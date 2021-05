Neuerscheinungen der Woche Neues von Sophia Kennedy, Squid und Fatoni & Edgar Wasser

NEW ORDER - Education Entertainment Recreation (Live at Alexandra Palace)

Der Zündfunk/Bayern2 hat sie 2019 im Münchner Gasteig präsentiert. Und nicht nur für alle die, die dieses Konzert erlebt und gefeiert haben, empfiehlt sich dieser Mitschnitt. Es war ihr einziges UK-Konzert 2018 - die Manchester Monster-Band in London. New Order gehen mit einem Konzert-Mitschnitt ins fünfte Jahrzehnt ihrer Laufbahn. Der mit Wagners "Rheingold" beginnt und auf 2 CDs/3LPs/DVD/BluRay durchs komplette Werk führt – von Wave zu Rave – von "Blue Monday" über "True Faith" zu "Crystal". Und auch die Hits ihres Vorläufers werden ja inzwischen live gespielt: Joy Divisions Klassiker wie "Love Will Tear Us Apart" oder "Atmosphere". Auch wenn Sänger Bernard Albrecht am 09.11.2018 nicht seinen allerbesten Stimm-Tag hatte, die Band und das Publikum waren bester Laune. Auf "Education Entertainment Recreation" kann man sich nochmal ganz schnell ins tolle Münchner New Order-Konzert zurückbeamen. (8,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. New Order - Bizarre Love Triangle Live at Alexandra Palace

ICEAGE - Seek Shelter

Die Kopenhagener liefern schon seit einer Dekade düsteren Sound ab. Iceage sind neben Efterklang und den Raveonettes die wohl international bekannteste dänische Indie-Band. Überraschend diesmal: "Vendetta", der sie auf einen lockeren Dance-Groove lockt. Und das Mundharmonika-getriebene "Gold City", bei der Sänger Elias Bender Rønnenvelt wieder einmal beweist, dass er eine Ausnahme-Talent ist. Zum ersten Mal holten sich Iceage einen Produzenten: und zwar Sonic Boom von Spacemen 3. In Lissabon, wo der Brite Pete "Sonic Boom" Kember lebt und so brachte er auch den Lisboa Gospel Collective als Background-Gesangstruppe mit ins Spiel. Er hat tolle Arbeit für diese Rock-Platte geleistet. Gern wieder! (7,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Iceage - Shelter Song (Official Video)

Sophia Kennedy - Monsters

Sophia Kennedy ist eine US-Künstlerin, die mit Fünf nach Deutschland zog, aber zwischen beiden Ländern pendelte, da der große Teil ihrer Familie in Baltimore lebt. Schon während des Filmstudiums in Hamburg interessierte sie sich mehr für den Ton, die Geräusche und Stimmen. Und landete bei der Musik. Im Zündfunk kennen wir sie auch durch ihr Duo Chari Vari, das 2019 unser Punschkonzert spielte. “Monsters” heisst nun Sophias Zweitling – entstanden mit ihrem Partner, dem Goldenen Zitronen-Musiker Mense Reents: es wurde ein abwechslungsreiches Album zwischen Pop, R´n´B und Indie. Und es war Trauerarbeit: Vater und Großmutter starben. Oma ist ganz am Ende der Platte zu hören und den Tod des kaum Deutsch sprechenden US-Vaters thematisiert sie in “I´m Looking Up”: Sophia singt über den sterbenden Daddy auf Englisch. Sie stellt sich vor, wie er in einer Art Rakete von der Erde entschwindet – und Sophia zurücklässt, die dann erstmals Deutsch singt: “ich bin so allein”. Der Hit dürfte “Orange Tic Tac” sein – handelt lose von den orange-rot-gefärbten Bildern der schlimmen Waldbrände von 2020. DJ Koze (der ihr Debüt veröffentlichte), schickte ihr ein Video von den Bränden aus Sydney, als er in der Oper auflegte und dichte Rauchschwaden über dem Hafen hingen. Im Gegensatz zum Debüt, auf dem Kennedy noch mit Unsicherheiten umzugehen hatte, hat sie hier alles mit großer Selbstverständlichkeit aufgenommen – und mit-produziert, sagt sie im Zündfunk-Interview. Eine klasse Pop-Platte, mit der sie wohl weltweit Beachtung finden sollte. Plan für die Zukunft: Sophia will ein Lied für Menses nächstes Solo-Album schreiben, im Frank-Sinatra-Stil, mit Streicher-Arrangement – und produzieren. Pop-Märchen & Pop-Pärchen zugleich! Hoffentlich ohne Couple-Trouble! (8,4 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sophia Kennedy - Monsters - 2021 Trailer

NATALIE BERGMAN - Mercy

Sie war Teil des Geschwister-Duos Wild Belle - bei einem Major-Label veröffentlichte sie mit ihrem Bruder zwei Alben, die Genre-mässig zwischen The Kills und The White Stripes lagen. Und Jack White (von den White Stripes) veröffentlicht nun das erste Solo-Album von Natalie Bergman. "Mercy" ist die erste neu aufgenommene Gospel-Platte auf seinem Label Third Man. Dass Bergman zum Gospel kam, hat seinen traurigen Grund: ein Betrunkener fuhr ihren Vater und ihre Stiefmutter tot. Den Frauenchor, der bei der Beerdigung ihres Vaters sang, hören wir auch. Natalies Trauerplatte steht in einer ganz besonderen musikalischen Tradition: sie erinnert an jene ergreifenden US-Gospel-LPs, die einst von Pastoren und Predigern aufgenommen wurden - und die sich von einer pluckernden Alleinunterhalter-Orgel beim schmerzvollen Gesang begleiten ließen. Und das ganze dann in kleinen Privat-Pressungen für ihre Gemeinde rausbrachten. Gebet & Beatbox. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Natalie Bergman - "Home At Last"

SUFJAN STEVENS - Convocation

"Convocation" heisst Einladung/Einberufung. Und der, der eingeladen/einberufen wurde, ist der leibliche Vater von Sufjan Stevens. Er starb im September - zwei Tage nach der Veröffentlichung von Stevens letztem Album "The Ascension". Nach „Carrie & Lowell“, das er nach dem Tod seiner Mutter schrieb, nun also die nächste Eltern-Verlust-Platte. Die Platten des 5-LP-Sets heissen: "Meditation", "Lamentation", "Revelation", "Celebration" und "Incantation" sprich Meditation/Klage/Offenbarung/Feier/Beschwörung.

Jeder der fünf Klangzyklen steht für ein anderes Stadium der Trauer, heisst es auf Sufjans Bandcamp-Seite. Die Box läuft für ihn unter "Nebenprojekt" und "Requiem-Messe" - als Übung in instrumentaler Musik im Sinne von Brian Eno, Wolfgang Voigt (Kompakt) oder Maryanne Amacher (die gerade in der Doku "Sisters With Transistors" mitporträtiert wird – über die vergessenen Pionierinnen der elektronischen Musik). Vielleicht ein universelles Trauerwerk für all die, die während Covid eine(n) Liebste(n) aus ihrer Mitte verloren haben. (7,7 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sufjan Stevens - Meditations - Convocations [Official Audio and Visual]

TONY ALLEN – There Is No End

Das erste posthume Album des Taktgebers des Afro-Beat. Tony Allen hat bis zu seinem Tod mit 79 unermüdlich Schlagzeug gespielt. Allen arbeitete auf seiner letzten Platte mit jungen MCs, die ihre Worte nicht wie Waffen einsetzen (wie es einst sein nigerianischer Bandchef Fela Kuti gesehen hat), sondern als Heilung für die Wunden der Welt: so stehen am Mikro Sampha The Great, Koreatown Oddity, Lava La Rue, Jeremiah Jae, Danny Brown, Marlowe … Beim Skepta-Feature "Cosmosis" wirkte auch Damon Albarn mit – der ihn einst mit Blur besungen und in die Supergroup The Good, The Bad & The Queen geholt hat. Das Stück entstand nach einer Gorillaz-Session. Wie sagt Tony Allen, der 2020 starb, ganz am Ende der Platte: "I play yours, you play mine, the music never ends". Mir bleibt er bestens in Erinnerung, als er mit federndem, ja fast jugendlichem Gang die Kölner Philharmonie verlässt (nach einem Konzert mit Jeff Mills) - unter frenetischem Jubel der Tausenden von Fans, vor genau zwei Jahren. Was ein Konzert, was ein Künstler! Die LP-Version erscheint passenderweise mit Drumsticks. (8,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Tony Allen - Cosmosis (Official Clip) ft. Skepta, Ben Okri

KASAI ALLSTARS - Black Ants always fly together, one Bangle makes no Sound

Ein 25 Personen starkes Kollektiv aus Kinshasa, Demokratische Republik Kongo (es gibt auch die Republik Kongo). Da sie aus fünf Bands aus unterschiedlichen Ethnien des Kasai-Gebiets stammen, nennen sie sich Kasai Allstars. Diese "Supergroup" des zentralafrikanischen Landes wurde bekannt, als sie den dritten Teil der berühmten "Congotronics"-Compilation-Serie einspielten, das war 2008. 2017 lieferten sie den Soundtrack zum Film "Félicité", der bisher mit den meisten Preisen ausgezeichnete Film (in afrikanischer Sprache) der Africa Movie Academy Awards. Nun also ihr zweites Studio-Album. Viele Rhythmus-Wechsel, viel Chanting, viel Kalimba-Sound. "Black Ants alwys fly together, one Bangle makes no Sound" ist eine Platte voll ansteckender Lebensfreude! (7,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kasai Munene

FRED RED x MAURA - Grimus

Fred Red x Maura sind ein Duo aus Ingolstadt/Berlin, die so klingen – so schreibt es ihr Label richtig - „dass, einem nichts anderes übrig bleibt, als die Referenzen Madlib/Erykah Badu laut auszusprechen“. Sie am Mikro, er an den Beats, zwischen Soul & R´n`B gelegen – HipHop immer im Rückspiegel. "Salman Rushdie" und "Lorraine" sind Songs von internationalem Format. Sowohl geschmeidig als auch eigenwillig, ja leicht sperrig. Funky Orgel. Und am Ende mit "Placedcalledunknown" jazzy. Klingen reifer als sie alt sind. Selten gute Mischung aus Deutschland. (8,1 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Maura x Fred Red - Ariel (Grimus) | Le Grigri Première

FATONI & EDGAR WASSER - Delirium

Der aus München stammende Rapper Fatoni hat sich mit seinem ebenfalls aus der Stadt kommenden Kollegen Edgar Wasser zusammengetan: „Delirium“ ist ihr gemeinsames Werk – acht Jahre nach „Nocebo“. Inhaltlich gelagert zwischen lauter Selbstbehauptung ("Edgar is back, Fatoni is back") und plumpen Pubertäts-Rap ("Alle 11 Minuten"). Die neue Single „Das Leben ist dumm“ wurde von Mine mitproduziert (mit der Fatoni sein letztes Duett-Album vorlegte: "Alles Liebe nachträglich" (2017). Ihre Figuren dürfen nach unten treten ("die Jungs vom Service können was erleben") und bemühen uralte Sprachwitze wie das Verwechseln von Austria und Australia. Das Problem des Albums zeigt sich im Stück "Realität", in dem sie rappen, dass die Realität heute krasser ist als das, was sich Comedians ausdenken können. (7,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Fatoni & Edgar Wasser – Das Leben ist dumm (prod. by Mine, Fatoni & Edgar Wasser)

SQUID - Bright Green Field

So nöhlen können nur englische Post-Punk-Bands in der Tradition von The Fall. Liegt zum einem am Sänger/Nicht-Sänger, der zwischen sich überschlagender Stimme, gelangweiltem Sprechgesang und Schreien agiert - und den im Hintergrund gern dissonant (t)reibenden Gitarren. Squid, englisch für Kalmar/Tintenfisch, sind fünf Jungs aus Brigton, die schon seit fünf Jahren Musik veröffentlichen, doch nun erst erscheint ihr Debüt. Für das sie das englische Label Warp gewinnen konnten, die damit lange nach Maximo Park, Grizzly Bear und Battles wieder mal einen Non-Elektronik-Act unter Vertrag nehmen. “Bright Green Field” liefert eine frische, freie Art von Rock-Musik. Einige Songs sollten es ins Indie-/College-Radio schaffen, andere Lieder ufern schön aus – z. T. mit Saxophon – und schlingern gen Mäandertal. Live spielen sie mit vier Gitarren (eine davon Bass). Und der Schlagzeuger singt. Wir wagen einen Blick in die Zukunft: am 21.10. sind sie vom Heppel & Ettlich in München gebucht. Auch B, HH und K liegen auf der Tour. (8,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Squid - Bright Green Field (The Making Of)

IRON & WINE - Archive Series Volume No.5: Tallahassee

Nicht erst seit Corona öffnet Sam Beam seine Archive: inzwischen ist er bei Teil 5 angekommen. Als Iron & Wine ist er einer der erfolgreichsten Singer-/Songwriter des Streaming-Zeitalters. Mit „Flightless Bird, American Mouth“ und "Nakes as we Came" hat er jeweils über 100 Mio Plays (allein beim Marktführer). Nach seinem ersten Top-20-Werk ("Years To Burn" mit Calexico, 2019) in den deutschen Album-Charts, nun also Stücke, die er 1998/1999 schrieb, als er in Tallahassee/Florida lebte und Film studierte. Später war er auch Film-Dozent, brachte ab 2002 Musik heraus. Wir hören runtergestrippten, noch schüchternen Folk - den Sam völlig vergass. Angeblich hat sein ehemaliger Mitbewohner, der zeitweilige Iron & Wine – Bassist (und heutige Pixar- und Lucas-Arts- Sound-Designer) EJ Holowicki, die Aufnahmen aufbewahrt gehabt. Man kann verstehen, dass Sub Pop ihm sofort einen Plattenvertrag anbot und die Presse Vergleiche zu Nick Drake oder Simon & Garfunkel heranzog. Und er bald für Soundtracks komponieren durfte – u. a. für "Twilight" oder "Garden State". Es ist, als ob man dem Anfang der Karriere eines kommenden Wunderkinds beiwohnen dürfe. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Iron & Wine - Calm on the Valley

Carlos Niño & Friends - More Energy Fields, Current

Der neueste Streich auf International Anthem, der Verjüngungskur des Jazz. Das Label aus Chicago bringt morgen (digital, physisch 25.6.) das Album des kalifornischen Komponisten, Percussionisten und Produzenten heraus. Carlos Niño wirkte schon auf über 100 Platten mit – u. a. bei Miguel Atwood-Ferguson aus dem Flying Lotus-Umfeld in Los Angeles. Auf seinem neuen Album sind Dntel, Laraaji, Sam Gendel und der Londoner Saxophonist Shabaka Hutchings zu hören. Niño nennt seinen Stil eine „spiritual, improvisational space collage“. Das Motto des Künstlers, der auch Radio-DJ und Musikberater ist und mit langem Haar & Bart wie Rick Rubins Bruder aussieht, lautet: "wir sitzen alle im selben Boot, ich freue mich darauf, in einem viel höheren, viel bewussteren, harmonischen Zustand zu leben, hier, mit dir, auf diesem magischen Planeten Erde". (8,3 von 10 Punkten)