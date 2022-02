Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Animal Collective, Mitski und Black Country, New Road

Die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit dabei unter anderem The Divine Comedy, Abiodun Oyewole, Yeule, Animal Collective, Mitski, Black Country, New Road The Slow Show und die Los Bitchos.

The Divine Comedy – Charmed Life: Best Of the Divine Comedy

“The Best Mistakes” ist der einzig neue Song auf der Werkschau. Ein Song, der anschließt, an sein für mich bestes Album “Absent Friends” aus dem Jahr 2004. Hätte da gut draufgepasst. Überhaupt freut es mich sehr, dass viele Songs von der “Absent Friends” auf dem Best Of zu finden sind. Der Rest ist wirklich gut kompiliert, fängt die Essenz des opulenten, sehr schlauen Pops von Neil Hannon wirklich gut ein. Darum ein Must Have für Fans, aber auch ein gutes Einsteiger-Album. (7,2 von 10 Punkten)

Mitski – Laurel Hell

Das neue Album “Laurel Hell” von der japanisch-amerikanischen Songwriterin Mitski ist ihr bisher bestes, weil sie tief in die 80er taucht und kleine Hymnen über Isolation, Beziehungen und das Gefühl des Festhängens geschrieben hat. Die 80er sind dabei kein Zufall, Mitski vergleicht den Spirit der Pandemie-Zeit mit dem Jahrzehnt der Synthies und Dance-Songs: „Die Musik der 80er hat uns sehr beeinflusst. Weil wir das Album während der Pandemie gemischt haben, als sich alles hoffnungslos anfühlte und sich nichts änderte, jeder Tag war gleich. Wir mussten einfach tanzen. Wir brauchten etwas, was sich nach Hoffnung anfühlt, aufgeregt und schwungvoll. Was ist das für eine Zeit, die sich so anfühlt? Die 80er.“

Bei Hits wie “The Only Hearbreaker”, “Love Me More” oder “Stay Soft” hört man die 80ies deutlich. Fragt sich nur noch, woher der Albumname des besten Mitski-Albums bisher kommt? Aus dem Süden der USA erklärt Mitski: „Laurel Hell ist im Grunde ein Lorbeerbusch, der sehr dick und dicht wächst. Wenn man darin stecken bleibt, nennt man das ‚Laurel Hell‘. Aber der Lorbeerbusch trägt diese wunderschönen Blumen und ich liebe die Vorstellung, in diesem Dickicht festzustecken, aber von wunderschönen Blumen umgeben zu sein. Ich mag einfach den Gedanken“. (8,3 von 10 Punkten)

Yeule - Glitch Princess

Nat Cmiel ist 24, in Singapur geboren, lebt jetzt als nicht-binäre Person in London. Nat hat schon im Teenger-Alter unter dem Name Yeule Songs auf bandcamp veröffentlicht, zuletzt findet man dort formidable Cover u. a. von Big Thief und Jackson Browne. Jetzt erscheint mit “Glitch Princess” ein neues Album, das sich auf das Aufwachsen in einer digitalen Welt bezieht. Als “Glitch” bezeichnet man gemeinhin einen Fehler in einem Computerspiel. Der Sound von Yeule erinnert auch an kaputten Pop, an Songs, die durch einen Algorithmus gejagt wurden, formatiert und fragmentiert. Das erinnert natürlich an Grimes, die hier Vorbild gewesen sein dürfte. Den Songs auf “Glitch Princess” fehlt es im Vergleich zum Idol leider größtenteils an Tiefe und Nachhall. Aber wir haben es hier mit einem großen Talent zu tun. (6,7 von 10 Punkten)

Black Country, New Road – Ants From Up There

Am Montag vor Veröffentlichung haben Black Country, New Road ein Statement auf Instagram gepostet, ein Paukenschlag: Sänger und Gitarrist Isaac Wood steigt aus. Er fühle sich momentan nicht gut, es läge nicht an der Band, die wird ohne ihn weitermachen. Das ist schade, denn Black Country, New Road waren die aufregendste neue Band des letzten Jahres. 2021 war das Septett in vielen Jahresbestenlisten, weil sie die besten Eklektiker*innen waren: Post-Rock, Post-Punk, Avantgarde, Jazz, alles floss ein, das einzige, was nicht dabei war: klare Songstrukturen. So geht’s im Grunde auch auf “Ants From Up There” weiter, was noch mit Isaac Wood auf der Isle Of Wight aufgenommen wurde. Black Country, New Road werden nur ernster und ein wenig zugänglicher. Gut, dadurch verlieren sie am aufregenden Element, aber sie festigen ihren Ruf als tolle Beobachter und Freunde der Popkultur, so heißt ein Song “Good Will Hunting”. Auf dem letzten Album war noch eine Anspielung auf den Wim Wenders-Film “Paris, Texas”. Kurzum kann man sagen: schwieriges zweites Album gemeistert - gerade weil man auf “Ants From Up There” wieder keinen einzigen Refrain hört. (7,9 von 10 Punkten)

Animal Collective – Time Skiffs

Kurze Animal Collective-Retrospektive: Das Quartett galt in den Nuller Jahren als die Beach Boys des 21. Jahrhunderts, ihre Zwiebel-Pop-Songs wurden Schicht für Schicht immer genialer. Mit dem Album “Merriweather Post Pavillion” waren sie auf dem Zenit ihres Schaffens. Dann kam ihnen in den Zehner Jahren Mitglied Deakin abhanden. Und jetzt kommt nach sechs Jahren Pause wieder ein Album - mit Deakin an Bord. Es heißt “Time Skiffs”, das Zeitschiff. Und es ein sehr gelungenes Album, die einzelnen Schichten legen sich wieder sehr organisch übereinander und die Harmonien bleiben im Kopf, aber trotzdem hatte ich beim Hören das Gefühl, wie soll ich es beschreiben, “so klang die Zukunft, aha”. Es gibt keine richtige Weiterentwicklung, eher ein Zueinanderfinden, “Time Skiffs” hätte so auch in den Nuller Jahren erscheinen können. Wir können nur hoffen, dass wie bei den Beach Boys der Zeitlos-Effekt eintritt, Songs wie “We Go Back” oder “Strung With Everything” hätten das verdient. (8,0 von 10 Punkten)

Abiodun Oyewole – Gratitude

Der 73-jährige Abiodun Oyewole ist Gründungsmitglied der Last Poets. Das war die Spoken-Word-Truppe, die dem Hip-Hop Ende der 60er/Anfang der 70er den Weg bereitet hat, die „Paten des Rap“ werden The Last Poets oft genannt. Abiodun Oyewole war mittendrin, er hat für die Bürgerrechte Schwarzer und People Of Colour gekämpft, gegen den Vietnamkrieg angedichtet und die Revolution prophezeit. Zuletzt war er Dozent in einer Einrichtung für Black Culture in Harlem. Nun erscheint ein neues Spoken-Word-Album, das den Geist der Last Poets wieder aufleben lassen soll. Allerdings präsentiert sich Oyewole sehr viel reflektierter und auch Altersweise. Viele Zeilen berühren wirklich sehr, der Revoluzzer blitzt immer mal wieder durch und nicht zuletzt ist das Album “Gratitude” auch eine Liebeserklärung an New York. Nur musikalisch überzeugen nicht alle seine Spoken-Lectures, die Abiodun Oyewole hier mit vielen jungen Musikerinnen und Musikern eingespielt hat, dafür sind die Samples zu schwach auf der Brust und der musikalische Stream leider zu monoton. (6,5 von 10 Punkten)

Los Bitchos – Let The Festivities Begin!

Endlich hören wir das Debüt der Los Bitchos, das schon vor der Pandemie eingespielt war, aber jetzt erst erscheint. Der Signature-Satz wie bei Olaf Scholz “Wer Führung bestellt, bekommt Führung”, lautet bei den Los Bitchos “Wir wollen klingen wie Van Halen und die Cocteau Twins, aber aus der Türkei”. Und tatsächlich klingt das Debüt der vier Freundinnen genau so. Sie haben aber auch die besten Voraussetzungen dafür, die Band-Nationalitäten: Schwedisch, Englisch, Türkisch und Uruguayisch, sie alle leben mittlerweile in London. Im Zündfunk und Nachtmix sagen wir schon lange, dass wir den eurozentrischen Sound mal mehr zur Seite schieben müssen, damit Raum für solche hochspannenden Hybriden entstehen kann - mit den Los Bitchos gelingt das mühelos, auch wenn nicht alle Instrumentals auf “Let The Festivities Begin!” wirklich zünden. (7,6 von 10 Punkten)

The Slow Show – Still Life

Ich kann mir nicht helfen, ich habe einen Soft Spot für den Spoken-Word-Slow-Pop dieser Band aus Manchester, die passenderweise ja auch The Slow Show heißen. Das Problem der letzten drei Alben der Mancunians: es fehlt ein Hit, ein Song, der wirklich im Kopf bleibt, der meinetwegen auch Tag und Nacht im Radio rauf- und runterlaufen kann. Die bisherigen Alben waren leider oft sehr monoton, alle Songs bedienen die gleich melancholische Stimmung, böse gesagt: “Kennste einen Song, kennste alle”. Für das vierte Album “Still Life” wollten sich The Slow Show musikalisch öffnen, nur höre ich das leider gar nicht und wieder vermisse ich den Hit. Aber wer eine Band sucht, die ähnlich wie Cigarettes After Sex, einen mit 45 Minuten der immer selben Melancholie überschüttet, der bleibt bei The Slow Show weiter absolut richtig. (6,8 von 10 Punkten)