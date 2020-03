Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Nicolas Jaar, Waxahatchee und Childish Gambino

Die Neuheiten der Woche im kompakten Überblick. Wir hören hinein in die frischen Werke von Tamikrest, Melt Yourself Down, Nicolas Jaar, Half Waif, Basia Bulat, Sorry, Sufjan Stevens & Lowell Brams, Childish Gambino, Waxahatchee, AB Syndrom und Knxwledge.

Ein wichtiger Hinweis: Den meisten Bands und Künstler*innen in dieser Übersicht sind gerade alle Auftrittsmöglichkeiten weggefallen und damit auch das Einkommen. Was wir tun können, um sie jetzt zu unterstützen, damit sie auch nach der Corona-Krise weiterhin für uns Musik machen können: ihre Songs streamen oder noch besser kaufen. Am besten geht das über die Seiten der Bands, über Mailorder bei Plattenläden, die ihre Läden haben Dicht machen mussten oder auch via Seiten wie bandcamp.com.

Tamikrest – Tamotait

Meditativer, psychedelischer Tuareg-Rock a la Bombino und Co. „Tamotait“ startet mit einem lauten Rock-Kracher, ebbt dann aber bald ins Athmosphärische ab. Der Wechsel zwischen rockigen Riffs und kontemplativen E-Gitarrenlicks ist ein wahrer Genuss ist. Der Gesang verortet uns in der rauen Region der Sahara, wo das Volk der Tuareg lebt. Bei mir springt da das Kopfkino an. Tamikrest schaffen es, die sengende Sahara-Hitze und Eiseskälte einer Wüstennacht in Hymnen zwischen traditionellen Melodien und Rock’n’Roll zu transportieren. Das Album handelt laut Band von der Schönheit ihrer Heimat, aber auch von den politischen Kämpfen dort. Wenn man die Nachrichten dieser Tage hört, mit erneuten islamistischen Anschlägen in Mali, kann man das nur allzu gut verstehen. (7 von 10 Punkten)

Melt Yourself Down – 100% Yes

Wir sollten dahinschmelzen, befiehlt uns der Bandname. Bei so viel Energie und Tempo, wie die britische Jazzkombo vorlegt, kann das schon mal passieren. Jazz-Shootingstar Shabaka Hutchings spielte früher bei MYD, man kennt ihn heute von den Sons Of Kemet oder Comet Is Coming. Mittlerweile ist er nicht mehr dabei, aber man erkennt gleich am Saxofon-Sound, wo der punkige Stakkato-Stil Shabakas herrührt. MYD-Saxofonist Pete Wareham war früher schon Chef der Jazz-Punkband Acoustic Ladyland mit ihrem einzigartigen Sound. Das Sax darf man auch hier weniger als Melodieinstrument verstehen, sondern kann es eher zur Rhythmussektion zählen. Der Sound knallt richtig: Melt Yourself Down verschmelzen Funk, Punk, Jazz, nordafrikanischen Melodien, Prog-Elementen oder Drum 'N' Bass in ihrem Londoner Melting Pot. Nur der Gesang schafft es leider nicht, sich von dieser hektischen Kraft der Drums und dem energetischen Saxofon abzuheben. (7 von 10 Punkten)

Nicolas Jaar – Cenizas

Der chilenisch-amerikanische Produzent Nicolas Jaar, der erst mit seinem Disko-Projekt "All Against Logic" veröffentlicht hat, legt jetzt unter seinem bürgerlichen Namen nach. Das Album hat schon vorab auf dem Computerspiel-Portal „Twitch“ Premiere gefeiert, dort betreibt Nicolas Jaar seinen eigenen Kanal. Der erste Eindruck: sehr sphärisch, er denkt Musik und Klang räumlich. Sein Hitalbum „Space Is Only Noise“ ist sozusagen programmatisch, wenn er als Nicolas Jaar veröffentlicht. Mit Field Recordings und düsteren Soundscapes experimentiert er in den Außenbezirken unserer Hörgewohnheiten mit Klang, Stimme und Sound. Glocken zerbersten in Rauschen, Klackernde Beats verlaufen sich in der Leere des Klangraums. Töne und Beats zerfallen zu Asche, was der Albumtitel Cenizas im Deutschen bedeutet. Nur bei zwei Songs – „Mud“ und und dem letzten Stück „Faith Made Of Silk“ kommt es einem in den Sinn, dass man zu elektronischer Musik auch Tanzen könnte. Cenizas ist weniger ein Album für den Klub als für die Kunstgalerie. (8 von 10 Punkten)

Half Waif – The Caretaker

Half Waif ist Nandi Rose. "The Caretaker" ist anmutiger Kammer-Elektropop, der wunderbar in diese Zeit passt, wo so viele zuhause im Quarantäne-Kämmerchen hocken. Das Album spinnt uns mit tiefen Bässen und sirenenhaftem Gesang in einen Sound-Kokon. Das Zentrum dieses Kokons ist Sängerin Nandi Rose. Sie beschäftigt sich eingehend mit sich selbst und stellt sich in ihrer Nabelschau große Sinnfragen. Beispielsweise geht sie der Frage nach dem Zusammenspiel zwischen Isolation und Außenwelt nach. Also genau die richtige CD für unsere Corona-Isolation, in der wir uns mit Videochat und Telefonaten durch Social Distancing und Kontaktverbot hangeln. Mit eben dieser Ambivalenz spielt auch „The Caretaker“. Thematisch also äußerst spannend, musikalisch stechen aber vor allem die beiden Singles "Sirens" und "Ordinary Talk" klar heraus. Gegen Ende wird die Platte etwas melodramatisch und bekommt Längen. (6,5 von 10 Punkten)

Basia Bulat – Are You In Love

Apropos Isolation. Für ihr fünftes Album hat sich die Songwriterin Basia Bulat in die kalifornische Mojave-Wüste zurückgezogen. Sie hat offenbar Abstand gebraucht, um ihr Leben zu verarbeiten: ihr Vater ist gestorben und sie hat sich neu verliebt. Zusammen mit Jim James, dem Sänger von My Morning Jacket, packt sie diese Erlebnisse in poppigen Sixties-Vintage, mit dem romantisch-rauchigen Vibe ihrer Stimme verleiht sie den Melodien Hippieflair. An anderer Stelle verneigt sie sich countrylastigen Americana-Songs vor ihren Vorbildern Emmylou Harris und Dolly Parton. Dann schimmern Soul und Gospel durch. Die einstige Folksängerin hat ihre Bandbreite deutlich erweitert, genauso wie Ihr Instrumentarium. Sie spielt nicht mehr nur auf ihrer Zither bzw. Autoharp, sondern lässt auch Orgeln pfeifen und die Gitarre mit einem Overdrive-Effekt wummern. Das ist alles sehr aufwändig gestaltet und gut gemacht. Aber: Auf Albumlänge wirkt diese Vielseitigkeit auch etwas beliebig und eklektisch. (7,5 von 10 Punkten)

Sorry - 925

Sorry entschuldigen sich schon im Bandnamen. Wofür eigentlich? Für ihre Musik wohl kaum, denn die ist richtig gut. Indierock - herrlich schräg, düster, und die Sängerin strotzt nur so vor Coolness, wenn sie ihre Texte unbeeindruckt hinrotzt. Dazu diese verschrobenen Gitarrenriffs und an mancher Stelle ein knarzender Rockabilly-Bass. Sorry klingen ungewöhnlich und eingängig zugleich. Das Trio versprüht morbiden Sex Appeal. Sie würden den Titty Twister in From Dusk Till Dawn genauso stilsicher wie Tito & Tarantula rocken. Das ist das Setting vor meinem inneren Auge, wenn "925" läuft. Je träger, verrückter und dystopischer diese musikalische Freakshow wird, umso besser. Sie könnten Rockhymnen schreiben, wenn sie wollten. Aber sie haben hörbar keine Lust auf vorgestanzte Muster. Zu viel Spaß macht es ihnen, mit angsteinflößenden Soundkulissen und Brüchen im Indierock-Schema F zu experimentieren. Das Album versetzt die Nackenhärchen in Habachtstellung – in ständiges Unsicherheit, was eigentlich als nächstes passiert. Was will gute, düstere Gitarrenmusik mehr? (9 von 10 Punkten)

Sufjan Stevens & Lowell Brams – Aporia

Es ist jetzt schon wieder fünf Jahre her, dass Sufjan Stevens fantastisches zerbrechliches „Carrie & Lowell“ erschienen ist. Es war seiner kranken Mutter Carrie gewidmet. Mit Lowell, seinem Stiefvater, veröffentlicht er jetzt das Album „Aporia“. Die beiden machen schon viele Jahre gemeinsam Musik, haben Ende der 90iger mit Asthmatic Kitty sogar ein gemeinsames Label gegründet. Aporia hat aber nichts mit den klassischen Songs auf Carrie & Lowell zu tun. Es ist ein dystopisches New Age-Opus: 21 Sound- und Zukunftsstudien, die mit Corona erstaunlich aktuell auf die Gegenwart verweisen. Sufjan Stevens meint dazu: „Der Titel ‚Aporia‘ stammt aus dem Griechischen und bedeutet ‚Ausweglosigkeit‘ oder ‚Ratlosigkeit‘. Das ist eine gute Beschreibung dafür, wie viele von uns sich gerade fühlen. Wir geben uns keinen Illusionen hin — dieses Album ist bei Weitem nicht das Wichtigste, was aktuell auf der Welt passiert — aber wir glauben dennoch, dass Musik etwas Heiliges ist und die Fähigkeit hat, in schwierigen Zeiten Schönheit, Weisheit, Wahrheit und Licht in unser Leben zu bringen.“

Dass er wunderschöne Klänge erschaffen kann, das wissen wir. Aber noch mehr: 50% der Einnahmen spenden Sufjan Stevens und Lowell Brams an eine gemeinnützige COVID-19-Organisation. Gute Musiker – gute Menschen. (7,5 von 10 Punkten)

Childish Gambino – 3.15.20

Schon Sonntag vor einer Woche tauchte im Netz plötzlich ein neues Album von Childish Gambino auf. Nachdem der Rapper letztes Jahr mit „This Is America“ bei den Grammies abgeräumt hatte, war die Musikwelt schnell in Aufruhr. Aber dann war das Album plötzlich wieder verschwunden, nur um jetzt doch regulär zu erscheinen. Der Titel "3.15.20" steht für das Datum, an dem es zum ersten Mal aufgetaucht ist.

Einer der Songs war schon vorab bekannt: „Feels Like Summer“. Jetzt heißt er nur noch "42.26". Das ist die Zeitangabe, an welcher der Song beginnt. Die meisten Songs haben keine Titel, sondern nur Zeitstempel. Auf „47.48“ hören wir Childish Gambinos kleinen Sohn. An anderer Stelle gibt’s deutlich erwachsenere und bekanntere Gäste wie Ariana Grande oder Rapper 21 Savage. Stilistisch verneigt er sich vor Prince, arbeitet aber neben elektronischem Funk auch Gospel, Soul und Rap nach und nach ab. Pop-Hits sind bis auf besagtes „Feels Like Summer“ nicht dabei. Am Anfang ist man von den müden Songs enttäuscht, verglichen mit dem energischen „This Is America“. Aber Childish Gambino hat dann gegen Ende der Platte dann doch noch zwei, drei gute Songs im Köcher. Aber wirklich viel wäre nicht verloren gewesen, wäre die Platte gar nicht mehr aufgetaucht. (5 von 10 Punkten)

Waxahatchee – Saint Cloud

Sängerin Katie Crutchfield hatte lange mit Alkoholproblemen zu kämpfen, hat die Sucht aber mittlerweile besiegt. Nüchtern und inspiriert von dieser Krise, hören wir sie auf "Saint Cloud" in Höchstform und als fokussierte klare Erzählerin. In „War“ singt sie über ihren Kampf „I´m in war with myself“. Hier zeigt sich mehr denn je, dass sie das Gravitationszentrum der Band ist. Musikalisch changiert sie zwischen samtweichen Indie-Folk und aufgekratztem Country-Rock. Das könnte genauso ein Soundtrack für ein schweres Midwest-Familiendrama sein wie für klassischen College-Herzschmerz. Großartiges Songwriting – jeder Song ist gut. (9 von 10 Punkten)

AB Syndrom – Frontalcrash

Das Berliner Duo hat mit kühlen Deutsch-Synthpop-Balladen schon den ein oder anderen kleinen Radio-Erfolg landen können. Frontalcrash heißt das Debüt, auf dem besonders der Mix aus flauschigen Synthesizer-Flächen und einer spannenden, fein dosierten Percussion-Abteilung auffällt. Dazu leicht unterkühlte, emotionsarme Lyrics. Spannend. Im Gegensatz zum Albumtitel crashen die Songs nicht ins Ohr, sondern kriechen eher hinein. (6,5 von 10 Punkten)

Knxwledge – 1988

1988 ist das Geburtsjahr des Produzenten. Von ihm gibt es eine neue Sammlung wunderbarer cozy Hiphop Samples. 22 Stück sind‘s diesmal geworden. J Dilla würde das liken, würde er noch leben. Es gibt nur ein paar Nummern, die die Bezeichnung „Lied“ wirklich verdienen und länger als eine Minute sind. (6,5 von 10 Punkten)