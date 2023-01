Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Belle & Sebastian, Billy Nomates und Velvet Negroni

Margo Price - Strays

Am einen Tag bist du noch oben auf, am nächsten stehst du schon in der Schlange und bittest um Essensmarken. Das singt Margo Prize auf ihrem neuen Album. Bei der US-Songwriterin ist das Private äußerst politisch. Sie singt außerdem von Drogen, Abtreibungen, Sex und gestörten Frauenbildern durch Social Media. Die Texte sind selbstbewusst und emanzipatorisch. Musikalisch war auf dem neuen Album Strays die Devise: Guitar first. Aber es sind weit mehr als nur Songs zwischen weißem Rock n Roll und Americana. Die „Midwest Farmer's Daughter“ – wie sie sich selbst auf ihrem ersten Soloalbum bezeichnete – wagt sich in neue musikalische Gefilde. Angefangen beim klassischen Nashville-Country, klingen mittlerweile auch Soultunes durch. Die Platte ist vielschichtig und geschmückt mit prominenten Gästen: Sharon Van Etten oder Lucius sind hören. (8 von 10 Punkten)

Liela Moss - Internal Working Model

Joesef - Permanent Damage

James Yorkston, Nina Persson & The Secondhand Orchestra - The Great White Sea Eagle

Rozi Plain - Prize

Belle & Sebastian - Late Developers

I Don't Know What You See In Me

Billy Nomates - CACTI

Billy Nomates, das Projekt der in Bristol lebenden Songwriterin Tor Maries, veröffentlicht das zweite Studioalbum. Auf einem alten Drumcomputer und mit einem Midi-Keyboard hat sie zuhause in ihrer Küche erste Skizzen aufgenommen. Fertig produziert hat es Geoff Barrow ion seinen Invada Studios. Geoff Barrow kennt man von der Band Portishead und er hat Billy Nomates entdeckt. Nomates ist ein Künstlername und steht für „no mates“ – keine Freunde. Das passt gut. Billy Nomates hat das Album während der Isolation in der Pandemie geschrieben. Es passt aber auch gut in die jetzige Post-Pandemie-Phase. Denn dieses Album möchte die Corona-Schatten vertreiben. Die Corona-Themen sind zwar noch da: die Isolation, die mentale Belastung und Zukunftsängste. CACTI klingt aber wie ein lebensbejahendes Survival-Kit. Die stabile Seitenlage für unsere geschundenen Seelen. Wie singt Nomates: „Death Doesn’t turn me on, like it used to.“ Dazu kombiniert sie DarkWave, Postpunk, DancePop. Am 29. März spielt Billy Nomates in München. (8,5 von 10 Punkten)