenteils aus Gitarrenloops über die Jeff Parker seine Soli und Gitarrenlicks freestylt. (6 von 10 Punkten)

Cutthroat Brothers & Mike Watt – Devil In Berlin

Die zwei Cutthroat Brothers – die beiden Halsabschneider zusammen mit Mike Watt, dem berühmten Bassisten der Minutemen und später dann auch der Stooges. Vor zwei Jahren hat das Trio zum ersten Mal Musik für den Record Store Day veröffentlicht, was so gut ankam, dass sie jetzt nachlegen. Schon bei den Songtiteln kann man das kalte Grausen bekommen: Like A Zombie, Bad Candy Girl, Devil In Berlin oder Cold Dead Night. Devil in Berlin will ein dunkles Album sein und ist es auch. Der Gitarrensound zwischen Stonerrock, Garagenpunk und Grunge, das Schlagzeug prügelt mal heftig im Takt, mal groovt es mehr wie in einem bluesigen Rockabilly Schuppen. Das Album hat Schmiss, der Sound ist klasse, mal so messerscharf wie bei den Cramps und dann so schön dumpf und knatschig wie bei den Melvins. Dazu gibt‘s übelgelaunten Gesang. Das ist keine heile Adventsplatte, Devil in Berlin kommt eher zwei Wochen zu spät für Halloween. (7 von 10 Punkten)