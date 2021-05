Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von St. Vincent, Attwenger und den Black Keys

BLACK KEYS - Delta Kream (Nonesuch)

Möglicherweise stehen wir mal wieder kurz vor einem Blues Revival, denn das renommierte Duo aus Ohio hat ein Album voller Blues-Klassiker aufgenommen. Das sind meist Songs aus den 40er und 50er Jahren, der kommerziellen Hoch-Zeit des Blues. Und natürlich verwässern die weißen Musiker die Bedeutung dieser Klassiker ein wenig, aber sie verleihen den Songs auch einen völlig neuen Groove, der mich manchmal an Blues-Rock-Bands wie Canned Heat oder Chicken Shack denken lässt - Geschichtsunterricht vom Fensten! (8.0 von 10 Punkten)

ST. VINCENT - Daddy’s home (Caroline)

Low-Key-Funk das ist typisch ist für dieses wirklich fantastische Album. Es ist subtiler ausgefallen als die Vorgänger, mehr Prince, weniger Rock and Roll - sophisticated nennt man das wohl, was die Songwriterin und Gitarristin hier abgeliefert hat. Hawaii-Gitarren, Country-Elemente, Psychedelia und Fifties-Geigen fließen ebenso ein - eine Wundertüte von einer der begabtesten Musikerinnen der Gegenwart. (8.5 von 10 Punkten)

PAUL WELLER - Fat Pop, Vol.1 (Polydor)

Fast schon Schlager-haft klingt manches auf der neuen Paul-Weller-Platte. Es ist sein 17. Soloalbum seit Auflösung von Style Council. Und es wird nicht sein letztes bleiben Denn hier heißt es ja „Volume One“. „Fat Pop“ ist hier im Sinne der Sixties gemeint, als Popsongs gern mit Bläsern und Streichern überarrangiert wurden. Weller sehnt sich offenbar nach der Opulenz jener Tage zurück, aber leider sind viele der Kompositionen hier nicht stark genug, um wirklich an die Walker Brothers oder an Dusty Springfield heranzureichen. Immerhin: Ein Fleißkärtchen für die Unermüdlichkeit von Paul Weller ist notiert. (6.2 von 10 Punkten)

ALOA INPUT - Devil’s Diary Memory Collection (Siluh)

Dies ist ein Konzeptalbum. Alle Songs hier drehen sich mehr oder weniger um die Idee, dass die Katastrophe stattgefunden hat und ein Mensch allein ist auf der Welt. Entsprechend melancholisch und leicht surreal kommen die Songs des Münchner Trios daher. Auch hier gibt es Anklänge an die späten Sechziger Jahre, nur die Euphorie jener Zeit ist nicht dabei - man entschuldigt sich hier eher für die eigenen Privilegien, was ja sehr hip ist, momentan. (7.3 von 10 Punkten)

MAURICE SUMMEN - PayPal Pop (Staatsakt)

Er ist Chef des wichtigen Indie-Labels Staatsakt Records, aber Maurice Summen ist auch Musiker. In den Songs hier geht hier meist um moderne Alltags-Erscheinungen, die dann mantra-haft verhandelt werden. Das ist oft sehr witzig, aber ich fürchte: Nur beim ersten Mal. Die Gestaltung der Instrumentaltracks hat Maurice Summen dann verschiedenen Remixern in der diversen Ländern der Welt überlassen, so dass „PayPal Pop“ auch ein Dance-Album geworden ist, aber eben auch sehr beliebig. (6.0 von 10 Punkten)

ATTWENGER - Drum (Trikont)

Drummer Markus Binder regt sich auf. Das Album ist voller Wortspiele, Haltungen und Kommentare. Die Rap-Technik von Markus Binder ist dabei eher der Old School entliehen, die Backing-Tracks sind meist sehr reduziert. Auf einigen Songs ist sogar noch die Quetschkommode von Hansi Falkner zu hören, aber überwiegend ist „Drum“ kein HipHop, aber doch ein Rap-Album. (7.5 von 10 Punkten)

MATHIAS MODICA - Sonic Rohstoff (Kryptox)

Er war bislang eher als Impressario bekannt. In München gründete er das Dance-Label „Gomma Records“, später gab’s noch „Toy Tonics“ und das neue Kryptox-Label in Berlin. Als Musiker war und ist Modica Teil des Duos Munk, aber dies ist nun das erste Solo-Album des 44jährigen. Es besteht aus funky Instrumentals, die manchmal reich mit Instrumenten bestückt sind, manchmal aber auch subtil und spröde bleiben wie eben sonischer Rohstoff, der eigentlich noch bearbeitet werden sollte. Aber funky ist wirklich alles hier. (7.0 von 10 Punkten)

SONS OF KEMET - Black to the Future (Impulse)

Shabaka Hutchngs und sein Trio aus Sax, Tuba und Drums sind zurück. „Black to the Future“ versucht als Jazz-Album seinen Beitrag zum Anti-Rassismus-Diskurs zu leisten. Hier treten zwischen den Instrumentals der Band auch diverse Poeten in Erscheinung, deren Engagement cool und aufrichtig zugleich wirkt. Insgesamt ist das Album aber relaxter, erinnert häufiger an den Sound von Marching Bands aus New Orleans und dürfte uns die warme Jahreshälfte versüßen. (7.8 von 10 Punkten)

FATIMA AL QADIRI - Midieval Femme (Hyperdub)

Dies ist das dritte Album der kuwaitischen Konzeptkünstlerin. Hier vereint sie antike Gedichte mit höchstmodernen Electro-Sounds zu einem fantastischen, feministischen Ritt durch die Geschichte, zum Mittelalter und zurück. Tatsächlich habe ich an David Bowies „The Secret Life of Arabia“ denken müssen, denn vieles hier bleibt geheimnisvoll, aber stets deep. (7.7 von 10 Punkten)

JOHNNY FLYNN & ROB McFARLANE - Lost in the Cedar Wood (Transgerssive)

Johnny Flynn kennt man inzwischen eher als Filmstar, letztes Jahr war er als Liebhaber in der Jane-Austen-Verfilmung „Emma“ zu sehen, demnächst wird er in einem David-Bowie-Biopic die Hauptrolle spielen. Aber eigentlich ist er traditioneller Folk-Sänger und ein Spezi von Laura Marling. Nun hat er mit dem britischen Poeten Rob McFarlane ein ganzes, sehr traditionelles Album aufgenommen, das mit Pop gar nichts zu tun haben will, was ich den Beiden hoch anrechne. (7.2 von 10 Punkten)

SARAH NEUFELD - Detritus (One Little Independent)

Die Geigerin ist Mitglied bei den kanadischen Arcade Fire. Hier hagelt es durch Filter gejagte Geigen und andere Instrumente, die immer noch mehr Pop als Klassik sind. Aber ich glaube: Sarah Neufeld ist die Zuordnung völlig gleich. (6.9 von 10 Punkten)