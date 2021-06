Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Kings of Convenience, Azure Ray, Slut und This Is The Kit

Die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit dabei sind u. a. Joan Armatrading, Mykki Blanko, Kings of Convenience, This Is The Kit, Dean Blunt, Amythyst Kiah, Azure Ray, Dean Blunt, Jordan Prince, Slut und Me Rex.

Me Rex – Megabear

Nun zu einem besonderen Album, wenn man es überhaupt noch Album nennen kann. Die Londoner Band Me Rex hat nämlich auf ihr Debüt namens „Megabear“ 52 Lieder gepackt. 52 Songs!!! Dementsprechend kurz sind die Stücke jeweils geraten. Das längste Stück ist 1 Minute und 18 Sekunden, der Großteil der Stücke aber nur 32 Sekunden lang. Dahinter steckt Kalkül. Denn ein Stück muss mindestens 30 Sekunden lang sein, damit Spotify ihn auch als Song erkennt und wertet. Das wollte Mastermind Myles McCabe ausnutzen. Das Geschäftsmodell Streaming unterwandern, manipulieren, mit den eigenen Mitteln schlagen. Beim Streaming sind Klicks die harte Währung. Je kürzer die Songs, umso mehr Klicks kann die Band kriegen. Gleichzeitig will McCabe mit dieser Platte die traditionelle Albumstruktur aufbrechen. Man kann und soll die Stücke wild durcheinander hören, es gibt keine festgelegte Reihenfolge. Shuffle Modus als Methode. Die Songs sind grundlegend auf dem Piano entstanden, etliche Stücke bleiben Instrumentals. Ich finde, dass das Experiment geglückt ist. Die Songs ähneln sich zwar häufig, aber man spürt beim Hören die hohe Taktung an Melodien, die Songs bleiben flüchtig, funktionieren aber im Shuffle-Modus, das „Album“ hat ein irres Tempo. So kommentieren MeRex spielerisch unser heutiges Hörverhalten, den Musikkonsum und die Geschäftspraktiken bei Spotify, Deezer und Co. Dieser Kommentar war längst überfällig. (8 von 10 Punkten)

Dean Blunt - Black Metal 2

Wir bleiben bei unkonventioneller Musik und Kunst. Dem Künstler Dean Blunt ist es gar nicht so leicht beizukommen und ihn einzuordnen. Er legt eine falsche Fährte nach der anderen. Er behauptete einmal, er wolle aufhören, Musik zu machen und Wrestler werden. Zu einer Preisverleihung hat er jemanden geschickt, der sich als Dean Blunt ausgab. Er hat ein Buch veröffentlicht, in dem nur teure Rechnungen aus Luxusclubs abgedruckt waren, und er hat über Ebay mit Cannabis gefüllte Spielzeugautos verkauft. Er weiß sich als Kunstfigur zu inszenieren. Seine ungewöhnliche Musik zeigt aber, dass er dabei nicht auf Fame aus ist. Sein neues Album „Black Metal 2“ reichen wir an dieser Stelle nach. Es ist schon vergangenen Freitag überraschend und ohne Vorankündigung erschienen. Dementsprechend konnten wir es in unseren Neuvorstellungen nicht berücksichtigen. Nach seinem Meistwerk „Black Metal“ vor sieben Jahren, erscheint nun „Black Metal 2“. Damals gab es keinen Black Metal auf der Platte, auch diesmal nicht. Stattdessen abermals düstere Soundscapes, monotoner Sprechgesang und beklemmender Kammerpop. All das löst Unbehagen beim Hören aus. Man erinnert sich sehr an King Krule und dessen dystope Crooner-Studien zuletzt. King Krule kommt einem diesmal in den Sinn, weil auch er die Gitarrenakkorde viel mit Vibrato leiern lässt. Die Gitarre ist auf „Black Metal 2“ viel zentraler. Das Album bekommt dadurch auch mehr Melodie und wirkt inmitten all der Finsternis positiver und deutlich zugänglicher als der Vorgänger. (8 von 10 Punkten)

Jordan Prince – Simple Swimmer

Ursprünglich aus New Orleans ist er vor Jahren nach Bayern gezogen. Ich schätze schon lange seinen romantisch, melancholischen Songwriter-Pop. Jordan Prince singt auf seinem neuen Album “Simple Swimmer” über Depressionen, Isolation und Entfremdung. Trotz der schweren Themen kommt sein Folkpop aber immer federleicht und luftig daher. Wie ein bunter Luftballon, der an einem Betonklotz hängt und durch die Luft tänzelt. Egal ob mit Fingerpicking auf der Gitarre, beschwingten Indiefolk-Songs oder wenn Jordan Prince seine US-amerikanische Heimat mittels Americana-Sound durchklingen lässt, seine charmanten Melodien und die persönlich erzählten Songtexte sind Hinhörer. (7 von 10 Punkten)

Amythyst Kiah – Wary + Strange

Amythyst Kiah ist eine Newcomerin aus den USA, die hierzulande noch nicht sonderlich bekannt ist. Obwohl sie mit ihrer Band “Songs of Our Native Daughters” schon für einen Grammy nominiert war. Jetzt legt sie ihr erstes Soloalbum „Wary + Strange“ vor. Die Single „Black Myself“ hat zuvor schon für jede Menge Aufhorchen gesorgt. Hier beschreibt sie, was ihr als schwarze Musikerin in der weißen Folkmusik-Szene oft widerfährt. Zum Beispiel: Leute blicken sie skeptisch an, wenn sie als schwarze Musikerin ein Banjo in der Hand hält. Und das ist durchaus eine Seltenheit, obwohl das Banjo ursprünglich ein Instrument aus Afrika ist. Ihre Message: Reclaim The Banjo, Reclaim Roots-Music. Amythyst Kiah sagt, dass die meisten der Songs autobiographischen Ursprung haben. Zitat: Sie war traumatisiert und kämpfte sich durchs Leben. Als schwarze queere Frau in einer weißen Vorstadt im erzkonservativen Bible Belt der USA. Amythyst Kiah thematisisert Rassismus in der Musikbranche, fordert das weiße Amerika auf, in den Spiegel zu schauen. Wir sollten uns selbst prüfen, wo Rassismus auftaucht und wann wir Teil davon sind. Musikalisch bewegt sich „Wary + Strange“ zwischen Rootsmusic, Americana, Folk und pompösem Pop. (7,5 von 10 Punkten)

This Is The Kit – Off Off Oddities

This Is The Kit sind eine britische Folkband. Kopf und Herz der Band ist Sängerin Kate Staples. Letztes Jahr erschien ihr Album „Off Off On“, nun folgt eine 7-Song-EP hinterher: Die sieben Songs auf Off Off Oddities sind alternative Songversionen der 2020er Albumstücke. Ideen und Varianten, die am Ende nicht auf dem Album gelandet sind, obwohl sie eigentlich schön genug waren, um auch sie zu veröffentlichen. Das tun This Is The Kit jetzt mit dieser EP. Darunter fallen der verträumt, jazzige Saxophone-Dub des Songs „Slider“, eine Live Version von „Was Magician“ und ein Coversong der Band Muzz. Off Off Oddities ist ein filigranes Lofi-Songwriterinnen Album – an den richtigen Stellen mal mit Bläsern oder Synthies verstärkt. Ein großes Mini-Album. (8 von 10 Punkten)

Kings Of Convenience – Peace Or Love

Erlend Øye kennen die meisten solo oder mit seiner Band Whitest Boy Alive. Seine erste Band war allerdings seit 1999 das Duo Kings Of Convenience. Ihr Debütalbum hieß damals schon programmatisch „Quiet is the new Loud“. Sie sind den leisen Tönen treu geblieben. Nach 13 Jahren Pause melden sich die beiden Norweger mit ihrem vierten Studioalbum zurück. „Peace or Love“ trägt die Harmonie schon im Titel. In Norwegen scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Ein hygges Keinod. Manchmal schon zu heimelig, aber die Simon&Garfunkel-Melodien und zweistimmigen Harmoniegesängen sind wunderschön zum Durch-die-Sommersonne-Flanieren. Keine andere Band steht wohl so für hauchzarten und federleichten Säusel-Folk wie dieses Duo. Auf ihrer neuen Platte gibt es eine prominente Gastsängerin: Die Kanadierin Leslie Feist ist sozusagen die Queen of Convenience. (7,5 von 10 Punkten)

Slut – Talks Of Paradise

Das Comeback der Indieband aus Ingolstadt und München war als europäische Städtereise gedacht. Es sollte etwas Urbanes und Europäisches haben, erzählt Gitarrist Rainer Schaller. 2017 reist Schaller zusammen mit Sänger Chris Neuburger gemeinsam nach Athen. Im Schatten der Akropolis schreiben und komponieren sie erste Songskizzen. Zweiter Stop auf der europäischen Reiseroute: Rom. Dann hätte es noch nach London gehen sollen. Allerdings machte ihnen der Brexit einen Strich durch die Rechnung, dann auch noch die Pandemie. Aber trotz aller Corona-Widrigkeiten haben sie das Album fertig gemacht. Obwohl nach ihrem 2013er Album Alienation gar nicht klar war, ob es für die Band überhaupt weitergeht. Jetzt gibt es nach acht Jahren Pause ein neues Slut Album: Talks Of Paradise. Und man fragt sich: Wo sind die verzerrten Gitarren geblieben? Sie überraschen uns mit elektronischen Klängen, Synthesizern und 80er Jahre Synthpop. Der Sound ist auch minimalistischer geworden. Allerdings hätte das Album so auch Mitte der Nullerjahre erscheinen können. Es klingt etwas aus der Zeit gefallen. Aber die Melodien umarmen uns immer noch so als damals, als bei Slut die Gitarren den Ton angaben. (7 von 10 Punkten)

Azure Ray – Remedy

Aller guten Dinge sind drei: Das dritte große Indie-Comeback-Trio nach den Kings of Convenience und Slut ist das des US-Duos Azure Ray. Maria Taylor und Orenda Fink melden sich nach über zehn Jahren Pause mit einer LP zurück. 2018 erschien zwar noch eine EP, aber das Duo sieht „Remedy“ selbst als ihr Comeback. Das Duo kommt aus Omaha, Nebraska. Die Stadt, die musikalisch für immer mit dem Indie-Label Saddle Creek und den Bright Eyes verbunden bleiben wird. Im Windschatten der Bright Eyes sind Azure Ray damals auch bekannt geworden. Sie standen damals schon weniger für den handfesten Akustikgitarrenfolk à la Bright Eyes, sondern für sphärische Melodien, für ausproduzierteren Dreampop, gerne unterfüttert mit TripHop-Beats. Diese DNA hören wir auch auf dem neuen Album „Remedy“, das so sphärisch und in den Arrangements so vage bleibt, dass bei mir kein Song hängen geblieben ist. (6 von 10 Punkten)

Mykki Blanco – Broken Hearts & Beaur

Mykki Blanco mischte 2016 die Rapszene mit seinem Debüt auf, weil Mykki sich nicht auf heteronormative Genderzugehörigkeiten festlegen wollte. Das war Pionierarbeit, denn auch im Rap ist das Private politisch. Heute ist Genderqueerness im Pop und Rap keine Seltenheit mehr. Der Nachfolger besticht mit sommerlichen Disko-Grooves, genauso wie düsteren Trap, Elektro und Rap-Passagen. Mykki Blanco hat sich auch prominente Gäste aufs Album geladen: Blood Orange und Jamila Woods. (7,5 von 10 Punkten)

Joan Armatrading – Consequences

In der Karibik geboren, in Birmingham aufgewachsen. Heute ist Joan Armatrading 70 und macht bald schon 50 Jahre erfolgreich Musik. Mal mehr Folkpop, mal mehr Blues, mal Jazz oder auch Reggae. Auf 21 Alben hat sich die schwarze, britische Sängerin immer wieder neu erfunden, Ihre feministische Botschaft hat sich allerdings nie verändert. Armatrading hat jeher über weibliche Selbstbestimmung gesungen und wie schwierig es ist, sie zu erlangen und zu erhalten. Lange vor einer MeToo-Bewegung hat sie sexuellen Missbrauch und Übergriffe öffentlich in ihrer Musik thematisiert. Das tut sie auch heute noch – auf ihrem 22. Studioalbum. (7 von 10 Punkten)