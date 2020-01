Neuerscheinungen der Woche Pet Shop Boys | Antilopen Gang | Nicolas Godin

Die Neuheiten der Woche im kompakten Überblick. Wir hören hinein in die frischen Werke von Nicolas Godin, Jeff Parker & The New Breed, Wolf Parade, Antilopen Gang, Wire, Pet Shop Boys, Okay Kaya, Andy Shauf, Yorkston/Thorne/Khan, Tara Nome Doyle, Recondite und Bohren und Club of Gore.

Nicolas Godin - Concrete and glass

Das klingt wieder mal sehr angenehm, was Nicolas Godin uns da präsentiert. Als eine Hälfte des legendären französischen Elektropop-Duos Air weiß Godin aber auch wie man seine Fans um den Finger wickelt. Jeder Song auf „Concrete and glass“ ist inspiriert von einem berühmten Haus aus einer anderen Zeit, einem architektonischen Meilenstein sozusagen. Denn der ehemalige Architekturstudent Godin behauptet: alles, was man von der Architektur lernt, lässt sich auch auf die Musik übertragen und umgekehrt. Interessante These. Die Gebäude, die beim Hören von „Concrete and glass“ vor meinem inneren Auge auftauchen, sind dann auch durchwegs sehr luxuriöse, sehr stylishe Villen. Ok, ab und zu schleicht ein dunkler Schatten durch den Vorgarten, aber ansonsten strahlt hier die perfekte Oberfläche, ein edler Minimalismus. Und wie die Gebäude strotzen auch deren Bewohner bzw. die Feature-Gäste nur so vor melancholischer Coolness, mit dabei u.a. Alexis Taylor von Hot Chip, Kate NV und Kadhja Bonet. Nicht so warm und einnehmend wie „Moon Safari“, Airs Debüt aus dem Jahr 1998, aber durchaus charmant in seinem Bemühen rechte Winkel, parallele Linien und glänzende Glasfassaden in schwebende Synthie-Klänge zu verwandeln. (7,7 von 10 Punkten)

Jeff Parker & The New Breed - Suite for Max Brown



Die Musik des Jazzmusikers Jeff Parker lässt sich dagegen nur schwer als Gebäude vorstellen und wenn doch, dann hat dieses Gebäude keine klaren Formen, sondern ist eher ein aufregendes, ja amorphes Labyrinth. Hinter jeder Ecke wartet eine Überraschung, nimmt die Musik eine neue Wendung. Der langjährige Gitarrist der Postrock-Legende Tortoise hat sein neues Album „Suite for Max Brown“ seiner Mutter gewidmet, Maxine Brown. Erschienen ist es auf dem in Sachen Jazz gerade so angesagten Chicagoer Label International Anthem. „Suite for Max Brown“ ist ein sehr experimentelles, ein sehr unberechenbares Album. Die Instrumente improvisieren hier über einem programmierten Beat. Eingespielt von Parker selbst bzw. seinen Musikerfreunden wie dem Schlagzeuger Makaya McCraven oder dem Trompeter Nate Walcott fame of Bright Eyes. Sogar seine 17jährige Tochter Ruby ist zu hören – sie singt auf dem wunderschönen Opener „Build a nest“. Das wirkt alles sehr organisch und warm, wie in einer gemeinsamen Session eingespielt – trotz des massiven Maschineneinsatzes. Denn Parker hat hier sein eigenes Werk zerschnipselt, geloopt und daraus wiederum die Beats gebastelt. Jazz mit den Mitteln von HipHop. "In meiner eigenen Musik habe ich mich immer mit der Schnittstelle von Improvisation und der digitalen Ära beschäftigt. Ich versuche diese disparaten Welten zu etwas Neuem, Geschlossenem zu verbinden", so Parker. „Für mich ist das wie ein Flickenteppich, ein Quilt. Ich nehme Zeug und nähe es zusammen, bis ein Teppich entsteht". Wie es klingt, wenn dieser aufregende Soundteppich live zusammengenäht wird, das hören wir am 30.1. in München in der Unterfahrt. Nach dem großartigen Konzert von Jaimie Branch am vergangenen Sonntag dürfte das ein weiteres aus Chicago kommendes Live-Highlight werden. (7,8 von 10 Punkten)

Wolf Parade – Thin Mind

Wir bleiben bei der Architektur und ihren Gesetzmäßigkeiten (und ihrer von Nicolas Godin vorgeschlagenen Übertragbarkeit auf die Musik). „Thin Mind“, das neue Album von Wolf Parade wäre dann wohl am ehesten eine etwas runtergeschrabbelte Studenten-WG inklusive Therapiezimmer. Beim letzten Album waren Wolf Parade noch zu viert, dann ist Multiinstrumentalist Dante deCaro ausgestiegen, ausgezogen aus der WG Wolf Parade. Was die Songs der Kanadier zwar weniger verspult klingen lässt, ansonsten aber kaum auffällt. Denn Wolf Parade konzentrieren sich hier ganz auf ihre Kernkompetenz: den mitreißenden, melodramatischen, zu Paranoia wie Glam neigenden Indie-Rock. Euphorisch wie die frühen Arcade Fire und gleichzeitig melancholisch wie The National. Keine Neuerfindung, eher eine Rückbesinnung auf die Anfänge der Band. Inklusive dem ein oder anderen Ausflug in Richtung Progrock bzw. Space-Pop. Thematisch gehts auf „Thin mind“ übrigens um den mittlerweile auch nicht mehr ganz neuen Gedanken, dass mit der wachsenden Technisierung unser Verstand, unser Focus immer weiter schrumpft. So zackig-beschwingt wie hier klang Dystopie-Pop schon lange nicht mehr. (7,6 von 10 Punkten)

Antilopen Gang – Abbruch, Abbruch

Auch auf ihrem dritten Album „Abbruch, Abbruch“ legen Koljah, Danger Dan und Panik Panzer wieder den Finger in die Wunde bzw. genau ins Zentrum des Bösen. Zu finden, laut Antilopen Gang, z.B. bei Kiffern, in zwanghaften Beziehungen, langweiligen Geburtstagsfeiern, bei sexistischen Rappern, aber auch in der dörflichen Idylle. Egal ob sie dabei mit der eigenen Biographie abrechnen oder gesellschaftspolitisch relevant werden. Der Rüpelrap der Lopis ist nach wie vor herrlich schonungslos, ja fast brutal. Die Produktion, die übrigens von dem Münchner Produzententeam C.O.W. stammt, ist dabei so bunt wie die Themen, die hier abgehakt werden und reicht von der zynischen Ballade wie bei „Keine Party“ bis zu PunkRock-Gitarren im Song „Roboter“. Mit ihrem letzten Album „Anarchie und Alltag“ belegten die Drei 2017 die Nummer eins der Charts. Es würde mich nicht wundern, wenn ihnen das diesmal wieder gelingen würde. Besser: es würde mich sogar ausgesprochen freuen, wenn diese drei witzigen Chaoten und ihr ruppiger Conscious-Rap den Kollegahs & Co., die sonst so die Spitze der Charts belegen, eine Lektion verpassen würden. Nach dem Motto: wie mache ich crediblen, cleveren Rap und lande trotzdem im Mainstream … auch ohne einen medialen Aufreger wie „Beate Zschäpe hört U2“.

PS: das Thema Architektur haben die Antilopen offensichtlich schon mit dem Albumtitel „Abbruch, Abbruch“ abgehakt. (7,7 von 10 Punkten)

Wire - Mind Hive

Wire gelten als Miterfinder des Postpunk. Damals vor 44 Jahren. Heute feiern sie immer noch die Freiheit der Vorsilbe Post-. Anything goes auf ihrem tollen neuen Album „Mind hive“. Von sinistren Gitarren-Drones über lockeren Gitarren-Pop bis zum hypnotischen „Cactused“. Wire klingen hier so modern und gleichzeitig zeitlos, so wunderbar schnörkellos und minimalistisch. Ein Song wie von einem Bauhaus-Architekten. (7,7 von 10 Punkten)

Pet Shop Boys – Hotspot

Die Pet Shop Boys wurden einmal gefragt: wenn eure Songs keine Songs, sondern Gebäude wären … und Chris Lowe, der ehemalige Architekturstudent, hat darauf geantwortet: „dann wären es wohl keine Sakralbauten, sondern vielleicht Tiefgaragen, U-Bahnhöfe, Einkaufszentren …“ Einen für die Pet Shop Boys bis heute sehr wichtigen Ort hat Lowe allerdings vergessen: den Club. Denn auch die Songs auf ihrem neuen Album „Hotspot“ sind zur Hälfte wieder echte Discoknaller. Produziert hat wieder Stuart Price und zwar diesmal in den Berliner Hansa Studios. Schon seit zehn Jahren haben die Pet Shop Boys eine Zweit-Wohnung in Berlin, gehen dort aus und schreiben Songs. Da lag es auf der Hand, dort auch mal ein Album zu produzieren: „Hotspot“ eben. Eine Liebeserklärung an Berlin. Gleich auf dem Opener, dem pumpenden „Will O the wisp“ fahren wir dann auch mit dem „Party-Train“, der U1, durch Berlin. Die Pet Shop Boys in Höchstform. Auch nach 35 Jahren im Pop und einer langen Liste an Hits bleiben sich die beiden treu, ihr glasklarer Synthie-Pop, die Stimme von Neil Tennant, die ambivalenten Texte („Happy people in a sad world“), alles unverändert großartig. Sehr erhellend dazu ist übrigens auch der ZF-Generator von Klaus Walter über den unvergleichlichen Mix aus Oberflächlichkeit und Tiefgang, der die Songs der Pet Shop Boys seit jeher prägt. Wunderbar nachzuhören auf ihrem neuen Album, das morgen erscheint. Einem eleganten Mix aus Großstadt-Melancholie („Burning the heather“, „Hoping for a miracle“), intellektuellem Anspruch und knallhartem Dancefloor („Dreamland“). (7,9 von 10 Punkten)

Okay Kaya - Watch This Liquid Pour Itself

Wäre die Musik von Okay Kaya Architektur, wäre sie vermutlich vor allem Innenarchitektur, ein Schlafzimmer z.B.. Denn der Bedroom-Pop der in Norwegen aufgewachsenen Wahl-New Yorkerin klingt oft etwas verschlafen, verschleppt, lofi und dabei herrlich unperfekt. Kaya Wilkins aka Okay Kaya singt über Dinge, die andere nicht einmal ihrer besten Freundin erzählen würden. Es geht um einen Aufenthalt in der Psychatrie, um Depressionen, Asexualität, Selbstzweifel und Prokrastination, alles topaktuelle Themen im Jahr 2020. Oder sie liest uns nur aus einem Taucher-Handbuch vor, wie in „Ascend and try again“, und formt daraus ein allgemeingültiges Überlebens-Mantra. „Sade für Nihilisten“ nennt das Kaya angeblich selbst. Mich erinnert das eher an eine zynische, aber trotzdem sehr sympatische Version von Feist. (8 von 10 Punkten)

Andy Shauf - The Neon Skyline

„The Neon skyline“ heißt das neue Album des Kanadiers Andy Shauf. Ein Titel, der nach kaltem Synthie-Pop klingt – das Gegenteil aber ist hier der Fall. Andy Shaufs Songs sind kleine, schüchterne Indie-Perlen, die es einem ganz warm ums Herz werden lassen. Der Singer/Songwriter aus Saskatchewan hat ein unglaubliches Gespür für Melodien, die, sparsam und detailverliebt instrumentiert, äußerst charmant um die Ecke schlendern. Architektonisch hat sich Andy Shauf auch schon festgelegt: alle seine Songs spielen in einer kleinen Bar in der Nachbarschaft. Der Erzähler erfährt dort, dass seine Ex back in town ist und eventuell gleich auftaucht. Dieses Szenario ist der Ausgangspunkt für alle Songs, die voller Fragezeichen, Sehnsüchte und Erinnerungen sind. Wer es sich mal wieder mit einer Singer/Songwriter-Platte so richtig gemütlich machen möchte, „The Neon skyline“ kann ich dafür nur wärmstens empfehlen. (7,8 von 10 Punkten)

Yorkston/Thorne/Khan - Navarasa: nine emotions

Wir bleiben beim guten alten Konzeptalbum und kommen zu dem britisch/indischen Trio Yorkston/Thorne/Khan und ihrem dritten gemeinsamen Album „Navarasa: nine Emotions“. „Navarasa: nine emotions“ beschäftigt sich in neun Songs mit neun Gefühlen. Diesen Emotionen liegt ein jahrhundertealtes indisches Konzept zu Grunde. Es fängt an bei der Liebe und reicht über die Wut, den Ekel, den Terror bis hin zum Frieden. Eine etwas ungewöhnliche Idee von einem ebenso ungewöhnlichen Trio, bestehend aus dem schottischen Folkie James Yorkston, dem Jazz-Kontrabassist Jon Thorne, der auch schon bei der TripHop-Combo Lamb Bass gespielt hat und Suhail Jusuf Khan, Sarangi-Meister und klassischer Sänger aus Neu-Delhi. Im Vergleich zum Vorgängeralbum aus dem Jahr 2016 ist „Navarasa: nine emotions“ wesentlich zugänglicher, wie ich finde. Je nachdem, wer gerade das Mikro in der Hand hält, Yorkston oder Khan, hören wir entweder einen klassischen, britischen Folksong mit indischen Untertönen („The Shearing’s not for you“) oder aber eine indische Meditiation auf fernöstlichen Harmonien („Thumri Bhairavi“). So oder so ist „Navarasa …“ ein faszinierender Hybrid aus Folk, Jazz und indischer Klassik, in den man sich allerdings erst hineinhören muss. (7,6 von 10 Punkten)

Tara Nome Doyle – Alchemy

Mit „Alchemy“ veröffentlicht die 22-jährige Berlinerin Tara Nome Doyle ein Debüt, das Musikjournalisten schon mit dem Alterswerk einer Kate Bush vergleichen – so erhaben und gleichzeitig mysteriös klingt diese Platte. Und so zeitlos. Mich lässt der virtuose Gesang Doyles auch an eine Joanna Newsom denken, die ebenfalls „wundersame, wunderschön traurige Songs“ schreibt. An Newsom oder auch an eine frühe Joni Mitchell. Mit aktuellem Pop hat diese Musik auf alle Fälle wenig zu tun – und ist vielleicht gerade deshalb so zeitgemäß. Geboren in Berlin-Kreuzberg, die Eltern kommen aus Irland bzw. Norwegen. Vielleicht klingt „Alchemy“ ja auch deshalb so magisch, weil wir das irische Folkerbe und die norwegischen Fabelwälder mithören. (7,7 von 10 Punkten)

Recondite – Dwell

Recondite, das ist der Techno-Produzent Lorenz Brunner, ursprünglich aus Bayern, aber mittlerweile in Berlin zu Hause. „Dwell“ heißt sein neues Album auf Ghostly International. Melancholisch melodischer Techno. Dunkel und warm (OMG, dieser Bass!). Nachdenklich und schwebend. Techno, wie ihn die Fans von Recondite lieben und der am besten unter Kopfhörern funktioniert. Vielleicht keine Neuerfindung seiner selbst, aber hätten wir das tatsächlich gewollt? „Dwell“, übersetzt „Verweilen“, steht für einen Moment des Sammelns, des meditativen Verharrens. Manchmal fühlt man sich dabei fast verloren, oft aber auch sehr glücklich. Recondite, der Satie des Techno! (7,8 von 10 Punkten)

Bohren und der Club of Gore – Patchouli Blue

Am Ende dieser Ausgabe der Musik von Morgen führen uns Bohren und der Club of Gore wieder mal vor, wie wichtig es ist, niemals die Contenance zu verlieren. Ihr achtes Instrumental-Album „Patchouli Blue“ ist (laut Info) wieder so „langsam und ereignisarm“ wie eh und je. An den Mitteln hat sich seit 20 Jahren nicht viel geändert: mit Bass, Saxophon, Piano, Fender Rhodes, Vibrafon und Besenschlagzeug ziehen uns die Mülheimer in ihren dunklen Bann und zelebrieren die Entschleunigung. Dabei klingen die einzelnen Songtitel diesmal wie aus einem Rosamunde Pilcher-Film … „Verwirrung am Strand“, „Vergessen & Vorbei“, „Sollen es doch alle wissen“ oder „Zwei Herzen aus Gold“. Die Band selbst besteht aktuell nur noch aus drei Mitgliedern. Schlagzeuger Thorsten Benning hat die Band verlassen. Vermutlich fühlte er sich vom turbo-minimalistischen Sound über die Jahre hinweg unterfordert, was man ihm nicht übelnehmen kann. Zwischen Dystopie und Pathos, mit „Patchouli Blue“ tauchen wir wieder ein in den faszinierenden Nebel der Melancholie, mit dem Bohren und der Club of Gore jetzt schon seit Jahren unsere Sinne betäuben. (7,6 von 10 Punkten)