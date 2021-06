Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Lucy Dacus, Squirrel Flower und Modest Mouse

MOUNTAIN GOATS - Dark in here (Merge)

Auf John Darnielle ist Verlass. Der Frontmann der Mountain Goats gehört zu den fleißigsten Songwritern der Gegenwart. Deswegen hat er nach einem halben Jahr schon wieder ein Album fertig. Allerdings entstand das gleichzeitig mit dem Vorgänger „Getting into Knives“ schon im letzten Jahr - und zwar in den ehemaligen Sun-Studios in Memphis, in denen auch schon Elvis und Johnny Cash aufgenommen haben. Und auch die Musik ist entsprechend: Im Süden der USA verwurzelter Rock and Roll mit spitzfindigen Texten - solide Wertarbeit also auf dem 20. Studioalbum der Band seit 1994. Respect! 7.5 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. the Mountain Goats - Dark In Here

MODEST MOUSE - The Golden Casket (Sony)

Als Modest Mouse 2007 überraschend auf Platz 1 der Ami-Charts landeten, mit dem Album „We were dead before the ship even sank“, da dachten viele an eine Zeitenwende. „Endlich“, dachten sie, „ist Amerika bereit für kantigeren, intelligenteren Indie-Sound“. Aber dann geriet das ganze Genre in die Krise, und Modest Mouse wurden ziemlich sparsam mit ihren Veröffentlichungen. Jetzt klingen die Herren aus dem Staate Washington irgendwie zugänglicher, heiterer, aber eben auch ein bisschen unerheblicher, wie das halt so ist mit Mitte 40, wenn der Sturm und Drang der Jugend abgeebbt und das Haus noch nicht abbezahlt ist. Aber da haben wir natürlich vollstes Verständnis für. 5.5 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Modest Mouse - We Are Between (Official Visualizer)

LUCY DACUS - Home Video (Matador)

Das Album heißt nicht ohne Grund so: Bei den Songs von Lucy Dacus hat man immer das Gefühl, vertonten Tagebuch-Eintragungen zu lauschen. Die meisten Songs hier sind sehr persönlich. Aber der Sound hat immer einen Hang zum perfekten Pop,, so wie das auch mal ein Elvis Costello oder die Cars drauf hatten. In dieser Form muss man Lucy Dacus als die aktuell beste Songwriterin Amerikas bezeichnen. Dies wird auch am Ende des Jahres und darüber hinaus ein Album sein, an das man sich erinnern wird als den „Sound of 21“. 8.5 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lucy Dacus - "Hot & Heavy" (Official Music Video)

SQUIRREL FLOWER - Planet (i) (Full Time Hobby)

Eigentlich heißt sie Ella Williams und kommt von der Ostküste der USA. Dies ist ihr drittes Album und landet irgendwo zwischen Courtney Barnett und Joni Mitchell, auch wenn ihre Stimme immer ein wenig an Lana Del Rey erinnert, aber dafür kann sie ja nichts. Und wäre da nicht Lucy Dacus, dies wäre dies mein Album der Woche. 8.1 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Squirrel Flower - Flames and Flat Tires [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

FAYE WEBSTER - I know I’m funny haha - (Secretly Canadian)

Faye Webster ist erst 23, aber dies ist schon ihr viertes Album. Sie kommt aus Georgia, aber sie klingt nicht nach Südstaaten, sondern eher nach gut gelauntem Kalifornien, nach Steely Dan und Little Feat, also nach jazzigem 70er-Jahre-Sound. Wie man in diesem Alter auf so etwas kommt? War es die Plattensammlung der Eltern? Möglich. Hipness kann man ja inzwischen problemlos erreichen, ohne sich von der Vorgänger-Generation abzugrenzen. 6.9 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Faye Webster - Cheers (Official Video)

LONLELADY - Former Things (Warp)

Wer hier den Electro-Pop der 80er wiedererkennt, liegt völlig richtig, denn Julie Campbell aus Manchester in England hat alle Stücke ihres neuen Albums so gestaltet, dass man immer The Human League oder New Order um die Ecke kommen hört, die bekanntlich ebenfalls aus Manchester stammen. Mit modernen Beats und anderen Annäherungen an HipHop gibt sie sich jedenfalls nicht ab, was auf die Dauer ein bisschen nerven kann. 6.7 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. LoneLady - Former Things (Official Video)

JOHN GRANT - Boy from Michigan (Bella Union)

Er ist ein großer, grimmer Teddybear aus den USA, ein Grant-Ler sozusagen, der hier ein ernstes Wort mit seinem Heimatland redet, das er als moralisch verkommen ansieht. Musikalisch changiert Grant zwischen Electro-Pop, der manchmal schmerzhaft repetitiv sein kann und supereleganten Songs, die gelegentlich an die von Paul McCartney erinnern, also in der Oberliga spielen. Aber hier ist es einfach so, dass die penetranteren Songs das Gesamtbild erheblich trüben. 6.0 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. John Grant - Boy from Michigan | Deluxe Vinyl Unboxing

FEHLER KUTI - Professional People (Alien Transistor)

Fehler Kuti heißt eigentlich Julian Warner und hat - hier deutlich hörbar - mit den Acher-Brüdern und anderen aus dem Notwist-Umfeld zusammengearbeitet. Das bedeutet ja schon längst nicht mehr Indie-Rock, sondern eine bescheiden-pluckernde Art von instrumentaler Hausmusik, auf die Fehler Kuti dann seine oft sehr witzigen Texte gesetzt hat, die sich vor allem an deutschen Vorurteilen abarbeiten. Die Songs heißen dann „The Price of Teilhabe“ oder „In Every City, In Every Aldi The Blood Of My Brothers And Sisters Taints Your Spargel“. Der Gesamt-Spargel ist mit einer knappen Stunde zwar etwas lang geraten, bleibt aber stets unterhaltsam. 7.0 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Fehler Kuti feat. Pacifico Boy - Professional People

DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK - Dost 1 (Bongo Joe)

Es ist dem Sound von Altin Gün nicht unähnlich, was die Berlinern Derya Yildirim und ihre Band hier machen, nämlich die Vermischung anatolischer Folklore mit 70er Jahre Psychedelic Rock. Tatsächlich sind es dann auch die rockigeren Stücke, die mich mehr ansprechen auf diesem kurzen Album. Wahrscheinlich muss man diese Band live gesehen haben, um wirklich mitgerissen zu werden. 6.5 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Derya Yıldırım & Grup Şimşek - HAYDAR HAYDAR (Official Video)

JOHN CARROLL KIRBY - Septet (Stones Throw)

Retro-Jazz bieten John Carroll Kirby und sein Septett. Tatsächlich ist der Keyboarder ein erfahrener Produzent und Arrangeur, hat angeblich schon mit Größen wie Solange und Frank Ocean gearbeitet, macht hier aber lupenreinen Instrumental-Latin-Jazz mit viel Marimba und Föten-Sounds à la Herbie Mann. Ich denke sofort an orangefarbene Kaffeetassen und die Tore von Gerd Müller, wenn ich dies höre, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dorthin wirklich zurück möchte. 6.2 von 10 Punkten

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. John Carroll Kirby - Sensing Not Seeing

WESTBAM/ ML - Famous last Songs, Volume One (Embassy of Music)

Das ist eine Art Comeback-Album des Rave-Urgesteins Westbam. Angeblich ist es kein Abschieds-Album, hat ja auch „Volume One“ als Untertitel. Hier treten diverse Gastsänger zu den gewohnt stumpfen Beats von Maximilian Lenz an, wie der Westfale in Berlin ja eigentlich heißt. 5.7 von 10 Punkten