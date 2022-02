Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Big Thief, alt-J und Mary J. Blige

Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Diese Band ignoriert nicht nur die Zeit, sondern auch jegliche Genre-Schubladen. Das Spektrum auf „Dragon New Warm Mountain I Believe in You“ reicht von Psychedelisch-Versponnenem („Blurred view“) über countryesken Indie-Rock mit Fiddle („Red moon“) bis zu fragil-reduzierten, an Elliott Smith erinnernde Songs („The only place“). Das Verblüffende ist: trotz der Tatsache, dass es sich hier um ein Doppelalbum mit 20 Songs handelt, hat man nie das Gefühl einem filler aufzusitzen. Stattdessen: alles killer, ausnahmslos. 20 Songs von einer Band, die offensichtlich überall bestens funktioniert. Denn „Dragon New Warm Mountain I Believe in You“ wurde an vier verschiedenen Orten mit vier verschiedenen Toningenieuren aufgenommen … in Upstate New York (teilweise in klitschnassen Badehosen), in Kalifornien (bei dem experimentierfreudigen Toningenieur Shawn Everett), in den Rocky Mountains (bei Dom Monks, der auch schon die beiden Vorgängeralben aufgenommen hat) und im höllisch heißen Tucson, Arizona. Zum Schluss hatte man 45 Songs beisammen, von denen 20 auf diesem fabelhaften Doppelalbum gelandet sind. Produziert übrigens von Schlagzeuger James Krivchenia, der auch die Idee mit dem Studio-Hopping hatte. Aber egal wie unterschiedlich die Songs bzw. Sounds hier sind, zusammengehalten werden sie alle von der wunderbaren Stimme von Adrianne Lenker, ihrem fantastischen Songwriting, ihren manchmal sehr abstrakten, manchmal sehr berührenden Texten und der magischen Chemie dieser Band. Grandioses Album, kaum vorstellbar wie wunderbar es sein muss, diese so perfekt aufeinander eingestimmt wirkende Band live zu sehen. Heute hätten die Vier in der Münchner Muffathalle gespielt, hätten die Herzen der Big Thief-Fans, also auch meines, gewärmt … aber das Konzert wurde leider ersatzlos gestrichen. (8,5 von 10 Punkten)

Big Thief - Simulation Swarm (Official Audio)

alt-J - The Dream

Von ihrem Debütalbum „An awesame wave“ haben alt-J rund eine Million Platten verkauft. Damit wurden die Drei aus Leeds vor zehn Jahren kurz zu Indie-Superstars, auch wenn sie nie welche sein wollten. Dafür sind alt-J viel zu unspektakulär und unauffällig. Unspektakulär und unauffällig ist auch ihre vierte Platte „The Dream“. Ein seltsam blutleeres Album, über weite Strecken sehr ruhig, sehr gelassen, aber auch relativ ideenlos und uninspiriert. Von einigen wenigen Songs wie der ganz hübschen, 60’s beschwingten Single „Hard drive gold“ mal abgesehen, in der es um den Hype um Kryptowährungen geht („Don’t be afraid to make money, boy“). Ansonsten im Fokus von alt-J: Coca Cola, True Crime Podcasts und die Liebe. Abwechslung geht irgendwie anders. (7,2 von 10 Punkten)

alt-J - The Actor (Official Audio)

SPOON – Lucifer On The Sofa

Back to the roots. Spoon aus Austin, Texas, sind in ihre Heimatstadt zurückgekehrt und haben sich auf ihre alten Stärken besonnen. Klassische Rock- bzw. Pop-Songs, strotzend vor Melodien und Soul, Songs wie wir sie von früheren Spoon-Alben kennen. Keine elektronischen Experimente wie zuletzt auf „Hot thoughts“, allerdings auch keine Gitarren-Exzesse wie auf ihrem Debüt „Telephono“ aus dem Jahr 1996. Ein Viertel Jahrhundert und zehn Alben später klingt Britt Daniel manchmal nach Thin Lizzy, manchmal nach Mercury Rev, was daran liegen mag, dass Dave Fridmann mitproduziert hat. Auf alle Fälle nicht nach der Zukunft des Rock’n’Roll … aber dafür angenehm vertraut und zeitlos. (7,7 von 10 Punkten)

Spoon - The Hardest Cut

Urge Overkill – Oui

Ok. Ich hab jetzt nicht unbedingt auf ein neues Album von Urge Overkill gewartet. Aber da ja alles und alle wiederkommen, warum nicht auch Urge Overkill. Wir erinnern uns: 1994 tauchten Urge Overkill mit dem Neil-Diamond-Cover „Girl, you’ll be a woman soon“ in Quentin Tarantinos „Pulp fiction“ auf. Die dazu tanzende und koksende Uma Thurman bescherte der Band aus Chicago einen kleinen Hit. Mit dem tatsächlichen Urge Overkill-Sound damals wie heute hat der Song allerdings wenig zu tun. Nash Kato und Eddie „King“ Roeser machen schon seit Ende der 80er, anfangs noch produziert von Steve Albini, Alternativ-Rock mit einem kräftigen Soul-Einschlag. Wobei der Alternativ-Rock mehr und mehr zum klassischen Hard-Rock mutiert ist. Nach elf Jahren Pause veröffentlichen die beiden morgen ein neues Album: „Oui“. Ob sie damit auf das französische „Ja“ oder das französische Playboy-Pendant anspielen, weiß ich nicht, tippe aber auf Letzteres. Schließlich strotzt „Oui“ auch nur so vor traditionellen, breitbeinigen Rock-Klischees. Musikalisch wie textlich. Für Hard- bzw. Glam-Rock Fans, die es ja immer noch bzw. wieder geben soll, vermutlich ein Fest. Mir persönlich ein Ticken zu retro. (6,9 von 10 Punkten)

Freedom!

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Was tut eine Soul-Sängerin, die schon über 50 Millionen Alben verkauft, 9 Grammys gewonnen, als Schauspielerin geehrt und ihre eigene Produktionsfirma am Start hat, im Lockdown? Sie hört sich ihre alten Alben an und ist zu Tränen gerührt … erzählt Mary J. Blige momentan gern in Interviews. Kein Wunder, das auch ihr neues Album „Good morning, gorgeous“ auf Altbewährtes zurückgreift. Die R’n‘B-Ikone, vor 51 Jahren in der Bronx geboren, bemüht sich jetzt schon seit Jahren um unser aller Seelenheil. Konkret seit ihrem Album „No more drama“ aus dem Jahr 2001. Weg mit all den miesen Gedanken, den Selbstzweifeln und Depressionen. Selbstliebe heißt seitdem das Zauberwort. Das gilt auch für ihr neues Album „Good Morning Gorgeous“.

O-Ton Mary J. Blige: Good Morning Gorgeous“ handelt von mir, dem Versuch alles in meinem Leben zu akzeptieren, das Gute, das Schlechte, das Hässliche. Es gab eine Zeit, wo ich mich nicht hübsch fühlte, kein Selbstvertrauen hatte. Da musste ich mir das immer vorsagen, dass ich schön bin, selbstbewusst bin, mehr wert bin. Jeden Morgen, wenn ich ins Badezimmer gehe, ist das das erste, was ich zu mir sage: „Good morning, gorgeous“.

Auch auf ihrem neuen Album predigt Mary J. Blige also wieder die Selbstliebe und liegt damit mehr denn je im Zeitgeist-Trend. Musikalisch angenehm oldschoolig, manchmal unterlegt von dicken Beats wie im Fall von „Amazing“, meist aber super smooth und sehr soulful.

Man möchte sich die neuen Songs von Mary J. Blige umhängen wie einen gelben Alpaka-Schal, der einen jeden Tag daran erinnert, wie „amazing“ sich dieses Leben doch anfühlen kann und wie „gorgeous“ man doch eigentlich selbst ist. Unterstützt wird Mary J. Blige dabei u.a. von den tollen Stimmen von Anderson.Paak, Usher und dem eben gehörten Dave East. Von der exquisiten Produzenten-Riege mal ganz abgesehen. High Quality Soul, der alte Soul-Traditionen mitdenkt ohne dabei altmodisch zu klingen. Und der in zwei Tagen auch beim Super Bowl zu hören sein wird. Wenn Mary J. Blige zusammen mit Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre und Snoop Dogg auf der Bühne steht. Fünf Super-Stars für zwölf, vermutlich relativ spektakuläre Minuten Halbzeitshow... (7,8 von 10 Punkten)

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous [Official Video]

Fort Romeau – Beings Of Light

So wie Mary J. Blige mit „Good morning gorgeous“ R’n’B nicht unbedingt neu erfunden hat, so hätten auch die sanften, trendbefreiten Dance-Tracks von Fort Romeau schon in den 90ern erscheinen können. Aber warum nicht auch im Jahr 2022 extraterrestrische Synthie-Sounds mit elegantem Club-Appeal veröffentlichen. Fort Romeau bzw. der Brite Michael Greene macht das jetzt schon seit Jahren ganz vorzüglich und nimmt uns auch auf seinem neuen Album „Beings of light“ mit auf eine Runde durch die Clubs unseres Vertrauens. Aktuell nur in unserer Imagination, noch ist „Beings of light“ nur der Soundtrack für den nächsten Home-Rave, noch sind die Clubs in Bayern geschlossen, aber wer weiß … dieser deepe Mix aus House-, Techno- und Ambientelementen lässt uns auf alle Fälle schon mal davon träumen. Zu meinen Favs gehört der jazzy House-Track „The truth“, das verträumt technoide „Power of grace“ und der trancelastige Titeltrack „Beings of light“. „Beings of light“ ist mittlerweile übrigens schon das dritte Album des britischen Produzenten Mike Greene, der im Albumformat nach wie vor einen Raum sieht, „um sich auszubreiten, um in ganzen Absätzen zu sprechen, anstatt in verkümmerten Sätzen“. (7,9 von 10 Punkten)

Fort Romeau - Untitled IV

Moonchild – Starfruit

Das US-amerikanische Trio Moonchild macht jetzt schon seit zehn Jahren mehr oder weniger aufregenden, aber immer sehr geschmeidigen Neo-Soul. Groovy, jazzy, funky, aber leider manchmal auch etwas belanglos. Im Gegensatz zu ihren bisherigen vier Alben trumpft das morgen erscheinende „Starfruit“ mit einem regelrechten Staraufgebot an Featuregästen auf, darunter u.a. Lalah Hathaway, Tank and The Bangas und Rapsody. Diese neuen, sehr unterschiedlichen Stimmen tun dem Album ausgesprochen gut, geben dem slicken Moonchild-Sound einen frischen Kick. Mehr davon. (7,4 von 10 Punkten)

Tell Him (feat. Lalah Hathaway)

Trentemöller – Memoria

Der ein oder andere interessante Featuregast hätte vielleicht auch dem neuen Trentemöller-Album „Memoria“ ganz gut getan. So hören wir nur Trentemöllers Lebensgefährtin Lisbet Fritze. „Memoria“ zitiert Dreampop, erinnert an die Cocteau Twins oder Slowdive, hat allerdings nicht deren Klasse bzw. Tiefe. Was aber auch gar nicht das Ziel des dänischen Elektronik-Produzenten Anders Trentemöller gewesen sein dürfte. Schließlich durchlaufen die Songs verschiedene Intensitätsstufen, klingen im Fall von „Dead or alive“ nach ultra-nervösem Postpunk, nur um kurz darauf schon wieder besinnlich zu „shoegazen“. Definitiv kein “Last resort”, das Debütalbum von Trentemöller bleibt nach wie vor unerreicht. (7,0 von 10 Punkten)