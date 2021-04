Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von International Music, Alan Vega und Dinosaur Jr.

DIJAHSB - Head above the Waters

Geboren als Kadijah Payne in Toronto hat auch DijahSB einen langen Weg nehmen müssen, um nun auch international Anerkennung zu finden. Die Texte auf diesem Acht-Track-Album machen das deutlich. Und man kann eine Vorliebe für jazzige Beats erkennen. Sehr oft war ich hier an die Goldene Ära des Jazz-Rap erinnert, also die frühen 90er mit A Tribe Called Quest und Gurus Jazzmatazz (7,1 von 10 Punkten)