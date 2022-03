Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Aldous Harding, Destroyer, Placebo und Jarvis Cocker

Die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit dabei u. a. Aldous Harding, Destroyer, Jarvis Cocker, Cowboy Junkies, Get Well Soon, Susanna, Placebo, Denzel Curry und Kittin and the Hacker.

Destroyer – Labyrinthitis

Das neue Destroyer-Album trägt den etwas komplizierten Namen „Labyrinthitis“. Eigentlich die medizinische Bezeichnung für eine schmerzhafte Entzündung des menschlichen Innenohrs inklusive des sogenannten Labyrinths. Aber der Name passt auch wunderbar zur Musik von Dan Bejar, in der man sich verirren kann wie in einem Labyrinth. Zwischen psychedelischen Instrumentalstrecken, elektronischen Soundscapes, 70’s Softrock und 80’s Synthpop. Ein Labyrinth sind auch die Texte von Dan Bejar. Wer versucht sie zu entschlüsseln, hat sich einiges vorgenommen, selbst Dan Bejar tut sich da schwer. „Lauter kleine Filmszenen“ seien seine Texte. „Gedanken oder Narrative oder Psychologie“ interessierten ihn nicht, die Sprache selbst sei es, die ihn fasziniert. Oder eben auch nicht.

Der Titeltrack seines neuen Albums ist ein lediglich mit schüchternen Field Recordings gespicktes Instrumental. Wir hören Vögel zwitschern, Kinderstimmen und jemanden durchs Gras stapfen. Understatement pur. Schließlich gibt es auf diesem Album auch etliche Pop Knaller, die ebenfalls einen großartigen Titeltrack hergegeben hätten. „Suffer“, „All My Pretty Dresses“, „Eat The Wine, Drink The Bread“, „It Takes A Thief“ oder „The States“ zum Beispiel, letzterer ein sehnsüchtiger Electro-Pop-Song mit einem treibenden Beat. Laut Dan Bejar haben er und sein Produzent John Collins überall, auch unter der Tanzfläche nach Inspiration gesucht. Dazu sind sie auch in den ein oder anderen Club gegangen (und haben anschließend vermutlich auch noch die ein oder andere New Order-Platte gehört). Ohne Zweifel wieder eine sehr gelungene Destroyer-Inkarnation. (7,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Destroyer - June (Official Video)

Aldous Harding – Warm Chris

Auch Aldous Harding lässt sich ungern in die Karten schauen, ihre Texte sind ebenso kryptisch wie die von Dan Bejar. Was der Schönheit ihrer Musik keinen Abbruch tut. Im Gegenteil. Tolle Melodien, sehr reduziert instrumentiert, alles sitzt hier genau am richtigen Platz. Da ein paar gedämpfte Klavierakkorde, dort ein Flügelhorn, dazwischen sanfte Gitarren und - wer hätte das gedacht - die Stimme von Jason Williamson von den Sleaford Mods. Wie der Vorgänger „Designer“ wurde auch „Warm Chris“ von John Parish produziert - fame of PJ Harvey. Und auch diesmal machen die Songs auf „Warm Chris“ wieder den ein oder anderen überraschenden Schlenker. Perfekt unperfekter Lo-Fi-Folk, sehr soulful, ohne Soul zu sein. “Warm Chris” ist ein unglaublich graziles Album, elegant ohne eine Sekunde berechenbar zu klingen. Weniger dunkel als ihre beiden ersten Alben, aber nach wie vor sehr geheimnisvoll und cool. Ein Album, das berührt, ohne dass uns Aldous Harding dabei einen Zentimeter an sich heranlassen würde. Sie verschanzt sich hinter einer Rätselhaftigkeit, die sie auch in Interviews nicht aufgibt, wenn sie zum Beispiel sagt: „Warm Chris erinnert mich persönlich/musikalisch an ein großes Pferd, das versucht, mit einem Zug Schritt zu halten.“ (8,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Aldous Harding - 'Fever' (Official Video)

Jarv Is – This Is Going To Hurt

Jarv Is, die Band um Jarvis Cocker, den textsichersten aller elder statesmen des Britpop, hat den Soundtrack zur BBC-Fernseh-Serie „This Is Going To Hurt“ geschrieben und eingespielt. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Adam Kay, einem ehemaligen Assistenzarzt beim britischen NHS (National Health Service), dem staatlichen Gesundheitssystem in UK. Wäre das Ende der Serie nicht so dramatisch, ginge „This Is Going To Hurt“ auch als typische Krankenhaus-Serie durch, wovon es ja schon Dutzende gibt. Mit Unmengen an ekligen Körperflüssigkeiten, witzigen Dialogen, schlagfertigen Patientinnen und rettenden Last-Minute-Entscheidungen. So aber war „This Is Going To Hurt“ ein Fall für Doctor Cocker. Zusammen mit seiner Band Jarv Is hat er für die BBC einen fabelhaften, sehr ausdifferenzierten Soundtrack eingespielt. Hektisch, chaotisch, empathisch, nachdenklich, berührend und todtraurig. Die ganze Palette. Mit hinreißenden Melodien, Jarvis Cocker-Style, und witzigen, aber auch todernsten Texten, die im wahrsten Sinne des Wortes an die Nieren gehen. Wobei, im Fall von Adam Kay ist es eher die Gebärmutter, die Serie spielt nämlich hauptsächlich im Kreissaal. Dazwischen auch immer wieder Instrumentalstücke, mal energischer Krautrock („Dark Wave“), mal dunkel-pathetische Neoklassik („Shruti“), oft aufgenommen während im Studio Schlüsselsequenzen der Serie liefen. Wer nun, wie ich, nicht unbedingt die allertollsten Kreissaal-Erinnerungen hat, kann die Serie vielleicht nicht wirklich goutieren, der Soundtrack ist auf alle Fälle großartig. (7,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. This Is Going To Hurt (This Is Going To Hurt Original Series Soundtrack)

Cowboy Junkies - Songs Of The Recollection

Die kanadischen Cowboy Junkies gibt es jetzt schon unglaubliche 37 Jahre in der Originalbesetzung. Seitdem machen die Geschwister Margo, Michael und Peter Timmins zusammen mit Alan Anton ruhigen bis ruhigsten Alternative-Country. Auf „Songs Of The Recollection“ covern die Cowboy Junkies - neben Größen wie David Bowie, Gram Parsons, Neil Young oder Bob Dylan - auch Vic Chesnutt. Und das nicht zum ersten Mal. Schon 2011, zwei Jahre nach dem Tod ihres Freundes, haben die Vier ein ganzes Album mit Chesnutt-Songs veröffentlicht, haben ihm damit nochmal ein Denkmal gesetzt. Davon abgesehen, hat das Quartett aber schon immer gerne Songs anderer Musiker gecovert, dazu Michael Timmins: "Lange bevor wir selbst als Musiker aktiv wurden, waren wir Musikfans. Wir sind nicht jammend am Küchentisch aufgewachsen. Wir sind damit aufgewachsen, gemeinsam um den Plattenspieler herumzusitzen, uns durch die Plattensammlungen der anderen zu hören. Das war die Leidenschaft, die wir teilten. Deshalb sind uns Cover von Songs, die uns als Fans und Künstler beeinflussten, so wichtig". Und auch wenn mich die „Songs Of The Recollection“ jetzt nicht so ergriffen haben, wie sie vermutlich die Timmins-Geschwister vor 50 Jahren beeindruckt haben, ist dieses Album durchaus ein sehr erfreuliches Lebenszeichen der Kanadier. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Cowboy Junkies "Five Years" Official Video

Get Well Soon – Amen

Endlich machen Get Well Soon, was ihr Name verspricht, Musik, die einen gewissen Optimismus versprüht. Okay, ich hab mich beim Hören des Vorgängeralbums „The Horror“ auch nicht schlecht gefühlt, aber für das jüngste Werk von Konstantin Gropper, dem Kopf hinter Get Well Soon, gilt jetzt ganz offiziell das Prinzip Hoffnung. Dazu Gropper: "Ich habe mitten im Lockdown, als ich viel allein arbeitete und dabei immer wieder Nachrichten las, mit Erschrecken festgestellt: Ich bin Optimist! Nach all den Jahren, in denen ich die großen Schwarzmaler bewundert habe, von Bernhard bis Cobain, musste ich mir eingestehen, dass ich nicht anders kann, als an ein 'gutes Ende‘ zu glauben".

Musikalisch erinnert mich „Amen“ immer wieder an Mercury Rev, die ähnlich psychedelisch verspult klingen bzw. klangen. Die croonerhafte Stimme, die Melodien von Konstantin Gropper lassen dazu noch an Damon Albarn denken. Inhaltlich geht’s auf „Amen“ um Verschwörungstheorien („Us vs Evil“), Tech-Milliardäre („Richard, Jeff und Elon“) und die Sinnhaftigkeit von Glückskeksen („Accept Cookies“). Zumindest der letzte Song kommt sofort auf meine „Happy place playlist“. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Get Well Soon - One For Your Workout (Official Video)

Susanna – Elevation

Von Susanna kennt man bisher vor allem ihre spektakulär sparsamen Coverversionen von Pop-Klassikern wie „Love Will Tear Us Apart“ und „Enjoy The Silence“, ihre von Hieronymus Bosch inspirierte Platte oder „Meshes Of Voice“, das Album, das sie zusammen mit Jenny Hval aufgenommen hat. Zuletzt hatte Susanna den französischen Dichter Baudelaire vertont, eine Arbeit, die sie auf ihrem neuen Album „Elevation“ fortsetzt. Vor allem Baudelaires „Les Fleurs du mal“, „Die Blumen des Bösen“ haben es der Norwegerin angetan. Sie lässt sich davon zu tragisch schönen Songs inspirieren. Dazwischen immer wieder irritierende, elektronische Momente, Field Recordings, Vogelzwitschern, Wasserfälle. Und die Stimme von Delphine Dora, die aus Baudelaires Werk rezitiert. Das ist nicht unbedingt leichte Kost, aber das waren die Alben von Susanna noch nie. „All is beauty, all is measure, richness, serenity and pleasure“ singt Susanna und hat damit nicht ganz Unrecht. Trotzdem ist mir persönlich „Elevation“ etwas zu getragen, zu dramatisch. Man fühlt sich teilweise wie eingesperrt in einem alten Kloster, in dem es aus allen Ecken unheimlich zischt und zirpt. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Susanna 'Elevation' Official Music Video

Placebo – Never Let Me Go

Erstaunlicherweise beziehen sich auch die britischen Emo-Glam-Punks Placebo auf den französischen Symbolisten Baudelaire. Das mag zum einen daran liegen, dass Sänger Brian Molko und Gitarrist/Bassist Stefan Olsdal gemeinsam in Luxemburg zur Schule gingen, perfekt französisch sprechen und quasi mit Baudelaire aufgewachsen sind. Aber natürlich auch an ihrem Faible für die schwarze Romantik, die sich mit Ängsten, dunklen Träumen, aber auch mit dem Unheimlichen, dem Bösen beschäftigt. Über ein Vierteljahrhundert liegt ihr Debüt zurück, neun Jahre ist es her, dass Placebo zuletzt ein Album veröffentlicht haben, jetzt feiern sie mit „Never let me go“ ihr Comeback.

David Bowie war in den 90ern begeistert von der androgynen Band, ihrem Crossdressing und ihren offensiven, queeren Texten. Jahrelang war er ihr Mentor, nahm Placebo mit auf Tour und hat mit Brian Molko im Duett gesungen („Without you I’m nothing“, 1998). Songs gegen die Heteronormativität waren damals noch lange nicht so üblich wie heute. Placebo waren damit mega-erfolgreich. Und daran wird sich vermutlich vorerst auch nichts ändern. Queere Themen sind zwar mittlerweile absolut im Mainstream angekommen („Beautiful James“), genauso wie die Mental Health-Problematik („Happy Birthday In The Sky“), haben aber nichts an ihrer Relevanz eingebüßt. Und Placebo haben ihr Spektrum clever um aktuelle Themen wie Überwachungs-Kameras („Surrounded By Spies“) und Öko-Krise („Try Better Next Time“) erweitert. Und auch was die Musik angeht, haben die Briten aufgestockt. Hier mal ein Harfen-Loop („Forever Chemicals“), da ein Streicher-Sample, viel Klavier und noch mehr Synthies. Dazu die unverkennbare Stimme von Brian Molko, sägende Gitarren, ein peitschendes Schlagzeug und poppige Hooks, die sich nach wie vor perfekt dazu eignen, auf großen Festivalwiesen mitgesungen zu werden. Ob man will oder nicht ;-). (7,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Placebo - Happy Birthday In The Sky (Official Visualiser)

Rema – Rave & Roses

Der Nigerianer Divine Ikubor, besser bekannt unter dem Pseudonym Rema, hat gerade einen ausgesprochen guten Lauf. Sein Song „Dumebi“ war ein Hit und wurden in den vergangenen zwei Jahren fleißig geremixed, von Felix Da Housecat bis Major Lazer. Sein sonniger Sound, seine sanfte Stimme wirken wie ein Anti-Depressivum und kommen gerade überall sehr gut an, Jason Derulo tanzt dazu, Barack Obama hat ihn auf seine Playlist gepackt, Drake hat ihn zu sich ins Studio eingeladen und auch auf dem letzten Album von FKA Twigs ist er zu hören. Wie sein bisheriger Single-Output läuft auch sein Debütalbum „Rave & Roses“ sehr gut rein, klingt smooth und positiv. Im Gegensatz zu Placebo feiert Rema die Heteronormativität, es geht um girls, babes, clubs und um seine Mutter. Ums Sich-Durchkämpfen, nicht aufgeben. Was thematisch vielleicht etwas monoton klingt, ist unglaublich geschmeidig produziert. Prominent unterstützt von Chris Brown, AJ Tracey und 6Lack. Rema kombiniert Afrobeat mit Trap, Rap und Pop. In seiner Heimat Nigeria klingt das so manchem nicht traditionell genug. Aber dem erst 21jährigen Rema ist das egal, er macht Global Pop für alle. (7,7 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Rema - FYN feat. AJ Tracey (Official Music Video)

Denzel Curry - Melt My Eyez See Your Future

Der US-amerikanische Rapper Denzel Curry ist nur fünf Jahre älter als Rema, aber seine Weltsicht ist schon eine wesentlich düsterere und dementsprechend klingt auch sein neues Album "Melt My Eyez See Your Future". Seine sozialkritischen Lyrics sind radikal, es geht um Gewalt, Schmerz, Enttäuschung - aber auch er plädiert dafür sich nicht unterkriegen zu lassen … „I Keep Walking“. Denzel Curry stammt aus den Sümpfen Südfloridas. Seine Wurzeln hat er im traditionellen Hip Hop, aber er steht auch auf Drum & Bass und Trap. Für "Melt My Eyez See Your Future" hat er nach eigenen Angaben auch einiges wiederentdeckt, mit dem er aufgewachsen ist, Jazz zum Beispiel und die Musik der Soulquarians, jenes Musiker-Kollektiv um Erykah Badu, The Roots und D’Angelo. Feature-Gäste auf diesem tollen Album, das so viele Facetten hat wie Florida Sümpfe, sind u.a.: T-Pain, Slowthai, 6lack (der gerade auch schon bei Rema aufgetaucht ist), Rico Nasty, Robert Glasper und Thundercat. (8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Denzel Curry - Troubles ft. T-Pain (Official Music Video)

Kittin–Hacker – Third Album

Das französische Produzenten-Duo Kittin And The Hacker veröffentlicht nach 13 Jahren Pause überraschenderweise ein neues Techno-Pop-Album. Dazu passend hat Zündfunk-Kollege Gregor Schmalzried in seinem wirklich sehr empfehlenswerten Newsletter „Cool genug“ kürzlich geschrieben:

"Popkultur heute ist Oldieradio, aber für alle Generationen: Ein endloser Feed aus Wiederkehrendem und Remixes, statt Hits und Ereignissen überall nur noch Vibes und Moods. Nachrichtenmäßig leben wir vielleicht im Jahr 2022. Aber kulturell leben wir in allen Zeiten gleichzeitig. Wir leben in einer endlosen Gegenwart." Gregor Schmalzried

Diese Gegenwart klingt im Fall von Kittin-Hacker schwer nach den technoiden 90’s, nach EBM und Synth-Pop bzw. nach Electroclash a la DJ Hell. Aber wenn alles und jeder wiederkommt, warum dann nicht auch diese beiden Herrschaften. (7,5 von 10 Punkten)